La nouvelle de la mort de l’ancien membre du Congrès et secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld a rapidement attiré les critiques sur son rôle dans la guerre en Irak, mais lorsque les médias ont décrit le responsable de l’ère Bush comme une victime des circonstances, les esprits ont vraiment explosé.

La mort de Rumsfeld a été annoncée mercredi. Il est décédé le 29 juin à Taos, Nouveau-Mexique, à l’âge de 88 ans. Une déclaration de la famille du défunt fonctionnaire l’a décrit comme étant « dédié au pays » et avoir un « amour indéfectible » pour la famille et les amis.

Les réactions des médias sociaux à la mort de Rumsfeld n’étaient pas si aimables, la plupart soulignant son plaidoyer en faveur de la guerre en Irak et son rôle essentiel dans la « guerre contre le terrorisme » controversée des États-Unis comme ses actes les plus flagrants dans la fonction publique.

Donald Rumsfeld était un criminel de guerre impitoyable qui a présidé à la torture systémique, aux massacres de civils, aux guerres illégales. C’est son héritage et la façon dont il devrait rester à jamais dans les mémoires. – jeremy scahill (@jeremyscahill) 30 juin 2021

Donald Rumsfeld est mort. C’est tout. C’est le tweet. – George Takei (@GeorgeTakei) 30 juin 2021

Rumsfeld a été secrétaire à la Défense à deux reprises, la première fois sous l’administration Gerard Ford et la dernière fois sous l’administration George W. Bush. Il finira par démissionner de son poste sous Bush en 2006 après un examen minutieux de son rôle de défenseur de la guerre contre le terrorisme et en particulier du conflit en Irak, qui a été vendu au peuple américain par des responsables tels que Rumsfeld suggérant qu’il y avait des armes de destruction massive (armes de Destruction massive) à Bagdad, une affirmation qui s’est avérée fausse.

Ce n’était pas une surprise que les médias qui ont tenté de faire tourner la carrière de Rumsfeld sous un jour des plus positifs aient reçu un recul instantané. Les sourcils se sont levés lorsque l’Associated Press a décrit Rumsfeld comme « le double secrétaire à la Défense dont la réputation de bureaucrate habile et de visionnaire d’une armée américaine moderne a été salie par la longue et coûteuse guerre en Irak. Cela a valu à l’AP une réaction rapide des critiques, qui ont accusé le point de vente de transformer Rumself en un « victime » de la guerre, il était considéré comme un architecte clé.

RUPTURE : Donald Rumsfeld, le double secrétaire à la Défense dont la réputation de bureaucrate habile et visionnaire d’une armée américaine moderne a été entachée par la longue et coûteuse guerre en Irak, est décédé à l’âge de 88 ans, selon sa famille. https://t.co/1eCjLJ6A8l – La presse associée (@AP) 30 juin 2021

« Donald Rumsfeld décrit comme « un visionnaire » me rend malade. L’homme était un marchand de guerre, un meurtrier, un impérialiste. Il est responsable de la mort de dizaines de milliers et du déplacement de millions d’autres », la musicienne Laura Jansen tweeté.

« Il s’avère que Donald Rumsfeld était un incroyable ‘visionnaire’ avant que la guerre en Irak n’arrive et ne le ‘souille’. Il a toujours été la vraie victime de la guerre en Irak. Merci, AP, « journaliste Michael Tracey ajoutée.

je vais arranger ça pour toi @AP Donald Rumsfeld, ancien secrétaire à la Défense des présidents Gerald Ford et George W. Bush, est décédé à l’âge de 88 ans. https://t.co/ugJQ3voMs5 – Eric Johnson (@EricJohnson_GA) 30 juin 2021

Même dans sa déclaration d’adieu en tant que secrétaire à la Défense, Rumself a défendu la guerre en Irak malgré des milliers de morts parmi les soldats et les civils – certains estiment que les morts « liées à la guerre » se comptent par centaines de milliers au cours des années de guerre – et les villes ont été décimées. des bombes et de l’afflux de troupes de combat. Rumself a averti que « faiblesse » et le « perception de faiblesse » pourrait être considéré « provocant » dans la région.

Rumsfeld a de nouveau défendu la guerre en Irak dans ses mémoires de 2011, affirmant que la capture et l’exécution de Saddam Hussein avaient fait de la région « plus stable et sécurisé » une position avec laquelle peu de gens étaient d’accord alors que la guerre faisait rage et que des groupes comme l’État islamique (EI, ISIS/ISIL) ont profité de l’état instable de la région.





