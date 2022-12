AP Top Songs de 2022: ‘Bad Habit’, ‘Unholy’, ‘Cuff It’

Cette combinaison de photos montre des musiciens, Steve Lacy, à gauche, Beyonce, au centre, et Harry Styles. “Bad Habit” de Lacy a dominé le palmarès Billboard Hot 100 et a continué à prospérer. Le morceau “Cuff It” de Beyoncé capture l’esprit de plaisir, de romance et d’engouement. “As It Was”, le top des charts de Style, est un bop doux-amer et brillamment emballé. (AP Photo)

Dix des meilleures chansons de l’année, sélectionnées par les journalistes de divertissement d’Associated Press.

STEVE LACY, “MAUVAISE HABITUDE”

Cela a pris près de trois mois, mais “Bad Habit” de Steve Lacy a dominé le palmarès Billboard Hot 100 et a continué à prospérer. La chanson multi-genres, un single de son album “Gemini Rights”, est devenue le premier disque à être simultanément en tête du palmarès des chansons Hot R & B / Hip-Hop, Hot R & B, Hot Rock et Alternative. Il est devenu populaire au cours de l’été après que de nombreux médias sociaux, dont les célébrités Hailey Bieber et Charlie D’Amelio, aient utilisé la chanson tout en faisant la promotion de leurs marques. Avec une ligne de basse funky, Lacy montre un certain regret après avoir raté une occasion d’approcher un intérêt amoureux. —Jonathan Landrum Jr.

HARRY STYLES, “TEL QU’IL ETAIT”

Harry Styles était partout dans la culture pop de 2022, de son nouvel album très attendu “Harry’s House”, à sa tournée massive et plus particulièrement au milieu du chaos des coulisses entourant le film “Don’t Worry Darling”. ” Styles pourrait s’inspirer des paroles de son palmarès “As It Was”, un bop doux-amer et brillamment emballé: “Rien à dire / quand tout se met en travers.” La chanson est trompeusement optimiste avec un rythme synth-pop jingly et une petite voix d’enfant comme intro et cloches de mariage à la fin. Mais les paroles sont auto-référentiellement mélancoliques alors qu’il accepte la réalité du changement pour laquelle même lui n’est pas tout à fait prêt. Merci à l’homme principal de l’année d’avoir donné à tout le monde beaucoup de choses à dire et à chanter. — Kristin M. Hall

AU-DELÀ, « CUFF IT »

Si vous faites défiler les médias sociaux, vous n’aurez pas à attendre longtemps avant de voir des vidéos virales de groupes de jeunes et moins jeunes exécutant des routines chorégraphiées sur “Cuff It” de Beyonce. La bonne piste de danse capture l’esprit de plaisir, de romance et d’engouement en près de quatre minutes de musique, et bien que ce soit plus long que la plupart des succès radiophoniques de nos jours, la chanson vous laisse souhaiter que Queen Bey aurait prolongé la piste encore plus. Si vous avez envie de tomber amoureux ou si vous avez besoin d’un coup de pouce pour flirter, continuez à répéter cette piste. — Gary Gerard Hamilton

TAYLOR SWIFT, « ANTI-HÉROS »

Le dégoût de soi n’a jamais sonné aussi bien que sur “Anti-Hero” de Taylor Swift, qui s’est hissé au sommet du palmarès des singles du Billboard pendant des semaines et n’a cédé sous la pression d’une pétillante Mariah Carey qu’avant Noël. C’est le pic Swift : Confessionnel jusqu’à l’auto-horreur, déprimant dans ses inévitables larmes. « Je suis le problème », chante-t-elle. “C’est moi.” Le reste des paroles est dense et chargé de sens – il y a une scène avec une lecture testamentaire ? Qui est un bébé sexy ? Est-elle vraiment un monstre sur la colline ? – le tout animé par un rythme électro lunatique et propulsif. “Cette chanson est vraiment une véritable visite guidée à travers toutes les choses que j’ai tendance à détester chez moi”, a-t-elle écrit à ce sujet. Et pourtant c’est quelque chose à adorer. —Marc Kennedy

KENDRICK LAMAR, “DIE HARD” AVEC BLXST ET AMANDA REIFER

Kendrick Lamar a plusieurs morceaux remarquables de son album nominé aux Grammy Awards “Mr. Le moral et les grands pas. Mais l’une des chansons les plus agréables de son projet magistral est “Die Hard” avec le chanteur-rappeur Blxst et la chanteuse barbadienne Amanda Reifer. Les trois artistes musicaux mélangent collectivement leurs voix sur la chanson à succès – qui plonge dans la confiance et la lutte contre les démons. Lamar rappe sur le fait de surmonter ses insécurités dans l’espoir de devenir meilleur pour une future relation. —Jonathan Landrum Jr.

LIZZO, “À PROPOS DE FUTUR TEMPS”

Elle a les mouvements, elle a les grooves et elle les a utilisés avec beaucoup d’effet sur les oreilles et les esprits sans méfiance alors qu’ils sortaient d’un hiver littéral et mental. Le bop contagieux de Lizzo “About Damn Time” a frappé la population étourdie en plein dans le plexus solaire et a brisé les pistes de danse. Entre des paroles comme « Est-ce que tout le monde est de retour dans le bâtiment ? Ça fait une minute, dis-moi comment tu guéris” et “Je vais bien trop bien pour être aussi stressée, ouais / Oh, je ne suis pas la fille que j’étais ou que j’étais / Euh,…, je pourrais be better » et sa flûte au tempo rapide, Lizzo dit qu’il est normal de récupérer un peu de bonheur après notre traumatisme collectif avec l’aide de la musique pop. — Cristina Jaleru

LE 1975, “UNE PARTIE DU GROUPE”

“Part of the Band” est le joyau décalé de l’excellent album de The 1975, “Being Funny In A Foreign Language”. Il refuse de suivre un schéma de tempo alors qu’il carambole des violoncelles à la ballade lounge en passant par le solo de saxo, avec des paroles denses et amusantes. « Suis-je ironiquement réveillé ? La cible de ma blague ? Ou suis-je juste un mec maigre, moyen et post-coca qui appelle son ego imaginaire ? » le chanteur et parolier Matty Healy chante. C’est une chanson qui vous fait vous arrêter et écouter. “Tant de reculs dans les crises de frénésie d’héroïne / Je sortais des gonds, je vivais en marge”, disent les paroles. —Marc Kennedy

SAM SMITH ET KIM PETRAS, « UNHOLY »

S’il y avait une bonne chanson pour commencer la saison froide, c’est la sensuelle et risquée “Unholy” – s’appuyant sur la voix translucide de Sam Smith et l’énergie pétulante de Kim Petras. L’hymne du club qui se glisse sur vous avec sa basse lancinante enveloppée d’influences orientales démarre dès la porte avec un chœur paradisiaque. L’électro-crochet est réglé pour attraper, étourdir et hanter. Un départ surprenant des ballades larmoyantes de Smith, cet air lent mais électrisant a d’abord fait ses débuts sur TikTok avec le défi de danse des chanteurs et celui de l’amiral sur les ondes et la piste de danse. L’une des collaborations les mieux assorties de l’année, “Unholy” a été certifiée Platine avec la rapidité de dire un “Hail Mary”. — Cristina Jaleru

YEAH YEAH YEAHS ET GÉNIE DU PARFUM, « CRACHE AU BOUT DU MONDE »

Les rockeurs post-punk Yeah Yeah Yeahs sont revenus avec un nouvel album cette année, leur premier depuis 2013, et les synthés sombres d’ouverture de leur premier single “Spitting Off the Edge of the World” ont livré le genre d’énergie poing que Karen O et société sont connus pour. La voix distinctive de Karen O sur la ligne d’ouverture, “Lâches, voici le soleil, alors inclinez la tête”, est parfaitement assortie à la voix délicate et glamour de Perfume Genius. La chanson culmine avec les tambours qui claquent dans le refrain invitant à un défi sur le précipice du chaos. C’est un excellent retour en forme pour un groupe qui a toujours repoussé les limites. — Kristin M. Hall

AU-DELÀ, « BRISER MON ÂME »

Il serait facile – et peut-être compréhensible – de n’inclure qu’une seule chanson de Beyonce sur notre liste. Mais pourquoi punir la reine pour avoir créé une musique phénoménale ? “Break My Soul” était l’hymne royal de sa majesté lui souhaitant la bienvenue à sa place légitime sur le trône après une interruption de six ans entre les albums. Le morceau house couvrait les genres, dominant la diffusion sur les formats R&B, pop et dance. Atteignant la première place du palmarès Hot 100 de Billboard, la chanson a livré une variété de versions DJ et de remixes, dont le “The Queens Remix” avec Madonna. “Break My Soul” a également atteint le n ° 1 du classement R&B / Hip-Hop Airplay, et avec “Cuff It”, a marqué la première fois depuis 2003 que l’icône avait plusieurs n ° 1 sur le graphique la même année. — Gary Gerard Hamilton

Musique pop