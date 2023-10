AP Top 25 : Washington dans le top 5 pour la première fois en 6 ans ; L’Armée de l’Air classée pour la 1ère fois depuis 2019

Washington s’est hissé au cinquième rang dimanche dans le sondage sur le football universitaire de l’Associated Press, le meilleur classement des Huskies en six ans, après une victoire palpitante contre l’Oregon et l’Air Force, invaincue, a été classée pour la première fois depuis 2019.

Les quatre meilleures équipes du pays sont restées inchangées après que la Géorgie n°1, le Michigan n°2, l’État de l’Ohio n°3 et l’État de Floride n°4 ont tous gagné samedi de manière éclatante. Les Bulldogs ont reçu 43 votes pour la première place, le Michigan en a obtenu 16 et l’État de l’Ohio et l’État de Floride en ont chacun un.

Washington a reçu deux votes pour la première place et a grimpé de deux places devant le n°6 de l’Oklahoma et le n°7 de Penn State, donnant aux Huskies leur meilleur classement depuis qu’ils ont atteint la 5e place le 8 octobre 2017. La dernière fois que Washington a été classé aussi haut cette à la fin de la saison, c’était en 2016, lorsque les Huskies ont participé aux éliminatoires du football universitaire.

C’était la dernière fois qu’une équipe du Pac-12 atteignait les séries éliminatoires à quatre équipes.

Washington a battu l’Oregon 36-33 lorsque les Ducks ont raté un panier lors du dernier jeu du match. L’Oregon a perdu une place au n°9, faisant volte-face avec le Texas, n°8.

La Caroline du Nord a grimpé de deux places pour atteindre le 10e rang de la saison après avoir battu Miami 41-31.

La Californie du Sud a perdu huit places au 18e rang après avoir subi sa première défaite de la saison à Notre Dame. Les Fighting Irish ont grimpé de six places au 15e rang.

La 22e Air Force s’est hissée dans le classement en battant son rival du Wyoming pour rester invaincue.

POINTS DE SONDAGE

L’Alabama est resté stable au 11e rang après avoir battu l’Arkansas, prolongeant ainsi sa séquence de sortie du top 10 à cinq semaines.

Le Crimson Tide a abandonné pour la première fois depuis 2015 le 17 septembre, lorsqu’il est tombé au 13e rang le plus bas de la saison après une performance bâclée lors d’une victoire contre le sud de la Floride.

L’Alabama a remporté cinq victoires consécutives depuis sa défaite contre le Texas lors de la deuxième semaine, mais n’a pas réussi à revenir dans le top 10.

Les Tide n’ont pas passé autant de saison hors du top 10 depuis 2007, la première de Nick Saban en tant qu’entraîneur, lorsque l’Alabama a terminé 7-6.

Les Crimson Tide sont positionnés soit pour revenir dans le top 10, soit pour s’éloigner encore plus la semaine prochaine lorsqu’ils accueilleront le n°17 ​​du Tennessee. Après cela, l’Alabama a une semaine de congé avant d’accueillir le LSU n°19.

L’Alabama n’est plus sorti du top 15 depuis le 28 novembre 2010, lorsque le Tide a perdu contre Auburn lors de la finale de la saison régulière pour tomber au 17e rang à 9-3.

DEDANS ET DEHORS

L’Air Force a terminé 10-3 au cours de chacune des deux dernières saisons, alimentées à chaque fois par des séquences de victoires tardives, mais n’a pas réussi à faire une apparition dans le Top 25 AP.

Désormais, les Falcons ont une fiche de 6-0 pour la première fois depuis 2002 et sont classés pour la première fois depuis les trois derniers Top 25 de la saison 2019. L’Air Force a terminé cette saison 11-2 et n°22 dans le pays.

Les autres équipes qui entrent dans le Top 25 cette semaine sont présentes plus tôt dans la saison.

— Le Missouri n°20 a rebondi dans le classement après avoir gagné au Kentucky.

— Le n°23 Tulane (5-1) est de retour après avoir battu son rival de l’American Athletic Conference, Memphis, vendredi soir.

— Le n°24 de l’Iowa (6-1) revient après avoir pris le contrôle du Big Ten West en battant le Wisconsin.

Cette semaine, l’État de Washington, le Kansas, le Kentucky et Miami ont tous perdu pour la deuxième fois cette saison.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

SEC — 6 (n° 1, 11, 13, 17, 19, 20).

Pac-12-6 (n° 5, 9, 12, 14, 18, 25).

Big Ten – 4 (n° 2, 3, 7, 24).

ACC — 4 (n° 4, 10, 16, 21).

Big 12-2 (n° 6, 8).

Américain — 1 (n° 23).

Montagne Ouest — 1 (n° 22).

Indépendant — 1 (n° 15).

CLASSÉ vs CLASSÉ

N°7 de Penn State au n°3 de l’Ohio State. Septième rencontre consécutive avec les deux équipes classées.

N°17 Tennessee au n°11 Alabama. Saisons consécutives avec les deux équipes classées pour la rivalité du troisième samedi d’octobre. Cela ne s’est pas produit depuis 1995-96.

Duc n°16 au n°4 de l’État de Floride. Seulement deux rencontres classées auparavant et les Seminoles les ont remportés tous les deux par un total de 77 points.

N°14 Utah au n°18 USC. Troisième rencontre consécutive avec les deux équipes classées après que les Utes ont remporté les deux l’année dernière pour remporter le titre Pac-12.

Suivez Ralph D. Russo sur https://twitter.com/ralphDrussoAP et écoutez sur http://www.appodcasts.com

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll

