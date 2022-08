AP Top 25 Reality Check: Faire preuve de prudence face à cet optimisme

Les faibles attentes déçoivent rarement.

Cela ne veut pas dire que votre équipe préférée ne tiendra pas la promesse qui accompagne l’obtention d’une place dans le sondage de l’Associated Press sur le football universitaire de pré-saison Top 25 présenté par Regions Bank et publié lundi.

Mais les chiffres suggèrent qu’il est préférable de saupoudrer une bonne dose de prudence sur cet optimisme alors que vous vous préparez pour la saison 2022.

La dernière année a été particulièrement volatile pour le Top 25, avec 14 équipes qui ont commencé la saison classées en terminant sans classement. De 2010 à 2020, en moyenne, 9,5 équipes qui sont apparues dans le Top 25 de pré-saison ont terminé sans classement – ​​environ 38% des choix. Pendant cette période, le maximum était de 12 en 2010.

Dans le top 10 de la pré-saison l’an dernier, trois équipes (Texas A&M, Iowa State et Caroline du Nord) n’ont pas réussi à se qualifier pour le sondage final. C’est le double de la moyenne (1,5) de 2010-2020.

Il est temps de tempérer les attentes pour le Top 25 de pré-saison cette saison – à l’exception de l’Alabama.

N ° 1 Alabama (13-2 la saison dernière)

Premier match : contre l’État de l’Utah, le 3 septembre.

Retour à la réalité : Le pari le plus sûr dans le sport est le Crimson Tide, qui n’a raté qu’une seule fois les séries éliminatoires. L’Alabama n’a pas terminé en dehors du top 10 depuis 2007, la première saison de l’entraîneur Nick Saban. Aucune raison de penser que cela se produit cette saison.

État de l’Ohio n ° 2 (11-2)

Premier match : contre le n° 5 Notre-Dame, le 3 septembre.

Retour à la réalité : Les Buckeyes ont embauché l’ancien coordinateur défensif de l’État de l’Oklahoma, Jim Knowles, pour réparer une défense mal exposée contre leurs meilleurs adversaires. QB CJ Stroud, WR Jaxson Smith-Njigba et une attaque puissante rendent probablement l’état de l’Ohio à l’épreuve du flop.

N°3 Géorgie (14-1)

Ouvreur: contre le n ° 11 de l’Oregon à Atlanta, le 3 septembre.

Confrontation à la réalité : La majeure partie de la grande défense de tous les temps de la saison dernière est maintenant dans la NFL. Les Bulldogs sont trop talentueux pour faire un grand pas en arrière, mais supposer que n’importe quelle équipe soit cohérente au niveau de l’Alabama, c’est beaucoup demander.

N ° 4 Clemson (10-3)

Ouverture: contre Georgia Tech à Atlanta, le 5 septembre.

Retour à la réalité : Après leur première saison de championnat non-ACC en sept ans, les Tigers sont peut-être l’équipe la plus intrigante du pays. Clemson a deux nouveaux coordinateurs et un ancien quart-arrière cinq étoiles (DJ Uiagalelei) essayant de se remettre d’une saison étonnamment mauvaise. Les électeurs penchent pour que la saison dernière soit un coup dur pour l’équipe de Dabo Swinney et non le début d’une tendance.

N°5 Notre-Dame (11-2)

Ouverture: au n ° 2 de l’Ohio State, le 3 septembre.

Retour à la réalité : Les Fighting Irish ont établi des normes élevées avec cinq saisons consécutives de 10 victoires, mais la première saison de l’entraîneur Marcus Freeman en tant que remplaçant de Brian Kelly a beaucoup d’ambiance d’année de transition.

N ° 6 Texas A&M (8-4)

Premier match : contre Sam Houston, le 3 septembre.

Retour à la réalité : Les Aggies ont remporté l’intersaison avec la classe de recrutement n°1 et l’entraîneur Jimbo Fisher s’en prenant à son ancien patron, Saban. Ils sont également une équipe qui s’appuie fortement sur les étudiants de deuxième année et ces étudiants de première année cinq étoiles et une équipe sans quart-arrière partant établi ni receveurs de gros joueurs.

N ° 7 Utah (10-4)

Ouverture : en Floride, le 3 septembre.

Retour à la réalité : Les Utes viennent de remporter leur premier titre Pac-12 et leur première apparition au Rose Bowl, et ont suffisamment de pièces pour recommencer. Mais répéter une saison magique est difficile pour la grande majorité des programmes qui ne signent pas régulièrement les 10 meilleures classes de recrutement.

N ° 8 Michigan (12-2)

Premier match : contre l’État du Colorado, le 3 septembre.

Retour à la réalité: les Wolverines ont percé pour l’entraîneur Jim Harbaugh avec un titre Big Ten et une victoire sur l’État de l’Ohio en 2021. Maintenant, avec deux nouveaux coordinateurs et une défense remplaçant trois choix de repêchage de premier tour, une répétition semble peu probable. Une attaque expérimentée et un horaire accommodant donnent au Michigan un étage élevé.

N ° 9 Oklahoma (11-2)

Match d’ouverture : vs UTEP, le 3 septembre.

Retour à la réalité : nouvel entraîneur (Brent Venables), nouveau quart-arrière (Dillon Gabriel) et plus d’incertitude à Norman qu’il n’y en a eu depuis des années. Les Sooners sont l’une des équipes les plus fiables du pays depuis deux décennies, ne terminant non classés que deux fois. Mais le chiffre d’affaires s’accompagne souvent de volatilité.

N ° 10 Baylor (12-2)

Premier match : contre Albany, le 3 septembre.

Vérification de la réalité : Une autre des équipes surprises de 2021, les champions en titre du Big 12 espèrent continuer avec un jeu de ligne solide. Pourtant, le Big 12 consiste à gagner des matchs serrés et la différence entre jouer pour le titre et terminer quatrième est mince.

N ° 11 Oregon (10-4)

Ouvreur: contre la Géorgie n ° 3 à Atlanta, le 3 septembre.

Retour à la réalité : Une autre équipe très bien classée avec un nouvel entraîneur et quart-arrière. L’ancien Georgia DC Dan Lanning hérite de la liste la plus talentueuse du Pac-12. Le transfert Bo Nix tentera d’apporter de la stabilité au poste de quart-arrière, ce qui n’était pas vraiment son truc à Auburn.

N ° 12 État de l’Oklahoma (12-2)

Premier match : contre Central Michigan, le 1er septembre.

Retour à la réalité : Les Cowboys, une équipe soutenue par des super seniors – en particulier en défense – en 2022, devront s’appuyer fortement sur leur attaque expérimentée. QB Spencer Sanders a eu une longue carrière remplie de hauts et de bas.

N ° 13 État de Caroline du Nord (9-3)

Ouverture: à East Carolina, le 3 septembre.

Retour à la réalité : Le Wolfpack entre dans l’une des saisons les plus attendues du programme de l’histoire récente, avec une défense chargée et un quart-arrière vedette à Devin Leary. C’est aussi un programme qui a une saison de victoire à deux chiffres – jamais.

N ° 14 USC (5-7)

Premier match : contre Rice, le 3 septembre.

Confrontation à la réalité : la puissance vedette de l’USC n’a pas été aussi brillante depuis un moment avec l’entraîneur Lincoln Riley, le QB Caleb Williams et le WR Jordan Addison, laissant espérer un revirement immédiat. Mais le jeu consiste toujours à bloquer et à tacler et il y a beaucoup de questions sur la capacité des chevaux de Troie à bien faire les deux.

N ° 15 État du Michigan (11-2)

Premier match : contre l’ouest du Michigan, le 2 septembre.

Confrontation à la réalité : L’entraîneur Mel Tucker a transformé l’augmentation surprenante des Spartans l’année dernière en un énorme contrat et les attentes élevées qui vont avec. La régression viendra-t-elle pour les Spartans en 2022 ?

N°16 Miami (7-5)

Premier match : contre Bethune-Cookman, le 4 septembre.

Retour à la réalité : L’U. a ramené le héros de sa ville natale, Mario Cristobal, pour aider à reconstruire le programme à son passé puissant. Il a un espoir professionnel dans QB Tyler Van Dyke avec qui travailler, mais c’est beaucoup d’optimisme pour une équipe qui n’a terminé qu’une seule fois au cours des quatre dernières saisons.

N ° 17 Pitt (11-3)

Premier match : contre la Virginie-Occidentale, le 1er septembre.

Confrontation à la réalité : après avoir remporté un titre de l’ACC, les Panthers espèrent que le transfert de l’USC, Kedon Slovis, pourra reproduire le stellaire 2021 de Kenny Pickett. Il devra le faire sans le défunt Jordan Addison. Pitt n’a pas terminé des saisons consécutives classées depuis 1983.

N ° 18 Wisconsin (9-4)

Premier match : contre l’État de l’Illinois, le 3 septembre.

Retour à la réalité : Au cours de trois des quatre dernières saisons, les Badgers ont commencé la saison classée et l’ont terminée sans classement. La formule du porteur de ballon vedette (Braelon Allen) et de la défense acharnée semble être de nouveau en place, mais QB Graham Mertz peut-il enfin retrouver sa forme de premier ordre?

N ° 19 Arkansas (9-4)

Ouvreur: contre le n ° 23 Cincinnati, le 3 septembre.

Retour à la réalité : la vie dans la SEC West est difficile. Les Razorbacks ont été très performants l’année dernière, mais les choses peuvent basculer rapidement. Surtout face à un calendrier qui comprend aussi Cincinnati et le n°25 BYU avec une défense reconstituée.

N ° 20 Kentucky (10-3)

Ouverture : à Miami (Ohio), le 3 septembre.

Retour à la réalité : le Kentucky a réussi à intimider les équipes à l’avant. Le chiffre d’affaires sur les deux lignes pourrait rendre cela plus difficile cette saison, même si le statut de prospect NFL du QB Will Levis augmente. La dernière fois que les Wildcats ont terminé classés lors de saisons consécutives : 1977.

N ° 21 Mississippi (10-3)

Premier match : contre Troy, le 3 septembre.

Vérification de la réalité: Après la première saison régulière de 10 victoires de l’histoire de l’école, l’entraîneur d’Ole Miss Lane Kiffin s’est replongé dans le portail de transfert pour reconstruire son attaque avec QB Jaxson Dart, RB Zach Evans et OT Mason Brooks. Les pièces se rejoignent-elles pour le Portal King ?

Forêt de Wake n ° 22 (11-3)

Ouverture: vs VMI, sept. sept. 1.

Retour à la réalité : Les Demon Deacons ont 13 partants revenant de l’une des meilleures équipes de l’histoire de l’école. Mais aussi bon que Wake était l’année dernière, la défense s’est effondrée tard et maintenant les Deacs devront se contenter d’un séjour indéfini sans QB Sam Hartman.

N ° 23 Cincinnati (13-1)

Ouverture: au n ° 19 Arkansas, le 3 septembre.

Retour à la réalité: Tous les doutes restants sur les Bearcats de l’année dernière ont été enterrés le soir du repêchage de la NFL. Cincinnati avait neuf joueurs sélectionnés, dont cinq dans le top 100. C’est une montagne de facteurs de différence pour tout programme non nommé Alabama à remplacer.

N ° 24 Houston (12-2)

Ouverture : à l’UTSA, le 3 septembre.

Retour à la réalité : Les Cougars ont rempli la promesse de la location de Dana Holgorsen l’année dernière en jouant pour le titre de l’American Athletic Conference et sont sur le point d’être le G5 King de cette saison. Ils sont également confrontés à un calendrier précoce délicat qui inclut Texas Tech et doit remplacer deux grands meneurs de jeu à DB Marcus Jones et DL Logan Hall.

N ° 25 BYU (10-3)

Ouverture: à l’USF, le 3 septembre.

Retour à la réalité : Les Cougars ont remporté 10 matchs avec une jeune équipe l’an dernier, ce qui augure bien pour cette saison. Mais, oh ce calendrier. La dernière saison de BYU en tant qu’indépendant avant de rejoindre le Big 12 comprend des matchs contre le n ° 10 Baylor, le n ° 11 Oregon, le n ° 5 Notre Dame, le n ° 19 Arkansas, Boise State et Stanford.

Ralph D. Russo, The Associated Press