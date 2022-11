AP Top 25 Reality Check : Comment classer les prétendants au Pac-12 ?

L’Oregon a battu UCLA, qui a battu Washington, qui a battu l’Oregon.

UCLA a battu Utah, qui a battu USC.

Classez-les.

Le Pac-12 est meilleur qu’il ne l’a été ces dernières années, mais il se dévore également et sape les chances de ses meilleures équipes de gagner une place dans les éliminatoires du football universitaire.

Le prix de consolation du Pac-12 pour ses matchs passionnants et sa parité, qui comprenait deux équipes du top 10 perdant à domicile samedi soir, est plus d’équipes classées dans le Top 25 AP présenté par Regions Bank cette semaine que toute autre ligue avec six.

La dernière fois que le Pac-12 était la conférence avec les équipes les plus classées (sans égalité), c’était le 5 septembre 1995, lorsque le Pac-10 de l’époque en avait cinq et que la Conférence du Sud-Est et le Big Eight en avaient chacun quatre.

De moindre importance pour le Pac-12, mais assez important pour Reality Check, comment les électeurs du sondage sur le football universitaire de l’Associated Press sont-ils censés classer ces équipes ?

Concédant que toute tentative d’utiliser des résultats en tête-à-tête liera les électeurs, Reality Check aimerait faire quelques suggestions.

N°1 Géorgie (10-0)

Prochain : au Kentucky, samedi.

Retour à la réalité : Lorsque les Bulldogs utilisent les bouts serrés Brock Bowers (39 attrapés pour 615 verges) et Darnell Washington (24 pour 392) ensemble, cela semble injuste.

Classé : Parfait.

2e État de l’Ohio (10-0)

Prochain : au Maryland, samedi.

Vérification de la réalité : les Buckeyes ont eu peu de matchs avec les RB Miyan Williams et TreVeyon Henderson en bonne santé. À ce stade, obtenir l’un d’eux à 100% par le match du Michigan serait énorme.

Classé : Juste ce qu’il faut.

N ° 3 Michigan (10-0)

Prochain: vs Illinois, samedi.

Retour à la réalité : Probablement pas assez de crédit accordé à la façon dont le Michigan a reconstruit sa défense, avec seulement quatre des 12 meilleurs plaqueurs de l’an dernier. Les Wolverines accordent 4,33 verges par jeu après 4,76 en 2021.

Classé : Cela fonctionne.

TCU n ° 4 (10-0)

Prochain : à Baylor, samedi.

Retour à la réalité : les Horned Frogs ont remporté un grinder contre le Texas avec sans aucun doute leur meilleure performance défensive de la saison. Ils ont accordé 2,42 verges par course à Bijan Robinson. D’où vient cela?

Classé : Juste ce qu’il faut.

N ° 5 Tennessee (9-1)

Prochain : en Caroline du Sud, samedi.

Retour à la réalité : si vous pensiez que la Géorgie avait proposé un plan pour ralentir QB Hendon Hooker et l’attaque explosive des Vols, oubliez-le. Sans les joueurs de Géorgie, il n’y a pas de plan.

Classé : Juste ce qu’il faut.

No 6 LSU (8-2)

Prochain: vs UAB, samedi.

Retour à la réalité : Tout le monde sait maintenant à quel point le recrue OLB Harold Perkins est bon. Tout aussi important pour les Tigers a été la capacité de deux plaqués offensifs de première année – Will Campbell et Emery Jones Jr. – à tenir le coup.

Classé : se sent élevé, mais juste.

N ° 7 Californie du Sud (9-1)

Prochain: au n ° 16 UCLA, samedi.

Retour à la réalité : La perte de RB Travis Dye suite à une blessure à la jambe a été déchirante. Les Troyens ont d’autres bons arrières, mais sa combinaison de ténacité, de polyvalence et de leadership nous manquera.

Classé : trop élevé.

N ° 8 Alabama (8-2)

Prochain: contre Austin Peay, samedi.

Confrontation à la réalité : nous aurions peut-être dû voir cette saison venir pour l’Alabama. The Tide a disputé quatre matchs décidés par un touché ou moins jusqu’à présent. L’année dernière, ‘Bama a disputé cinq matchs de ce type en saison régulière.

Classé : un peu bas. Regardez la concurrence.

N ° 9 Clemson (9-1)

Prochain: contre Miami, samedi.

Retour à la réalité : Le jeu de passes semble avoir régressé, ne parvenant pas à casser 200 verges lors de l’un des trois derniers matchs avec deux touchés et quatre interceptions.

Classé : À peu près correct.

N°10 Utah (8-2)

Prochain: au n ° 12 Oregon, samedi.

Retour à la réalité : laisser cet ouvreur dans le marais s’échapper, c’est garder les Utes à l’écart de la conversation sur les séries éliminatoires. Encore faut-il piquer.

Classé : Peu élevé.

N ° 11 Penn State (8-2)

Prochain : à Rutgers, samedi.

Retour à la réalité : les Nittany Lions ont 13 sacs lors de leurs deux derniers matchs, dont trois par Chop Robinson.

Classé : Peu bas.

N ° 12 Oregon (8-2)

Prochain: contre le n ° 10 Utah, samedi.

Retour à la réalité : L’attaque n’a finalement pas pu vaincre une défense qui, malgré certains joueurs individuels talentueux – LB Noah Sewell, Edge DJ Johnson – n’a pas de réponses pour obtenir des arrêts.

Classé : semble élevé.

N ° 13 Caroline du Nord (9-1)

Prochain: contre Georgia Tech, samedi.

Retour à la réalité : WR Josh Downs au cours des trois derniers matchs : 37 attrapés, 422 verges et six touchés. Des trucs de toute l’Amérique.

Classé : Peu élevé.

N ° 14 Mississippi (8-2)

Prochain: à Arkansas, samedi.

Retour à la réalité : QB Jaxson Dart et le jeu de passes ont été incohérents toute la saison et cela a coûté aux Rebels Against the Tide.

Classé : Toucher bas.

N ° 15 Washington (8-2)

Prochain: vs Colorado, samedi.

Retour à la réalité : Si quelque chose a été établi dans la première saison de Kalen DeBoer en tant qu’entraîneur des Huskies, c’est que les quarts devraient vouloir jouer dans cette attaque. Seul l’État du Mississippi Will Rogers dans le raid aérien a lancé plus de passes parmi les joueurs de Power Five que Michael Penix Jr.

Classé : trop élevé.

N ° 16 UCLA (8-2)

Prochain: contre le n ° 7 USC, samedi.

Retour à la réalité : La défensive des Bruins ne peut pas quitter le terrain au quatrième essai. Ils ont permis 17 quatrièmes conversions (129e en FBS) à un taux de 73,91% (126e).

Classé : Devrait être devant Washington.

N ° 17 UCF (8-2)

Prochain : v. Marine, samedi.

Retour à la réalité : John Rhys Plumlee a été tout ce qu’on attendait de l’attaque de Gus Malzahn, menant tous les quarts au sol avec 708 verges.

Classé : Juste ce qu’il faut.

N°18 Notre-Dame (7-3)

Prochain: vs Boston College, samedi.

Retour à la réalité : les Irlandais ont bloqué sept bottés de dégagement cette saison, dont six au cours des cinq derniers matchs.

Classé : trop élevé.

N ° 19 État du Kansas (7-3)

Prochain: à West Virginia, samedi.

Retour à la réalité : Au cours des trois matchs qu’il a dû jouer à cause des blessures d’Adrian Martinez, QB Will Howard a été une aubaine avec neuf passes de touché et une interception.

Classé : Trop bas.

N ° 20 État de Floride (7-3)

Prochain: contre la Louisiane, samedi.

Retour à la réalité : Vous vous souvenez de toutes ces questions pour savoir si Jordan Travis pourrait devenir un passeur fiable ? Il est actuellement 12e au pays et septième parmi les quart-arrière de Power Five avec une cote de rendement de 161,54.

Classé : Trop bas.

N°21 Tulane (8-2)

Prochain: vs, SMU, jeudi.

Retour à la réalité : Green Wave est sorti de son élément, prenant du retard contre UCF et devant poursuivre. Pourtant, Tulane peut gagner un match revanche en gagnant.

Classé : À peu près correct.

N ° 22 Cincinnati (8-2)

Prochain : au Temple, samedi.

Retour à la réalité : les Bearcats ont remplacé deux cornerbacks repêchés par la NFL, dont l’All-American Ahmad Gardner, et ont toujours la meilleure défense contre les passes de l’American Athletic Conference.

Classé : Juste ce qu’il faut.

N ° 23 Caroline côtière (9-1)

Prochain : à Virginie, samedi.

Retour à la réalité : Chants a atteint le classement la semaine où ils ont perdu QB Grayson McCall pendant au moins trois semaines.

Classé : Peu élevé.

N ° 24 État de l’Oklahoma (7-3)

Prochain: à Oklahoma, samedi.

Retour à la réalité: les Cowboys ont été partout au quart-arrière avec les blessures de Spencer Sanders. J’ai probablement besoin de lui pour gagner Bedlam.

Classé : Difficile à dire.

N ° 25 État de l’Oregon (7-3)

Prochain: à Arizona State, samedi.

Vérification de la réalité: Peu de défense a été jouée dans le Pac-12 cette saison, mais le mérite revient aux Beavers et à leur secondaire difficile pour avoir mené la conférence avec le moins de passes TD autorisées (neuf) et le pourcentage d’achèvement le plus bas (56,6) et les verges par tentative (6,3 ).

Classé : Peu bas.

Ralph D. Russo, The Associated Press