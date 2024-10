AP Top 25 : l’Oregon domine la Géorgie au premier rang alors que l’Alabama s’effondre, Vanderbilt remplace le Michigan

L’Oregon s’est hissé au premier rang du classement AP Top 25 Sondage sur le football universitaire dimanche pour la première fois depuis 2012 après que le Texas soit devenu la troisième équipe la mieux classée du pays à perdre cette saison en s’inclinant face à la Géorgie. L’Alabama, n°15, est tombé à son plus bas classement en 14 ans après sa défaite contre le Tennessee.

Les Ducks, qui ont blanchi Purdue vendredi, ont reçu 59 votes de première place pour passer du n°2 à la première place et la Géorgie a grimpé de trois places au n°2 après sa victoire au Texas. La Géorgie a reçu deux votes pour la première place et les Longhorns ont glissé au n°5. Le n°3 Penn State et le n°4 Ohio State ont conservé leur place après avoir été inactifs, et le n°6 Miami, le n°7 Tennessee, le n°8 LSU, Le n°9 Clemson et le n°10 Iowa State complètent le top 10.

Les Volontaires ont gagné quatre places après avoir battu l’Alabama, et le Crimson Tide a perdu huit places. L’Alabama a été classé aussi bas pour la dernière fois en 2010, lorsqu’il est tombé au 17e rang après avoir perdu sa finale de saison régulière face à l’éventuel champion national Auburn et Cam Newton. Le Crimson Tide a terminé cette saison 10-3 et n°10 dans le pays, leur plus bas classement final de l’ère Nick Saban après que sa première équipe ait terminé sans classement en 2007.

Le n°25 Vanderbilt est entré dans le classement pour la première fois depuis 2013, et le champion national en titre du Michigan n’est pas classé pour la première fois en trois ans. Alors que l’Indiana se hisse au 13e rang après sa victoire éclatante contre le Nebraska, il s’agit du premier sondage AP à présenter à la fois les Commodores et les Hoosiers depuis le 15 novembre 1937.

AP Top 25 après la semaine 8 Rang Équipe Enregistrer Précédent Le vote de Matt 1 7-0 2 1 2 6-1 5 2 3 6-0 3 4 4 5-1 4 3 5 6-1 1 6 6 7-0 6 5 7 6-1 11 7 8 6-1 8 15 9 6-1 10 9 10 7-0 9 10 11 7-0 13 11 12 6-1 12 13 13 7-0 16 8 14 6-1 14 14 15 5-2 7 17 16 6-1 17 16 17 5-1 15 12 18 5-2 18 25 19 6-0 20 18 20 6-1 22 19 21 6-1 19 23 22 6-1 21 20 23 7-0 23 22 24 6-0 25 21 25 5-2 NR 24

Autres votes reçus : État de Washington 46, Syracuse 15, UNLV 5, Duke 2, Caroline du Sud 1, Nebraska 1, Liberty 1

Le n°1 change à nouveau de mains

L’Oregon est la quatrième équipe à être n°1 cette saison, le plus grand nombre de n°1 en une seule saison depuis 2014.

La Géorgie a commencé la saison en tant que n ° 1, mais a été rebondie de la première place à la mi-septembre et remplacée par le Texas après la victoire des Longhorns au Michigan et la lutte des Bulldogs contre le Kentucky. L’Alabama s’est emparé de la première place pendant une semaine en battant la Géorgie, mais a ensuite perdu contre Vanderbilt, redonnant la première place au Texas. Cela a duré deux semaines.

La victoire de 15 points de la Géorgie samedi soir à Austin était la plus grande marge de victoire contre une équipe classée n°1 dans le sondage AP en saison régulière depuis que l’Oklahoma a battu le Nebraska 31-14 en 2000 – et c’était la plus grande sur la route depuis Notre-Dame. Dame a battu Pitt 31-16 en 1982.

Désormais, l’Oregon est la première équipe du Big Ten à être n°1 au cours de la saison régulière depuis l’Ohio State en 2015. Le Michigan n’est devenu n°1 la saison dernière qu’après les matchs de championnat de conférence. Les Ducks ont passé huit semaines au total auparavant en tant qu’équipe n°1 au pays, dont une semaine en 2012 et sept en 2010. — Ralph Russo, écrivain national sur le football universitaire

Dedans et dehors

La dernière fois que Vanderbilt s’est classé était à la fin de la saison 2013 sous la direction de l’entraîneur James Franklin. Les Commodores ont connu la deuxième plus longue sécheresse de sondages AP parmi les équipes de conférence du pouvoir derrière Rutgers, qui n’a pas été classé depuis novembre 2012.

Les plus longues sécheresses de sondage Power 4 AP Équipe Classé la dernière fois 18 novembre 2012 23 septembre 2018 8 janvier 2019 3 septembre 2019 8 septembre 2019 22 septembre 2019 1 décembre 2019

Vanderbilt (5-2) a remporté trois matchs consécutifs et accueillera le Texas la semaine prochaine lors du premier match du programme impliquant deux équipes classées depuis le 18 octobre 2008, lorsque les Commodores n°22 ont perdu contre la Géorgie, n°10. Deux semaines plus tôt, le n°19 Vandy avait battu le n°13 Auburn lors de son dernier match classé à domicile. Les deux dernières fois où Vanderbilt a été classé ont eu lieu lors des derniers sondages de la saison (2012 et 2013).

Vandy a essentiellement remplacé le Michigan dans le classement cette semaine. Les Wolverines ont été la seule équipe à abandonner après être tombée à 4-3 avec une défaite contre l’Illinois samedi, et ils ne sont pas classés pour la première fois depuis le premier sondage de la saison régulière de la saison 2021. Il s’agissait de la première victoire de l’Illinois dans un match classé contre classé sur son terrain depuis 1991 contre l’Ohio State.

La séquence de 54 semaines consécutives de classement des Wolverines était la quatrième séquence active la plus longue du pays derrière l’Alabama, l’État de l’Ohio et la Géorgie, selon Archives des sondages universitaires. Le dernier champion national en titre à terminer non classé était le LSU 2020, qui a obtenu une fiche de 5-5 au cours de cette saison raccourcie par la pandémie. -Russo

L’Oregon clairement numéro un, l’Alabama un mystère et l’Indiana sous-estimée

• J’étais l’un des six électeurs à classer l’Oregon n°1 la semaine dernière après sa victoire contre l’Ohio State, faisant des Ducks un choix facile sur mon bulletin de vote après la défaite du Texas. Le reste de mon top cinq s’est mis en place assez facilement, la Géorgie remontant au n°2 – elle possède désormais une victoire de 15 points sur la route contre une équipe qui était classée n°1 et a perdu ce qui s’est transformé en un tirage au sort à Alabama – suivi de l’Ohio State, de Penn State et de Miami, qui sont restés stables à ces trois places sur mon bulletin de vote. J’ai voté Texas n°6. D’un côté, perdre contre la Géorgie est pardonnable, mais il devient également plus facile de faire des trous dans le curriculum vitae des Longhorns, compte tenu des difficultés du Michigan et de l’Oklahoma.

• Jusqu’où l’Alabama devrait-il tomber ? C’était la question la plus difficile lors du vote cette semaine. J’ai laissé tomber le Crimson Tide au 17ème ; ils ont deux défaites contre Vanderbilt et Tennessee, mais ils ont également une victoire contre la Géorgie qui a bénéficié du résultat de samedi à Austin. Il n’y a pas de réponse parfaite, surtout parce que vous pourrait plaidez pour que l’Alabama prenne du retard sur Vanderbilt, compte tenu du résultat face-à-face et des records identiques. Mais la victoire sur la Géorgie – et la défaite de Vandy contre Georgia State – suffisent à créer une séparation.

• Tout, du n°7 au n°17, est regroupé, car les marges sont très faibles entre la plupart des équipes Power 4 à une défaite et les équipes invaincues comme Indiana, Iowa State, BYU et Pitt. Il y a beaucoup de remaniements à venir. Cela dit, je pense que l’Indiana mérite d’être plus haut que son classement n°13. Il est vrai que les Hoosiers ont joué un calendrier faible, mais ils ont obtenu une certaine validation en écrasant le Nebraska 56-7 – leur plus grande victoire dans le Big Ten depuis 1945 – et ont gagné par au moins deux touchés chaque semaine. Ils se classent n°1 pour les scores et n°7 pour les points alloués, et bien que la blessure du quart-arrière Kurtis Rourke crée de l’incertitude, ils ont obtenu une place dans le top 10 sur mon bulletin de vote au n°8. — Matt Brown, rédacteur en chef des sports universitaires et électeur AP Top 25

Quelle est la suite de la semaine 8 ?

Bien qu’il n’y ait pas de tête d’affiche parmi les cinq premiers comme la Géorgie au Texas, samedi prochain, il y aura cinq affrontements d’équipes classées :

N°20 de l’Illinois au n°1 de l’Oregon. La dernière fois que les Ducks ont disputé un match en tant qu’équipe n°1 du pays, ils ont perdu à domicile contre Stanford, n°14, en prolongation le 17 novembre 2012.

No. 12 Notre Dame contre No. 24 Navy (à East Rutherford, NJ) La 97e rencontre ne sera que la 11e avec les deux équipes classées. La dernière était en 2019, lorsque le n°16 de Notre Dame a battu les aspirants de marine classés 21e 52-20.

N° 21 Missouri au n° 15 Alabama. La séquence d’apparitions consécutives du Tide dans le sondage AP est désormais de 270, ce qui est le deuxième meilleur de tous les temps après les 348 du Nebraska de 1981 à 2002. Une défaite supplémentaire pourrait-elle y mettre un terme ?

N°5 Texas au n°25 Vanderbilt. La première réunion depuis 1928, huit ans avant le début du scrutin AP.

N°8 LSU au n°14 Texas A&M. Bizarre : Chaque match entre les Tigers et les Aggies depuis 2017 mettait en vedette une équipe classée. La dernière fois qu’ils ont joué, ils ont été classés en 2016. -Russo

(Photo de Dillon Gabriel : Justin Casterline / Getty Images)