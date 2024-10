AP Top 25 : le Texas conserve le premier rang avant sa visite en Géorgie ; L’Oregon passe au n°2

L’Oregon s’est hissé au deuxième rang derrière le Texas, premier au classement mondial. AP Top 25 sondage sur le football universitaire dimanche après leur victoire spectaculaire contre l’Ohio State.

Les Ducks ont gagné une place après avoir battu Ohio State 32-31 dans un thriller au stade Autzen samedi soir pour leur meilleur classement depuis avoir terminé la saison 2014 au n ° 2. La première défaite de la saison des Buckeyes, quatrièmes, ne leur a coûté que deux places, car ils ont également pris du retard sur Penn State, qui s’est hissé au troisième rang après avoir battu l’USC en prolongation.

Le Texas a reçu 56 votes de première place après avoir éliminé l’Oklahoma, tandis que l’Oregon en avait six. L’emprise des Longhorns sur le n°1 sera en jeu samedi soir prochain lorsque le n°5, la Géorgie, se rendra à Austin dans un autre match parmi les cinq premiers de la SEC. Il s’agit du troisième match parmi les cinq premiers de l’AP en quatre semaines.

Le plus gros joueur est LSU, qui a grimpé de cinq places au n°8 après avoir battu Ole Miss, qui a chuté de neuf places au n°18. Les Tigers ont remporté cinq matchs de suite depuis leur première défaite contre l’USC. L’État de l’Iowa, invaincu, s’est également classé dans le top 10 au 9e rang après une victoire en Virginie occidentale.

Le Tennessee a perdu trois places malgré sa victoire, glissant au 11e rang après avoir eu besoin d’une prolongation pour battre la Floride.

AP Top 25 après la semaine 7 Rang Équipe Enregistrer Précédent Le vote de Matt 1 6-0 1 2 2 6-0 3 1 3 6-0 4 4 4 5-1 2 3 5 5-1 5 7 6 6-0 6 5 7 5-1 7 6 8 5-1 13 15 9 6-0 11 9 10 5-1 10 8 11 5-1 8 16 12 5-1 11 13 13 6-0 14 10 14 5-1 15 14 15 5-1 17 11 16 6-0 18 12 17 5-1 18 17 18 5-2 9 24 19 5-1 21 22 20 6-0 22 18 21 5-1 25 19 22 5-1 23 25 23 6-0 NR 21 24 4-2 24 NR 25 5-0 NR 20 NR 4-2 NR 23

Autres votes reçus : Vanderbilt 68, Nebraska 62, Arizona State 39, Oklahoma 36, ​​Washington State 32, Iowa 29, Texas Tech 18, Syracuse 13, Arkansas 13, Utah 7, Louisville 6, Southern Cal 5, Liberty 2, UNLV 1

Dedans et dehors

L’Oklahoma est tombé du classement pour la première fois depuis 2022 après que les Sooners ont été mis en déroute par le Texas dans la rivalité de la rivière Rouge. L’Utah est également hors du classement pour la première fois cette saison après que les Utes ont perdu leur deuxième match consécutif vendredi soir contre l’Arizona State.

À leur place se trouvent l’Armée (n° 23) et la Marine (n° 25) invaincues. C’est le premier sondage dans lequel les Black Knights et les Midshipmen apparaissent ensemble depuis 1960. Vanderbilt a raté de peu après ses victoires contre l’Alabama et le Kentucky, car c’est la première équipe à être éliminée.

Pourquoi j’ai voté Oregon n°1

La plupart de mes ajustements cette semaine ont été relativement subtils, avec des changements d’une ou deux places pour une grande partie du top 20. J’ai cependant décidé de voter pour un autre nouveau n°1 : bienvenue en tête de mon scrutin, l’Oregon.

Oui, cela semble étrange de faire reculer une équipe comme le Texas après que les Longhorns ont battu leur rival de 31 points, mais la décision visait bien davantage à donner à l’Oregon le respect qu’il mérite pour avoir décroché ce qui pourrait être la meilleure victoire de la saison jusqu’à présent contre l’Ohio. State, que j’ai perdu d’une seule place au n°3. De plus, les Ducks ont également une victoire contre une équipe de Boise State que j’ai classée 11e derrière le candidat au trophée Heisman Ashton Jeanty. Les Ducks ont la meilleure combinaison de talents et CV.

Bien sûr, si le Texas bat la Géorgie la semaine prochaine, je ferai probablement un autre échange en tête de mon classement. — Matt Brown, rédacteur en chef des sports universitaires

Penn State mérite-t-il d’être n°3 ?

Les Nittany Lions ont leur meilleur classement depuis qu’ils ont atteint la deuxième place en 2017, mais on a l’impression qu’ils sont plus bénéficiaires des résultats d’autres grands matchs que vraiment dignes de ce haut classement.

Penn State n’a que 23 points d’avance sur le numéro 4 de l’Ohio State, ce n’est donc pas comme si les électeurs affluaient vers les Nittany Lions.

Pour être clair, Penn State a fait du bon travail contre une opposition respectable. Surtout si l’on prend en compte les matchs sur route en Virginie-Occidentale et à l’USC et une gestion minutieuse de l’Illinois.

Les électeurs récompensent le record d’invincibilité, mais il semble exagéré de faire valoir que les Nittany Lions sont en fait meilleurs que l’Ohio State et la Géorgie, avec leurs défaites étroites et dramatiques contre l’Oregon et l’Alabama, respectivement.

Et si les électeurs s’en remettent au zéro dans la colonne des pertes, un cas similaire peut être avancé pour Miami devant les Buckeyes et les Bulldogs.

Bien sûr, Penn State aura l’occasion de le prouver sur le terrain dans quelques semaines à domicile contre les Buckeyes, qu’ils n’ont plus battus depuis 2016. — Ralph Russo, rédacteur principal des sports universitaires

Quelle est la suite de la semaine 8 ?

La Géorgie n°5 visitant le Texas n°1 est la tête d’affiche, et c’est la première fois que les Longhorns organisent un affrontement entre deux équipes du top cinq de l’AP depuis une défaite contre l’Ohio State en septembre 2006. La SEC a deux joueurs de haut niveau. affrontements, alors que le n°7 de l’Alabama visitera le n°11 du Tennessee dans un match entre deux équipes à une défaite qui ont été sur un terrain fragile ces dernières semaines.

L’autre match classé oppose le Michigan n°24 au n°22 de l’Illinois, mais gardez également un œil sur le Nebraska qui affrontera l’Indiana n°16 invaincu dans le Big Ten.

L’Oregon, quant à lui, tentera d’éviter une gueule de bois vendredi soir à Purdue. Penn State et Ohio State sont tous deux inactifs.

(Photo : Sam Hodde/Getty Images)