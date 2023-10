AP Top 25 du basket-ball universitaire masculin : le Kansas est classé n°1, Duke deuxième dans le sondage de pré-saison

Le Kansas est devenu l’équipe la mieux classée dans le sondage de pré-saison de basket-ball universitaire masculin AP Top 25 2023-24 publié lundi, recevant 46 votes pour la première place et gagnant trois places par rapport à la saison dernière.

Duke est arrivé au deuxième rang, gagnant 10 places avec 11 votes de première place, tandis que Purdue, Michigan State et Marquette complètent le top cinq.

Les Jayhawks ont obtenu une fiche de 28-8 la saison dernière, terminant premiers du Big 12 (13-5) avant de s’incliner au deuxième tour du tournoi NCAA contre l’Arkansas. Ils se sont également classés premiers dans L’AthlétismeLe classement de pré-saison.

La Caroline du Nord était l’équipe n°1 au classement de pré-saison AP de l’année dernière, mais a terminé la saison avec une fiche de 20-13 et a raté le tournoi de la NCAA pour la première fois depuis 2010. Les Tar Heels se sont classés 19e dans le sondage de pré-saison de cette année.

Classement de pré-saison AP Top 25

Kansas Duc Purdue État du Michigan Marquette UConn Houston Creighton Tennessee Floride Atlantique Gonzague Arizona Miami (Floride) Arkansas Texas A&M Kentucky État de San Diego Texas Caroline du Nord Baylor USC Villanova Sainte Marie Alabama Illinois

Passé

La saison dernière, la Caroline du Nord est devenue la première équipe classée n°1 de pré-saison à ne pas réussir à participer au tournoi de la NCAA depuis l’expansion du peloton en 1985. Gonzaga s’est classé deuxième, suivi de Houston, Kentucky, Baylor et Kansas (à égalité au cinquième rang), Duke, UCLA, Creighton et Arkansas dans le top 10 du classement de pré-saison.

Une seule équipe ayant participé au Final Four de la saison dernière – San Diego State – était classée dans le sondage de l’AP avant cette saison, se classant au 19e rang. Cette année, les Aztèques se sont classés 17e.

Les autres finalistes du Final Four, UConn, Florida Atlantic University et Miami, se sont classés sixième, 10e et 13e dans le sondage de pré-saison.

