AP reçoit sa première nomination aux Oscars pour le documentaire “20 Days in Marioupol” : comment regarder

NEW YORK (AP) — « 20 jours à Marioupol » La chronique poignante de Mstyslav Chernov sur la ville ukrainienne assiégée et les journalistes internationaux qui y sont restés après l’invasion russe, a été nominée pour le meilleur documentaire aux Oscars, remettant à l’Associated Press sa première nomination aux Oscars dans l’histoire de l’organisation de presse vieille de 178 ans.

Le film, une coproduction entre l’AP et « Frontline » de PBS a été abattu au cours des trois premières semaines de la guerre en Ukraine, début 2022. Chernov, journaliste et cinéaste ukrainien, est arrivé à Marioupol une heure avant le début des bombardements russes la ville portuaire. Il était accompagné du photographe Evgeniy Maloletka et de la productrice Vasilisa Stepanenko.

Le les images et les histoires qu’ils ont capturées — la mort d’une fillette de 4 ans, des fosses communes fraîchement creusées, le bombardement d’une maternité — ont documenté sans broncher l’histoire. réalités sombres et implacables du siège qui se déroule.

“Malgré des circonstances extrêmement difficiles et profondément personnelles, l’équipe d’AP à Marioupol a offert au monde une fenêtre essentielle sur la guerre russo-ukrainienne alors qu’elle commençait à se dérouler”, a déclaré Julie Pace, vice-présidente principale et rédactrice en chef d’AP, dans un communiqué. « Le fait que l’académie ait choisi de reconnaître « 20 jours à Marioupol » témoigne de la puissance du journalisme de témoignage oculaire et du courage des journalistes sur le terrain. Nous sommes incroyablement fiers de Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko et de toute l’équipe des « 20 jours à Marioupol ».

Le photographe Evgeniy Maloletka, de gauche à droite, la productrice/monteuse de « Frontline » Michelle Mizner, le réalisateur Mstyslav Chernov et la productrice de terrain Vasilisa Stepanenko posent pour un portrait pour promouvoir le film « 20 Days in Marioupol » à la Latinx House lors du Festival du film de Sundance dimanche. , le 22 janvier 2023, à Park City, Utah. Le film est un projet commun entre Associated Press et PBS « Frontline ». (Photo de Taylor Jewell/Invision/AP, dossier)

Le travail de Chernov, Maloletka, Stepanenko et Lori Hinnant l’année dernière a remporté le prix Pulitzer du service public et figurait en bonne place dans un Pulitzer pour photographie d’actualité. Depuis la première du Festival du film de Sundance de « 20 jours à Marioupol » il y a un an, le film de Tchernov — désormais disponible en streaming gratuit sur Youtube,PBS et d’autres services de streaming – a été salué comme l’un des films de non-fiction les plus importants de l’année. Il a également été nominé par les BAFTA, la Producers Guild et la Guilde des réalisateurs pour le meilleur documentaire, et le L’Académie également présélectionnée il pour le meilleur film international.



Le réalisateur de « 20 jours à Marioupol » et journaliste d’Associated Press, Mstyslav Chernov, a rejoint l’AP Sundance Studio 2023. Regardez l’interview complète, dans laquelle il parle des origines du documentaire sur la guerre en Ukraine, de la réaction du public et de ses projets de poursuite de la couverture de la guerre.

Entre-temps, la guerre en Ukraine approche de la barre des deux ans. Les combats hivernaux s’enlisent le long d’une ligne de front de 1 500 kilomètres (930 milles). Ces derniers mois, les attaques aériennes russes ont une forte augmentation des pertes civiles.

La guerre en Ukraine et d’autres conflits, dont le guerre entre Israël et le Hamas, ont été particulièrement dangereux pour les journalistes. En décembre, la Fédération internationale des journalistes a déclaré 94 journalistes ont été tués dans le monde en 2023 et près de 400 personnes ont été emprisonnées.

Dans « 20 jours à Marioupol » Tchernov, Maloletka et Stepanenko sont confrontés non seulement aux obus d’artillerie qui tombent autour d’eux, mais aussi au blocus russe de la ville. L’eau, l’approvisionnement en nourriture et, surtout, Internet ont été coupés depuis l’époque de Marioupol jusqu’à l’invasion. Les journalistes ont dû chercher des endroits où déposer leurs dépêches, envoyant des minutes de leurs heures de tournage.

Alors que le cinéma documentaire prolifère ces dernières années, les agences de presse ont joué un rôle de premier plan dans les documentaires nominés aux Oscars. L’année dernière, CNN Films a remporté son premier Oscar pour le documentaire Alexei Navalny “Navalny.” En 2022, le New York Times a remporté son premier Oscar pour le court métrage documentaire “La reine du basket-ball.” L’année dernière, quatre courts métrages new-yorkais ont reçu quatre nominations aux Oscars.

La 96ème cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars.

