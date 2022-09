AP: Probe trouve des preuves de la romance du patron de la banque avec son meilleur assistant

MIAMI (AP) – Les enquêteurs disent avoir trouvé des preuves qu’un ancien responsable de Trump, à la tête de la plus grande banque de développement d’Amérique latine, entretenait une relation amoureuse avec son chef de cabinet – un lien qu’ils auraient forgé dans un pacte griffonné au dos d’un napperon de restaurant : “Nous méritons le bonheur absolu.”

L’Associated Press a obtenu une copie d’un rapport confidentiel d’un cabinet d’avocats mandaté par le conseil d’administration de la Banque interaméricaine de développement pour enquêter sur une plainte anonyme d’inconduite contre son président, Mauricio Claver-Carone.

Dans ce document, les enquêteurs ont déclaré qu’il était raisonnable de conclure que la relation entre les deux existait depuis au moins 2019, lorsque tous deux occupaient des postes de direction au Conseil de sécurité nationale. Ils ont déclaré que la prétendue relation avait incité un responsable américain à l’époque à avertir qu’elle posait un risque de contre-espionnage.

La pièce A du rapport de 21 pages est un «contrat» que les deux hommes auraient rédigé au dos d’un napperon à l’été 2019 alors qu’ils dînaient dans un steakhouse à Medellin, en Colombie. Tous deux assistaient à la réunion annuelle de l’Organisation des États américains.

Dans ce document, ils auraient décrit un calendrier pour divorcer de leurs conjoints et se marier. Il existe également une “clause de rupture” stipulant que tout non-respect des conditions entraînerait “de la tristesse et du chagrin” qui ne pourraient être atténués que par “de la cire de bougie et une boîte coquine” d’un hôtel en bord de mer à Miami, la ville natale de Claver-Carone.

« Nous méritons le bonheur absolu. Que seul Dieu se sépare de cette alliance », selon le contrat, dont une photo a été fournie aux enquêteurs par l’ancien mari de la femme, qui a déclaré aux enquêteurs avoir trouvé le napperon dans son sac à main à son retour de voyage.

Le prétendu contrat est l’un des nombreux détails du rapport qui obligent Claver-Carone à se battre pour sauver son emploi. Ils incluent des allégations selon lesquelles il aurait eu un rendez-vous dans une chambre d’hôtel à 1 heure du matin avec son chef de cabinet, lui aurait envoyé un poème un dimanche matin intitulé «Mon âme est pressée» et – peut-être le plus troublant – lui aurait accordé des augmentations de salaire de 40% en violation de la politiques de la banque en matière de conflits d’intérêts.

Claver-Carone a contesté l’exactitude du rapport, dénonçant fermement la manière dont l’examen a été mené et n’offrant aucune indication qu’il envisageait de démissionner.

Selon les enquêteurs, il a nié avoir jamais – maintenant ou avant – une relation amoureuse avec sa main droite de longue date.

Son chef de cabinet a nié les allégations contenues dans la plainte anonyme et a déclaré aux enquêteurs qu’elle n’avait jamais violé le code de déontologie de la BID, selon le rapport. Dans une communication écrite aux enquêteurs, elle s’est également plainte d’avoir été privée d’une procédure régulière.

L’AP ne nomme pas l’assistant de Claver-Carone parce que le rapport, qui est étiqueté « confidentiel », n’a pas été rendu public.

« Ni moi ni aucun autre membre du personnel de la BID n’avons eu l’occasion d’examiner le rapport d’enquête final, de répondre à ses conclusions ou de corriger les inexactitudes », a déclaré Claver-Carone dans un communiqué mardi.

Les résultats rappellent les accusations de manquements éthiques contre un autre républicain au sommet d’une institution multilatérale, l’ancien secrétaire à la Défense Paul Wolfowitz, qui a démissionné de la tête de la Banque mondiale en 2007 pour avoir organisé une généreuse augmentation de salaire pour sa petite amie.

La Banque interaméricaine de développement est le plus grand bailleur de fonds multilatéral en Amérique latine, déboursant jusqu’à 23 milliards de dollars chaque année pour lutter contre la pauvreté dans la région.

Les représentants des 48 membres de la banque se sont réunis mercredi pour discuter du rapport, mais on ne savait pas quelles mesures, le cas échéant, ils pourraient prendre.

Les États-Unis sont le principal actionnaire de la banque basée à Washington et certains à l’intérieur de la Maison Blanche n’ont pas caché leur aversion pour Claver-Carone, dont l’élection à la tête de la BID dans les derniers mois de la présidence Trump a rompu avec la tradition selon laquelle une société latino-américaine diriger la banque.

Certaines des affirmations les plus salaces référencées dans le rapport n’ont pas pu être étayées par Davis Polk, basé à New York. Le cabinet d’avocats n’a également trouvé aucune preuve que Claver-Carone a sciemment enfreint les politiques de voyage de la banque pour dissimuler une relation amoureuse, ou a exercé des représailles contre des employés de la banque, comme cela a été allégué dans une plainte anonyme envoyée en mars au conseil d’administration de la banque.

Pourtant, Davis Polk a sévèrement critiqué Claver-Carone et son chef de cabinet pour ne pas avoir pleinement coopéré à leur enquête, la considérant comme une violation des politiques et principes de la banque.

Par exemple, le rapport indique que Claver-Carone n’a pas remis son téléphone portable émis par la banque pour analyse, bien qu’il ait fourni un rapport médico-légal réalisé par un consultant. Claver-Carone n’a pas non plus partagé les messages de son téléphone personnel ou de son compte Gmail avec son chef de cabinet, selon le rapport.

“En particulier à la lumière de leur refus de coopérer, il serait raisonnable de conclure que la preuve d’une relation antérieure et la preuve circonstancielle supplémentaire d’une relation actuelle alors qu’ils étaient tous les deux à la Banque constituent une violation des politiques applicables de la Banque, », indique le rapport.

Le rapport de Davis Polk indique que Claver-Carone a augmenté le salaire de son assistant de 40% en un an. Il a déclaré que l’une des augmentations et un changement de titre avaient été ordonnés par Claver-Carone un jour après un échange de courriels dans lequel elle se plaignait de ne pas obtenir suffisamment de respect de la part de ses collègues.

« Vous comprenez. C’est votre banque », a-t-elle écrit, selon le rapport.

Davis Polk, qui a également mené l’enquête qui a conduit à la démission d’Andrew Cuomo en tant que gouverneur de New York, a reproché à Claver-Carone d’avoir pris des décisions en matière d’emploi concernant une personne avec laquelle il pense avoir eu une relation amoureuse. Cependant, il a déclaré que d’autres dirigeants avaient reçu des augmentations de taille similaire et que le salaire actuel de son chef de cabinet de 420 000 $ correspondait à la rémunération de son prédécesseur.

Claver-Carone, lorsqu’il a été confronté à des photographies du prétendu “contrat” ​​de napperon lors d’un entretien ce mois-ci, a déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait jamais vu le document et a nié qu’il s’agissait de son écriture ou de sa signature. Il a déclaré que le document était frauduleux et faisait partie d’un stratagème de l’ex-mari de son aide pour lui faire du mal.

Dans une lettre adressée à l’avocat général de la banque, vue par AP, les avocats spécialisés en divorce du chef de cabinet ont déclaré que son ancien mari avait des antécédents de cruauté et de vengeance qui avaient été soulevés lors d’une procédure de divorce. Ils ont déclaré que toute preuve qu’il fournissait aux enquêteurs ne devrait pas être considérée comme crédible.

Cependant, deux experts indépendants en écriture, dont un qui travaillait auparavant pour le FBI, ont conclu qu’il y avait une forte probabilité que l’écriture sur le napperon – dont des extraits sont affichés dans le rapport – corresponde à la calligraphie de Claver-Carone dans les documents bancaires. Claver-Carone a refusé de soumettre un échantillon d’écriture dans le cadre de l’enquête, selon le rapport.

___

Joshua Goodman sur Twitter: @APJoshGoodman

Joshua Goodman, l’Associated Press