Une fois à la maison après le coucher du soleil, il emballe les récoltes cultivées dans des sacs de jute et des boîtes en carton, prêts à être conduits avec une remorque vers un marché de gros voisin où les produits sont vendus.

C’est le quotidien de Patel, un agriculteur de 55 ans de l’Uttar Pradesh, au cœur de l’Inde. La vie est laborieuse et répétitive, mais elle est celle d’un héros inconnu qui, comme des millions d’autres petits exploitants, cultive des céréales pour nourrir la population indienne toujours croissante de plus de 1,3 milliard de personnes.

Mais dernièrement, Patel a été un homme inquiet. Ses revenus ont commencé à baisser. Ses enfants ne veulent pas travailler à la ferme. Et il craint que les nouvelles lois agricoles introduites par le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi ne favorisent les grandes entreprises qui feront baisser les prix et rendront les entreprises familiales non rentables, laissant finalement des millions de personnes comme lui sans terre.