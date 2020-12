L’explosion du 4 août a tué plus de 200 personnes, blessé des milliers de personnes et détruit des quartiers entiers de la capitale. Le photographe de l’Associated Press, Hassan Ammar, a capturé les conséquences catastrophiques dans une photo immédiatement emblématique d’un homme portant sa nièce de 11 ans à travers les ruines fumantes.

Lui et d’autres photographes de l’AP ont discuté de l’année de la tourmente. Cela a commencé avec des craintes de guerre après que les États-Unis aient assassiné le plus haut général de l’Iran et a été dominé par une pandémie qui ne s’intéressait pas aux divisions amères de la région et aux conflits insolubles.

Les Israéliens et les Arabes, les sunnites et les chiites, les riches monarchies du Golfe et les pays ravagés par la guerre ont connu des verrouillages généralisés, des IC submergés et la construction hâtive d’hôpitaux de campagne alors que la pandémie franchissait facilement les frontières de haute sécurité. La pandémie a entraîné de nouvelles horreurs en Syrie et au Yémen, qui sont toujours en proie à la guerre civile.

Lieux sacrés sacrés des musulmans, des chrétiens et des juifs, ravagés par des scènes de désolation vues pour la dernière fois au Moyen Âge. Les pèlerinages – y compris le hajj annuel à La Mecque et à Médine – ont été annulés ou considérablement réduits. La vieille ville de Jérusalem était vide à Pâques et les célébrations de Noël étaient généralement annulées dans la ville biblique de Bethléem.

La pire épidémie de la région a eu lieu en Iran, qui était déjà sous le choc d’une escalade de plusieurs mois avec les États-Unis après le retrait du président Donald Trump de l’accord nucléaire de 2015 et l’imposition de sanctions paralysantes. En janvier, un drone américain a tué le général Qassim Soleimani, l’architecte des opérations militaires régionales de l’Iran, près de l’aéroport international de Bagdad.

Les photos de l’AP ont capturé l’effusion nationale de chagrin alors que des centaines de milliers d’Iraniens ont envahi les rues lors des funérailles de masse. L’Iran a riposté avec une frappe de missiles sur des bases américaines en Irak.

En Israël, les manifestants ont organisé les plus grandes manifestations anti-gouvernementales depuis des années, exigeant que le Premier ministre Benjamin Netanyahu démissionne suite à son procès pour corruption et à la gestion de la pandémie par son gouvernement. Une photo montre un manifestant agenouillé dans la rue avec un drapeau israélien trempé dans un canon à eau de la police.

Les manifestations se sont également poursuivies en Irak et au Liban, qui connaissaient un effondrement économique avant même l’explosion. Dans les deux pays, les manifestants ont ciblé une élite politique profondément enracinée, accusée d’années de corruption et de mauvaise gestion économique. En Cisjordanie occupée, les Palestiniens ont manifesté contre la propriété foncière israélienne.

En Afghanistan, des militants ont pris d’assaut une maternité en mai, tuant au moins 24 personnes, dont des mères, des infirmières et deux bébés. L’horrible attaque a souligné les troubles en cours malgré un accord de paix conclu entre les États-Unis et les talibans en février, condamnant l’attaque contre l’hôpital et niant toute implication.

La galerie a été organisée par le directeur adjoint des nouvelles d’AP Middle East pour la photographie Dusan Vranic.

