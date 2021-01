Les aînés étaient parmi les personnes les plus vulnérables pendant la pandémie. Comme Arnulfo Ramírez, qui gagne aujourd’hui sa vie en vendant des bonbons dans la rue autour du marché.

À 75 ans et célibataire, sans enfants, il dit être généralement un homme grincheux qui n’a pas souvent de bonnes choses à dire sur les gens. Mais cette année, une leçon d’humilité lui a été enseignée lorsqu’un étranger lui a donné un sac de nourriture un jour où il n’avait rien mangé.

« J’ai réalisé qu’il y avait encore de bonnes personnes là-bas », a déclaré Ramírez.

Le Pérou a passé 1 million de cas confirmés d’infections à coronavirus il y a quelques jours. C’est le cinquième pays d’Amérique latine à surpasser ce chiffre et l’un des plus touchés de la région. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international prévoient que l’économie péruvienne diminuera de 12% à 14% cette année, l’une des pires chutes au monde.

«J’ai travaillé tous les jours sans me reposer», a déclaré Biviana Torres, une balayeuse de rue de 37 ans chargée de nettoyer Mesa Redonda et deux autres marchés pendant la pandémie, ainsi que trois hôpitaux et la morgue de Lima. Elle a dit que huit employés sont morts dans la pandémie.

Le Pérou, avec une population de 32 millions d’habitants, a déclaré un verrouillage total en mars et a ordonné aux gens de rester chez eux pour contenir le virus, mais alors que la pandémie se poursuivait et que les gens devaient trouver des moyens de vivre, beaucoup ont ignoré les règles et sont partis. .

Daniel Torres, 44 ans, faisait partie de ceux qui étaient dans la rue malgré le verrouillage. C’est un vendeur ambulant et il n’a rien à manger, dit-il, alors il a été forcé de sortir. Aujourd’hui, il vend des moustiquaires.

Même avant la pandémie, de nombreux Vénézuéliens fuyant la crise économique dans son pays ont migré vers le Pérou, où il était difficile pour certains de trouver un emploi. Puis le coronavirus a frappé et il est devenu encore plus difficile de trouver du travail et de mettre de la nourriture sur la table.

Le Vénézuélien Diego Gómez est arrivé à Lima il y a trois ans. Il a obtenu un travail de couture de sacs, mais il l’a perdu pendant la pandémie, et maintenant il vend des bonbons dans la rue.

« C’est très difficile pour beaucoup d’entre nous qui ont été forcés de vivre en tant que migrants », a déclaré le joueur de 31 ans.

Comme dans tous les pays de la région, le marché de Mesa Redonda est un microcosme de la variété de personnes qui vivent au Pérou – des acheteurs et vendeurs évidents de toutes sortes à ceux qui viennent parce qu’ils sont sûrs de l’être. gagner de l’argent, comme des musiciens.

Six Vénézuéliens, membres du groupe de musique «Rimac Show», font le tour de Lima pour jouer de la salsa et de la cumbia, et parfois ils se produisent au marché.

«Avant la pandémie, nous jouions dans des discothèques et des événements», a déclaré Jesús Ibarra, le chanteur principal du groupe. « Maintenant, nous vivons sur les pourboires, mais nous continuons d’avancer. »