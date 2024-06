AP PHOTOS : les Mexicains choisissent entre continuité et changement lors d’élections éclipsées par la violence

MEXICO CITY (AP) — Lorsque les Mexicains se rendront aux urnes le 2 juin, ils le feront dans un pays de plus en plus polarisé qui continue de lutter contre des niveaux de violence stupéfiants sur de vastes étendues de territoire.

Des dizaines de gangs du crime organisé contrôlent désormais les villes, les quartiers et les hameaux ruraux. Les plus grands cartels du Mexique ont ouvert de nouveaux fronts de violence dans des coins reculés comme les étendues de jungle de la frontière entre le Mexique et le Guatemala. Non seulement ils se battent entre eux, mais ils extorquent même les plus bas de l’échelle économique pour alimenter leurs entreprises illicites.

DOSSIER – Erika Maria Cruz et son mari pleurent à côté du corps de leur fils, Brando Arellano Cruz, mortellement abattu par la police après qu’il n’ait pas réussi à s’arrêter, à Lerdo de Tejada, Mexique, le 19 janvier 2024. (AP Photo/Felix Marquez, Dossier)

Même l’Église catholique a été contrainte d’intervenir pour tenter de négocier la paix dans les zones de conflit, mais voir ses propres prêtres kidnappés et tués.

Le prochain président du Mexique sera presque certainement une femme. Les deux principaux candidats sont des femmes et le troisième, un homme issu d’un plus petit parti, est à la traîne. Cette perspective a suscité l’espoir chez certains des secteurs les plus marginalisés du Mexique, notamment Femmes autochtones et le pays 2,5 millions de travailleurs domestiques, que leurs voix soient entendues. L’une des deux candidates propose une continuité. Les autres promesses changent.

La candidate à la présidentielle Claudia Sheinbaum arrive à son rassemblement de clôture de campagne au Zocalo de Mexico, le mercredi 29 mai 2024. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

La candidate de l’opposition à la présidentielle, Xochitl Galvez, s’exprime lors de son meeting de clôture de campagne à Los Reyes la Paz, dans la banlieue de Mexico, le mercredi 29 mai 2024. (AP Photo/Fernando Llano)

D’autres femmes, les mères de Au Mexique, plus de 100 000 personnes ont disparu, ont moins de raisons d’espérer voir un changement. Président sortant Andrés Manuel López Obrador politique du « câlins, pas des balles » La lutte contre les cartels de la drogue n’a pas réussi à réduire de manière significative le nombre de meurtres. La stratégie de ses prédécesseurs consistant à poursuivre les barons de la drogue dans une guerre totale n’a pas non plus amélioré la situation.

Certains Mexicains espèrent que l’un ou l’autre des principaux candidats pourra accélérer les démarches hésitantes et limitées du Mexique vers une énergie propre. La plupart conviennent que López Obrador, passionné de combustibles fossiles et qui a maintenu une présence démesurée lors des élections même sans apparaître sur le bulletin de vote, représentait un pas en arrière – il a construit une nouvelle raffinerie de pétrole massive et désavantager les producteurs d’énergie propre.

Son successeur désigné, favori et Claudia Sheinbaum, ancienne maire de Mexico a une formation en science du climat. Alors qu’une grande partie du pays souffre de pénuries d’eau et d’une sécheresse prolongée, il existe une certaine urgence et une certaine soif d’action.

DOSSIER – Les partisans de la candidate présidentielle Claudia Sheinbaum se rassemblent dans le Zocalo, face à la cathédrale, pour son rassemblement de campagne d’ouverture au Zocalo de Mexico, le 1er mars 2024. (AP Photo/Aurea Del Rosario, File)

Les piétons se reflètent dans une vitrine alors qu’ils regardent des robes de mariée, à Mexico, le jeudi 30 mai 2024. Les Mexicains voteront dimanche lors d’une élection qui pèse sur le genre, la démocratie et le populisme, alors qu’ils tracent la voie à suivre pour le pays en matière de vote, dans l’ombre de la violence des cartels. Avec deux femmes en tête du scrutin, le Mexique élira probablement sa première femme présidente. (Photo AP/Matias Delacroix)

DOSSIER – Une femme brandit une pancarte avec un message en espagnol : « J’échangerai mon vote contre mon fils », faisant référence à l’élection présidentielle de cette année, lors de la Marche nationale annuelle des mères en recherche, à Mexico, le 10 mai. , 2024. Les manifestants affirment que le gouvernement fait preuve de peu d’intérêt à enquêter sur les disparitions de plus de 100 000 personnes portées disparues au Mexique. (Photo AP/Marco Ugarte, dossier)

DOSSIER- Magdalena Hernández Santiz coupe les mauvaises herbes à l’aide d’une machette alors que son mari, Pedro Cruz Gomez, pulvérise leur champ avec des herbicides avant de planter du maïs dans le village Tojolabal de Plan de Ayala, État du Chiapas, Mexique, le 2 mai 2024. Il y a soixante-dix ans, mexicain les femmes ont obtenu le droit de vote et aujourd’hui le pays est sur le point d’élire sa première femme présidente. Pourtant, certaines des femmes autochtones qui voteront aux élections nationales de dimanche n’ont toujours pas de voix dans leur propre foyer et dans leur communauté. (Photo AP/Marco Ugarte, dossier)

DOSSIER – Maria Hochihua Perez, qui a déclaré que sa fille Nimbe avait disparu il y a cinq ans, porte une pancarte offrant une récompense en argent, lors de la Marche nationale des mères en recherche, à Mexico, le 10 mai 2024. La marche a eu lieu deux jours après la marche de López. L’administration d’Obrador a accusé de « nécrophilie » la presse et les chercheurs bénévoles qui recherchent les corps des personnes disparues. (Photo AP/Marco Ugarte, dossier)

DOSSIER – Une voiture couverte d’objets artisanaux à vendre est garée dans une rue de Mexico, le 4 décembre 2023. Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a pris ses fonctions en 2018 avec pour devise les priorités de son administration : « Pour le bien de tous ». , d’abord les pauvres. (Photo AP/Eduardo Verdugo, dossier)

DOSSIER – Un acheteur tient une carte postale du président mexicain Andrés Manuel López Obrador qui dit en espagnol : « AMLO, le président le plus cool », à vendre devant le palais présidentiel à Mexico, le 14 mars 2024. (AP Photo/Eduardo Verdugo, File )

DOSSIER – Un drapeau de la paix flotte sur la clôture d’enceinte de l’église paroissiale Saint François Xavier, où deux prêtres jésuites ont été assassinés en 2022 par le chef de gang « El Chueco », à Cerocahui, Mexique, le 12 mai 2024. (AP Photo/Eduardo Verdugo , Déposer)

___

