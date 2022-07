AP PHOTOS : le désespoir afghan, la pauvreté alimentent le fléau de la dépendance

Commentez cette histoire Commentaire

KABOUL, Afghanistan – Des centaines d’hommes, accros à l’héroïne, à l’opium et à la méthamphétamine, étaient éparpillés sur la colline surplombant Kaboul, certains dans des tentes, d’autres allongés dans la terre. Les chiens se promenaient parce qu’ils leur donnaient parfois de la drogue, et il y avait des cadavres de chiens en surdose au milieu des ordures. Ici aussi, les hommes glissent, tranquilles et seuls, à travers la ligne de l’oubli et du désespoir jusqu’à la mort.

« Il y a un homme mort à côté de toi », m’a dit quelqu’un alors que je me frayais un chemin parmi eux, prenant des photos. “Nous avons enterré quelqu’un là-bas plus tôt”, a déclaré un autre plus bas.

Un homme gisait face contre terre dans la boue, immobile. Je l’ai secoué par l’épaule et lui ai demandé s’il était vivant. Il tourna un peu la tête, juste à moitié hors de la boue, et murmura qu’il l’était.

« Tu es en train de mourir », lui ai-je dit. “Essayez de survivre.”

“C’est bon,” dit-il, sa voix épuisée. “C’est bien de mourir.”

Il souleva un peu son corps. Je lui ai donné de l’eau et quelqu’un lui a donné une pipe en verre d’héroïne. Le fumer lui a donné de l’énergie. Il a dit qu’il s’appelait Dawood. Il avait perdu une jambe dans une mine il y a une dizaine d’années pendant la guerre ; après cela, il ne pouvait plus travailler et sa vie s’est effondrée. Il s’était tourné vers la drogue pour s’évader.

La toxicomanie est depuis longtemps un problème en Afghanistan, le plus grand producteur mondial d’opium et d’héroïne et maintenant une source majeure de méthamphétamine. Les rangs des toxicomanes ont été alimentés par une pauvreté persistante et par des décennies de guerre qui ont laissé peu de familles indemnes.

Il semble qu’il ne fait qu’empirer depuis que l’économie du pays s’est effondrée après la prise du pouvoir par les talibans en août de l’année dernière et l’arrêt subséquent du financement international. Des familles qui pouvaient autrefois se débrouiller ont perdu leurs moyens de subsistance, laissant beaucoup d’entre elles à peine en mesure de se payer de la nourriture. Des millions de personnes ont rejoint les rangs des pauvres.

Le nombre croissant de toxicomanes se trouve autour de Kaboul, vivant dans des parcs et des égouts, sous des ponts, sur des collines ouvertes.

Une enquête menée en 2015 par l’ONU a estimé que jusqu’à 2,3 millions de personnes avaient consommé de la drogue cette année-là, ce qui aurait représenté environ 5% de la population à l’époque. Aujourd’hui, sept ans plus tard, le nombre n’est pas connu, mais on pense qu’il n’a fait qu’augmenter, a déclaré le chef du département de réduction de la demande de drogue, le Dr Zalmel, qui, comme de nombreux Afghans, n’utilise qu’un seul nom.

Les talibans, qui ont pris le pouvoir il y a près d’un an, ont lancé une campagne agressive pour éradiquer la culture du pavot. Dans le même temps, ils ont hérité de la politique du gouvernement déchu, soutenu par la communauté internationale, consistant à rassembler les toxicomanes et à les enfermer de force dans des camps.

Deux nuits plus tôt dans l’été, les combattants talibans ont pris d’assaut deux zones où se rassemblent les toxicomanes – l’une sur la colline et l’autre sous un pont. Au total, ils ont rassemblé quelque 1 500 personnes, selon les responsables chargés de les enregistrer. Ils ont été parqués dans des camions et des voitures et emmenés à l’hôpital médical Avicenne pour le traitement de la toxicomanie, une ancienne base militaire américaine qui a été transformée en 2016 en centre de traitement de la toxicomanie.

C’est le plus grand d’un certain nombre de camps de traitement pour toxicomanes autour de Kaboul. Là, les toxicomanes ont été rasés et gardés dans des casernes pendant 45 jours. Ils ne reçoivent aucun traitement ou médicament pendant leur période de sevrage. Depuis la prise du pouvoir par les talibans, le financement international sur lequel s’appuyait le gouvernement afghan a été coupé, de sorte que le camp dispose à peine de fonds suffisants pour nourrir ses détenus-patients.

Mais les camps ne font pas grand-chose pour briser la dépendance.

Une semaine après les raids, je suis retourné aux deux endroits, et les deux étaient à nouveau remplis de centaines de personnes.

Sur la colline, j’ai vu un homme qui n’était manifestement pas un toxicomane. Dans l’obscurité, il errait parmi les hommes, éclairant chacun d’eux d’une faible lampe torche. Il cherchait son frère, qui est devenu dépendant il y a des années et a quitté la maison. Il va de site en site, à travers les enfers de Kaboul. “J’espère qu’un jour je pourrai le retrouver”, a-t-il déclaré.

Sur le site sous le pont, la puanteur des eaux usées et des ordures était écrasante. Un homme, Nazer, dans la trentaine, semblait être respecté parmi ses compagnons toxicomanes ; il a rompu les combats entre eux et négocié les différends.

Il m’a dit qu’il passait la plupart de ses journées ici sous le pont mais qu’il allait chez lui de temps en temps. La dépendance s’est propagée dans toute sa famille, a-t-il dit.