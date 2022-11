AP Photos: l’Amérique vote dans les laveries automatiques, les écoles et les bibliothèques

Les Américains votaient mardi lors d’une élection clé qui décidera si les républicains mettront fin à l’emprise du Parti démocrate sur Washington et reprendront la Chambre et le Sénat.

Le scrutin marque les premières grandes élections nationales depuis l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole et la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin de mettre fin à la protection constitutionnelle du droit à l’avortement. Les 435 sièges de la Chambre restreinte et un tiers du Sénat également divisé sont en cours de décision.

Les émotions étaient vives alors que les gens se tenaient devant les bibliothèques, les centres de fitness, les laveries automatiques et les casernes de pompiers pour commencer à voter. De Lewiston, dans le Maine, à la pluvieuse Pacoima, en Californie, ils tenaient des bébés dans leurs bras et portaient des uniformes, des costumes et des vêtements d’entraînement en attendant de voter. Beaucoup ont dit que l’inflation, l’avortement, la criminalité et l’avenir de la démocratie pesaient lourdement sur leurs esprits.

Les photographes d’Associated Press se sont déployés à travers les États-Unis pour capturer le vote le jour du scrutin.

The Associated Press