«Alors que le nombre de cas augmente maintenant, de plus en plus de patients entrent dans une maladie grave avec des signes d’insuffisance respiratoire», a déclaré Sayko.

Le vaste verrouillage gouvernemental a fermé les écoles, les gymnases et les lieux de divertissement et interdit le service aux tables dans les restaurants jusqu’au 25 janvier. L’Ukraine, avec une population de 42 millions d’habitants, a signalé plus de 1,1 million de cas confirmés de coronavirus et près de 20000 décès dans la pandémie. .