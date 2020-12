Les manifestations ont commencé en septembre, mais ont attiré l’attention de tout le pays la semaine dernière alors que les agriculteurs marchaient du nord du Pendjab et de l’Haryana, deux des plus grands États agricoles de l’Inde. Sur le chemin de la capitale, ils ont écarté les barricades de béton dressées par la police et ont bravé les gaz lacrymogènes, les matraques et les canons à eau.