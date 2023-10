AP News montre les vraies couleurs en utilisant le Hamas comme source HONTANT Israël pour les Palestiniens morts – Twitchy

RUPTURE : L’AP continue de se tourner vers le Hamas comme source pour ses reportages.

Allez, comme si nous ne le savions pas. Le ministère de la Santé de Gaza est LITTÉRAILEMENT le Hamas ?

Vous savez, les monstres qui ont attaqué Israël et qui ont déclenché tout cela en premier lieu ?

Ouais.

RUPTURE : Le ministère de la Santé de Gaza affirme que 2 329 Palestiniens ont été tués depuis le début des derniers combats, ce qui en fait la guerre la plus meurtrière entre Israël et le Hamas pour les Palestiniens. Plus de 1 300 Israéliens ont été tués dans la guerre actuelle. https://t.co/AetssT4QzN

