AP News en bref à 6 h 04 HNE

CHESAPEAKE, Virginie (AP) – Un tireur a ouvert le feu mardi soir dans un Walmart en Virginie, faisant six morts, a annoncé la police, lors du deuxième meurtre de masse très médiatisé en quelques jours. L’agresseur est également mort.

Le magasin de Chesapeake est désormais sûr et sera probablement fermé pendant plusieurs jours pendant l’enquête, a déclaré l’officier Leo Kosinski aux premières heures de mercredi.

La fusillade est survenue trois jours après qu’une personne a ouvert le feu dans une discothèque gay du Colorado, tuant cinq personnes et en blessant 17. Plus tôt dans l’année, le pays a été secoué par la mort de 21 personnes lorsqu’un homme armé a pris d’assaut une école primaire à Uvalde, au Texas.

La fusillade de mardi a également rappelé des souvenirs d’un autre dans un Walmart en 2019, lorsqu’un homme armé, selon la police, visait des Mexicains a ouvert le feu dans un magasin à El Paso et a tué 22 personnes.

Plus tôt, Kosinski a déclaré qu’il ne pouvait pas dire comment le tireur était mort, mais qu’il ne croyait pas que la police avait tiré.

Une grève contre une maternité ukrainienne tue un nouveau-né

KYIV, Ukraine (AP) – Une attaque à la roquette a frappé la maternité d’un hôpital dans le sud de l’Ukraine, tuant un nouveau-né, ont annoncé mercredi les autorités ukrainiennes. La mère du bébé et un médecin ont été tirés vivants des décombres.

Le gouverneur de la région a déclaré que les roquettes étaient russes.

La grève à Vilniansk, près de la ville de Zaporizhzhia, s’ajoute au bilan horrible subi par les hôpitaux et autres établissements médicaux – ainsi que leurs patients et leur personnel – lors de l’invasion russe qui entre dans son dixième mois cette semaine.

Ils ont été dans la ligne de tir depuis le début, y compris une frappe aérienne le 9 mars qui a détruit une maternité dans la ville portuaire désormais occupée de Marioupol.

« La nuit, des monstres russes ont lancé d’énormes roquettes sur la petite maternité de l’hôpital de Vilniansk. Le chagrin submerge nos cœurs – un bébé a été tué alors qu’il venait de voir la lumière du jour. Les sauveteurs travaillent sur le site », a déclaré le gouverneur régional, Oleksandr Starukh, écrivant sur l’application de messagerie Telegram.

Des travailleurs manifestent et sont battus dans une usine chinoise d’iPhone touchée par un virus

BEIJING (AP) – Des employés de la plus grande usine d’iPhone d’Apple au monde ont été battus et détenus lors de manifestations contre le salaire dans le cadre de contrôles antivirus, selon des témoins et des vidéos sur les réseaux sociaux mercredi, alors que les tensions montent à propos des efforts chinois pour lutter contre une nouvelle augmentation des infections .

Des vidéos qui indiquaient qu’elles avaient été filmées à l’usine de la ville centrale de Zhengzhou montraient des milliers de personnes masquées face à des rangées de policiers en tenue de protection blanche avec des boucliers anti-émeute en plastique. La police a donné des coups de pied et frappé un manifestant avec des matraques après qu’il ait attrapé un poteau métallique qui avait été utilisé pour le frapper.

La frustration suscitée par les restrictions dans des régions de toute la Chine qui ont fermé des magasins et des bureaux et confiné des millions de personnes chez elles s’est transformée en protestations. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des habitants abattant des barricades mises en place pour faire respecter les fermetures de quartiers.

Le Parti communiste au pouvoir a promis ce mois-ci d’essayer de réduire les perturbations en raccourcissant les quarantaines et en apportant d’autres changements. Mais le parti s’en tient à une stratégie «zéro-COVID» qui vise à isoler chaque cas tandis que d’autres gouvernements assouplissent les contrôles et essaient de vivre avec le virus.

Le mois dernier, des milliers d’employés ont quitté l’usine d’iPhone exploitée par le Foxconn Technology Group de Taiwan suite à des plaintes concernant des conditions de travail dangereuses à la suite de cas de virus.

Des explosions jumelles secouent Jérusalem, tuant 1 personne et en blessant plusieurs

JERUSALEM (AP) – Deux explosions se sont produites près des arrêts de bus à Jérusalem au plus fort de l’heure de pointe du matin mercredi, tuant une personne et en blessant au moins 18, dans ce que la police a qualifié d’attaques présumées par des Palestiniens.

La première explosion s’est produite près d’un arrêt de bus à la périphérie de la ville, où les navetteurs se pressent généralement en attendant les bus. Le second s’est déclenché environ une demi-heure plus tard à Ramot, un village du nord de la ville. Selon la police, une personne est décédée des suites de ses blessures et au moins trois ont été grièvement blessées dans les explosions.

Les médias israéliens ont déclaré que la personne tuée avait 16 ans.

Les attaques présumées sont survenues alors que les tensions israélo-palestiniennes sont fortes, après des mois de raids israéliens en Cisjordanie occupée provoqués par une série d’attaques meurtrières contre des Israéliens qui ont tué 19 personnes. Il y a eu une recrudescence ces dernières semaines des attaques palestiniennes.

La violence survient également alors que l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tient des pourparlers de coalition après les élections nationales et est susceptible de revenir au pouvoir à la tête de ce qui devrait être le gouvernement le plus à droite d’Israël.

La Cour suprême approuve la remise des déclarations de revenus de Trump au Congrès

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a ouvert mardi la voie à la remise imminente des déclarations de revenus de l’ancien président Donald Trump à un comité du Congrès après une bataille juridique de trois ans.

Le tribunal, sans aucune dissidence notée, a rejeté le plaidoyer de Trump pour une ordonnance qui aurait empêché le département du Trésor de donner six ans de déclarations de revenus pour Trump et certaines de ses entreprises au comité des voies et moyens de la Chambre contrôlé par les démocrates.

Seul parmi les présidents récents, Trump a refusé de publier ses déclarations de revenus pendant sa campagne réussie de 2016 ou ses quatre années à la Maison Blanche, citant ce qu’il a dit être un audit en cours par l’IRS. La semaine dernière, Trump a annoncé qu’il se représenterait en 2024.

C’était la deuxième défaite de l’ancien président à la Cour suprême en autant de mois, et la troisième cette année. En octobre, le tribunal a refusé d’intervenir dans la bataille juridique entourant la perquisition du FBI dans le domaine de Trump en Floride qui a révélé des documents classifiés.

En janvier, le tribunal a refusé d’empêcher les Archives nationales de remettre des documents au comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole. Le juge Clarence Thomas a été le seul à voter en faveur de Trump.

Guide du spectateur de la Coupe du monde : Davies participera au retour du Canada

DOHA, Qatar (AP) – Alphonso Davies fera ses débuts en Coupe du monde dans un coup de pouce pour le Canada, qui revient sur la plus grande scène du soccer pour la première fois depuis 1986.

L’ailier est facilement le meilleur joueur du Canada, mais son statut pour le tournoi était incertain après s’être tendu les ischio-jambiers droits en jouant pour le Bayern Munich plus tôt ce mois-ci. Davies a reçu le feu vert pour jouer mercredi lorsque le Canada affrontera la Belgique, deuxième au classement.

« Il est clair qu’il voulait jouer », a déclaré l’entraîneur canadien John Herdman. “Je pense que notre équipe médicale, nous voulions qu’il joue aussi. Mais vous n’avez qu’à passer par les algorithmes mathématiques qui vous sont proposés pour le faire progresser à la vitesse maximale et il l’a atteint, donc c’était génial. Il a suivi un entraînement complet et il a retrouvé ce grand sourire sur son visage, ce qui est génial.

Davies, 22 ans, a marqué 12 buts en 34 matches internationaux, dont cinq buts en qualifications pour la Coupe du monde, et sera nécessaire alors que le Canada affrontera la Belgique, demi-finaliste en 2018 et deuxième au classement de la FIFA.

Il s’agit de la deuxième participation du Canada à la Coupe du monde et de sa première participation à ce tournoi depuis une malheureuse performance de trois défaites il y a 36 ans.

Les recherches s’intensifient après le séisme en Indonésie qui a fait 271 morts

CIANJUR, Indonésie (AP) – Plus de sauveteurs et de volontaires ont été déployés mercredi dans les zones dévastées de l’île principale de Java en Indonésie pour rechercher les morts et les disparus d’un tremblement de terre qui a tué au moins 271 personnes.

Avec de nombreux disparus, certaines zones reculées toujours inaccessibles et plus de 2 000 personnes blessées lors du séisme de magnitude 5,6 de lundi, le nombre de morts était susceptible de s’alourdir. Les hôpitaux proches de l’épicentre de l’île densément peuplée étaient déjà débordés et les patients branchés à des perfusions intraveineuses étaient allongés sur des civières et des lits dans des tentes installées à l’extérieur, en attendant un traitement supplémentaire.

Plus de 12 000 militaires ont été déployés mercredi pour renforcer les efforts de recherche menés par plus de 2 000 forces conjointes de la police, de l’agence de recherche et de sauvetage et des volontaires, a déclaré Suharyanto, chef de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes.

Suharyanto, qui, comme de nombreux Indonésiens, n’utilise qu’un seul nom, a déclaré que l’aide atteignait des milliers de personnes sans abri qui ont fui vers des abris temporaires où les fournitures ne peuvent être distribuées qu’à pied sur le terrain accidenté.

Il a déclaré que les sauveteurs avaient récupéré trois corps mercredi et secouru un garçon de 6 ans qui avait été retrouvé vivant à côté du cadavre de sa grand-mère après avoir passé deux jours piégé sous les décombres de sa maison effondrée.

Royaume-Uni La Cour suprême du Royaume-Uni se prononce contre le projet de vote pour l’indépendance de l’Écosse

LONDRES (AP) – La Cour suprême du Royaume-Uni a statué mercredi que l’Écosse n’avait pas le pouvoir d’organiser un nouveau référendum sur l’indépendance sans le consentement du gouvernement britannique. Le jugement est un revers pour la campagne du gouvernement écossais pour rompre avec le Royaume-Uni.

La Cour suprême a statué que le Parlement écossais “n’a pas le pouvoir de légiférer pour un référendum sur l’indépendance de l’Ecosse”.

Le président de la Cour suprême, Robert Reed, a déclaré que les cinq juges étaient unanimes dans le verdict, rendu six semaines après que les avocats de l’administration écossaise indépendantiste et du gouvernement conservateur britannique ont plaidé leurs causes lors d’audiences à Londres.

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon s’est dite déçue mais « respecterait » le jugement. Mais, a-t-elle déclaré sur Twitter: “Une loi qui ne permet pas à l’Écosse de choisir son propre avenir sans le consentement de Westminster expose comme un mythe toute notion du Royaume-Uni en tant que partenariat volontaire et plaide en faveur de (l’indépendance).”

Les partisans de l’indépendance prévoient de se rassembler devant le Parlement écossais à Édimbourg et sur d’autres sites plus tard mercredi.

Rassemblement à nouveau ? Conseils pour un Thanksgiving sûr et sain

Pour les familles qui se sont contentées de petits rassemblements et de bénédictions à distance au plus fort de la pandémie, ce Thanksgiving ressemble au retour de la grande fête.

De plus en plus de gens se réunissent cette année, l’American Automobile Association prédisant que les voyages de vacances reviendront presque aux niveaux prépandémiques.

Si c’est le cas chez vous, cela fait peut-être un moment que vous n’avez pas affronté une dinde congelée ou que vous ne vous êtes pas rappelé quels cousins ​​ne devraient pas s’asseoir ensemble.

Pour vous aider à rafraîchir les bases des vacances, voici quelques conseils pour que tout le monde reste en sécurité, en bonne santé et sain d’esprit :

D’ABORD, LA TURQUIE

Le sel et la sécheresse déciment les buffles dans les marais du sud de l’Irak

CHIBAYISH, Irak (AP) – Abbas Hashem a fixé son regard inquiet sur l’horizon – le jour était presque fini et toujours, il n’y avait aucun signe du dernier de ses buffles d’eau. Il sait que lorsque ses bêtes ne reviennent pas d’errer dans les marais de cette partie de l’Irak, elles doivent être mortes.

La terre sèche est fissurée sous ses pieds et d’épaisses couches de roseaux ratatinés recouverts de sel dans les zones humides de Chibayish au milieu des graves pénuries d’eau douce de cette année provenant du Tigre.

Hashem a déjà perdu cinq buffles de son troupeau de 20 depuis mai, affaiblis par la faim et empoisonnés par l’eau salée qui s’infiltre dans les marais bas. D’autres éleveurs de bisons de la région disent que leurs animaux sont également morts ou produisent du lait invendable.

“Cet endroit était autrefois plein de vie”, a-t-il déclaré. “Maintenant, c’est un désert, un cimetière.”

Les zones humides – un vestige luxuriant du berceau de la civilisation et un contraste frappant avec le désert qui prévaut ailleurs au Moyen-Orient – ont renaît après la chute de Saddam Hussein en 2003, lorsque des barrages qu’il avait construits pour drainer la région et extirper les rebelles chiites ont été démantelés.

