AP News en bref à 6 h 04 HNE

La police de Memphis dissout l’unité qui a mortellement battu Tire Nichols

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Le chef de la police de Memphis a dissous samedi la soi-disant unité Scorpion de la ville, citant un «nuage de déshonneur» dans une vidéo récemment publiée qui montrait certains de ses officiers battant à mort Tire Nichols après avoir arrêté l’automobiliste noir .

La directrice de la police, Cerelyn “CJ” Davis, a agi un jour après la diffusion de la vidéo déchirante, affirmant qu’elle avait écouté les proches de Nichols, les dirigeants communautaires et les agents non impliqués dans la prise de décision. Son annonce est intervenue alors que la nation et la ville luttaient pour faire face à la violence des officiers, qui sont également noirs. La vidéo a renouvelé les doutes sur les raisons pour lesquelles les rencontres fatales avec les forces de l’ordre continuent de se produire malgré les appels répétés au changement.

Les manifestants qui défilaient dans le centre-ville de Memphis ont applaudi lorsqu’ils ont appris que l’unité avait été dissoute. Un manifestant a déclaré au mégaphone que “l’unité qui a tué Tyr a été définitivement dissoute”.

Se référant aux «actions odieuses de quelques-uns» qui ont déshonoré l’unité, Davis a contredit une déclaration antérieure selon laquelle elle conserverait l’unité. Elle a dit qu’il était impératif que le département “prenne des mesures proactives dans le processus de guérison”.

“Il est dans l’intérêt de tous de désactiver définitivement l’unité Scorpion”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Elle a déclaré que les officiers qui y étaient actuellement affectés étaient d’accord “sans réserve”.

En 67 minutes de vidéo, la brutalité suivie de la nonchalance

Si vous êtes tombé sur la scène trop tard, vous l’avez peut-être manqué là-bas, ensanglanté et battu.

Les attitudes des officiers semblent sereines et leur travail non urgent alors qu’ils broient dans ce coin tranquille des récits de bataille, un coup de poing et une tape dans le dos. Les rangs de la police ont gonflé, mais tout le monde semble s’accorder à dire qu’il n’y a rien à voir ici. Ils attachent leurs bottes et s’inquiètent pour leurs lunettes et se moquent de la douleur au genou, alors vous l’avez peut-être manqué parmi la phalange qui domine, ceux qui arborent un sourire et éclatent de rire et rentreront chez eux sains et saufs.

Regardez au-delà des hommes qui ont donné des coups de poing, des coups de pied, choqués, aspergés, traînés et se tiennent maintenant dans une apparente indifférence. Laissez vos yeux dériver vers le bas et le corps froissé apparaît. Les mains derrière le dos, une chaussure en moins, il se tord impuissant sur le trottoir. Ses cris semblent avoir cessé, ses pleurs pour sa mère se sont arrêtés et sa voix s’est affaiblie tant ses paroles sont difficiles à discerner.

« Vous ne pouvez aller nulle part », lui répond l’officier penché sur lui. “Tu ne peux aller nulle part.”

Dans la vidéo déchirante de cette nuit de Memphis, tous les yeux sont attirés par les moments chaotiques de brutalité qui ont précédé cela et qui laisseraient un autre homme noir mort aux mains de la police. Mais parallèlement aux attaques elles-mêmes, les images capturent une autre réalité atroce: minute après minute, la nonchalance joculaire des officiers alors que Tire Nichols était gravement blessé, leur comportement semblant affirmer à quel point ce genre de chose est ordinaire.

Les Russes ont quitté le village d’Ukraine, la peur et les difficultés demeurent

KALYNIVSKE, Ukraine (AP) – Lorsque la nuit tombe dans le village de Tatiana Trofimenko dans le sud de l’Ukraine, elle verse de l’huile de tournesol que des groupes d’aide lui ont donnée dans un bocal et le scelle avec un couvercle à mèche. Une chiquenaude d’allumette, et la bougie de fortune est allumée.

“C’est notre électricité”, déclare Trofimenko, 68 ans.

Cela fait plus de 11 semaines que les forces ukrainiennes ont repris son village, Kalynivske, dans la province de Kherson, à l’occupation russe. Mais la libération n’a pas atténué les difficultés des résidents, à la fois ceux qui rentrent chez eux et ceux qui ne sont jamais partis. Au plus fort de l’hiver, la région éloignée non loin d’une ligne de front active n’a ni électricité ni eau. Les bruits de la guerre ne sont jamais loin.

Les forces russes se sont retirées du côté ouest du fleuve Dniepr, qui coupe la province en deux, mais gardent le contrôle du côté est. Un barrage de tirs quasi constant à seulement quelques kilomètres de là et le danger des restes de mines laissant de nombreux Ukrainiens trop effrayés pour s’aventurer, ont fait de la normalité un rêve insaisissable et ont jeté un voile sur la victoire stratégique de leur armée.

Pourtant, les habitants sont lentement revenus à Kalynivske, préférant vivre sans services de base, dépendants de l’aide humanitaire et sous la menace constante des bombardements plutôt qu’en tant que personnes déplacées ailleurs dans leur pays. Rester est un acte de défi contre les attaques russes incessantes destinées à rendre la région invivable, disent-ils.

L’Iran dit qu’une attaque de drone vise une installation de défense à Ispahan

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Des drones porteurs de bombes ont visé une usine de défense iranienne dans la ville centrale d’Ispahan pendant la nuit, ont annoncé les autorités tôt dimanche, causant des dégâts à l’usine dans un contexte de tensions régionales et internationales accrues engloutissant la République islamique.

Le ministère iranien de la Défense n’a fourni aucune information sur les auteurs présumés de l’attaque, survenue alors qu’un incendie de raffinerie s’est déclaré séparément dans le nord-ouest du pays et qu’un tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé à proximité, tuant trois personnes.

Cependant, Téhéran a été la cible de frappes de drones israéliens présumés au milieu d’une guerre de l’ombre avec son rival au Moyen-Orient alors que son accord nucléaire avec les puissances mondiales s’effondrait. Pendant ce temps, les tensions restent également vives avec l’Azerbaïdjan voisin après qu’un homme armé a attaqué l’ambassade de ce pays à Téhéran, tuant son chef de la sécurité et en blessant deux autres.

Les détails sur l’attentat d’Ispahan, qui s’est produit vers 23h30 samedi, sont restés rares. Un communiqué du ministère de la Défense a décrit trois drones lancés sur l’installation, dont deux ont été abattus avec succès. Un troisième a apparemment réussi à percuter le bâtiment, causant des “dommages mineurs” à son toit et ne blessant personne, a indiqué le ministère.

La branche anglophone de la télévision d’État iranienne, Press TV, a diffusé une vidéo sur téléphone portable montrant apparemment le moment où un drone a frappé le long de l’autoroute très fréquentée Imam Khomeini qui se dirige vers le nord-ouest à partir d’Ispahan, l’une des nombreuses façons pour les conducteurs de se rendre dans la ville sainte de Qom et Téhéran, capitale de l’Iran. Une petite foule se tenait rassemblée, attirée par des tirs antiaériens, regardant une explosion et des étincelles frapper un bâtiment sombre.

La police israélienne boucle le domicile de l’attaquant de la synagogue de Jérusalem

JERUSALEM (AP) – La police israélienne a scellé dimanche la maison de Jérusalem-Est d’un assaillant palestinien qui a tué sept personnes et en a blessé trois devant une synagogue, l’une des nombreuses mesures punitives approuvées par le cabinet de Benjamin Netanyahu dans la nuit.

Cette décision est intervenue après un week-end meurtrier au cours duquel sept personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans deux fusillades distinctes à Jérusalem, au cours de l’un des mois les plus sanglants en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est depuis plusieurs années. Les mesures menaçaient d’aggraver encore les tensions et assombrissaient la visite la semaine prochaine du secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Les tirs du week-end ont suivi un raid israélien meurtrier en Cisjordanie jeudi qui a tué neuf Palestiniens, pour la plupart des militants. En réponse, des militants palestiniens de la bande de Gaza ont tiré un barrage de roquettes sur Israël, déclenchant une série de frappes aériennes israéliennes en réponse. Au total, 32 Palestiniens ont été tués dans les combats ce mois-ci.

S’adressant au Cabinet dimanche matin, Netanyahu a déclaré que “nous avons scellé la maison du terroriste qui a perpétré l’horrible attentat à Jérusalem, et sa maison sera démolie”.

« Nous ne recherchons pas une escalade, mais nous sommes prêts à tout scénario. Notre réponse au terrorisme est une main lourde et une réponse forte, rapide et précise », a-t-il déclaré.

Djokovic mène 2-0 en finale de l’Open d’Australie contre Tsitsipas

MELBOURNE, Australie (AP) – Novak Djokovic est à un set de son 10e championnat en simple de l’Open d’Australie et de son 22e titre du Grand Chelem.

Djokovic a remporté le premier set 6-3 et le second 7-6 (4) contre Stefanos Tsitsipas lors de la finale du simple messieurs de l’Open d’Australie dimanche.

En plus du championnat, le vainqueur remportera la première place du classement ATP.

Pour Djokovic, quatrième tête de série, c’est aussi une chance de remporter son 10e titre à l’Open d’Australie un an après qu’il n’ait pas été autorisé à concourir à Melbourne Park parce qu’il n’était pas vacciné contre le COVID-19. Un 22e titre en simple du Grand Chelem égaliserait également le joueur serbe de 35 ans avec Rafael Nadal pour le record masculin.

Tsitsipas, troisième tête de série, tente de devenir le premier joueur grec à remporter un titre en simple du Grand Chelem. Dans sa seule autre finale majeure, Tsitsipas a remporté les deux premiers sets contre Djokovic mais a perdu le match en cinq.

Trump ouvre la course 2024, dit qu’il est “plus engagé” que jamais

COLUMBIA, SC (AP) – L’ancien président Donald Trump a lancé sa candidature à la Maison Blanche en 2024 avec des arrêts samedi dans le New Hampshire et la Caroline du Sud, des événements dans les États à vote anticipé marquant les premières apparitions dans la campagne depuis l’annonce de sa dernière campagne il y a plus de deux mois.

“Ensemble, nous terminerons le travail inachevé de rendre l’Amérique à nouveau grande”, a déclaré Trump lors d’une soirée à Columbia pour présenter son équipe de direction en Caroline du Sud.

Trump et ses alliés espèrent que les événements dans les États dotés d’un pouvoir énorme dans la sélection du candidat offriront une démonstration de force derrière l’ancien président après un début de campagne lent qui a laissé beaucoup remettre en question son engagement à se présenter à nouveau.

«Ils ont dit: ‘Il ne fait pas de rassemblements, il ne fait pas campagne. Peut-être qu’il a perdu cette étape », a déclaré Trump lors de la réunion annuelle du New Hampshire GOP à Salem, son premier événement.

Mais, a-t-il dit à l’auditoire des chefs de parti, “Je suis plus en colère maintenant et je suis plus engagé maintenant que je ne l’ai jamais été.” En Caroline du Sud, il a en outre rejeté la spéculation en disant que “nous avons prévu d’énormes rassemblements, plus grands que jamais”.

On se souvient de Tire Nichols comme d’une belle âme avec un œil créatif

La plupart des week-ends, Tire Nichols se dirigeait vers le parc de la ville, dirigeait son appareil photo vers le ciel et attendait que le soleil se couche.

« La photographie m’aide à regarder le monde d’une manière plus créative. Cela m’exprime d’une manière que je ne peux pas écrire pour les gens », a-t-il écrit sur son site Web. Il préférait les paysages et aimait le plus la lueur des couchers de soleil, a déclaré sa famille.

“Ma vision est d’amener mes téléspectateurs au plus profond de ce que je vois à travers mes yeux et à travers mon objectif”, a écrit Nichols. “Les gens ont une histoire à raconter, pourquoi ne pas la capturer.”

Nichols, un père de 29 ans, rentrait chez lui après avoir pris des photos du ciel le 7 janvier, lorsque la police l’a arrêté. Il n’était qu’à quelques minutes de la maison qu’il partageait avec sa mère et son beau-père, lorsqu’il a été brutalement agressé par cinq policiers de Memphis.

Il est décédé trois jours plus tard dans un hôpital et les policiers ont depuis été inculpés de meurtre au deuxième degré et d’autres infractions.

Le chef du Royaume-Uni limoge le président du parti pour des allégations de facture fiscale

LONDRES (AP) – Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a limogé dimanche le président de son parti conservateur au pouvoir pour une « grave violation » du code ministériel.

La pression s’était accrue sur Nadhim Zahawi au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait réglé une facture d’impôt impayée de plusieurs millions de dollars alors qu’il était en charge du Trésor du pays.

Dans une lettre à Zahawi, Sunak a écrit qu’il avait été contraint d’agir après avoir promis au début de son mandat que son gouvernement “aurait intégrité, professionnalisme et responsabilité à tous les niveaux”.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de Zahawi.

Zahawi, le fondateur du site Web de sondage YouGov, avait reconnu un différend avec les autorités fiscales, mais avait soutenu que son erreur était “imprudente et non délibérée”.

Le skieur américain Shiffrin mène le slalom en quête d’une 86e victoire record

SPINDLERUV MLYN, République tchèque (AP) – La skieuse américaine Mikaela Shiffrin a réalisé ce qu’elle a appelé une “course parfaite” pour mener un slalom féminin de Coupe du monde après la manche d’ouverture dimanche alors qu’elle s’approchait du record absolu du plus grand nombre de victoires en carrière avec 86.

Si Shiffrin remporte la course, elle égalera la meilleure note du grand suédois Ingemar Stenmark dans les années 1980.

Shiffrin a semblé s’éloigner sur quelques virages au début de sa course, mais a rapidement repris le contrôle et a été sans faille dans les sections médiane et inférieure.

L’Américaine a construit une grosse avance de 0,67 seconde sur l’Allemande Lena Dürr. La skieuse croate Zrinka Ljutic avait 0,85 de retard en troisième, tandis que le reste du peloton était à plus d’une seconde du rythme.

“C’était la course parfaite, je pense. J’étais agressif partout et très bon dans mon timing », a déclaré Shiffrin. “Même quand je pensais, peut-être, que j’étais un peu en retard ou quelque chose comme ça, je pouvais juste faire le virage où je voulais et continuer à attaquer. C’est exactement ce que je voulais ressentir, donc c’est parfait.

