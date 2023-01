AP News en bref à 6 h 04 HNE

La prudence allemande sur les armes ukrainiennes enracinée dans la culture politique

BERLIN (AP) – L’Allemagne est devenue l’un des principaux fournisseurs d’armes de l’Ukraine au cours des 11 mois qui ont suivi l’invasion russe, mais le chancelier Olaf Scholz a également acquis la réputation d’hésiter à franchir chaque nouvelle étape, générant de l’impatience parmi les alliés.

La lenteur perçue de Berlin, plus récemment sur les chars de combat Leopard 2 que Kyiv recherche depuis longtemps, est enracinée au moins en partie dans une culture politique de prudence militaire après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que dans les inquiétudes actuelles concernant une éventuelle escalade de la guerre.

Vendredi, l’Allemagne s’est rapprochée d’une décision de livrer les chars, ordonnant une révision de ses stocks de Leopard en vue d’un éventuel feu vert.

Cependant, il n’y avait toujours pas d’engagement. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a rejeté la suggestion selon laquelle l’Allemagne faisait obstacle, mais a déclaré : “Nous devons équilibrer tous les avantages et les inconvénients avant de décider des choses comme ça, juste comme ça”.

C’est un schéma qui s’est répété au fil des mois alors que Scholz a d’abord retenu de promettre de nouveaux équipements plus lourds, puis a finalement accepté de le faire.

___

Elle est entrée dans l’histoire en tant que maire de Chicago. La réélection risque d’être plus difficile

CHICAGO (AP) – Lori Lightfoot est entrée dans l’histoire en tant que première femme noire et première personne ouvertement homosexuelle à occuper le poste de maire de Chicago, naviguant vers la victoire il y a quatre ans en tant qu’outsider qui a juré de débarrasser l’hôtel de ville de la corruption et d’offrir une ville plus sûre et plus équitable .

Mais sa candidature pour un second mandat est très remise en question au milieu des inquiétudes concernant la criminalité élevée persistante dans la troisième plus grande ville du pays et des accusations selon lesquelles elle est trop hostile et parfois carrément méchante – des critiques qu’elle a rejetées comme des calomnies sexistes et racistes contre un leader dur qui est passionné par Chicago.

Avant une élection bondée le 28 février, Lightfoot a été contraint de passer sur la défensive dans une course houleuse qui s’est transformée à la fois en un concours de personnalité et en un débat politique.

“Nous avons commencé à changer Chicago pour le mieux”, a déclaré Lightfoot lors d’un récent débat. “Je veux terminer le travail que nous avons commencé.”

Avec neuf candidats en lice, il est peu probable que quiconque dépasse le seuil de 50 % nécessaire pour remporter l’élection officiellement non partisane. Cela signifie que le gagnant sera probablement décidé lors d’un second tour le 4 avril entre les deux meilleurs votants.

___

Une attaque rare en Alaska ravive l’intérêt pour les patrouilles d’ours polaires

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Pour les communautés isolées au sommet du monde, garder les plus grands prédateurs terrestres de la planète – les ours polaires – hors de la ville est la clé de la coexistence.

Cela peut signifier patrouiller pour les animaux en motoneige ou en quad, les chasser avec des projecteurs ou un moteur à accélération, ou les embrouiller avec des fusils de chasse. Dans une ville canadienne, les ours polaires qui ne peuvent pas être effrayés sont gardés dans une « prison à ours » climatisée jusqu’à ce qu’ils puissent être transportés par avion sur la banquise. De telles patrouilles d’ours ont longtemps réussi à réduire les conflits.

Mais cette semaine, une attaque d’ours polaire a tué une mère et son fils d’un an au Pays de Galles, un petit village baleinier isolé de l’Alaska dont la patrouille d’ours avait cessé. L’incident – la première attaque mortelle d’ours polaires en Alaska en 30 ans – a souligné les risques de vivre aux côtés des créatures, qui peuvent peser plus de 1 700 livres (771 kg).

Bien qu’il ne soit pas clair pourquoi l’ours a attaqué, et bien qu’aucune patrouille ne puisse empêcher toutes les rencontres gênantes entre les ours et les humains, la mutilation a renouvelé l’intérêt pour de tels programmes.

“Il y a absolument des discussions maintenant au Pays de Galles, disant:” Hé, peut-être que les choses ont changé au point que nous avons besoin de cela, et comment pouvons-nous faire cela? “, A déclaré Susan Nedza, administratrice en chef du district scolaire de Bering Strait.

___

Dans la Californie trempée, peu de propriétaires ont une assurance contre les inondations

ACAMPO, Californie (AP) – Dimanche matin, Kyle Starks s’est réveillé avec les eaux de crue qui ont atteint la porte de sa Jeep après une autre forte tempête de pluie qui a inondé la Californie. Les équipes d’urgence se sont présentées avec des bateaux pour faire flotter Starks et d’autres résidents de son parc de maisons mobiles rurales à Acampo en toute sécurité.

Au-delà de la destruction physique, la tempête pourrait avoir un impact financier : Starks n’a pas d’assurance contre les inondations.

“Je ne pensais pas qu’il y aurait une telle inondation”, a-t-il expliqué depuis un centre d’évacuation, craignant que l’eau n’endommage le câblage et l’équipement de climatisation.

En Californie, seuls environ 230 000 maisons et autres bâtiments ont des polices d’assurance contre les inondations, qui sont distinctes de l’assurance habitation. Cela signifie que seulement 2 % environ des propriétés sont couvertes contre les inondations. Le gouvernement fédéral est l’assureur de la majorité d’entre eux – environ 191 000 en décembre. Les assureurs privés ont émis le reste, selon les données étatiques les plus récentes de 2021.

En Californie, 32 billions de gallons de pluie et de neige sont tombés depuis Noël. L’eau a emporté les routes, coupé l’électricité et créé des coulées de boue en trempant les collines carbonisées par les feux de forêt. Il a causé des dégâts dans 41 des 58 comtés de l’État. Au moins 21 personnes sont décédées.

___

L’interview de l’AP : l’envoyé dit que Taïwan apprend de la guerre en Ukraine

WASHINGTON (AP) – Taïwan a tiré des leçons importantes de la guerre de l’Ukraine qui l’aideraient à dissuader toute attaque de la Chine ou à se défendre en cas d’invasion, a déclaré vendredi le principal envoyé de l’île autonome aux États-Unis dans une interview avec l’Associated Press.

Parmi les leçons : Faire davantage pour préparer les réservistes militaires et aussi les civils au genre de combat de toute la société que les Ukrainiens mènent contre la Russie.

“Tout ce que nous faisons maintenant est d’empêcher que la douleur et la souffrance de la tragédie de l’Ukraine ne se reproduisent dans notre scénario à Taiwan”, a déclaré Bi-khim Hsiao, représentant de Taiwan à Washington.

“Donc, en fin de compte, nous cherchons à dissuader l’utilisation de la force militaire. Mais dans le pire des cas, nous comprenons que nous devons être mieux préparés », a déclaré Hsiao.

Hsiao a pris la parole dans le manoir paisible de plus de 130 ans au sommet d’une colline que Taiwan utilise pour des fonctions officielles à Washington. Elle a évoqué une série de problèmes liés aux relations militaires, diplomatiques et commerciales entre Taiwan et les États-Unis, façonnés par l’intensification des rivalités avec la Chine.

___

Des sections du fleuve Balkan deviennent une décharge flottante

VISEGRAD, Bosnie-Herzégovine (AP) – Des tonnes de déchets déversés dans des décharges fluviales mal réglementées ou directement dans les cours d’eau qui traversent trois pays finissent par s’accumuler derrière une barrière de déchets dans la rivière Drina, dans l’est de la Bosnie, pendant le temps humide de l’hiver et au début printemps.

Cette semaine, la barrière est redevenue le bord extérieur d’une immense décharge flottante remplie de bouteilles en plastique, de barils rouillés, de pneus usagés, d’appareils électroménagers, de bois flotté et d’autres déchets ramassés par le fleuve depuis ses affluents.

La clôture fluviale installée par une centrale hydroélectrique bosniaque, à quelques kilomètres en amont de son barrage près de Visegrad, a transformé la ville en une décharge régionale involontaire, déplorent des militants écologistes locaux.

De fortes pluies et un temps exceptionnellement chaud au cours de la semaine dernière ont fait déborder de nombreuses rivières et ruisseaux en Bosnie, en Serbie et au Monténégro, inondant les zones environnantes et forçant des dizaines de personnes à quitter leurs maisons. Les températures ont chuté dans de nombreuses régions vendredi alors que la pluie s’est transformée en neige.

“Nous avons eu beaucoup de pluies et d’inondations torrentielles ces derniers jours et un énorme afflux d’eau (des affluents de la Drina au) Monténégro qui, heureusement, diminue”, a déclaré Dejan Furtula du groupe environnemental Eko Centar Visegrad.

___

Procureurs: la PDG condamnée Elizabeth Holmes est un risque de fuite

SAN JOSE, Californie (AP) – Elizabeth Holmes est un risque de fuite et ne devrait pas être autorisée à rester hors de prison pendant qu’elle fait appel de sa peine de 11 ans de prison pour avoir fraudé des investisseurs, ont déclaré les procureurs fédéraux dans des documents judiciaires.

Holmes avait un billet d’avion aller simple pour le Mexique réservé pour le 26 janvier 2022, trois semaines après avoir été reconnu coupable par un jury de quatre chefs d’accusation de fraude et de complot, ont déclaré les procureurs fédéraux dans une requête déposée jeudi devant un tribunal fédéral de Californie du Nord.

Holmes, qui était PDG de Theranos au cours des 15 années d’histoire mouvementée de l’entreprise, a été condamné dans un stratagème qui tournait autour des affirmations de l’entreprise selon lesquelles il aurait développé un dispositif médical capable de détecter une multitude de maladies et d’affections à partir de quelques gouttes de sang. Mais la technologie n’a jamais fonctionné et les affirmations étaient fausses.

Holmes a réservé le vol de 2022 sans aller-retour prévu et ne l’a annulé qu’après que les procureurs ont contacté les avocats de Holmes au sujet du “vol non autorisé”, ont déclaré les procureurs.

Les avocats de Holmes n’ont pas immédiatement répondu vendredi aux messages électroniques et téléphoniques de l’Associated Press. Dans un e-mail du 23 janvier 2022 répondant aux préoccupations des procureurs concernant le voyage prévu, ils ont déclaré que Holmes l’avait réservé avant le verdict du jury pour assister à un mariage au Mexique.

___

Son fils demande 50 millions de dollars à Los Angeles pour la mort de son père suite à des coups de pistolet paralysant

LOS ANGELES (AP) – Les avocats du fils de 5 ans d’un homme décédé après avoir été choqué à plusieurs reprises par la police de Los Angeles avec un pistolet paralysant à la suite d’un accident de la circulation ont déposé vendredi une réclamation de 50 millions de dollars pour dommages contre la ville.

L’action en justice est requise avant que le fils et la succession de Keenan Anderson puissent poursuivre la police de Los Angeles pour mort injustifiée et violation des droits civils pour l’avoir retenu et l’avoir électrocuté six fois avec un Taser en moins d’une minute le 3 janvier.

“Si vous tasez quelqu’un avec 50 000 watts d’énergie électrique six fois… est-il vraiment étonnant que quelques instants plus tard, son cœur commence à battre?” a déclaré l’avocat Carl Douglas lors d’une conférence de presse. “Est-il étonnant que quatre heures plus tard, son cœur ne puisse plus résister à la pression de ce Taser et abandonne, laissant un garçon de 5 ans dans son sillage?”

La réclamation a été déposée au nom du fils d’Anderson, Syncere Kai Anderson, qui se tenait aux côtés de sa mère, Gabrielle Hansell, l’administratrice de sa succession, aux côtés de leurs avocats.

Anderson, 31 ans, professeur d’anglais au lycée à Washington, DC, et cousin de Patrisse Cullors, co-fondateur de Black Lives Matter, était le suspect dans un accident de la circulation avec délit de fuite lorsqu’il a été arrêté par la police à Venise. Plus tard, il a fui les policiers et a résisté à son arrestation, a indiqué la police.

___

Elon Musk prend la barre des témoins pour défendre les tweets de rachat de Tesla

SAN FRANCISCO (AP) – Elon Musk a pris la barre des témoins vendredi pour défendre un tweet de 2018 affirmant qu’il avait aligné le financement pour privatiser Tesla dans un accord qui n’a jamais failli se produire.

Le tweet a abouti à un règlement de 40 millions de dollars avec les autorités de réglementation des valeurs mobilières. Cela a également conduit à un recours collectif alléguant qu’il avait trompé les investisseurs, le traînant devant le tribunal pendant environ une demi-heure vendredi pour livrer un témoignage sous serment devant un jury de neuf personnes et une salle pleine de médias et d’autres spectateurs.

Le procès a ensuite été ajourné pour le week-end et Musk a été invité à revenir lundi pour répondre à d’autres questions.

Lors de sa première apparition à la barre, Musk a défendu ses tweets prolifiques comme “le moyen le plus démocratique” de diffuser des informations, même en reconnaissant les contraintes de la limite de 280 caractères de Twitter, il peut être difficile de tout rendre aussi clair que possible.

“Je pense que vous pouvez absolument dire la vérité (sur Twitter)”, a affirmé Musk à la barre. « Mais pouvez-vous être exhaustif ? Bien sûr que non,”

___

Les Lakers se rallient pour briser la séquence de victoires des Grizzlies à 11 matchs

LOS ANGELES (AP) – L’entraîneur des Lakers, Darvin Ham, avait vu son équipe du mauvais côté de défaites serrées la semaine dernière.

Vendredi soir, Ham a vu le courage et la détermination de son équipe porter leurs fruits.

Dennis Schröder a complété un jeu à trois points avec 7,6 secondes après un vol, et Los Angeles a dépassé Memphis 122-121 pour briser la séquence de victoires des Grizzlies en 11 matchs.

“Obtenir une victoire comme celle-ci est un élan”, a déclaré Ham. “Les gars étaient un peu déprimés après le match de Sacramento, mais nous avons abordé les domaines dans lesquels nous devions nous améliorer. Il n’y a aucun moyen que nous gagnions ce match si nous n’avions pas le type de combat que nous avons eu.

Les Lakers avaient perdu leurs trois derniers matchs par un total de 10 points. Ils traînaient 114-107 avec 3:04 restants avant de battre les Grizzlies 15-7 le reste du chemin.

