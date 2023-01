AP News en bref à 6 h 04 HNE

L’avenir politique de Biden assombri par une enquête sur un document classifié

NEW YORK (AP) – Pratiquement tout allait bien pour le président Joe Biden au début de l’année.

Ses cotes d’approbation montaient. L’inflation ralentissait. Et alors que les démocrates s’unissaient derrière sa probable campagne de réélection, les républicains étaient en guerre contre eux-mêmes après une saison de mi-mandat décevante.

Mais jeudi, les perspectives politiques de Biden ont viré vers un territoire plus incertain après que le procureur général Merrick Garland a nommé un avocat spécial pour enquêter sur le traitement par le président démocrate des documents classifiés.

Les démocrates ont reconnu publiquement et en privé que ce développement époustouflant était au mieux une distraction malvenue à un moment inopportun qui brouille le dossier contre Donald Trump. L’ancien président républicain fait face à un avocat spécial et fait l’objet d’une enquête pénale fédérale pour sa manipulation de documents classifiés et d’autres transgressions potentielles.

Il existe des différences majeures entre les deux cas. Plus particulièrement, rien n’indique que Biden ait délibérément tenté d’empêcher la remise des documents découverts à son domicile ou à son bureau ou qu’il ait même été au courant de leur présence. Trump, qui fait l’objet d’une enquête pour entrave potentielle aux enquêteurs, avait également beaucoup plus de documents classifiés en sa possession.

Au moins 7 morts dans des vents violents et des tornades frappent le sud des États-Unis

SELMA, Ala. (AP) – Un énorme système de tempête provoquant des vents violents et des tornades engendrant un chemin à travers le sud des États-Unis, tuant au moins sept personnes en Géorgie et en Alabama, où une tornade a endommagé des bâtiments et jeté des voitures dans les rues de l’historique centre-ville de Selma.

Les autorités ont déclaré qu’une image plus claire de l’étendue des dégâts et une recherche de victimes supplémentaires interviendraient vendredi, lorsque les conditions devraient s’éclaircir. Après que la tempête a commencé à s’atténuer jeudi soir, des dizaines de milliers de clients étaient sans électricité dans les deux États.

À Selma, une ville gravée dans l’histoire du mouvement des droits civiques, le conseil municipal a utilisé les lumières des téléphones portables lors d’une réunion sur le trottoir pour déclarer l’état d’urgence.

Six des décès ont été enregistrés dans le comté d’Autauga, en Alabama, à 66 kilomètres au nord-est de Selma, où environ 40 maisons ont été endommagées ou détruites par une tornade qui a coupé un chemin de 32 kilomètres à travers deux communautés rurales, a déclaré Ernie Baggett, directeur de la gestion des urgences du comté.

Au moins 12 personnes ont été suffisamment blessées pour être transportées à l’hôpital par des intervenants d’urgence, a déclaré Baggett à l’Associated Press. Il a déclaré que les équipes se concentraient jeudi soir sur la coupe des arbres abattus pour rechercher des personnes qui pourraient avoir besoin d’aide.

Des divisions dans le commandement militaire russe observées au milieu des combats en Ukraine

Alors que les troupes russes mènent une lutte féroce de maison en maison pour le contrôle des bastions dans l’est de l’Ukraine, une bataille parallèle se déroule dans les échelons supérieurs du pouvoir militaire à Moscou, le président Vladimir Poutine remaniant ses principaux généraux tandis que des camps rivaux tentent de gagner son service.

Les combats pour la ville minière de sel de Soledar et la ville voisine de Bakhmut ont mis en évidence un fossé amer entre la direction du ministère russe de la Défense et Yevgeny Prigozhin, un millionnaire voyou dont la force militaire privée connue sous le nom de groupe Wagner a joué un rôle de plus en plus visible en Ukraine. .

Le remaniement de la hiérarchie militaire par Poutine cette semaine a été considéré comme une tentative de montrer que le ministère de la Défense a toujours son soutien et est en charge alors que le conflit troublé approche de la barre des 11 mois.

Prigozhin s’est précipité mercredi pour déclarer que sa force mercenaire avait capturé Soledar, une affirmation rejetée par les responsables ukrainiens. De plus, sa déclaration selon laquelle le prix a été remporté exclusivement par Wagner a contesté les récits du ministère de la Défense, qui décrivaient l’action des troupes aéroportées et d’autres forces dans la bataille de Soledar.

Prigozhin, 61 ans, qui était connu comme le “chef de Poutine” pour ses contrats de restauration lucratifs et a été inculpé aux États-Unis pour ingérence dans l’élection présidentielle de 2016, a élargi ses actifs pour inclure Wagner, ainsi que l’exploitation minière et d’autres sphères. . Il a critiqué de manière cinglante les hauts gradés de l’armée pour les erreurs commises en Ukraine, affirmant que Wagner était plus efficace que les troupes régulières.

Lisa Marie Presley, chanteuse et fille d’Elvis, décède à 54 ans

Lisa Marie Presley, fille unique d’Elvis Presley et auteur-compositeur-interprète dévouée à l’héritage de son père, est décédée jeudi après avoir été hospitalisée pour une urgence médicale. Elle avait 54 ans.

Sa mort dans un hôpital de Los Angeles a été confirmée par sa mère, Priscilla, quelques heures après que sa fille ait été transportée d’urgence à l’hôpital par des ambulanciers après un épisode médical à son domicile.

“C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, a déclaré Priscilla Presley dans un communiqué. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue.”

Presley a partagé le charisme maussade de son père – les yeux cagoulés, le sourire insolent, la voix basse et sensuelle – et l’a suivi professionnellement, sortant ses propres albums de rock dans les années 2000 et apparaissant sur scène avec Pat Benatar et Richard Hawley, entre autres.

Elle a même noué des liens musicaux directs avec son père, joignant sa voix à des enregistrements d’Elvis tels que “In the Ghetto” et “Don’t Cry Daddy”, une ballade lugubre qui lui avait rappelé la mort prématurée de sa mère (et celle de Lisa Marie grand-mère), Gladys Presley.

La maison de Biden dans le Delaware est désormais un acteur du drame documentaire

WASHINGTON (AP) – C’est le refuge du président Joe Biden de Washington – un endroit qui fait partie du bureau à domicile, du lieu de dîner familial du dimanche, d’un endroit sûr pour sa précieuse Corvette de 1967 et d’un studio de campagne de fortune pendant la pandémie de COVID-19.

Maintenant, la maison de Biden à Wilmington, Delaware, fait l’objet d’un examen minutieux en tant que dépositaire de documents classifiés.

La Maison Blanche a confirmé jeudi que des documents classifiés avaient été trouvés dans le garage de la maison de Biden à Wilmington, ainsi que dans une pièce adjacente que le président a identifiée plus tard comme sa bibliothèque personnelle. La divulgation est intervenue trois jours après que la Maison Blanche a déclaré que des documents classifiés de la même manière se trouvaient dans l’ancien institut de Biden à Washington. Les découvertes, prises ensemble, ont incité le procureur général Merrick Garland à faire appel à un avocat spécial pour superviser l’affaire.

L’annonce met davantage en lumière la maison de Biden à Wilmington, où il passe régulièrement les week-ends et où il trouve plus de liberté et une atmosphère plus chaleureuse qu’au 1600 Pennsylvania Ave.

“J’ai dit quand je me présentais, je voulais être président – ​​pas pour vivre à la Maison Blanche, mais pour pouvoir prendre les décisions concernant l’avenir du pays”, a déclaré Biden en février 2021, juste après son entrée en fonction. Vivre à la Maison Blanche, a-t-il dit, est “un peu comme une cage dorée en ce qui concerne la possibilité de sortir et de faire des choses”.

Les vacances de la MLK présenteront des hommages et des engagements envers l’agenda de la course

Les hommages et commémorations annuels de la vie et de l’héritage du révérend Martin Luther King Jr., qui commencent vendredi dans tout le pays, incluent généralement un mélange de politique, de foi et de service communautaire.

Pour la célébration de cette année, la 37e depuis sa reconnaissance fédérale en 1986, un descendant de King espère stimuler le progrès en aidant davantage d’Américains à personnaliser la lutte en cours pour l’équité et l’harmonie raciales. Bernice King, fille de la défunte icône des droits civiques, a déclaré que les gens doivent aller au-delà des platitudes et approfondir leurs propres engagements envers les progrès nécessaires.

“Nous devons changer notre façon de penser”, a déclaré King, qui est PDG du King Center à Atlanta.

Sous le thème “Ça commence avec moi”, le centre a lancé jeudi sa liste d’événements Martin Luther King Jr. Day avec des sommets pour jeunes et adultes pour éduquer le public sur les moyens de transformer les systèmes injustes aux États-Unis.

Les sommets ont été diffusés en ligne et peuvent être rediffusés sur les comptes de médias sociaux du centre.

Les arrestations nocturnes israéliennes hantent les enfants et les familles palestiniens

CAMP DE RÉFUGIÉS DE BALATA, Cisjordanie (AP) – Yousef Mesheh dormait dans son lit superposé lorsque les forces israéliennes ont fait irruption chez lui à 3 heures du matin

En quelques instants, le Palestinien de 15 ans a déclaré qu’il était allongé sur le sol alors que les soldats le frappaient et criaient des insultes. Un soldat a frappé la poitrine de sa mère avec la crosse de son fusil et l’a enfermée dans la chambre, où elle a crié pour ses fils.

Yousef et son frère de 16 ans, Wael, ont été expulsés de chez eux dans le camp de réfugiés de Balata, dans le nord de la Cisjordanie. Yousef portait un maillot de corps sans manches et ne pouvait pas voir sans ses lunettes.

“Je ne peux pas oublier cette nuit-là”, a déclaré Yousef à l’Associated Press depuis son salon, décoré de photos de Wael, qui est toujours en détention. “Quand je vais dormir, j’entends encore des tirs et des cris.”

L’armée israélienne a arrêté et interrogé des centaines d’adolescents palestiniens en 2022 en Cisjordanie occupée, sans jamais délivrer de convocation ni avertir leurs familles, selon un prochain rapport de l’organisation israélienne de défense des droits de l’homme HaMoked.

Un suspect accusé de meurtre dans l’assassinat du Japonais Abe

TOKYO (AP) – Les procureurs japonais ont officiellement inculpé de meurtre le suspect de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, l’envoyant en procès, a annoncé vendredi un tribunal.

Tetsuya Yamagami a été arrêté immédiatement après avoir prétendument tiré sur Abe avec une arme artisanale alors que l’ancien dirigeant prononçait un discours de campagne en juillet devant une gare de Nara, dans l’ouest du Japon. Il a ensuite subi une évaluation mentale de près de six mois, qui, selon les procureurs, a montré qu’il était apte à subir son procès.

Yamagami a également été accusé d’avoir enfreint une loi sur le contrôle des armes à feu, selon le tribunal de district de Nara.

La police a déclaré que Yamagami leur avait dit qu’il avait tué Abe, l’un des politiciens les plus influents et les plus controversés du Japon, en raison des liens apparents d’Abe avec un groupe religieux qu’il détestait. Dans ses déclarations et dans les publications sur les réseaux sociaux qui lui sont attribuées, Yamagami a déclaré qu’il avait développé une rancune parce que sa mère avait fait des dons massifs à l’Église de l’Unification qui ont mis sa famille en faillite et ruiné sa vie.

L’un de ses avocats, Masaaki Furukawa, a déclaré jeudi à l’Associated Press que Yamagami devra assumer la responsabilité des graves conséquences de ses actes présumés et que ses avocats de la défense feront de leur mieux pour réduire sa peine.

La première semaine bien rangée du président McCarthy déguise les problèmes à venir

WASHINGTON (AP) — Chaos ? A la Chambre des Représentants ?

Le républicain Kevin McCarthy a terminé sa première semaine complète en tant que président de la Chambre de la manière la plus ordonnée en apparence, avec à peine un soupçon de combat chaotique et rebelle qu’il a fallu pour que les républicains arrivent ici, l’ayant à peine installé en tant que chef avec le marteau.

Les républicains de la Chambre ont traversé les premiers jours de la session comme une nouvelle entreprise courageuse – à midi, à l’heure du dîner, les législateurs ont voté rapidement sans trop de drame public entre les deux. Ils ont approuvé leur règlement intérieur et envoyé six projets de loi républicains rapidement au passage, dont un pour vider le financement de l’Internal Revenue Service.

Les présidents des comités républicains ont été nommés, des membres ont été nommés aux panels et le comité de surveillance a lancé ses premières demandes de documents financiers alors qu’il enquête sur le président Joe Biden et sa famille.

Et lorsque les républicains de la Chambre se sont rencontrés pour la première fois à huis clos après le spectacle public tapageur qui a battu des records historiques et en est presque venu à des bagarres pour élire McCarthy comme président, c’était une «fête de l’amour», comme l’a dit un législateur républicain.

L’excédent commercial de la Chine gonfle à 877,6 milliards de dollars alors que les exportations augmentent

BEIJING (AP) – L’excédent commercial de la Chine a atteint un record de 877,6 milliards de dollars l’an dernier, les exportations ayant augmenté malgré l’affaiblissement de la demande américaine et européenne et les contrôles antivirus qui ont temporairement fermé Shanghai et d’autres centres industriels.

Les exportations ont augmenté de 7% par rapport à l’année précédente pour atteindre 3,95 billions de dollars, en décélération par rapport au gain explosif de 29,9% de 2021, selon les données des douanes vendredi. Les importations ont légèrement augmenté de 1,1 % pour atteindre 2 700 milliards, un ralentissement par rapport à la hausse de 30,1 % de l’année précédente, alors que la croissance économique ralentissait et que les dépenses de consommation s’affaiblissaient.

L’excédent commercial mondial politiquement volatil du pays a augmenté de 29,7 % par rapport au record de 2021, déjà le plus élevé jamais enregistré pour toutes les économies.

“Le commerce extérieur et les exportations de la Chine ont montré une forte résilience face à de nombreuses difficultés et défis”, a déclaré un porte-parole de l’agence des douanes, Lu Daliang, lors d’une conférence de presse.

La croissance des exportations s’est effondrée à la fin de l’année après que la Réserve fédérale et d’autres banques centrales ont relevé les taux d’intérêt pour freiner l’inflation record en ralentissant l’activité économique.

