AP News en bref à 6 h 04 HNE

McCarthy du GOP fait pression pour «découvrir» la course des haut-parleurs

WASHINGTON (AP) – Les républicains de la Chambre sont à la croisée des chemins alors que le chef Kevin McCarthy a échoué à maintes reprises pour devenir président de la Chambre, mais il reste déterminé à persuader suffisamment de partisans du flanc droit de voter pour lui et de mettre fin à une impasse sans fin en vue .

Ce qui a commencé comme une nouveauté politique, la première fois en 100 ans qu’un candidat n’a pas remporté le marteau lors du premier vote, s’est transformé en une amère querelle du Parti républicain et en approfondissant la crise potentielle.

McCarthy subit une pression croissante de la part de républicains et de démocrates agités pour trouver les votes dont il a besoin ou se retirer, afin que la Chambre puisse s’ouvrir pleinement et continuer à gouverner. Ses détracteurs du flanc droit semblent déterminés à l’attendre, aussi longtemps qu’il le faudra.

“Pas encore d’accord”, a déclaré McCarthy mercredi soir avant que la Chambre ne s’ajourne brusquement. “Mais beaucoup de progrès.”

La Chambre, qui représente la moitié du Congrès, est essentiellement au point mort alors que McCarthy a échoué, un vote après l’autre, à remporter le marteau du président dans un spectacle épuisant pour le monde entier. Les bulletins de vote ont produit presque le même résultat, 20 conservateurs refusant toujours de le soutenir et le laissant bien en deçà des 218 généralement nécessaires pour remporter le marteau.

Des milliers de personnes pleurent Benoît XVI aux funérailles célébrées par le pape

CITÉ DU VATICAN (AP) – Avec des cloches sonnant, des dizaines de milliers de fidèles, des dirigeants politiques et le pape lui-même ont pleuré Benoît XVI, le théologien allemand qui a marqué l’histoire en démissionnant de la papauté, lors d’une rare messe de requiem jeudi pour un pontife décédé présidée par un vivant.

La foule a applaudi alors que les porteurs portaient le cercueil de cyprès de Benoît hors de la basilique Saint-Pierre enveloppée de brouillard et le posaient devant l’autel sur la vaste place à l’extérieur. Le pape François, vêtu des vêtements cramoisis typiques des funérailles papales, a ouvert le service par une prière et l’a clôturé une heure plus tard en bénissant solennellement le simple cercueil – décoré uniquement des armoiries de l’ancien pape.

Des chefs d’État et de la royauté, des membres du clergé du monde entier et des gens ordinaires ont afflué à la cérémonie, malgré les demandes de simplicité de Benoît XVI et les efforts officiels pour que les premières funérailles d’un pape émérite des temps modernes restent discrètes.

L’événement était également important pour ce qui lui manquait : le sentiment d’incertitude qui accompagne normalement le décès d’un pape avant qu’un nouveau ne soit élu. Avec François aux commandes, la mort de Benoît a marqué la fin d’une décennie inhabituelle au cours de laquelle un pape régnant a vécu aux côtés d’un retraité.

“Benoît a été le pont entre (Saint Jean-Paul II) et François”, a déclaré Alessandra Aprea, 56 ans, de Meta di Sorrento près de Naples. “Nous ne pourrions pas avoir Francis sans lui.”

Les lits manquent à l’hôpital de Pékin alors que COVID apporte plus de malades

BEIJING (AP) – Les patients, pour la plupart des personnes âgées, sont allongés sur des civières dans les couloirs et prennent de l’oxygène alors qu’ils sont assis dans des fauteuils roulants alors que le COVID-19 se propage à Pékin, la capitale chinoise.

L’hôpital de Chuiygliu, dans l’est de la ville, était bondé de patients nouvellement arrivés jeudi. Au milieu de la matinée, les lits étaient épuisés, alors même que les ambulances continuaient d’amener les personnes dans le besoin.

Infirmières et médecins aux abois se sont précipités pour prendre des informations et trier les cas les plus urgents.

L’augmentation du nombre de personnes gravement malades nécessitant des soins hospitaliers fait suite à l’abandon par la Chine de ses restrictions pandémiques les plus sévères le mois dernier après près de trois ans de fermetures, d’interdictions de voyager et de fermetures d’écoles qui ont pesé lourdement sur l’économie et provoqué des manifestations de rue sans précédent depuis la fin des années 1980.

Cela survient également alors que l’Union européenne a “fortement encouragé” mercredi ses États membres à imposer des tests COVID-19 avant le départ des passagers en provenance de Chine.

Entre les batailles, les soldats ukrainiens ont un endroit pour récupérer

KHARKIV, Ukraine (AP) – Assis sur des fauteuils confortables dans une pièce faiblement éclairée qui sent la lavande et les pins, les hommes respirent profondément en fermant les yeux et écoutent de la musique de méditation.

Mais ce n’est pas un spa. Des soldats ukrainiens en uniforme font une pause dans ce centre de rééducation de la région de Kharkiv pour restaurer leur corps et leur esprit avant de retourner au front.

La guerre implacable de 10 mois a incité un commandant local à transformer un sanatorium de l’ère soviétique en un centre de récupération pour les militaires afin de traiter les maux mentaux et physiques.

“Cette réhabilitation aide les soldats, au moins pendant une semaine, à se remettre sur pied”, a déclaré Oleksander Vasylkovskyi, lieutenant-colonel des forces armées ukrainiennes.

Vasylkovskyi se souvient de la façon dont les soldats ont souffert en silence après être rentrés chez eux après avoir combattu la Russie dans le Donbass en Ukraine en 2014. Les taux de suicide chez les anciens combattants ont augmenté au cours des années suivantes, avec de nombreux cas non traités de trouble de stress post-traumatique. Il espère qu’un centre comme celui-ci pourra sensibiliser le public au besoin de soins de santé mentale et prévenir les suicides à l’avenir.

8 retrouvés tués par balle dans une maison de l’Utah, dont 5 enfants

SALT LAKE CITY (AP) – Huit membres de la famille, dont cinq enfants, ont été retrouvés morts mercredi des suites de blessures par balle dans une maison du sud de l’Utah, selon les autorités qui n’ont pas fourni plus de détails ni un motif potentiel pour les meurtres.

Les victimes ont été retrouvées lorsque la police a effectué un contrôle de bien-être à la résidence, selon un communiqué des responsables de la ville d’Enoch, une petite ville d’environ 8 000 habitants située à 394 kilomètres au sud de Salt Lake City.

La police a déclaré qu’elle n’avait détecté aucune menace pour le public.

Le directeur de la ville d’Enoch, Rob Dotson, a déclaré que la communauté avait été ébranlée par la nouvelle des huit corps et que les défunts – tous membres d’une même famille – étaient bien connus dans la ville du sud de l’Utah.

“Beaucoup d’entre nous ont servi avec eux à l’église, dans la communauté et sont allés à l’école avec ces personnes”, a déclaré Dotson dans une déclaration vidéo mercredi soir.

Audience, publication de documents probable dans l’affaire des meurtres dans l’Idaho

BOISE, Idaho (AP) – L’homme accusé du meurtre en novembre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho est de retour dans l’Idaho, où il est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et de cambriolage, et pourrait faire sa première comparution devant le tribunal dès Jeudi.

Le retour de Bryan Kohberger dans l’État signifie également que des documents scellés qui pourraient répondre à des questions clés dans l’affaire étroitement surveillée seront bientôt rendus publics.

Kohberger, un doctorant de 28 ans à l’Université de l’État de Washington, a été transporté par la police de l’État de Pennsylvanie vers un petit aéroport régional près de la frontière de l’Idaho et remis aux autorités locales mercredi soir. Des agents des forces de l’ordre en uniforme attendaient sur le tarmac que l’avion atterrisse, puis ont escorté le Kohberger menotté jusqu’à une caravane de cinq véhicules pour le court trajet de Washington à travers la frontière de l’Idaho.

La publication de documents judiciaires pourrait faire la lumière sur les raisons pour lesquelles le procureur du comté de Latah, Bill Thompson, a accusé Kohburger lors de la mort au couteau le 13 novembre de Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin et répondre à des questions clés sur la façon dont les autorités ont monté un dossier contre lui.

Kohberger a été arrêté la semaine dernière au domicile de ses parents dans l’est de la Pennsylvanie et a accepté d’être extradé vers l’Idaho. Son avocat Jason LaBar a déclaré que Kohberger était impatient d’être disculpé et l’a décrit comme “un gars ordinaire”. L’avocat a déclaré que Kohberger serait représenté par le défenseur public en chef du comté de Kootenai dans l’Idaho à son retour dans l’État.

Des évacuations ordonnées alors que la tempête californienne coupe le courant

SAN FRANCISCO (AP) – Des responsables californiens ont ordonné des évacuations dans une zone côtière à haut risque où des coulées de boue ont tué 23 personnes en 2018 alors qu’une énorme tempête s’abattait sur l’État mercredi, provoquant des vents violents et des pluies qui menaçaient d’inondations généralisées et coupaient le courant. plus de 100 000 personnes.

La tempête devait déverser jusqu’à 6 pouces (152,4 millimètres) de pluie dans certaines parties de la région de la baie de San Francisco, où la majeure partie de la région resterait sous avertissement d’inondation jusqu’à jeudi soir. Dans le sud de la Californie, la tempête devrait culminer en intensité dans la nuit jusqu’à jeudi matin, les comtés de Santa Barbara et de Ventura étant susceptibles de voir le plus de pluie, ont déclaré les prévisionnistes.

“Nous prévoyons qu’il s’agira de l’une des séries de tempêtes les plus difficiles et les plus percutantes à s’être abattues en Californie au cours des cinq dernières années”, a déclaré Nancy Ward, la nouvelle directrice du Bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie.

Le maire de San Francisco, London Breed, a déclaré lors d’une conférence de presse que la ville “se préparait à une guerre”. Les équipages ont nettoyé les égouts pluviaux bouchés, ont essayé de déplacer les sans-abri dans des abris et ont distribué des fournitures d’urgence et des ponchos à ceux qui refusaient d’y aller.

La ville a distribué tellement de sacs de sable aux habitants que les fournitures se sont temporairement épuisées.

EXPLICATEUR : Pourquoi la crise économique syrienne a-t-elle atteint un nouveau creux ?

BEYROUTH (AP) – L’économie syrienne a atteint son point le plus bas depuis le début de sa guerre civile il y a près de 12 ans, avec une inflation galopante, une chute de la monnaie et de graves pénuries de carburant dans les zones contrôlées par le gouvernement et les rebelles.

La vie à Damas s’est presque arrêtée. Les rues sont presque vides de voitures, les ménages reçoivent au mieux quelques heures d’électricité par jour et le coût de la nourriture et d’autres produits de première nécessité a monté en flèche.

La douleur économique croissante a conduit à des manifestations dans les zones contrôlées par le gouvernement du président Bashar Assad, parfois rencontrées par une réponse violente.

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles la situation économique est devenue si grave et des implications potentielles.

QUELLE EST LA GRAVITÉ DE LA CRISE ?

La NFL se mobilise pour soutenir Hamlin alors que son état s’améliore

ORCHARD PARK, NY (AP) – Alors qu’un Damar Hamlin sous sédation gisait devant lui dans un lit d’hôpital de Cincinnati entouré de machines qui l’alimentaient en oxygène et en fluides, la sécurité des Colts d’Indianapolis, Rodney Thomas, a adressé quelques mots d’encouragement à son ami.

« Je lui ai juste dit, je l’ai eu. C’est tout », a déclaré Thomas mercredi. “Je dis juste la même chose: je l’ai couvert et tu vas t’en sortir.”

Peu importait à Thomas que la sécurité des Buffalo Bills puisse l’entendre. Le plus important pour Thomas, qui a fait le trajet de deux heures d’Indianapolis à Cincinnati, était d’être aux côtés de Hamlin – son ancien coéquipier de lycée à Pittsburgh – et de la famille du joueur.

“Cela m’a simplement calmé et a rendu ce voyage de retour beaucoup plus facile”, a déclaré Thomas. «Je pourrais simplement rentrer à la maison et je pourrais simplement savoir qu’il va être hétéro. Je l’ai. Le monde l’a.

Deux jours après que le cœur de Hamlin, âgé de 24 ans, s’est arrêté et qu’il a dû être réanimé sur le terrain lors d’un match contre les Bengals, une immense vague de soutien s’est poursuivie.

Best of CES 2023 : TV sans fil, robots de livraison et réalité virtuelle embarquée

LAS VEGAS (AP) – Des entreprises technologiques de toutes tailles présentent leurs derniers produits au CES, anciennement connu sous le nom de Consumer Electronics Show.

Le spectacle revient à la normale après être devenu complètement virtuel en 2021 et avoir vu une baisse significative de la fréquentation en 2022 en raison de la pandémie.

Mercredi, de grands noms comme LG et Samsung et de plus petites startups ont présenté leurs derniers produits pour les médias à Las Vegas. Le salon ouvre officiellement jeudi.

Voici quelques faits saillants :

PAS DE FILS ENDOMMAGÉS

