AP News en bref à 6 h 04 HNE

La candidature de McCarthy pour que le conférencier se poursuive, dit Trump le soutient

WASHINGTON (AP) – Les républicains de la Chambre ouvriront le deuxième jour du nouveau Congrès un peu comme le premier – le chef Kevin McCarthy essayant de devenir président de la Chambre malgré sa défaite lors de plusieurs tours de scrutin qui ont plongé la nouvelle majorité du GOP dans le chaos.

C’était la première fois en 100 ans qu’un candidat à la présidence de la Chambre ne pouvait pas prendre le marteau lors du premier vote, mais McCarthy ne s’est pas découragé. Au lieu de cela, il a juré de se battre jusqu’au bout, encouragé, a-t-il dit, par l’ancien président Donald Trump à mettre fin au désarroi et à rassembler le Parti républicain.

La Chambre doit se réunir mercredi après que l’impasse ait essentiellement forcé toutes les autres affaires à l’arrêt, attendant que les républicains élisent un président.

« Aujourd’hui, est-ce le jour que je voulais avoir ? Non », a déclaré McCarthy aux journalistes mardi soir au Capitole après une série de réunions à huis clos.

McCarthy a déclaré que Trump voulait qu’il reste dans la course et lui a dit de mettre fin au chaos républicain de la Chambre et de rassembler le parti.

___

EXPLAINER: À quoi s’attendre le jour 2 de l’élection des présidents de la Chambre

WASHINGTON (AP) – Ce qui devait être un jour de triomphe pour les républicains de la Chambre entrant dans la majorité s’est transformé en chaos mardi alors que les combats interpartis pour savoir qui devrait les diriger dans leur nouveau règne se sont terminés sans orateur à la tribune.

Les républicains n’ont pas réussi à élire un orateur après que Kevin McCarthy n’ait pas réussi à vaincre l’opposition du flanc droit de son parti après une série de votes d’une heure le premier jour du nouveau Congrès.

L’opposition de 20 législateurs, dont certains des membres les plus conservateurs de la chambre, à la présidence de McCarthy a handicapé la capacité de la Chambre à commencer ses travaux et a retardé la cérémonie d’assermentation de centaines de membres de retour et d’étudiants de première année.

Mercredi, les législateurs du GOP tenteront à nouveau d’élire un président malgré l’incertitude quant à la façon dont McCarthy pourrait rebondir après être devenu le premier candidat à la présidence de la Chambre en 100 ans à ne pas remporter le marteau avec son parti majoritaire.

Ce qu’il faut savoir alors que la Chambre se dirige vers le deuxième jour de l’élection des présidents :

___

La Russie affirme que l’utilisation du téléphone a permis à l’Ukraine de cibler ses troupes

KYIV, Ukraine (AP) – L’utilisation non autorisée de téléphones portables par des soldats russes a conduit à une attaque meurtrière à la roquette ukrainienne contre l’installation où ils étaient stationnés, selon l’armée russe, ce qui a porté le nombre de morts de l’attaque du week-end à 89.

Le général de corps d’armée Sergei Sevryukov a déclaré mardi soir dans un communiqué que les signaux téléphoniques permettaient aux forces de Kyiv de “déterminer les coordonnées de l’emplacement du personnel militaire” et de lancer une frappe.

L’armée russe prend des mesures non précisées pour “empêcher des incidents tragiques similaires à l’avenir”, a déclaré Sevryukov, et a promis de punir les responsables de la bévue.

L’attaque, l’une des plus meurtrières contre les forces du Kremlin depuis le début de la guerre il y a plus de 10 mois, s’est produite une minute après le début de la nouvelle année, selon Sevryukov.

C’était le dernier coup porté au prestige militaire du Kremlin alors qu’il luttait pour progresser dans son invasion de son voisin et a suscité de nouvelles critiques en Russie sur la manière dont la guerre est menée au milieu d’une contre-offensive ukrainienne réussie.

___

Les joueurs de la NFL et les communautés se mobilisent pour la sécurité des Bills Damar Hamlin

Les larmes commençant à bien, le secondeur des Titans du Tennessee Rashad Weaver secoua la tête et la posa sur ses genoux, son corps se balançant alors qu’il essayait d’exprimer ce que c’était que de voir son ami et ancien coéquipier d’université Damar Hamlin devoir être réanimé à la vie sur le terrain de football.

“Je ne sais pas, mec”, a déclaré Weaver mardi après avoir sangloté de manière incontrôlable à son casier. “J’ai raté exactement ce qui s’est passé, mais cinq secondes plus tard, en voyant la première rediffusion, un peu comme tout le monde assis là et retenant votre souffle et comprendre ce qui s’est passé.”

La réaction de Weaver a été celle de la plupart des gens qui regardaient de chez eux et sur le terrain à Cincinnati lundi soir, lorsque Hamlin, la sécurité des Buffalo Bills, s’est effondré en faisant un arrêt cardiaque après avoir fait ce qui semblait être un tacle de routine.

Alors que le joueur de deuxième année des Bills était sous sédation dans un lit d’hôpital avec sa famille à ses côtés au centre médical de l’Université de Cincinnati, où il restait dans un état critique, l’esprit compétitif et généreux de Hamlin n’a pas été perdu pour ceux qui le connaissent.

Dorrian Glenn, l’oncle de Hamlin, a déclaré mardi à CNN dans une interview télévisée à l’extérieur de l’hôpital que Hamlin avait besoin de faire redémarrer son cœur deux fois – une fois sur le terrain et une autre après son arrivée à l’hôpital. Glenn a également fourni ces détails à d’autres points de vente, notamment ESPN et NFL Network.

___

Le pape fait l’éloge du “doux” Benoît avant les funérailles

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François a salué la “pensée aiguë et douce” du pape émérite Benoît XVI alors qu’il présidait une audience générale bondée mercredi au Vatican, tandis que des milliers de personnes ont rendu hommage à l’ancien pape lors de la dernière journée de visionnement public à Basilique Saint Pierre.

François a été accueilli par une foule enthousiaste dans l’auditorium Paul VI et a crié “Viva il papa!” ou « Vive le pape » en arrivant pour son rendez-vous hebdomadaire de catéchisme avec les fidèles.

L’audience de cette semaine a attiré une foule inhabituellement nombreuse compte tenu des plus de 130 000 personnes qui ont afflué au Vatican après la mort de Benoît samedi et se sont alignées pour rendre hommage au pape allemand, qui repose dans la basilique.

François doit présider les funérailles de Benoît jeudi, un événement qui attire les chefs d’État et la royauté malgré les demandes de simplicité de Benoît et les efforts du Vatican pour que les premières funérailles du Vatican pour un pape émérite des temps modernes soient discrètes.

François a été applaudi lorsqu’il a ouvert son propos en notant tous ceux qui étaient à l’extérieur rendant hommage à Benoît, qu’il a qualifié de “grand maître de la catéchèse”.

___

La FDA finalise la règle élargissant la disponibilité des pilules abortives

WASHINGTON (AP) – La Food and Drug Administration a finalisé mardi un changement de règle qui élargit la disponibilité des pilules abortives à de nombreuses autres pharmacies, y compris les grandes chaînes et les sociétés de vente par correspondance.

L’administration Biden a partiellement mis en œuvre le changement l’année dernière, annonçant qu’elle n’appliquerait plus une exigence de longue date selon laquelle les femmes devaient récupérer le médicament en personne. L’action de mardi met officiellement à jour l’étiquetage du médicament pour permettre à de nombreuses autres pharmacies de détail de distribuer les pilules, à condition qu’elles achèvent un processus de certification.

Le changement pourrait élargir l’accès aux magasins physiques et aux pharmacies en ligne. Les femmes peuvent obtenir une ordonnance via une consultation de télésanté avec un professionnel de la santé, puis recevoir les pilules par la poste, là où la loi le permet.

Pourtant, l’impact du changement de règle a été émoussé par de nombreuses lois d’État limitant l’avortement au sens large et les pilules en particulier. Les experts juridiques prévoient des années de batailles judiciaires sur l’accès aux pilules, alors que les partisans du droit à l’avortement présentent des cas types pour contester les restrictions de l’État.

Pendant plus de 20 ans, l’étiquetage de la FDA avait limité la distribution à un sous-ensemble de bureaux et de cliniques spécialisés, en raison de problèmes de sécurité. Pendant la pandémie de COVID-19, la FDA a temporairement suspendu l’exigence en personne. L’agence a déclaré plus tard qu’un nouvel examen scientifique par le personnel de l’agence soutenait l’assouplissement de l’accès, en accord avec de nombreuses sociétés médicales qui avaient longtemps déclaré que la restriction n’était pas nécessaire.

___

Les États-Unis rouvrent les visas et les services consulaires à l’ambassade de Cuba

LA HAVANE (AP) – L’ambassade des États-Unis à Cuba rouvre mercredi ses services de visa et consulaires, la première fois depuis qu’une série d’incidents de santé inexpliqués parmi le personnel diplomatique en 2017 a réduit la présence américaine à La Havane.

L’ambassade a confirmé cette semaine qu’elle commencera à traiter les visas d’immigrant, avec une priorité accordée aux permis de réunir les Cubains avec leur famille aux États-Unis, et d’autres comme la loterie des visas de diversité.

La reprise intervient au milieu du plus grand vol migratoire depuis Cuba depuis des décennies, qui a fait pression sur l’administration Biden pour ouvrir davantage de voies légales aux Cubains et entamer un dialogue avec le gouvernement cubain, malgré une relation historiquement tendue.

On s’attend à ce qu’ils délivrent au moins 20 000 visas par an, bien que ce ne soit qu’une goutte d’eau dans le seau de la marée migratoire, qui est alimentée par l’intensification des crises économiques et politiques sur l’île.

Fin décembre, les autorités américaines ont signalé avoir arrêté des Cubains 34 675 fois le long de la frontière mexicaine en novembre, en hausse de 21 % par rapport à 28 848 fois en octobre.

___

Best of CES 2023 : patins électriques, pet tech et IA pour les oiseaux

LAS VEGAS (AP) – Des entreprises technologiques de toutes tailles présentent leurs derniers produits au CES, anciennement connu sous le nom de Consumer Electronics Show.

Le spectacle revient à la normale après être devenu complètement virtuel en 2021 et avoir vu une baisse significative de la fréquentation en 2022 en raison de la pandémie.

Les exposants vont de grands noms tels que Sony et LG à de minuscules startups. Vous pourriez voir la prochaine grande chose ou quelque chose qui ne dépassera jamais le stade du prototype.

Mardi soir, le spectacle a débuté avec des avant-premières médiatiques de seulement quelques-unes des 3 000 entreprises inscrites pour y assister. Le CES ouvre officiellement jeudi.

Voici quelques faits saillants :

___

La Californie cherche des victimes de stérilisation pour payer des réparations

SACRAMENTO, Californie (AP) – Environ 600 personnes vivantes aujourd’hui ne peuvent pas avoir d’enfants parce que le gouvernement californien les a stérilisés contre leur gré ou à leur insu, et maintenant l’État essaie de les trouver afin de pouvoir les payer au moins 15 000 $ chacun en réparations.

Mais après un an de recherche, l’État n’a approuvé que 51 personnes pour des paiements sur 310 demandes. Il reste un an à attendre avant la fin du programme de 4,5 millions de dollars et les défis restent de taille. Les responsables de l’État ont refusé 103 personnes, fermé trois demandes incomplètes et en traitent 153 autres – mais ils disent qu’il est difficile de vérifier les demandes car de nombreux dossiers ont été perdus ou détruits.

Deux groupes de personnes sont éligibles à l’argent : ceux qui ont été stérilisés par le gouvernement pendant le soi-disant mouvement eugéniste qui a culminé dans les années 1930 et un groupe plus petit qui a été victime dans les prisons d’État il y a environ une décennie.

“Nous essayons de trouver toutes les informations que nous pouvons et parfois nous devons simplement espérer que quelqu’un pourra peut-être trouver des informations plus détaillées par lui-même”, a déclaré Lynda Gledhill, directrice générale de la California Victims ‘Compensation Board qui supervise le programme. “Nous ne sommes parfois pas en mesure de vérifier ce qui s’est passé.”

La Californie en 2021 a été le troisième État à approuver un programme de réparations pour les stérilisations forcées, rejoignant la Caroline du Nord et la Virginie. Mais la Californie a été le premier État à inclure également des victimes plus récentes de son système pénitentiaire d’État.

___

Le jackpot du Mega Millions grimpe à 940 millions de dollars après aucun gagnant

DES MOINES, Iowa (AP) – Le jackpot du Mega Millions a augmenté à environ 940 millions de dollars après qu’un autre tirage mardi ait fait beaucoup de perdants mais pas un seul gagnant du grand prix.

Les numéros tirés tard mardi soir étaient : 25, 29, 33, 41, 44 et Mega Ball or 18.

Le prochain tirage doit avoir lieu vendredi soir.

Le nouveau jackpot de 940 millions de dollars est destiné à un gagnant qui choisit d’être payé par le biais d’une rente sur 29 ans. Presque tous les gagnants optent pour un paiement en espèces, qui pour le tirage de vendredi soir serait estimé à 483,5 millions de dollars.

Lors du tirage de mardi, il y avait plus de 2,9 millions de billets gagnants de divers montants, dont trois billets de 4 millions de dollars vendus en Arizona, au Mississippi et dans le Dakota du Sud, a déclaré Mega Millions dans un communiqué.

The Associated Press