AP News en bref à 6 h 04 HNE

Le panel du 6 janvier pousse les poursuites contre Trump avec force

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre du 6 janvier termine son enquête sur la violente insurrection du Capitole américain en 2021, les législateurs devant plafonner l’une des enquêtes du Congrès les plus exhaustives et les plus agressives de mémoire avec une recommandation extraordinaire: le ministère de la Justice devrait envisager accusations criminelles contre l’ancien président Donald Trump.

Lors d’une dernière réunion lundi, les sept démocrates et deux républicains du panel sont sur le point de recommander des poursuites pénales contre Trump et potentiellement contre des associés et du personnel qui l’ont aidé à lancer une campagne de pression à multiples facettes pour tenter d’annuler les élections de 2020.

Alors qu’un renvoi criminel est principalement symbolique, le ministère de la Justice décidant finalement de poursuivre Trump ou d’autres, c’est une fin décisive à une enquête qui avait un objectif presque singulier depuis le début.

“Je pense que le président a violé plusieurs lois pénales et je pense que vous devez être traité comme n’importe quel autre Américain qui enfreint la loi, et c’est que vous devez être poursuivi”, a déclaré le représentant Adam Schiff, D-Californie, membre de le panel, a déclaré dimanche sur “l’état de l’Union” de CNN.

Le panel, qui se dissoudra le 3 janvier avec la nouvelle Chambre dirigée par les républicains, a mené plus de 1 000 entretiens, tenu 10 audiences publiques bien suivies et recueilli plus d’un million de documents depuis son lancement en juillet 2021. Comme il l’a rassemblé l’immense trésor de preuves, les membres se sont enhardis en déclarant que Trump est responsable de la violente attaque contre le Capitole par ses partisans il y a près de deux ans.

Messi remporte la Coupe du monde, l’Argentine bat la France aux tirs au but

LUSAIL, Qatar (AP) – Lionel Messi, vêtu d’une robe qatarie noire sur son maillot argentin bleu et blanc, a embrassé la Coupe du monde, s’est précipité vers ses coéquipiers et a hissé le trophée d’or haut dans les airs.

C’était un spectacle emblématique qui place enfin – définitivement – la superstar du football au panthéon des plus grands joueurs du jeu.

La carrière unique de Messi est terminée : il est champion du monde.

Dans probablement la finale la plus folle des 92 ans d’histoire du tournoi, l’Argentine a remporté son troisième titre de Coupe du monde en battant la France 4-2 lors d’une séance de tirs au but après un match nul 3-3 avec deux buts de Messi, 35 ans, et un chapeau. astuce de son dauphin, l’attaquant français Kylian Mbappé.

“C’est juste fou que cela soit devenu une réalité de cette façon”, a déclaré Messi. “J’avais tellement envie de ça. Je savais que Dieu m’apporterait ce cadeau. J’avais le sentiment que cette (Coupe du monde) était celle-là.

Une attaque nocturne de drone frappe Kyiv alors que Poutine se dirige vers la Biélorussie

KYIV, Ukraine (AP) – Plusieurs drones explosifs ont attaqué la capitale ukrainienne avant l’aube lundi, ont rapporté les autorités locales, alors que le président russe Vladimir Poutine se préparait à rendre visite à l’allié biélorusse, qui a fourni aux forces du Kremlin une rampe de lancement pour son invasion de l’Ukraine il y a près de 10 mois .

L’attaque par drone est intervenue trois jours après ce que les responsables ukrainiens ont décrit comme l’un des plus grands assauts de la Russie contre Kyiv depuis le début de la guerre et alors que Moscou poursuit ses efforts pour tourmenter l’Ukraine depuis les airs au milieu d’une large impasse sur le champ de bataille.

La Russie a lancé 23 drones auto-explosifs au-dessus de Kyiv pendant que la ville dormait, mais les forces ukrainiennes en ont abattu 18, a déclaré l’administration de la ville de Kyiv sur Telegram. Aucune victime majeure n’a été signalée.

Lundi était le jour de la Saint-Nicolas, une occasion qui marque le début des vacances de Noël en Ukraine et où les enfants reçoivent généralement leurs premiers cadeaux cachés sous des oreillers.

“C’est ainsi que les Russes ont félicité nos enfants pour les vacances”, a écrit sur Telegram Serhii Kruk, le chef des services d’urgence de l’État ukrainien, en joignant des photos de pompiers à peine distingués au milieu des flammes d’une infrastructure qui a été touchée.

Musk interroge les utilisateurs de Twitter pour savoir s’il devrait démissionner

Elon Musk demande aux utilisateurs de Twitter de décider s’il doit rester en charge de la plate-forme de médias sociaux après avoir reconnu avoir commis une erreur dimanche en lançant de nouvelles restrictions d’expression interdisant les mentions de sites Web de médias sociaux rivaux.

Dans un autre changement radical de politique, Twitter a annoncé que les utilisateurs ne pourront plus se connecter à Facebook, Instagram, Mastodon et d’autres plates-formes que la société a décrites comme “interdites”.

Mais cette décision a suscité tellement de critiques immédiates, y compris de la part d’anciens défenseurs du nouveau propriétaire milliardaire de Twitter, que Musk a promis de ne plus apporter de changements majeurs à la politique sans une enquête en ligne auprès des utilisateurs.

“Mes excuses. Cela ne se reproduira plus », a tweeté Musk, avant de lancer un nouveau sondage de 12 heures lui demandant s’il devait démissionner de la tête de Twitter. “Je m’en tiendrai aux résultats de ce sondage.”

L’action visant à bloquer les concurrents était la dernière tentative de Musk de réprimer certains discours après avoir fermé un compte Twitter la semaine dernière qui suivait les vols de son jet privé.

2 décès de COVID-19 signalés à Pékin alors que le virus augmente

BEIJING (AP) – Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé lundi deux décès supplémentaires dus au COVID-19, tous deux dans la capitale Pékin, qui ont été les premiers signalés depuis des semaines et surviennent lors d’une vague de maladies attendue après que le pays a assoupli son strict «zéro-COVID» approche.

La Chine n’avait pas signalé de décès dû au COVID-19 depuis le 4 décembre, même si les rapports non officiels d’une nouvelle vague de cas sont répandus.

Avec les derniers décès signalés, la Commission nationale de la santé a porté le total de la Chine à 5 237 décès dus au COVID-19 au cours des trois dernières années, sur 380 453 cas de maladie – des chiffres bien inférieurs à ceux des autres grands pays mais également basés sur des statistiques et des informations – les méthodes de collecte qui ont été remises en cause.

Les autorités sanitaires chinoises ne comptent que les personnes décédées directement du COVID-19, à l’exclusion des personnes dont les conditions sous-jacentes telles que le diabète et les maladies cardiaques ont été aggravées par le virus.

Dans de nombreux autres pays, les directives stipulent que tout décès où le coronavirus est un facteur ou un contributeur est compté comme un décès lié au COVID-19.

La marine thaïlandaise recherche 31 marins disparus après le naufrage

BANGKOK (AP) – Des navires et des hélicoptères de la marine thaïlandaise ont recherché lundi plus de 30 marins toujours portés disparus plus de 17 heures après le naufrage de leur navire de guerre dans une mer agitée dans le golfe de Thaïlande.

Lundi après-midi, 75 marins de la corvette HTMS Sukhothai avaient été secourus et 31 étaient toujours portés disparus, a indiqué la marine. Les hautes vagues qui ont causé l’accident se sont atténuées depuis le naufrage de dimanche soir, mais elles étaient encore suffisamment hautes pour mettre en danger les petits bateaux, a indiqué la marine.

Un membre d’équipage secouru interrogé par la télévision thaïlandaise PBS a déclaré qu’il avait dû flotter dans la mer pendant trois heures avant d’être secouru. Il a déclaré que le navire avait été secoué par des vagues de 3 mètres (10 pieds) de haut alors qu’il coulait dimanche soir, compliquant les efforts de sauvetage.

« Les vagues sont encore hautes et nous ne pouvons pas les rechercher à partir de la ligne horizontale. Nous devons piloter les hélicoptères et les rechercher à vol d’oiseau à la place », a déclaré le porte-parole de la marine Adm. Pokkrong Monthatphalin à Thai PBS.

Onze des marins secourus étaient soignés dans un hôpital. La marine a démenti un rapport des médias locaux selon lequel un décès avait été confirmé, affirmant que le décès était dû à un accident impliquant un autre bateau.

11 personnes grièvement blessées dans les turbulences d’un vol à Hawaï

HONOLULU (AP) – De fortes turbulences ont secoué un vol de Phoenix à Honolulu dimanche, blessant gravement 11 personnes dans ce qu’un responsable d’Hawaiian Airlines a qualifié d’événement isolé et inhabituel.

Jon Snook, directeur de l’exploitation de la compagnie aérienne, a déclaré que la compagnie aérienne n’avait pas connu “d’incident de cette nature dans l’histoire récente”. Le vol était complet, transportant 278 passagers et 10 membres d’équipage, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse l’après-midi.

Jim Ireland, directeur des services médicaux d’urgence d’Honolulu, a déclaré que 20 personnes avaient été emmenées à l’hôpital, dont 11 personnes jugées dans un état grave.

Au moins une personne aurait été rendue inconsciente, mais tous les patients étaient réveillés et parlaient lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital, a-t-il déclaré.

Les patients ont subi des coupures, notamment à la tête, ainsi que des bosses et des ecchymoses. Certaines personnes avaient des nausées et vomissaient à la suite de mouvements extrêmes, a-t-il déclaré. Au total, 36 personnes ont reçu un traitement.

Les villes frontalières américaines mises à rude épreuve avant l’augmentation attendue des migrants

EL PASO, Texas (AP) – Le long de la frontière sud des États-Unis, deux villes – El Paso, Texas et Ciudad Juarez au Mexique – se sont préparées dimanche à une vague de 5 000 nouveaux migrants par jour alors que les restrictions à l’immigration en période de pandémie expirent ce semaine, mettant en branle des plans de logement d’urgence, de nourriture et d’autres éléments essentiels.

Du côté mexicain de la frontière internationale, seuls des tas de vêtements, chaussures et sacs à dos abandonnés sont restés dimanche matin sur les rives du Rio Grande, où jusqu’à il y a quelques jours, des centaines de personnes faisaient la queue pour se rendre aux autorités américaines. . Un jeune homme de l’Équateur était incertain du côté mexicain ; il a demandé à deux journalistes s’ils savaient quoi que ce soit sur ce qui se passerait s’il se rendait sans avoir de sponsor aux États-Unis, puis il enlevait avec précaution baskets et chaussettes et sautait à travers les basses eaux.

Du côté américain, près d’une petite clôture gardée par plusieurs véhicules de la patrouille frontalière, il a rejoint une file d’une douzaine de personnes qui attendaient sans aucun responsable américain en vue.

Le juge du comté d’El Paso, Ricardo Samaniego, a déclaré dimanche à l’Associated Press que la région, qui abrite l’un des passages frontaliers les plus fréquentés du pays, coordonnait les efforts de logement et de relocalisation avec des groupes et d’autres villes, ainsi qu’appelait l’État et le gouvernement fédéral. pour l’aide humanitaire. La région se prépare à un assaut de nouveaux arrivants qui pourraient doubler leur nombre quotidien une fois que la règle de santé publique Titre 42 prendra fin mercredi.

La règle a été utilisée pour dissuader plus de 2,5 millions de migrants de traverser depuis mars 2020.

Les marchés boursiers mondiaux s’effondrent sous les craintes d’une récession mondiale

BEIJING (AP) – Les marchés boursiers mondiaux ont chuté lundi alors que les investisseurs craignaient que la Réserve fédérale et les banques centrales européennes ne soient disposées à provoquer une récession pour écraser l’inflation.

Les contrats à terme de Francfort, Shanghai, Tokyo et Wall Street ont baissé. Londres s’est levé. Les prix du pétrole ont progressé.

Wall Street a chuté vendredi après que la Fed a relevé ses prévisions sur la durée pendant laquelle les taux d’intérêt doivent rester élevés pour refroidir l’inflation qui est proche d’un sommet de quatre décennies. La Banque centrale européenne a averti que d’autres hausses de taux sont à venir.

Cette «rhétorique belliciste» indique «des risques croissants de pipeline d’une récession mondiale», a déclaré Tan Boon Heng de Mizuho Bank dans un rapport.

En début de séance, le DAX à Francfort perdait 0,7% à 13 893,07 et le CAC 40 à Paris reculait de 1,1% à 6 452,63. Le FTSE 100 à Londres a gagné 0,3% à 7 356,32.

Les meilleures photos d’AP en 2022 capturent une planète pleine à craquer

Ensemble, ils peuvent transmettre le sentiment d’un monde en convulsion – 150 images de l’Associated Press de 2022, montrant les fragments qui composent nos vies et figeant dans le temps les moments qui, d’une manière ou d’une autre, ces jours-ci, semblent passer plus vite que jamais.

Ici : un homme récupérant des objets dans un magasin en flammes en Ukraine après une attaque russe. Ici : des gens se pressent devant la résidence du président sri-lankais après que des manifestants l’ont prise d’assaut pour exiger sa démission. Ici : des travailleurs médicaux tentent d’identifier les victimes de l’effondrement d’un pont en Inde. Et ici: des flammes engloutissent une chaise à l’intérieur d’une maison en flammes alors que des incendies de forêt balayent le comté de Mariposa, en Californie.

Alors que l’histoire de 2022 se déroulait et que le monde avançait – ou, semblait-il parfois, dans d’autres directions – les photographes d’Associated Press étaient là pour ramener des images inoubliables. À travers leurs lentilles, à travers les moments et les mois, la présence du chaos peut sembler plus enveloppante que jamais.

Une année d’images d’actualité peut également être clarifiante. Voir ces photographies, c’est canaliser — au moins un peu — la nature confuse des événements qui se présentent à nous, que nous y participions ou, plus vraisemblablement, que nous les observions de loin. Ainsi, 150 places individuelles au premier rang consacrées à l’histoire et à la vie se traduisent par un message : alors que le monde peut surgir de désordre, le frisson de la vie quotidienne dans toute sa beauté continue de se dérouler aux quatre coins de la planète.

Il y a du chagrin: Trois ballons en forme de cœur volent sur un site commémoratif à l’extérieur de l’école primaire d’Uvalde, au Texas, où 19 enfants et deux enseignants ont été tués par un homme armé.

The Associated Press