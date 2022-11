AP News en bref à 6 h 04 HNE

La Chine affirme sa position zéro COVID et assouplit les règles après les manifestations

BEIJING (AP) – Les autorités ont assoupli les règles anti-virus dans des zones dispersées, mais ont affirmé la stratégie sévère «zéro-COVID» de la Chine lundi après que la foule a exigé la démission du président Xi Jinping lors de manifestations contre les contrôles qui confinent des millions de personnes chez elles.

Le gouvernement n’a fait aucun commentaire sur les protestations ou les critiques de Xi, la manifestation d’opposition la plus répandue au Parti communiste au pouvoir depuis des décennies. Il n’y a pas eu de mot officiel sur le nombre de personnes arrêtées après que la police a utilisé du gaz poivré contre les manifestants à Shanghai et s’est battue pour réprimer les manifestations dans d’autres villes, dont Pékin, la capitale.

Le gouvernement de la ville de Pékin a annoncé qu’il n’installerait plus de portes pour bloquer l’accès aux complexes d’appartements où des infections sont détectées. Il n’a fait aucune mention d’un incendie meurtrier la semaine dernière qui a déclenché les manifestations à la suite de questions en colère en ligne pour savoir si les pompiers ou les victimes tentant de s’échapper étaient bloqués par des portes verrouillées ou d’autres contrôles antivirus.

“Les passages doivent rester dégagés pour le transport médical, les évasions d’urgence et les sauvetages”, a déclaré un responsable de la ville chargé du contrôle de l’épidémie, Wang Daguang, selon le service d’information officiel de Chine.

“Zero COVID”, qui vise à isoler chaque personne infectée, a contribué à maintenir le nombre de cas en Chine inférieur à celui des États-Unis et d’autres grands pays. Mais les habitants de certaines régions sont confinés chez eux depuis jusqu’à quatre mois et disent qu’ils manquent d’approvisionnements alimentaires fiables.

___

Le président chinois Xi est menacé par la colère du public face au “zéro COVID”

SHANGHAI (AP) – À peine un mois après s’être octroyé de nouveaux pouvoirs en tant que leader potentiel à vie de la Chine, Xi Jinping fait face à une vague de colère publique d’un genre jamais vu depuis des décennies, déclenchée par sa stratégie «zéro COVID» qui entrera bientôt dans son quatrième année.

Les manifestants sont descendus dans les rues ce week-end dans des villes comme Shanghai et Pékin, critiquant la politique, affrontant la police – et appelant même Xi à se retirer. Les étudiants de certaines universités ont également protesté.

Les manifestations à grande échelle sont sans précédent depuis que l’armée a écrasé le mouvement pro-démocratie dirigé par des étudiants en 1989 et centré sur la place Tiananmen à Pékin.

La plupart des manifestants ont concentré leur colère sur les restrictions qui peuvent confiner les familles chez elles pendant des mois et ont été critiquées comme n’étant ni scientifiques ni efficaces. Certains se sont plaints que le système ne répondait pas à leurs besoins.

Les appels à la démission de Xi et à la fin du Parti communiste qui a dirigé la Chine pendant 73 ans pourraient être qualifiés de sédition, passible de prison.

___

Les chirurgiens travaillent à la lampe de poche alors que le réseau électrique ukrainien est battu

KHERSON, Ukraine (AP) – Le Dr Oleh Duda, chirurgien oncologique dans un hôpital de Lviv, en Ukraine, était au milieu d’une opération chirurgicale compliquée et dangereuse lorsqu’il a entendu des explosions à proximité. Quelques instants plus tard, les lumières se sont éteintes.

Duda n’a eu d’autre choix que de continuer à travailler avec une lampe frontale pour s’éclairer. Les lumières se sont rallumées lorsqu’un générateur a démarré trois minutes plus tard, mais cela a semblé une éternité.

“Ces minutes fatidiques auraient pu coûter la vie au patient”, a déclaré Duda à l’Associated Press.

L’opération sur une artère majeure a eu lieu le 15 novembre, lorsque la ville de l’ouest de l’Ukraine a subi des pannes alors que la Russie lançait un nouveau barrage de missiles sur le réseau électrique ukrainien, endommageant près de 50 % des installations énergétiques du pays.

Les frappes dévastatrices, qui se sont poursuivies la semaine dernière et ont de nouveau plongé le pays dans l’obscurité, ont mis à rude épreuve et perturbé le système de santé, déjà miné par des années de corruption, de mauvaise gestion, la pandémie de COVID-19 et neuf mois de guerre.

___

Les comtés de l’Arizona sont confrontés à la date limite pour certifier les élections de 2022

PHOENIX (AP) – Six comtés de l’Arizona doivent décider lundi de certifier les résultats des élections de 2022 sous la pression de certains républicains pour ne pas approuver officiellement un décompte des voix qui a permis aux démocrates de gagner pour le Sénat américain, le gouverneur et d’autres courses à l’échelle de l’État.

Les résultats des élections ont été largement certifiés sans problème dans les juridictions du pays. Cela n’a pas été le cas en Arizona, qui était au centre des efforts de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés pour annuler les élections de 2020 et pousser de faux récits de fraude.

L’Arizona a longtemps été un bastion du GOP, mais les démocrates ont remporté la plupart des courses les plus médiatisées contre les républicains qui ont promu de manière agressive les mensonges électoraux de Trump en 2020. Kari Lake, le candidat du GOP au poste de gouverneur, et Mark Finchem, le candidat au poste de secrétaire d’État, ont refusé de reconnaître leurs pertes. Ils blâment les responsables électoraux républicains du comté de Maricopa pour un problème avec certaines imprimantes de bulletins de vote.

Deux comtés de l’Arizona contrôlés par les républicains ont voté pour ne pas certifier, reportant une décision finale à lundi, le dernier jour où cela est autorisé par la loi de l’État.

Les superviseurs républicains du comté de Mohave ont déclaré la semaine dernière qu’ils signeraient lundi, mais voulaient enregistrer une protestation contre les problèmes de vote dans le comté de Maricopa. Dans le comté de Cochise, les superviseurs du GOP ont exigé que le secrétaire d’État prouve que les machines de comptage des votes étaient légalement certifiées avant d’approuver les résultats des élections.

___

Guide du spectateur de la Coupe du monde: Ronaldo obtient un match revanche avec l’Uruguay

DOHA, Qatar (AP) – Ronaldo obtient sa revanche quatre ans après que l’Uruguay ait éliminé son équipe du Portugal de la Coupe du monde.

Le match de lundi donne à Cristiano Ronaldo une chance de venger la défaite du Portugal en huitièmes de finale contre l’Uruguay en 2018, même si l’enjeu n’est pas le même. La victoire 2-1 de l’Uruguay en Russie a éliminé le Portugal de la Coupe du monde, et le plus que le match de phase de groupes de lundi puisse faire pour le Portugal est de faire avancer Ronaldo dans les 16 derniers pour la quatrième fois de sa carrière.

Ronaldo a été au centre de l’attention au Qatar, où il est arrivé pour ce qui devrait être sa dernière Coupe du monde à la recherche d’une histoire personnelle et nationale. Il est devenu le premier joueur à marquer en cinq Coupes du monde lors de la victoire 3-2 du Portugal contre le Ghana lors de son premier match, et souhaite vivement mener son équipe nationale à son premier titre.

Le Portugal n’a jamais remporté la Coupe du monde et Ronaldo n’a jamais mené son équipe au-delà des demi-finales. Lors de ses débuts en 2006, le Portugal a perdu 3-1 contre l’Allemagne lors du match pour la troisième place. Le Portugal n’a pas quitté les huitièmes de finale depuis.

“Ce n’est que le début”, a déclaré Ronaldo dans un post Instagram. “Il n’y a pas d’impossibilités.”

___

La ville organisera une veillée en l’honneur des personnes tuées dans la fusillade de Walmart

CHESAPEAKE, Virginie (AP) – La ville de Chesapeake, en Virginie, a prévu une veillée aux chandelles lundi soir qui honorera et se souviendra des victimes de la fusillade de masse de la semaine dernière dans un magasin Walmart.

Six employés ont été tués et six personnes ont été blessées par un superviseur de magasin tard mardi soir dans la ville d’environ 250 000 habitants près de la côte atlantique de Virginie, a annoncé la police.

Le déchaînement a marqué la deuxième fusillade de masse très médiatisée du pays en quatre jours après qu’une personne a ouvert le feu dans une discothèque gay à Colorado Springs, tuant cinq personnes et en blessant 17.

La police a déclaré que le tireur du Walmart était un superviseur qui avait laissé une note affirmant qu’il avait été harcelé et poussé au bord du gouffre par la perception que son téléphone avait été piraté. Il est mort sur les lieux d’une blessure par balle apparemment auto-infligée.

Les associés du magasin Walmart décédés étaient âgés de 16 à 70 ans et se trouvaient à différentes étapes de leur vie.

___

Avocats: le tireur du supermarché Buffalo envisage de plaider coupable

BUFFALO, NY (AP) – Un homme armé blanc qui a ciblé un supermarché Buffalo dans un quartier à prédominance noire prévoit de plaider coupable lundi d’avoir tué 10 personnes et d’en avoir blessé trois autres, selon des avocats représentant les proches des victimes.

Payton Gendron, 19 ans, doit comparaître devant le tribunal du comté d’Erie pour une audience qui a été reportée d’une semaine par une tempête de neige.

Les avocats de Gendron ont révélé au cours des dernières semaines qu’il prévoyait de plaider coupable à tous les chefs d’accusation dans un acte d’accusation de l’État et de renoncer à son droit d’appel, selon les avocats John Elmore et Terrence Connors, qui représentent les familles des personnes tuées et blessées.

Le procureur du district du comté d’Erie, John Flynn, a refusé de commenter la nature de la comparution devant le tribunal de lundi, citant une ordonnance de bâillon imposée par le tribunal.

L’acte d’accusation de 25 chefs d’accusation du grand jury comprend des accusations de meurtre, de meurtre en tant que crime de haine et de terrorisme domestique motivé par la haine, qui est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité automatique en cas de condamnation.

___

La poursuite de McCarthy du marteau de l’orateur a un coût élevé

WASHINGTON (AP) – Le leader républicain Kevin McCarthy est dans le combat de sa vie politique, broyant les promesses et les propositions, cajolant et concluant des accords nécessaires pour gagner des collègues réticents dont il a besoin du soutien pour devenir président de la Chambre.

Chaque nouvel engagement de McCarthy peut être considéré comme un geste potentiellement stratégique, destiné à apaiser les sceptiques sur son flanc droit alors qu’il atteint le marteau de l’orateur. Avec une faible majorité à la Chambre lors des élections de mi-mandat, le chef du GOP doit solidifier ses rangs dans un sprint pour les 218 votes dont il aura besoin lorsque le nouveau Congrès se réunira – chacun ayant un coût et sans marge d’erreur.

“Nous y arriverons”, a déclaré McCarthy en acceptant la nomination de son parti à la présidence.

Les ouvertures que fait McCarthy, certaines symboliques, d’autres substantielles, donnent un aperçu du style de leadership émergent de l’orateur. Alors que McCarthy devrait l’emporter dans sa quête du marteau de l’orateur, il est destiné à avoir un prix politique, donnant le ton et la teneur du nouveau Congrès.

Pour commencer, McCarthy a promis de rétablir les affectations de comité pour la représentante d’extrême droite Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Après qu’elle et un autre législateur de droite aient été expulsés par les démocrates pour des propos incendiaires.

___

La police écrase le “super cartel” européen de la cocaïne et arrête 49 personnes

BRUXELLES (AP) – Les forces de l’ordre de six pays différents ont uni leurs forces pour démanteler un “super cartel” de trafiquants de drogue contrôlant environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe, a annoncé lundi l’agence de lutte contre la criminalité de l’Union européenne.

Europol a déclaré que 49 suspects avaient été arrêtés au cours de l’enquête, la dernière série de raids à travers l’Europe et les Émirats arabes unis ayant eu lieu du 8 au 19 novembre.

L’agence a déclaré que les forces de police impliquées dans “l’opération Desert Light” visaient à la fois le “centre de commandement et de contrôle et l’infrastructure logistique du trafic de drogue en Europe”.

Plus de 30 tonnes métriques (33 tonnes) de drogue ont été saisies au cours des enquêtes menées en Espagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et aux Émirats arabes unis avec le soutien d’Europol. La Drug Enforcement Administration américaine a également joué un rôle dans la chute de l’organisation, qui était également impliquée dans le blanchiment d’argent, a déclaré Europol.

“L’ampleur de l’importation de cocaïne en Europe sous le contrôle et le commandement des suspects était massive”, a déclaré Europol, ajoutant que les suspects utilisaient des communications cryptées pour organiser les expéditions de drogue.

___

Quel titre ? ‘Gaslighting’ Le mot de Merriam-Webster de 2022

NEW YORK (AP) – “Gaslighting” – manipulation de l’esprit, grossièrement trompeuse, carrément trompeuse – est le mot de l’année de Merriam-Webster.

Les recherches du mot sur merriam-webster.com ont augmenté de 1 740 % en 2022 par rapport à l’année précédente. Mais quelque chose d’autre s’est passé. Il n’y a pas eu un seul événement qui a suscité des pics significatifs de curiosité, comme cela accompagne généralement le mot choisi de l’année.

L’éclairage au gaz était omniprésent.

“C’est un mot qui a augmenté si rapidement dans la langue anglaise, et surtout au cours des quatre dernières années, qu’il a été une surprise pour moi et pour beaucoup d’entre nous”, a déclaré Peter Sokolowski, rédacteur en chef de Merriam-Webster, dans une interview exclusive avec l’Associated Press avant le dévoilement de lundi.

“C’était un mot fréquemment recherché chaque jour de l’année”, a-t-il déclaré.

The Associated Press