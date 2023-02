AP News en bref à 6 h 04 HNE

Un tireur en tue 3, puis lui-même à la Michigan State University

EAST LANSING, Michigan (AP) – Un homme armé qui a ouvert le feu à la Michigan State University a tué trois personnes et en a blessé cinq, déclenchant une chasse à l’homme d’une heure alors que des étudiants effrayés se cachaient dans des salles de classe et des voitures. Le tireur s’est finalement suicidé, a annoncé mardi la police.

Les responsables ne savent pas pourquoi l’homme de 43 ans, dont le nom n’a pas été immédiatement dévoilé, a pris pour cible le campus. Il n’était ni étudiant ni employé et n’avait aucune affiliation avec l’université, selon la police du campus.

La fusillade a commencé lundi soir dans un bâtiment universitaire et s’est ensuite déplacée vers le syndicat étudiant voisin, un lieu de rassemblement populaire pour que les étudiants puissent manger ou étudier. Alors que des centaines d’officiers parcouraient le campus d’East Lansing, à environ 145 kilomètres au nord-ouest de Detroit, les étudiants se cachaient où ils pouvaient. Quatre heures après que les premiers coups de feu ont été signalés, la police a annoncé la mort de l’homme.

“Cela a vraiment été un cauchemar que nous vivons ce soir”, a déclaré Chris Rozman, chef adjoint par intérim du département de police du campus.

Ryan Kunkel, 22 ans, assistait à un cours dans le bâtiment d’ingénierie lorsqu’il a pris connaissance de la fusillade à partir d’un courrier électronique de l’université. Kunkel et environ 13 autres étudiants ont éteint les lumières et ont agi comme s’il “y avait un tireur juste devant la porte”, a-t-il déclaré.

Des rumeurs circulent sur les ballons et les ovnis alors que les officiels restent muets

WASHINGTON (AP) – Peut-être qu’ils venaient de Chine. Peut-être de quelque part plus loin. Beaucoup plus loin.

L’abattage de quatre appareils aériens par des avions de combat américains a déclenché une désinformation généralisée sur les objets, leur origine et leur objectif, montrant à quel point des événements mondiaux complexes et un manque d’informations peuvent rapidement créer les conditions idéales pour des conjectures et des informations incontrôlées.

La présence d’objets mystérieux haut dans le ciel n’aide pas.

“Il y aura une enquête et nous en apprendrons plus, mais jusque-là, cette histoire a créé un terrain de jeu pour les personnes intéressées à spéculer ou à remuer le pot pour leurs propres raisons”, a déclaré Jim Ludes, un ancien analyste de la défense nationale qui dirige maintenant le Pell. Centre des relations internationales de l’Université Salve Regina.

“En partie”, a ajouté Ludes, “parce que cela alimente tant de récits sur le secret gouvernemental”.

L’inflation américaine a probablement encore ralenti le mois dernier si elle est plus graduelle

WASHINGTON (AP) – L’inflation américaine a probablement ralenti à nouveau le mois dernier dans le dernier signe que les augmentations des prix à la consommation deviennent moins un fardeau pour les ménages américains. Mais le rapport de mardi du gouvernement pourrait également suggérer que de nouveaux progrès dans la maîtrise de l’inflation pourraient être lents et « cahoteux », comme l’a décrit le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

Les prix à la consommation devraient avoir augmenté de 6,2 % en janvier par rapport à 12 mois plus tôt, en baisse par rapport à la hausse de 6,5 % d’une année sur l’autre en décembre. Cela équivaudrait au septième ralentissement consécutif.

Sur une base mensuelle, cependant, l’inflation devrait avoir bondi de 0,5 % de décembre à janvier, selon une enquête menée auprès d’économistes par le fournisseur de données FactSet. Ce serait beaucoup plus rapide que la hausse de 0,1 % de novembre à décembre.

Les prix dits de base, qui excluent les coûts volatils des aliments et de l’énergie pour fournir une vision plus claire de l’inflation sous-jacente, devraient également avoir ralenti sur une base de 12 mois. Ils devraient avoir augmenté de 5,5 % en janvier par rapport à l’année précédente, en baisse par rapport à une hausse de 5,7 % d’une année sur l’autre en décembre.

Mais pour le seul mois de janvier, les économistes estiment que les prix de base ont bondi de 0,4 % pour un deuxième mois consécutif, ce qui équivaut à peu près à un rythme annuel de 5 %, bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed.

AP PHOTOS : En Ukraine, des images brûlantes capturent une année de guerre

L’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a un an a semé la mort, la destruction et la misère dans le pays, et a réveillé les craintes d’une nouvelle guerre froide.

L’attaque du 24 février a poussé plus de 8 millions d’Ukrainiens à fuir leur pays dans ce qui a été le plus grand exode de réfugiés que l’Europe ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale.

La machine de guerre de Moscou a bombardé les infrastructures civiles. Des missiles, des roquettes et des obus d’artillerie ont touché sans discernement des maisons, des hôpitaux et d’autres bâtiments publics, tuant et blessant des milliers de personnes.

Dans certaines régions, les ruines d’immeubles d’habitation et les ponts effondrés sont désormais les principales caractéristiques du nouveau paysage ukrainien ravagé par la guerre. Des corps gisent dans les rues, dans les jardins, dans les maisons. Des voitures incendiées et des véhicules blindés parsèment les routes.

À Bucha, au nord-ouest de Kiev, où des centaines de civils ont été retrouvés morts après un retrait russe de la ville en mars dernier, des responsables ukrainiens allèguent des atrocités. Certains cadavres avaient les mains liées. Des charniers ont été découverts.

Qui doit diriger ? Démocrates et républicains peinent à trancher

WASHINGTON (AP) – Alors que le président Joe Biden et son prédécesseur, Donald Trump, se préparent à une éventuelle revanche en 2024, un nouveau sondage révèle un manque d’enthousiasme notable au sein des partis pour l’un ou l’autre des hommes en tant que chef de son parti et une ouverture claire pour de nouveaux porte-drapeaux.

Environ un tiers des démocrates et des républicains ne savent pas qui ils veulent diriger leur parti, selon le sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Aucun démocrate ne capte un soutien significatif lorsqu’on lui demande qui devrait être le chef de son parti ; au lieu de cela, les démocrates répandent leur attention sur plus d’une douzaine de politiciens. Pourtant, ils se sentent aussi plus optimistes que découragés à propos de leur parti. Certains républicains, quant à eux, s’unissent autour de quelques personnes, y compris Trump. Mais une majorité reste non engagée envers lui malgré son emprise sur le parti, et les républicains sont devenus un peu plus pessimistes quant à l’avenir du GOP.

Les résultats reflètent un profond sentiment d’incertitude quant à l’avenir des partis politiques du pays et les défis auxquels les deux sont confrontés pour attacher leurs coalitions effilochées – et peut-être désenchantées.

Pour les démocrates, c’est un autre signe d’avertissement sur la profondeur du soutien de Biden au milieu des inquiétudes concernant la nomination d’une personne qui aurait 86 ans à la fin d’un deuxième mandat.

Des secouristes retrouvent d’autres personnes vivantes en Turquie le 8e jour après le séisme

ANTAKYA, Turquie (AP) – Les secouristes travaillaient mardi pour atteindre les personnes sous les décombres dans trois provinces durement touchées par les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie la semaine dernière.

Le nombre de morts des tremblements de terre de magnitude 7,8 et 7,5 qui ont frappé à neuf heures d’intervalle le 6 février dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie a dépassé les 35 000 et allait certainement augmenter à mesure que les équipes de recherche trouveraient davantage de corps.

La télévision turque a continué de diffuser des sauvetages mardi, alors que les experts ont déclaré que la fenêtre pour trouver des survivants se fermait.

Dans la province d’Adiyaman, les sauveteurs ont atteint Muhammed Cafer Cetin, 18 ans, et les médecins lui ont administré une intraveineuse avec des fluides avant de tenter une extraction dangereuse d’un bâtiment qui s’est encore effondré pendant que les sauveteurs travaillaient. Les médecins l’ont entouré pour placer une minerve et il était sur une civière avec un masque à oxygène, atteignant la lumière du jour à la 199e heure. “Nous sommes si heureux”, a déclaré son oncle.

Deux autres personnes ont été secourues d’un bâtiment qui a été détruit dans le centre de Kahramanmaras, près de l’épicentre, mardi quelque 198 heures après le séisme. Le radiodiffuseur Haberturk a déclaré que l’un d’eux était Muhammed Enes, 17 ans, qui a été vu enveloppé dans une couverture thermique et transporté sur une civière vers une ambulance. Des dizaines de sauveteurs travaillaient sur le site et les soldats turcs se sont étreints et ont applaudi après leur sauvetage.

Des responsables indiens fouillent les bureaux de la BBC après un documentaire sur Modi

NEW DELHI (AP) – Des responsables du département indien de l’impôt sur le revenu ont perquisitionné les bureaux de la BBC à New Delhi mardi, des semaines après que le radiodiffuseur britannique a publié un documentaire controversé sur le Premier ministre Narendra Modi, ont déclaré trois membres de son personnel.

Les employés ont demandé à ne pas être identifiés car ils n’étaient pas autorisés à parler en public.

Des équipes du département des impôts ont fouillé les bureaux de la BBC à New Delhi et à Mumbai, a rapporté l’agence de presse Press Trust of India, citant des responsables non identifiés. Ils ont déclaré que le département examinait des documents liés aux opérations commerciales de la BBC et à ceux liés à sa branche indienne.

Les autorités fiscales indiennes ont refusé de commenter. La BBC n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le mois dernier, la BBC a diffusé un documentaire au Royaume-Uni intitulé “India: The Modi Question” qui examinait le rôle de Modi lors des émeutes anti-musulmanes de 2002 dans l’État occidental du Gujarat, où il était ministre en chef à l’époque. Plus de 1 000 personnes ont été tuées.

Des soldats ukrainiens congèlent du sperme en pleine guerre avec la Russie

KYIV, Ukraine (AP) – Alors que Vitalii Khroniuk gisait face contre terre à l’abri des tirs d’artillerie russe, le soldat ukrainien n’avait qu’un regret : il n’avait jamais eu d’enfant.

Conscient qu’il pouvait mourir à tout moment, le jeune homme de 29 ans a décidé d’essayer la cryoconservation – le processus de congélation du sperme ou des ovules vers lequel se tournent certains soldats ukrainiens alors qu’ils risquent de ne jamais rentrer chez eux.

“Ce n’est pas effrayant de mourir, mais c’est effrayant de ne laisser personne derrière”, a déclaré Khroniuk, qui avait rapidement rejoint l’effort de guerre, sans penser à son avenir, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine il y a près d’un an.

Lors d’une maison de vacances en janvier, lui et sa partenaire se sont rendus dans une clinique privée à Kiev, IVMED, qui renonce au coût de 55 $ de la cryoconservation pour les soldats. La clinique a fait congeler du sperme par environ 100 soldats depuis l’invasion, dit son médecin-chef, Halyna Strelko. Les services de conception assistée pour tomber enceinte coûtent actuellement entre 800 $ et 3 500 $.

« Nous ne savons pas comment aider autrement. Nous ne pouvons que faire des enfants ou aider à les faire. Nous n’avons pas d’armes, nous ne pouvons pas nous battre, mais ce que nous faisons est également important », a déclaré Strelko, dont la clinique a dû fermer pendant les premiers mois de la guerre car Kiev était attaquée, mais a rouvert après le retrait de l’armée russe. la zone.

Idris Elba sur James Bond : “Je ne serai pas ce type”

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – L’acteur Idris Elba dit qu’il va rester le détective tourmenté John Luther – pas James Bond.

S’adressant mardi au Sommet mondial du gouvernement à Dubaï, Elba a évoqué les discussions persistantes sur sa prise de fonction en tant qu’espion britannique célèbre d’Ian Fleming. Ceux-ci étaient devenus plus forts après la disparition de Daniel Craig en tant que Bond dans le 25e film de la franchise intitulé “No Time to Die”.

Interrogé sur son prochain film basé sur la série britannique “Luther”, Elba s’est clairement retiré du jeu 007.

“C’est très sombre”, a déclaré Elba à propos de la série. “Nous travaillons sur l’émission de télévision depuis environ 10 ans et l’ambition naturelle est donc de la porter sur grand écran, et nous sommes donc ici avec le premier film.”

Il a ajouté: “Vous savez, beaucoup de gens parlent d’un autre personnage qui commence par ‘J’ et se termine par ‘B’, mais je ne vais pas être ce type. Je serai John Luther. C’est qui je suis.

Sérieuse ou ludique, cette carte de Saint Valentin a une histoire

NEW YORK (AP) – C’était la Saint-Valentin 1917 dans le village agricole de Lewiston, dans le Minnesota, et Fred Roth – un élève de quatrième année – semble avoir trouvé le moyen d’exprimer son amour pour sa bien-aimée, Louise Wirt. Il lui a donné une carte.

La carte pliante et pop-up de la Saint-Valentin, en stock si lourd qu’elle reste en bon état 106 ans plus tard, se lit comme suit : “Ne m’oublie pas !/Je te demande/Réserve une place/Dans ton cœur pour moi.”

Et elle l’a fait. Des années plus tard, ils se sont mariés et Louise a affiché la carte chérie, nichée dans le chantournage d’une commode de chambre, pour les décennies à venir. Elle l’a signalé à sa fille, puis à une petite-fille, moi, et il est resté près de son chevet jusqu’à sa mort à 91 ans, gage d’un amour durable.

Bien que le message soit en anglais, la carte est imprimée avec le mot “Allemagne” et est apparemment importée, comme l’étaient de nombreuses cartes de cette époque. Les petites entreprises aux États-Unis faisaient également partie d’une entreprise florissante de cartes commerciales.

Hallmark, qui a commencé à offrir des cartes de la Saint-Valentin en 1913, estime qu’aujourd’hui, 145 millions de cartes de la Saint-Valentin sont échangées chaque année, sans compter les valentines des enfants populaires pour les échanges en classe.

