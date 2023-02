AP News en bref à 6 h 04 HNE

Le séisme dépasse les 5 000 morts alors que la Turquie et la Syrie cherchent des survivants

ADANA, Turquie (AP) – Les sauveteurs ont couru mardi pour trouver des survivants dans les décombres de milliers de bâtiments détruits par un tremblement de terre de magnitude 7,8 et de multiples répliques qui ont frappé l’est de la Turquie et la Syrie voisine, avec la découverte de plus de corps augmentant le nombre de morts à plus plus de 5 000.

Des pays du monde entier ont envoyé des équipes pour aider aux efforts de sauvetage, et l’agence turque de gestion des catastrophes a déclaré que plus de 24 400 secouristes étaient désormais sur le terrain. Mais avec une si large bande de territoire touchée par le tremblement de terre de lundi et près de 6 000 bâtiments confirmés s’être effondrés rien qu’en Turquie, leurs efforts ont été éparpillés.

Les tentatives pour rejoindre les survivants ont également été entravées par des températures en dessous de zéro et près de 200 répliques sismiques, ce qui a rendu périlleuse la recherche à travers des structures instables.

Nurgul Atay a déclaré à l’Associated Press qu’elle pouvait entendre la voix de sa mère sous les décombres d’un bâtiment effondré dans la ville d’Antakya, la capitale de la province de Hatay, mais que ses efforts et ceux d’autres pour entrer dans les ruines avaient été vains sans aucune équipe de secours et équipement lourd pour aider.

“Si seulement nous pouvions soulever la dalle de béton, nous pourrions l’atteindre”, a-t-elle déclaré. “Ma mère a 70 ans, elle ne pourra pas supporter ça longtemps.”

___

Biden vise à rassurer dans son discours sur l’état de l’Union

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden est prêt à offrir une évaluation rassurante de l’état de la nation plutôt que de déployer des propositions politiques flashy alors qu’il prononce son deuxième discours sur l’état de l’Union cherchant à surmonter le pessimisme dans le pays et les inquiétudes concernant son propre leadership.

Son discours devant un Congrès politiquement divisé intervient mardi soir alors que la nation s’efforce de donner un sens à la confusion des courants croisés au pays et à l’étranger – incertitude économique, une guerre épuisante en Ukraine, des tensions croissantes avec la Chine parmi eux – et évalue avec prudence l’aptitude de Biden pour une offre de réélection probable.

Le président se tiendra à la tribune de la Chambre à un moment où seulement un quart des adultes américains disent que les choses dans le pays vont dans la bonne direction, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Environ les trois quarts disent que les choses sont sur la mauvaise voie. Et une majorité de démocrates ne veulent pas que Biden sollicite un autre mandat.

Biden s’efforcera d’affronter ces sentiments de front, ont déclaré des assistants, tout en essayant d’éviter de paraître insensible aux préoccupations des Américains.

Brian Deese, directeur du Conseil économique national, a déclaré que Biden “reconnaîtrait et rencontrerait les Américains là où ils se trouvent”, ajoutant que leur “anxiété économique est réelle”.

___

“Bière mortelle”: au milieu d’une criminalité croissante, les flics de Memphis ont abaissé la barre

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Au-delà des coups, des coups de pied, des jurons et du gaz poivré, la vidéo de l’arrestation mortelle de Tire Nichols aux mains de jeunes policiers de Memphis est tout aussi remarquable pour ce qui manque – tout superviseur expérimenté se présentant pour arrêter eux.

Cela indique une confluence dangereuse de tendances qui, selon le chef de la police de Memphis, ont persisté dans le département alors que la ville devenait l’un des points chauds du meurtre du pays : une pénurie chronique d’officiers, en particulier de superviseurs, un nombre croissant de policiers qui démissionnent et une lutte pour faire venir des agents qualifiés. recrues.

D’anciens recruteurs de la police de Memphis ont déclaré à l’Associated Press un désespoir croissant pour pourvoir des centaines de postes ces dernières années, ce qui a poussé le département à augmenter les incitations et à abaisser ses normes.

“Ils permettraient à peu près à n’importe qui d’être policier parce qu’ils veulent juste ces chiffres”, a déclaré Alvin Davis, un ancien lieutenant chargé du recrutement avant de prendre sa retraite l’année dernière par frustration. “Ils ne sont pas prêts pour ça.”

Le département a offert aux nouvelles recrues des primes de signature de 15 000 $ et des indemnités de réinstallation de 10 000 $ tout en supprimant progressivement les exigences en matière de crédits universitaires, de service militaire ou de travail antérieur dans la police. Tout ce qui est maintenant requis est une expérience de travail de deux ans — n’importe quelle expérience de travail. Le département a également demandé des dérogations à l’État pour embaucher des candidats ayant un casier judiciaire. Et l’académie de police a même abandonné les exigences de temps pour les exercices de conditionnement physique et a complètement supprimé la course à pied parce que trop de gens échouaient.

___

La Chine dit qu’elle “sauvegardera ses intérêts” face à l’abattage de ballons

BEIJING (AP) – La Chine a déclaré mardi qu’elle “protégeait résolument ses droits et intérêts légitimes” face à l’abattage d’un ballon espion chinois présumé par les États-Unis, alors que les relations entre les deux pays se détériorent davantage.

Le ballon a incité le secrétaire d’État américain Antony Blinken à annuler une visite très attendue à Pékin cette semaine qui avait offert de légers espoirs d’amélioration des relations.

La Chine affirme qu’il s’agissait d’un ballon civil utilisé pour la recherche météorologique, mais a refusé de dire à quel département gouvernemental ou entreprise il appartient.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a réitéré mardi que le “dirigeable sans pilote” ne représentait aucune menace et était entré accidentellement dans l’espace aérien américain.

Mao a de nouveau critiqué les États-Unis pour avoir réagi de manière excessive plutôt que d’adopter une manière “calme et professionnelle”, et pour avoir utilisé la force pour faire tomber le ballon samedi dans l’océan Atlantique, juste au large des côtes américaines.

___

Des obus russes déclenchent un incendie dans un hôpital avant l’assaut prévu

KYIV, Ukraine (AP) – Les bombardements russes ont touché davantage de cibles civiles en Ukraine, déclenchant un incendie dans un hôpital de la ville, ont déclaré mardi des responsables locaux, avant ce que les autorités de Kyiv soupçonnaient d’être une nouvelle offensive imminente de la Russie autour de l’anniversaire de son invasion.

Un hôpital de la ville de Vovchansk, dans le nord-est du pays, a pris feu lundi soir à la suite du bombardement, ont rapporté les services d’urgence régionaux ukrainiens.

Le bombardement a provoqué plusieurs incendies dans la ville, y compris dans son hôpital municipal de deux étages, a déclaré le service d’urgence de l’État dans la région du nord-est de Kharkiv dans un communiqué en ligne.

Les équipes d’urgence ont évacué huit civils du site avant d’éteindre l’incendie, qui n’a fait aucune victime, ont indiqué les autorités.

Vovchansk se trouve dans la région de Kharkiv, qui a été occupée par la Russie après le début de son invasion à grande échelle le 24 février, puis reprise par l’Ukraine lors d’une contre-offensive l’année dernière.

___

Les équipages libèrent des produits chimiques toxiques des pétroliers déraillés dans l’Ohio

EAST PALESTINE, Ohio (AP) – Les équipages ont rejeté dans l’air des produits chimiques toxiques de cinq wagons-citernes déraillés qui risquaient d’exploser lundi et ont commencé à le brûler après avoir averti les résidents près de la ligne d’état Ohio-Pennsylvanie de partir immédiatement ou de faire face à la possibilité de mort .

Des flammes et de la fumée noire se sont élevées dans le ciel depuis le site du déraillement en fin d’après-midi, environ une heure après que les autorités ont annoncé que la libération contrôlée commencerait.

La lente libération de chlorure de vinyle de cinq wagons dans une auge qui a ensuite été enflammée a créé un grand panache au-dessus du village de Palestine orientale, mais les autorités ont déclaré qu’elles surveillaient de près la qualité de l’air.

“Jusqu’à présent, aucune lecture inquiétante n’a été détectée”, a déclaré le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro lors d’une brève conférence de presse en soirée environ trois heures après le début de la procédure de ventilation et de combustion.

Cependant, il a exhorté les résidents de Pennsylvanie dans un rayon de 2 milles (3,2 kilomètres) du lieu du déraillement à s’abriter sur place et à garder leurs portes et fenêtres fermées toute la soirée par mesure de précaution en cas de sautes de vent.

___

Demande de billets, l’anticipation grandit alors que LeBron se rapproche de Kareem

Les sièges 166 et 167 au bord de la cour dans l’arène où les Lakers de Los Angeles jouent leurs matchs à domicile sont à peu près aussi bons que possible.

Les personnes qui occupent ces chaises lorsque LeBron James bat le record de buts NBA de Kareem Abdul-Jabbar auront une vue rapprochée, avec leurs pieds sur le bois très dur où se produit le coup historique.

L’histoire, dans ce cas, a un coût.

Lundi, ces sièges pour le match de mardi contre le Thunder d’Oklahoma City auraient pu être obtenus pour 75 000 $ chacun. Prix ​​total pour les deux places avec frais Ticketmaster : 181 500 $. Et il n’y a aucune garantie que James battra même le record mardi; en fait, à son rythme de notation actuel, il serait juste en deçà de la marque à la fin du match Thunder.

C’est pourquoi ces mêmes sièges sont encore plus chers jeudi pour le prochain match des Lakers contre les Milwaukee Bucks – les deux équipes pour lesquelles Abdul-Jabbar a joué au cours de sa carrière au Temple de la renommée. Pour ce jeu : 242 000 $, y compris les frais. Mais l’histoire suggère que les prix vont baisser ; les experts de l’industrie disent depuis longtemps que les billets à des prix extravagants atteignent rarement le nombre géant indiqué.

___

Boeing prévoit de supprimer environ 2 000 emplois dans la finance et les RH en 2023

SEATTLE (AP) – Boeing prévoit de procéder à des réductions de personnel dans les départements des finances et des ressources humaines de la société aérospatiale en 2023, avec une perte d’environ 2 000 emplois, a indiqué la société.

“Nous nous attendons à environ 2 000 réductions, principalement dans les finances et les ressources humaines, grâce à une combinaison d’attrition et de licenciements”, a déclaré Boeing dans un communiqué lundi. “Bien que personne n’ait été informé de la perte d’emploi, nous continuerons à partager les informations de manière transparente pour permettre aux gens de planifier.”

La société, qui a récemment déménagé son siège social à Arlington, en Virginie, a déclaré qu’elle s’attend à “augmenter considérablement” l’effectif global au cours de l’année. “Nous avons augmenté les effectifs de Boeing de 15 000 l’année dernière et prévoyons d’embaucher 10 000 autres employés cette année en mettant l’accent sur l’ingénierie et la fabrication”, indique le communiqué.

L’effectif total de Boeing était de 156 000 employés au 31 décembre 2022, a indiqué la société.

Le Seattle Times a rapporté que Boeing, qui a été l’un des plus grands employeurs privés de l’État de Washington, prévoit de sous-traiter environ un tiers des postes supprimés à Tata Consulting Services à Bengaluru, en Inde.

___

Les Grammys se sont terminés en controverse, encore une fois. Voici ce qu’il faut savoir

NEW YORK (AP) – Une nuit de musique débordant de bouleversements choquants, de victoires historiques, d’hommages à des artistes comme le regretté rappeur Takeoff et le 50e anniversaire du hip-hop, les 65e Grammys étaient de retour en plein essor dimanche. Une fois de plus, Beyoncé était en lice pour la plus haute distinction.

Une fois de plus, le spectacle s’est terminé avec quelqu’un d’autre qui a remporté l’album de l’année.

Cette année a été largement considérée comme une chance pour les Grammys d’honorer la superstar avec un prix de marque, en particulier lors d’une nuit où elle aurait pu (et est devenue) son artiste la plus décorée.

Au lieu de cela, Harry Styles a gagné et une ligne de son discours d’acceptation a piqué ceux qui pensaient que Beyoncé aurait dû gagner.

Voici ce qui s’est passé, comment cela a été perçu et qui choisit les grands honneurs des Grammys.

___

Un joueur chanceux à Washington remporte un prix Powerball de 747 millions de dollars

DES MOINES, Iowa (AP) – Quelqu’un dans l’État de Washington a surmonté de fortes difficultés lundi soir pour gagner un jackpot Powerball estimé à 747 millions de dollars.

Les numéros gagnants étaient 05, 11, 22, 23, 69 et le Powerball 07.

Les responsables de la loterie ont déclaré mardi dans un communiqué qu’un seul billet correspondait aux six numéros et valait 754,6 millions de dollars.

Le jackpot complet est pour un gagnant optant pour une rente distribuée en un seul paiement immédiat mais partiel suivi de paiements supplémentaires sur 29 ans qui augmentent de 5% par an. Le gagnant peut également opter pour un paiement en espèces unique de 407,2 millions de dollars.

Les deux prix disponibles sont les montants avant taxes, a déclaré Powerball.

The Associated Press