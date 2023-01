AP News en bref à 6 h 04 HNE

Un kamikaze tue 27 personnes et en blesse 147 dans une mosquée du nord-ouest du Pakistan

PESHAWAR, Pakistan (AP) – Un kamikaze a frappé lundi à l’intérieur d’une mosquée de la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, tuant au moins 27 personnes et blessant jusqu’à 147 fidèles, ont annoncé des responsables.

La plupart des victimes étaient des policiers et des policiers, car la mosquée ciblée est située dans un complexe tentaculaire, qui sert également de quartier général de la police de la ville.

Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attentat, a déclaré Saddique Khan, un haut responsable de la police de Peshawar, mais les talibans pakistanais ont été accusés d’attentats suicides similaires dans le passé. Alors que le nombre de victimes augmentait, le chef de la police de Peshawar, Ijaz Khan, a donné les derniers bilans.

Le kamikaze a fait exploser son gilet suicide alors que quelque 200 fidèles priaient à l’intérieur ou se dirigeaient vers la mosquée pour la prière. Le complexe de la police est situé dans une zone de haute sécurité à Peshawar, avec plusieurs bâtiments gouvernementaux, et on ne sait pas comment le kamikaze a réussi à pénétrer si profondément à l’intérieur de la zone sans être remarqué.

L’impact de l’explosion a fait s’effondrer le toit de la mosquée, qui s’est effondré et a fait de nombreux blessés, selon Zafar Khan, un officier de police local.

___

L’affaire Tire Nichols ravive les appels au changement de la culture policière

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Un homme noir non armé décède après avoir été battu par la police. Les agents impliqués sont licenciés. Après un examen approfondi des preuves, des accusations criminelles sont rapidement déposées contre les agents fautifs.

Enquête, responsabilité et accusations.

C’est souvent ce que les citoyens noirs peuvent espérer le plus alors que les décès se poursuivent. Dans tout le pays, la police a tué environ trois personnes par jour de manière constante depuis 2020, selon des universitaires et des défenseurs de la réforme de la police qui suivent ces décès.

La rencontre fatale de Tire Nichols avec des policiers à Memphis, dans le Tennessee, enregistrée dans une vidéo rendue publique vendredi soir, est un rappel flagrant que les efforts de réforme de la police n’ont pas réussi à empêcher davantage de points d’éclair dans une épidémie insoluble de brutalité.

Il y a près de 32 ans, le passage à tabac sauvage de Rodney King par la police à Los Angeles a suscité des appels sincères au changement. Elles se répètent depuis à un rythme incessant, ponctuées par les décès d’Amadou Diallo à New York, d’Oscar Grant à Oakland en Californie, de Michael Brown à Ferguson dans le Missouri et tant d’autres.

___

Blinken appelle au calme israélo-palestinien alors que la violence monte en flèche

LE CAIRE (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté lundi Israël et les Palestiniens à faire preuve de retenue et à apaiser les tensions au milieu d’un pic de violence qui a mis la région sur les nerfs.

S’exprimant au Caire, quelques heures seulement avant une visite de deux jours à Jérusalem et en Cisjordanie, Blinken a déclaré qu’il était impératif que les deux parties s’efforcent de désamorcer les tensions qui ont monté en flèche depuis la semaine dernière dans ce qu’il a appelé “une nouvelle et horrible flambée de violence » et a suscité des réactions sévères de chacun.

“Nous encouragerons les parties à prendre des mesures pour calmer les choses”, a déclaré Blinken aux journalistes lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry. “Il ne fait aucun doute que c’est un moment très difficile.”

Il a répété les condamnations américaines des attaques militantes contre les Israéliens et a noté que “nous déplorons globalement la perte de vies civiles innocentes”.

La dernière vague de violence a éclaté la semaine dernière avec un raid militaire israélien sur un bastion militant dans la ville cisjordanienne de Jénine la semaine dernière qui a tué 10 personnes, pour la plupart des militants, et une fusillade palestinienne dans une colonie juive de Jérusalem-Est qui a tué sept personnes. Israéliens.

___

L’interdiction européenne du diesel russe fera-t-elle grimper les prix mondiaux du carburant ?

FRANCFORT, Allemagne (AP) – L’Europe fait un autre grand pas vers la rupture de ses liens énergétiques avec la Russie, en interdisant les importations de carburant diesel et d’autres produits fabriqués à partir de pétrole brut dans les raffineries russes.

L’interdiction de l’Union européenne entre en vigueur le 5 février suite à son embargo sur le charbon et la plupart du pétrole en provenance de Russie. Le bloc des 27 nations tente de rompre ses dernières utilisations de l’énergie russe et d’arrêter d’alimenter le trésor de guerre du Kremlin à l’approche de l’anniversaire de l’invasion de l’Ukraine.

La nouvelle interdiction comporte des risques : les prix du diesel ont déjà bondi depuis le début de la guerre le 24 février, et ils pourraient encore augmenter pour le carburant qui est essentiel à l’économie mondiale.

“Nous laissons de l’argent sur la route pour fournir nos services”, a déclaré Hans-Dieter Sedelmeier de l’entreprise familiale allemande de bus et de voyages Rast Reisen.

La plupart des choses que les gens achètent ou mangent sont transportées à un moment donné par des camions, qui roulent principalement au diesel. Il alimente également des équipements agricoles, des bus urbains et des équipements industriels. Le coût plus élevé du diesel est intégré au prix de presque tout, contribuant à faire grimper l’inflation qui a rendu la vie plus difficile pour les gens du monde entier.

___

Super Bowl 57 : Chiefs et Eagles s’affrontent pour le titre en Arizona

Patrick Mahomes a finalement eu raison de Joe Burrow.

Tout ce dont il avait besoin, c’était d’un petit coup de pouce.

Harrison Butker a marqué un panier de 45 verges avec 3 secondes à jouer – après que Joseph Ossai de Cincinnati a été signalé pour une pénalité de 15 verges pour avoir poussé Mahomes après qu’il était hors limites – et les Chiefs ont battu les Bengals 23-20 dans le match de championnat de l’AFC pour revenir au Super Bowl.

Kansas City affrontera les Eagles de Philadelphie lors du Super Bowl le 12 février à Glendale, en Arizona.

Les Eagles ont ouvert en tant que favoris à 1 1/2 point, selon FanDuel Sportsbook.

___

La visite de Biden à Baltimore met en lumière le projet de tunnel ferroviaire

WASHINGTON (AP) – Ulysses S. Grant était encore président lorsque les travailleurs ont terminé le tunnel de Baltimore et Potomac, qui reliait Philadelphie et Washington par chemin de fer pour la première fois.

Mais 150 ans plus tard, le tunnel qui passe sous certains quartiers résidentiels de Baltimore est plus un point d’étranglement qu’une bouée de sauvetage. Il n’y a qu’une seule voie et les trains doivent ralentir à seulement 30 mph pour naviguer dans un virage serré à l’extrémité sud.

C’est un problème que le président Joe Biden connaît bien, ayant fait la navette du Delaware à Washington sur Amtrak pendant des décennies alors qu’il était sénateur américain. La semaine dernière, il s’est rappelé avoir marché le long du tunnel, éclairé uniquement par des lumières sur une ficelle alors que l’eau coulait du toit.

“Il y a une grande inquiétude”, a-t-il dit, “qu’une partie de celui-ci puisse s’effondrer.”

Le tunnel devrait être remplacé avec l’aide de la législation bipartite sur les infrastructures de 1 billion de dollars défendue par Biden, et il prévoit de se rendre lundi pour parler de l’investissement massif.

___

Des rescapés du conflit rencontreront le pape François au Congo

GOMA, Congo (AP) – Il a fallu des années à Marie Louise Wambale pour rétablir sa vie après que les combats entre le M23 et l’armée congolaise l’ont forcée à fuir avec presque rien il y a plus d’une décennie.

Comme la plupart des catholiques ici dans l’est du Congo, elle espérait que le pape François pourrait apporter un message d’espoir à un moment où les rebelles du M23 représentent leur plus grande menace ici depuis 2012.

“Beaucoup de gens ont été déçus parce qu’ils voulaient l’accueillir chez nous, qu’il vienne ici et qu’il vive notre souffrance, qu’il la ressente de ses propres yeux”, a-t-elle déclaré. « Nous voulions qu’il la vive parce qu’il y a beaucoup de gens qui ont fui la guerre. Il y a des mères enceintes qui ont accouché dans les camps dans de très mauvaises conditions – beaucoup de femmes et d’enfants souffrent.

Maintenant, Wambale a été chargée de porter ce message à Kinshasa, où elle sera parmi les fidèles congolais choisis pour rencontrer personnellement le pape François.

Sa visite tant attendue au Congo et au Soudan du Sud cette semaine intervient après qu’il a reporté un voyage antérieur à la fin de l’année dernière qui comprenait à l’origine une escale dans l’est instable. L’insécurité, cependant, a monté en flèche au cours des mois qui ont suivi, de sorte que le pape limite sa visite à la capitale congolaise, Kinshasa.

___

Y a-t-il de l’espoir pour une rivière mourante dans la capitale croissante du Kenya ?

NAIROBI, Kenya (AP) – Les vautours recherchent des animaux morts le long d’une rivière transformée en conduit d’égout à Nairobi, la capitale du Kenya. Ses eaux passent du clair au noir à mesure qu’il traverse des établissements informels et des centres industriels.

Le fleuve et ses affluents traversent Kibera, connu comme le plus grand bidonville d’Afrique avec près de 200 000 habitants, et d’autres établissements informels. Il longe des dizaines d’usines qui fabriquent des textiles, de l’alcool et des matériaux de construction. Beaucoup ont été accusés par les écologistes de rejeter des eaux usées brutes et d’autres polluants comme le pétrole, le plastique et le verre dans l’eau.

Les experts et les habitants craignent que l’eau ne nuise aux plantes des fermes voisines qui nourrissent les résidents. Certaines organisations communautaires aident à nettoyer la rivière et le gouvernement espère également intensifier ses efforts. Mais les familles de la banlieue en aval de la rivière Athi, en croissance rapide, à environ 30 kilomètres (19 miles), disent qu’elles ne peuvent plus compter sur l’eau pour leurs besoins de base.

Anne Nduta, 25 ans, utilise les eaux sombres de la rivière pour laver à la main les vêtements de ses bébés.

“Quand il pleut, l’eau de la rivière Athi est généralement pleine d’ordures, et quand elle s’éclaircit un peu, nous l’utilisons pour laver les vêtements”, a déclaré la mère de deux enfants. “Mais à mesure que la saison sèche se poursuit, l’eau devient plus foncée et nous devons commencer à acheter de l’eau de forage chère.”

___

Le géant néerlandais de l’électronique Philips va supprimer 6 000 emplois dans le monde

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Le fabricant néerlandais d’électronique grand public et d’équipements médicaux Philips a annoncé lundi qu’il supprimerait 6 000 emplois dans le monde au cours des deux prochaines années, révélant une perte nette de 1,6 milliard d’euros (1,7 milliard de dollars) en 2022, en baisse par rapport à un net bénéfice de 3,3 milliards d’euros l’an dernier.

Les suppressions d’emplois s’ajoutent à une réduction de 4 000 employés annoncée par l’entreprise en octobre.

La société, dont le siège est à Amsterdam, est sous le choc d’un rappel mondial d’appareils d’apnée du sommeil et de vents contraires économiques, notamment les problèmes liés au COVID en Chine et la guerre en Ukraine.

Le PDG Roy Jakobs a déclaré que 2022 était “une année très difficile pour Philips et nos parties prenantes, et nous prenons des mesures fermes pour améliorer notre exécution et augmenter nos performances de toute urgence”.

Il a déclaré que les suppressions d’emplois réduiraient considérablement les coûts et feraient de Philips une “organisation plus légère et plus ciblée”.

___

Barrett Strong, artiste Motown connu pour “Money”, décède à 81 ans

NEW YORK (AP) – Barrett Strong, l’un des artistes fondateurs de Motown et des auteurs-compositeurs les plus doués qui a chanté le single révolutionnaire de la société “Money (c’est ce que je veux)” et a ensuite collaboré avec Norman Whitfield sur des classiques tels que “I Heard It Through”. the Grapevine », « War » et « Papa Was a Rollin’ Stone », est mort. Il avait 81 ans.

Sa mort a été annoncée dimanche sur les réseaux sociaux par le Motown Museum, qui n’a pas donné plus de détails dans l’immédiat.

“Barrett n’était pas seulement un grand chanteur et pianiste, mais lui, avec son partenaire d’écriture Norman Whitfield, a créé une œuvre incroyable”, a déclaré le fondateur de Motown, Berry Gordy, dans un communiqué.

Strong n’avait pas encore 20 ans lorsqu’il a accepté de laisser son ami Gordy, au début de la construction d’un empire de l’enregistrement à Detroit, le gérer et sortir sa musique. En moins d’un an, il est entré dans l’histoire en tant que pianiste et chanteur de “Money”, un million de vendeurs sorti au début de 1960 et le premier grand succès de Motown. Strong n’a plus jamais approché le succès de “Money” par lui-même, et des décennies plus tard, il s’est battu pour qu’il soit reconnu qu’il avait aidé à l’écrire. Mais, avec Whitfield, il a formé une équipe de compositeurs productive et éclectique.

Alors que «Sound of Young America» de Gordy était critiqué pour être trop lisse et répétitif, l’équipe de Whitfield-Strong a produit des œuvres percutantes et d’actualité, ainsi que des ballades intemporelles telles que «I Wish It Would Rain» et «Just My Imagination ( Fuir avec moi). Avec “I Heard it Through the Grapevine”, ils ont fourni un hit rapide et rapide pour Gladys Knight and the Pips et une ballade sombre et hypnotique pour Marvin Gaye, sa version de 1968 l’un des vendeurs de tous les temps de Motown.

The Associated Press