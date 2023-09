AP News en bref à 6 h 04 HAE

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un rentre chez lui après avoir conclu un voyage en Extrême-Orient russe

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un rentre dimanche de Russie, mettant fin à un voyage de six jours qui a déclenché des inquiétudes mondiales concernant les accords de transfert d’armes entre les deux pays, bloqués dans des impasses séparées avec l’Occident.

Kim a commencé son voyage de retour vers la Corée du Nord à bord de son train blindé depuis la région de Primorye, dans l’Extrême-Orient russe, après une cérémonie d’adieu dans une gare, a indiqué l’agence de presse russe RIA.

Depuis son entrée en Russie mardi dernier pour son premier voyage à l’étranger depuis plus de quatre ans, Kim a rencontré le président Vladimir Poutine et visité des sites militaires et technologiques clés. Plus tôt dimanche, il était dans un mode plus léger, visitant une université et regardant un spectacle de morses dans un aquarium russe.

Les médias d’État russes ont publié des vidéos de Kim – vêtu d’un costume noir et accompagné de ses hauts responsables – discutant avec des responsables russes par l’intermédiaire de traducteurs alors qu’il se promenait sur le campus de l’Université fédérale d’Extrême-Orient sur l’île Russky.

Kim a ensuite été aperçu à l’aquarium Primorsky de l’île, le plus grand de Russie, où il a assisté à des spectacles mettant en vedette des bélugas, des grands dauphins, des otaries à fourrure et « Misha », le morse, qu’il semblait particulièrement apprécier, selon les médias russes.

___

Pour une Libye divisée, les inondations désastreuses sont devenues un cri de ralliement en faveur de l’unité

TRIPOLI, Libye (AP) — Zahra el-Gerbi ne s’attendait pas à beaucoup de réponse à sa collecte de fonds en ligne, mais elle a estimé qu’elle devait faire quelque chose après la mort de quatre de ses proches dans les inondations qui ont décimé la ville de Derna, dans l’est de la Libye. Elle a lancé un appel aux dons pour les personnes déplacées par le déluge.

Dans la première demi-heure qui a suivi son partage sur Facebook, la nutritionniste clinique basée à Benghazi a déclaré que des amis et des inconnus promettaient déjà un soutien financier et matériel.

«C’est pour les besoins de base comme les vêtements, la nourriture et le logement», a expliqué el-Gerbi.

Pour de nombreux Libyens, le chagrin collectif suscité par les plus de 11 000 morts s’est transformé en un cri de ralliement en faveur de l’unité nationale dans un pays ravagé par 12 ans de conflit et de division. En retour, la tragédie a accru la pression sur les principaux hommes politiques du pays, considérés par certains comme les architectes de la catastrophe.

Le pays riche en pétrole est divisé entre administrations rivales depuis 2014, avec un gouvernement internationalement reconnu à Tripoli et une autorité rivale à l’est, où se trouve Derna. Tous deux sont soutenus par des mécènes internationaux et des milices armées dont l’influence dans le pays a explosé depuis le soulèvement du Printemps arabe soutenu par l’OTAN qui a renversé le dirigeant autocratique Mouammar Kadhafi en 2011. De nombreuses initiatives menées par les Nations Unies pour combler le fossé ont échoué.

___

La tempête Lee dans l’Atlantique produit des vents violents et de la pluie avant que les prévisionnistes n’annulent les avertissements dans certaines régions.

BAR HARBOR, Maine (AP) — La tempête atlantique Lee a touché terre samedi avec une force proche d’un ouragan, apportant des vents destructeurs, des vagues agitées et des pluies torrentielles sur la Nouvelle-Angleterre et les Maritimes du Canada. Mais les autorités ont retiré certains avertissements pour la région samedi soir.

Le National Hurricane Center des États-Unis a mis fin à son avertissement de tempête tropicale pour la côte du Maine, tandis qu’Environnement Canada a mis fin à son avertissement de tempête tropicale au Nouveau-Brunswick.

Une personne a été tuée samedi dans le Maine lorsqu’une branche d’arbre est tombée sur son véhicule. Le cyclone post-tropical a également coupé l’électricité à des dizaines de milliers de clients.

Le centre des ouragans a rapporté samedi soir que la tempête se trouvait à environ 105 milles (170 kilomètres) à l’ouest d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, et à environ 80 milles (125 kilomètres) à l’est d’Eastport, dans le Maine. La vitesse maximale du vent soutenu était tombée à 60 mph (95 km/h).

La tempête se déplaçait à environ 14 mph (22 km/h) et devrait se diriger vers le nord-est dans les prochains jours, emportant le système météorologique à travers les Maritimes canadiennes. Les précipitations devraient atteindre 25 millimètres supplémentaires ou moins dans certaines parties de l’est du Maine, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, a indiqué le centre américain des tempêtes.

___

Texas AG Ken Paxton est de retour au travail après son acquittement, mais les républicains n’ont pas fini de s’attaquer les uns les autres

AUSTIN, Texas (AP) — Récemment acquitté des accusations de mise en accusation, le procureur général du Texas, Ken Paxton, est de retour au travail et revient à son comportement habituel.

Des promesses de continuer à traîner l’administration Biden devant les tribunaux. Soutien de l’ancien président Donald Trump. Et bientôt, une rencontre avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson.

Alors que Paxton entame dimanche sa première journée complète de retour au pouvoir après avoir obtenu l’acquittement du Sénat du Texas pour des accusations de corruption et de pots-de-vin, le républicain reprend rapidement ce qui a longtemps contribué à faire de lui l’une des personnalités politiques les plus résilientes des États-Unis malgré des années de accusations criminelles et scandale présumé.

Dans le même temps, le verdict attise les divisions au sein du Parti Républicain autour de sa destitution.

Les retombées au Capitole du Texas ne font probablement que commencer et menacent de se propager aux élections de 2024, lorsque les alliés conservateurs du procureur général soutenu par Trump déclarent qu’ils cibleront les législateurs républicains qui ont mené l’enquête contre Paxton.

___

La grève des travailleurs de l’automobile fera monter les prix des voitures, mais pas tout de suite – à moins que les consommateurs ne paniquent

DALLAS (AP) — Les acheteurs de voitures se dirigent vers une nouvelle série de chocs si la grève des Travailleurs unis de l’automobile ne se termine pas bientôt, en particulier pour les véhicules populaires qui sont déjà en pénurie.

Le nombre de véhicules sur les terrains des concessionnaires diminuera à mesure que le débrayage se prolongera. Les concessionnaires perdront probablement les incitations que les fabricants leur versent pour augmenter leurs ventes en baissant les prix.

Et les consommateurs pourraient aggraver la situation en achetant en panique.

De nombreux analystes pensent qu’il faudra plusieurs semaines avant que les terrains des concessionnaires commencent à paraître un peu vides. Ford, General Motors et Stellantis ont constitué des stocks de véhicules avant la grève de jeudi soir, et l’UAW a décidé de limiter le débrayage à seulement trois usines – du moins pour l’instant.

« Les gars des concessionnaires vont vous dire : ‘L’UAW ceci et cela’, mais leurs lots sont désormais remplis de voitures », explique Ivan Drury, directeur des connaissances chez Edmunds, un fournisseur d’informations sur l’industrie automobile. Il estime qu’au niveau actuel des stocks et au rythme des ventes de véhicules, la plupart des acheteurs de voitures ne devraient pas remarquer beaucoup de changement avant quelques mois.

___

Un comité de l’ONU vote pour inscrire les ruines de l’ancienne Jéricho au patrimoine mondial en Palestine

RIYAD, Arabie Saoudite (AP) — Une conférence de l’ONU a voté dimanche l’inscription des ruines de l’ancienne ville de Jéricho en Cisjordanie comme site du patrimoine mondial en Palestine, une décision susceptible de provoquer la colère d’Israël, qui contrôle le territoire et ne reconnaît pas d’État palestinien. .

Jéricho est l’une des plus anciennes villes habitées de façon continue au monde et se trouve dans une partie de la Cisjordanie occupée par Israël et administrée par l’Autorité palestinienne internationalement reconnue. La liste fait référence au site archéologique de Tel es-Sultan situé à proximité, qui contient des ruines datant du 9e millénaire avant JC.

La décision a été prise lors d’une réunion du Comité du patrimoine mondial des Nations Unies à Riyad, en Arabie Saoudite, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’UNESCO.

Israël a quitté l’UNESCO en 2019, l’accusant de faire preuve de partialité à son encontre et de diminuer son lien avec la Terre Sainte. Israël s’est également opposé à l’acceptation de la Palestine comme État membre par l’UNESCO en 2011. Mais Israël reste partie à la Convention du patrimoine mondial et a envoyé une délégation à la réunion de Riyad.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Gaza et Jérusalem-Est, lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens veulent les trois territoires pour leur futur État. Israël considère la Cisjordanie comme le cœur biblique et culturel du peuple juif.

___

Le yoga dans un sous-sol aide les habitants d’une ville ukrainienne de première ligne à faire face aux bombardements incessants de la Russie

KRAMATORSK, Ukraine (AP) — Dans un sous-sol de l’une des villes de première ligne de la région ukrainienne de Donetsk, les gens se rassemblent trois fois par semaine le matin pour faire du yoga afin d’atténuer le stress causé par les bombardements constants de l’artillerie russe.

Une musique apaisante remplit le sous-sol de Kramatorsk, où l’air humide est perceptible.

« Nous abandonnons le monde extérieur », dit d’un ton serein Serhii Zaloznyi, un professeur de yoga de 52 ans. Il amène doucement les gens dans un état méditatif.

Parfois, le bruit de l’eau s’écoulant dans les tuyaux du bâtiment à plusieurs étages perturbe la musique tranquille, rappelant que la séance de yoga se déroule au sous-sol.

« La paix, la tranquillité et l’équilibre se ressentent dans le cœur », poursuit Zaloznyi alors que les gens respirent calmement, les yeux fermés.

___

AP PHOTOS : le tremblement de terre au Maroc a brisé des milliers de vies

AMIZMIZ, Maroc (AP) — Les bras l’un autour de l’autre, trois garçons marchaient dans les rues de leur ville au pied des montagnes de l’Atlas marocain.

Cela aurait pu être une scène comme celle de millions de personnes dans le monde ce jour-là. Mais dans la ville marocaine d’Amizmiz, les garçons marchaient à travers les décombres, une semaine après qu’un tremblement de terre ait secoué les maisons, les écoles, les mosquées et les cafés de leur communauté. Leurs biens étaient ensevelis sous des tonnes de briques de boue et d’argile, ainsi qu’un nombre incalculable de personnes que les garçons connaissaient.

Une petite fille portait ses paumes à ses joues, stupéfaite par la destruction.

Le séisme de magnitude 6,8 a frappé le Maroc à 23h11 le 8 septembre, provoquant des morts massives dans les villages de montagne proches de l’épicentre qui se sont effondrés sur eux-mêmes. Une réplique de magnitude 4,9 a frappé 19 minutes plus tard.

Des villages entiers situés plus haut dans les montagnes ont été rasés. Dans de nombreux cas, au moins la moitié de la population semble être décédée.

___

Les rivaux républicains de Donald Trump tentent d’attirer les conservateurs sociaux dans l’Iowa lors d’un événement qu’il a manqué

DES MOINES, Iowa (AP) — Dans l’espoir de réduire le soutien de Donald Trump lors d’un grand rassemblement de chrétiens évangéliques dans l’Iowa, plusieurs de ses principaux rivaux ont pour la plupart évité samedi toute critique directe à son encontre sur l’avortement et d’autres questions clés pour les conservateurs sociaux.

Le banquet annuel de l’Iowa Faith and Freedom Coalition est traditionnellement un événement phare du calendrier primaire républicain. Mais l’ancien président l’a ignoré, laissant une foule pour la plupart silencieuse de plus de 1 000 pasteurs et militants entendre plusieurs candidats loin derrière Trump.

La division du secteur primaire sur l’avortement était une fois de plus visible, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, affirmant que les restrictions sur la procédure devraient être laissées aux étapes – une position similaire à celle de Trump – tandis que l’ancien vice-président Mike Pence a qualifié Trump de « son ancien candidat ». mon pote » et a déclaré qu’il avait eu tort de s’opposer à une interdiction nationale de l’avortement.

Alors que l’audience était majoritairement anti-avortement, la pression de Pence en faveur d’une interdiction de 15 semaines n’a reçu que des applaudissements tièdes, reflétant les inquiétudes de certains républicains nationaux quant à la victoire des démocrates sur les questions de droit à l’avortement après la décision de la Cour suprême de l’année dernière annulant la décision Roe contre Wade.

DeSantis, qui a eu du mal à se consolider en tant que numéro deux des primaires républicaines derrière Trump, a refusé de dire qu’il soutiendrait une interdiction fédérale de l’avortement. Au lieu de cela, a-t-il déclaré, les États ont fait davantage sur cette question.

___

Un homme armé accusé de se faire passer pour un officier détenu lors d’un événement de campagne Kennedy à Los Angeles

LOS ANGELES (AP) — Un homme armé accusé de se faire passer pour un officier fédéral a été arrêté à l’extérieur d’un événement de campagne de Robert F. Kennedy Jr. à Los Angeles.

Un communiqué du département de police de Los Angeles indique que la police a reçu un appel vendredi après-midi l’informant qu’un homme avec une arme chargée et un étui et portant un insigne du US Marshals Service se trouvait à l’extérieur d’un théâtre où le candidat démocrate à la présidentielle devait prononcer un discours.

Un communiqué de campagne indique que l’équipe de sécurité de Kennedy a encerclé l’homme, qui a ensuite été arrêté par le LAPD. Le FBI était également sur place.

Personne n’a été blessé.

« L’homme prétendait faire partie de l’équipe de sécurité de Kennedy », indique le communiqué de campagne. Il a déclaré à l’équipe de sécurité du candidat « qu’il devait être emmené immédiatement auprès du candidat ».

