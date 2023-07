AP News en bref à 6 h 04 HAE

L’affaire des documents classifiés de Trump est prévue pour la première audience de la conférence préparatoire devant le juge Cannon

FORT PIERCE, Floride (AP) – Un juge de Floride qui a rendu une décision de justice l’année dernière qui, selon les critiques, était indûment favorable à Donald Trump devrait présider mardi la première conférence préparatoire au procès dans son affaire pénale historique concernant la mauvaise gestion de documents classifiés.

Les procureurs et les avocats de la défense doivent comparaître devant la juge de district américaine Aileen Cannon pour discuter des règles et procédures qui régiront la manière dont les preuves classifiées sont utilisées dans l’affaire. C’est un sujet de routine pour toute poursuite concernant des informations classifiées, mais c’est remarquable car ce sera la première fois que Cannon entendra des arguments dans l’affaire depuis l’inculpation de l’ancien président le mois dernier.

Lors des plaidoiries de mardi, il s’agit d’une loi de 1980 connue sous le nom de loi sur les procédures relatives aux informations classifiées. Cette loi régit la manière dont les informations classifiées sont traitées par les parties dans une poursuite pénale. Il vise à équilibrer le droit d’un accusé d’accéder aux preuves que les procureurs ont l’intention d’utiliser dans une affaire contre l’intérêt du gouvernement à protéger les informations sensibles et secrètes.

Avant la conférence préalable au procès, l’équipe de l’avocat spécial Jack Smith a demandé lundi à Cannon de saisir une ordonnance de protection qui limiterait en partie la capacité des avocats de la défense à partager avec Trump et son coaccusé et assistant, Walt Nauta, des informations classifiées dans l’affaire. . En demandant l’ordonnance, les procureurs ont écrit que les avocats de la défense leur avaient dit « qu’ils avaient l’intention de s’opposer à certaines dispositions de l’ordonnance de protection proposée, mais n’ont précisé aucune de ces dispositions ».

Trump et Nauta ont plaidé non coupables d’un acte d’accusation de 38 chefs d’accusation qui les accuse d’avoir conspiré pour cacher des documents classifiés aux enquêteurs du ministère de la Justice qui ont été emmenés de la Maison Blanche à Mar-a-Lago à la fin du mandat de Trump en janvier 2021 .

Jour et nuit, Phoenix a étouffé à cause de la chaleur qui battra un record pour les villes américaines

PHOENIX (AP) – La séquence incessante de jours dangereusement chauds de Phoenix était enfin sur le point de battre un record pour les grandes villes américaines mardi, le 19e jour consécutif où la ville du désert devait voir les températures grimper à 110 degrés Fahrenheit (43,3 C) ou plus.

La nuit a offert peu de soulagement face aux températures brutales. Le minimum de 95 F (35 C) de Phoenix lundi était son plus bas jamais enregistré pendant la nuit, renversant le précédent record de 93 F (33,8 C) établi en 2009. C’était le huitième jour consécutif où les températures ne tombaient pas en dessous de 90 F (32,2 C) , un autre record.

C’est « assez misérable quand vous n’avez pas de récupération du jour au lendemain », a déclaré le météorologue du National Weather Service Matt Salerno.

La durée de la vague de chaleur de Phoenix est remarquable même pendant un été au cours duquel une grande partie du sud des États-Unis et du monde dans son ensemble a cuisiné à des températures record, ce que les scientifiques disent être alimenté par le changement climatique.

Ce qui se passe dans une zone métropolitaine connue sous le nom de Vallée du Soleil est bien pire qu’une courte pointe du thermomètre, ont déclaré des experts, et cela pose un danger pour la santé de beaucoup.

Des incendies de forêt attisés par le vent forcent des milliers de personnes à fuir les stations balnéaires en dehors de la capitale grecque

LOUTRAKI, Grèce (AP) – Des incendies de forêt à l’extérieur d’Athènes ont forcé des milliers de personnes à fuir les stations balnéaires, fermé des autoroutes et détruit des maisons de vacances lundi, alors que des vents violents poussaient les flammes à travers les broussailles et les forêts de pins desséchées par des jours de chaleur extrême.

Les autorités ont émis des ordres d’évacuation pour au moins six communautés balnéaires alors que deux incendies de forêt majeurs se sont rapprochés des villes de villégiature estivale et que des rafales de vent ont atteint 70 km/h (45 mph).

L’armée, les forces spéciales de la police et des secouristes volontaires ont libéré des retraités de leurs maisons, sauvé des chevaux d’une écurie et aidé des moines à fuir un monastère menacé par les flammes.

Avant la tombée de la nuit, des avions et des hélicoptères largueurs d’eau ont combattu les flammes près de Lagonisi, à environ 40 kilomètres (25 miles) au sud-est de la capitale. Le deuxième grand incendie de forêt a éclaté dans une zone boisée près de la station balnéaire de Loutraki, à environ 90 kilomètres (55 miles) à l’ouest d’Athènes, où un camp d’été pour enfants et un centre de réadaptation pour personnes âgées ont été évacués, ont indiqué des responsables locaux.

Le porte-parole des pompiers, Yiannis Artopios, a déclaré que les vents forts et changeants et le terrain montagneux dans lequel les deux incendies se sont déclarés ralentissaient les efforts de lutte contre les incendies.

La Russie cible le port ukrainien clé d’Odessa sur la mer Noire, un jour après l’arrêt de l’accord d’exportation de céréales

KYIV, Ukraine (AP) – Les forces ukrainiennes ont abattu des dizaines de drones explosifs et six missiles de croisière lors d’une attaque russe avant l’aube sur le port d’Odessa mardi, ont annoncé les autorités ukrainiennes, un jour après que Moscou a rompu un accord qui avait permis à Kiev pour expédier des approvisionnements vitaux en céréales depuis la ville de la mer Noire pendant la guerre.

Les Russes ont d’abord cherché à épuiser les défenses aériennes de l’Ukraine avec les drones, puis ont ciblé Odessa avec six missiles de croisière Kalibr, a déclaré le Commandement sud de l’armée ukrainienne.

Les six missiles et les 25 drones ont été abattus par les défenses aériennes dans la région d’Odessa et d’autres régions du sud, mais leurs débris et leurs ondes de choc ont endommagé certaines installations portuaires et quelques bâtiments résidentiels, blessant un homme âgé à son domicile, ont indiqué des responsables.

Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel ukrainien, a déclaré que l’attaque montrait que le Kremlin était prêt à mettre en danger la vie de millions de personnes dans le monde qui ont besoin d’exportations de céréales ukrainiennes. La faim est une menace croissante en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, et les prix élevés des denrées alimentaires ont poussé davantage de personnes dans la pauvreté.

« Le monde doit réaliser que l’objectif de la Fédération de Russie est la faim et le meurtre », a déclaré Yermak. « Ils ont besoin de vagues de réfugiés. Ils veulent affaiblir l’Occident avec ça.

Des manifestants israéliens bloquent des autoroutes en « journée de perturbations » contre le plan de refonte judiciaire de Netanyahu

TEL AVIV, Israël (AP) – Des manifestants israéliens ont bloqué les autoroutes et se sont rassemblés devant la bourse et le quartier général militaire de Tel-Aviv mardi lors de la dernière manifestation nationale contre la refonte judiciaire prévue par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le dernier «jour de perturbation» est survenu alors que des alliés de longue date du Premier ministre ont fait passer un projet de loi controversé par une commission parlementaire avant un vote prévu la semaine prochaine.

Des manifestations supplémentaires sont prévues tout au long de la journée.

Des manifestants, dont beaucoup étaient des réservistes militaires, ont créé des chaînes humaines et bloqué l’une des entrées de la Kirya, le quartier général militaire d’Israël dans le centre de Tel-Aviv. Devant la bourse de Tel-Aviv, des manifestants ont allumé des bombes fumigènes, tambouriné et scandé, et brandi des pancartes indiquant «sauvons notre startup nation» et «la dictature tuera l’économie».

D’autres ont manifesté devant le siège de la Histadrout, le plus grand syndicat d’Israël, exigeant que l’organisation appelle à une grève générale – une décision qui pourrait paralyser l’économie du pays. Les manifestants ont escaladé des échafaudages à l’extérieur du bâtiment et ont hissé des drapeaux de protestation des réservistes. Le syndicat avait appelé à une grève en mars, une décision qui a contribué au gel de la réforme judiciaire par Netanyahu.

La Corée du Sud recherche des personnes disparues alors que le nombre de morts suite à des averses atteint 41

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les sauveteurs ont recherché mardi neuf personnes toujours portées disparues dans des glissements de terrain et d’autres incidents causés par plus d’une semaine de pluies torrentielles en Corée du Sud, alors que l’armée du pays a envoyé plus de 10 000 soldats pour soutenir les travaux de sauvetage.

Les pluies torrentielles qui s’abattent sur la Corée du Sud depuis le 9 juillet ont fait 41 morts, 9 disparus et 35 blessés. Les précipitations ont également forcé environ 12 780 personnes à évacuer et laissé environ 28 600 ménages sans électricité.

Lors d’une réunion du Conseil des ministres mardi, le président Yoon Suk Yeol a ordonné aux responsables de mobiliser toutes les ressources disponibles pour secourir d’éventuels survivants supplémentaires, aider les victimes et mener des travaux de récupération.

Yoon a déclaré que le gouvernement prévoyait de désigner les principales zones frappées par la pluie comme zones sinistrées spéciales pour aider à accélérer la reprise.

Le ministère de la Défense a déclaré séparément qu’il envoyait du matériel et 11 000 soldats mardi pour soutenir les efforts du gouvernement pour retrouver les personnes disparues et réparer les dégâts.

L’envoyé pour le climat John Kerry rencontre des responsables chinois alors que les États-Unis s’efforcent de stabiliser des relations difficiles

BEIJING (AP) – L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a déclaré mardi au chef de la diplomatie chinoise que l’administration du président Joe Biden était « très déterminée » à stabiliser les relations entre les deux plus grandes économies du monde, alors que les pays cherchent à renouer des contacts de haut niveau.

Lors de sa deuxième journée de pourparlers à Pékin, Kerry a rencontré le chef des relations extérieures du Parti communiste au pouvoir, Wang Yi, lui disant que Biden espérait que les deux pays pourraient «réaliser ensemble des efforts qui peuvent faire une différence significative dans le monde».

Les liens entre les pays ont atteint un creux historique au milieu des différends sur les tarifs, l’accès à la technologie, les droits de l’homme et les menaces de la Chine contre l’autonomie de Taiwan.

Dans son allocution d’ouverture, Wang a déclaré que les parties avaient souffert d’un manque de communication, mais que la Chine est convaincue que grâce à un dialogue renouvelé « nous pouvons trouver une solution appropriée à tous les problèmes ».

« Parfois, de petits problèmes peuvent devenir de gros problèmes », a déclaré Wang, ajoutant que le dialogue doit être mené sur une « base d’égalité ».

Les élections anticipées en Espagne pourraient mettre l’extrême droite au pouvoir pour la première fois depuis Franco

MADRID (AP) – Les élections générales espagnoles de dimanche pourraient faire du pays le dernier membre de l’Union européenne basculer vers la droite populiste, un changement qui représenterait un bouleversement majeur après cinq ans sous un gouvernement de gauche.

Le Premier ministre Pedro Sánchez a déclenché des élections anticipées après que son Parti socialiste ouvrier espagnol et son petit partenaire de coalition d’extrême gauche, Unidas Podemos (« Unis nous pouvons »), ont été battus lors des élections locales et régionales.

Le Parti populaire de centre-droit est sorti des élections du 28 mai avec le plus de voix. Les sondages pour les élections générales ont toujours placé le PP en première place – mais ont probablement besoin du soutien du parti d’extrême droite Vox pour former un gouvernement.

Une telle coalition renverrait une force d’extrême droite au gouvernement espagnol pour la première fois depuis la transition du pays vers la démocratie après la mort en 1975 du général Francisco Franco, le dictateur qui a gouverné l’Espagne pendant près de 40 ans.

Le Parti populaire et Vox ont convenu de gouverner ensemble dans quelque 140 villes et villages depuis mai, ainsi que d’ajouter deux régions supplémentaires à celle où ils cogouvernaient déjà. Le sénateur Alberto Núñez Feijóo, leader du PP, n’a pas exclu un partenariat au niveau national.

Un Australien et son chien secourus par un thonier mexicain après avoir dérivé 3 mois dans l’océan Pacifique

MANZANILLO, Mexique (AP) – Un marin australien qui était à la dérive en mer avec son chien depuis trois mois a été secouru par un thonier mexicain dans les eaux internationales, a déclaré lundi le propriétaire du navire de pêche.

Timothy Lyndsay Shaddock, 54 ans, était à bord de son catamaran en panne Aloha Toa dans le Pacifique à environ 1200 miles (1900 kilomètres) de la terre lorsque l’équipage du bateau de la flotte Grupomar les a repérés, a indiqué la société dans un communiqué.

La société a déclaré que Shaddock et son chien Bella étaient dans un état « précaire » lorsqu’ils ont été retrouvés, manquant de provisions et d’abri. L’équipage du thonier leur a donné des soins médicaux, de la nourriture et de l’hydratation, a-t-il ajouté.

Grupomar n’a pas fourni de détails précis sur le jour où Shaddock a été secouru ou sur la date à laquelle il a commencé son voyage.

Le thonier, commandé par Oscar Meza Oregón, devait arriver mardi dans le port de la côte pacifique de Manzanillo avec Shaddock et Bella.

Pas de gagnant au tirage Powerball de lundi. Le jackpot atteint 1 milliard de dollars

ST. JOSEPH. Mo. (AP) – Le jackpot Powerball a encore augmenté pour atteindre environ 1 milliard de dollars après qu’aucun billet gagnant n’ait été vendu pour le dernier tirage.

Aucun ticket pour le tirage de lundi ne correspondait aux boules blanches 5, 8, 9, 17, 41 et rouge Powerball 2. Le jackpot était estimé à 900 millions de dollars.

Le nouveau jackpot du tirage de mercredi serait le troisième plus élevé de l’histoire des États-Unis et continuera de croître jusqu’à ce que quelqu’un gagne. Les acheteurs de billets ont une chance de recevoir 1 milliard de dollars par tranches annuelles ou une somme forfaitaire unique de 516,8 millions de dollars avant taxes.

Trois personnes ont gagné 2 millions de dollars après avoir fait correspondre les cinq numéros plus le Power Play, ont déclaré les responsables de la loterie. Les billets gagnants ont été vendus en Arkansas, en Géorgie et au Texas.

Cinq personnes ont gagné 1 million de dollars après avoir trouvé les cinq numéros. Les billets gagnants ont été vendus dans le Connecticut, la Floride, le Kentucky, New York et la Pennsylvanie.

The Associated Press