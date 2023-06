AP News en bref à 6 h 04 HAE

Trump fera face à un juge lors d’une comparution historique devant un tribunal pour des accusations d’avoir mal géré des documents secrets

MIAMI (AP) – Donald Trump devait faire sa première comparution devant le tribunal mardi dans une affaire pénale historique accusant l’ancien président d’avoir accumulé des documents gouvernementaux top secrets, de les afficher avec vantardise aux visiteurs et d’essayer de les cacher aux enquêteurs qui les réclamaient.

Trump a abordé sa date d’audience à Miami avec une bravade caractéristique, insistant, comme il l’a fait pendant des années de déboires juridiques, sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal et qu’il était persécuté à des fins politiques. Mais la gravité du moment est indubitable alors qu’il répond à 37 chefs d’accusation de crime qui l’accusent de conserver délibérément des dossiers classifiés qui, selon les procureurs, auraient pu compromettre la sécurité nationale s’ils étaient exposés.

L’affaire est chargée d’implications politiques pour Trump, qui occupe actuellement la place dominante dans les premiers jours de la primaire présidentielle républicaine de 2024. Mais cela entraîne également de profondes conséquences juridiques compte tenu de la perspective d’une peine d’emprisonnement de plusieurs années. Même pour un accusé dont la vie post-présidentielle a été dominée par les enquêtes, l’enquête sur les documents s’est démarquée à la fois par le volume apparent de preuves amassées par les procureurs et par la gravité des allégations.

C’est aussi un moment décisif pour un ministère de la Justice qui, jusqu’à la semaine dernière, n’avait jamais porté plainte contre un ancien président. Le procureur général Merrick Garland, nommé par le président Joe Biden, a cherché à protéger le département des attaques politiques en confiant la responsabilité de l’affaire l’année dernière à un avocat spécial, Jack Smith, qui a déclaré vendredi : « Nous avons un ensemble de lois dans ce pays. , et ils s’appliquent à tout le monde.

La mise en accusation, bien que de nature largement procédurale, est la dernière d’un jugement public sans précédent cette année pour Trump, qui fait face à des accusations à New York résultant de paiements d’argent silencieux au cours de sa campagne présidentielle de 2016 ainsi que d’enquêtes en cours à Washington et à Atlanta sur les efforts visant à défaire les résultats de la course 2020. Il a cherché à projeter la confiance face à un péril juridique indubitable, attaquant Smith comme « dérangé », s’engageant à rester dans la course et programmant un discours et une collecte de fonds pour mardi soir dans son club de golf de Bedminster, New Jersey.

___

9 personnes blessées dans une fusillade à Denver et le suspect placé en garde à vue, selon la police

DENVER (AP) – Neuf personnes ont été blessées dans une fusillade tôt mardi à Denver et un suspect a été placé en garde à vue, a annoncé la police.

La fusillade s’est produite vers 12 h 30 et trois des blessés étaient dans un état critique, a indiqué le département de police de Denver dans un communiqué.

La fusillade s’est produite à environ un mile de Ball Arena, où les Denver Nuggets ont battu le Miami Heat lundi soir pour remporter leur premier titre NBA.

On ne savait pas immédiatement si la fusillade était liée à des célébrations d’après-match.

___

L’attaque de missiles russes sur la ville natale de Zelenskyy tue au moins 6 personnes ; plusieurs autres piégés dans les décombres

KYIV, Ukraine (AP) – Au moins six personnes ont été tuées lorsque des missiles russes ont touché des bâtiments civils lors d’une attaque nocturne mardi dans la ville ukrainienne centrale de Kryvyi Rih, ont déclaré des responsables régionaux, alors que les sauveteurs se précipitaient pour récupérer des personnes soupçonnées d’être piégées sous les décombres .

La frappe impliquant des missiles de croisière a touché un immeuble résidentiel de cinq étages, qui a été englouti par le feu, a écrit le gouverneur Serhiy Lysak de la région de Dnipropetrovsk sur Telegram.

Après les premiers rapports faisant état de trois morts, le maire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a écrit sur l’application de médias sociaux que le nombre de morts était passé à au moins six et que sept personnes craignaient d’être piégées sous les décombres. Les autorités ont initialement déclaré qu’au moins deux douzaines de personnes avaient été blessées.

La dévastation dans la ville natale du président Volodymyr Zelenskyy est la dernière effusion de sang de la guerre russe en Ukraine, qui a commencé en février 2022, alors que les forces ukrainiennes organisent des opérations de contre-offensive en utilisant la puissance de feu fournie par l’Occident pour tenter de chasser les Russes.

Des images de la scène relayées par Zelenskyy sur sa chaîne Telegram montraient des pompiers luttant contre l’incendie alors que des poches de feu pénétraient à travers plusieurs fenêtres brisées d’un immeuble. Des véhicules carbonisés et endommagés jonchaient le sol à proximité.

___

3 retrouvés morts et 3 touchés par une camionnette dans des incidents liés dans la ville anglaise de Nottingham, selon la police

LONDRES (AP) – Trois personnes ont été retrouvées mortes dans la ville anglaise de Nottingham, et trois autres ont été frappées et blessées par une camionnette lors d’incidents liés tôt le matin mardi, a annoncé la police.

Un homme de 31 ans soupçonné de meurtre a été arrêté, a annoncé la police du Nottinghamshire.

« Il s’agit d’un incident horrible et tragique qui a coûté la vie à trois personnes », a déclaré la chef de la police Kate Meynell.

Elle a déclaré que deux personnes avaient été retrouvées mortes dans une rue juste après 4 heures du matin et une troisième dans une rue différente, séparément de l’incident de la camionnette. Les trois blessés étaient soignés dans un hôpital. Il n’y avait pas de mot immédiat sur leur état.

La police n’a donné aucune indication immédiate d’un motif possible.

___

2 Marines en service actif plaident coupables aux accusations d’émeute du Capitole

Deux hommes qui étaient des membres actifs du Corps des Marines lorsqu’ils ont pris d’assaut le Capitole américain ont plaidé coupables lundi à des accusations criminelles liées à des émeutes.

Joshua Abate et Dodge Dale Hellonen devraient être condamnés en septembre par la juge de district américaine Ana Reyes. Les deux ont plaidé coupables à un chef d’accusation de défilé, de manifestation ou de piquetage dans un bâtiment du Capitole, selon un porte-parole du bureau du procureur américain du district de Columbia.

De nombreux émeutiers du Capitole sont des vétérans militaires, mais seuls quelques-uns servaient activement dans les forces armées lorsqu’ils ont rejoint l’attaque d’une foule le 6 janvier 2021.

Un troisième Marine en service actif, Micah Coomer, a également été accusé d’Abate et de Hellonen. Coomer a plaidé coupable à la même accusation de délit en mai et devrait être condamné par Reyes le 30 août.

Les trois hommes encourent une peine maximale de six mois d’emprisonnement.

___

Souvent mises à l’écart lors de la Pride, les personnes transgenres et non binaires occupent le devant de la scène

HARTFORD, Conn. (AP) – Kara Murphy, une femme transgenre qui aide à organiser l’Union County Pride dans une banlieue de Charlotte, en Caroline du Nord, est encouragée de voir les célébrations de la fierté à travers le pays, grandes et petites, braquer les projecteurs sur les droits des transgenres cette année.

« Quand nous regardons et voyons qui nous défend, cela signale en quelque sorte la force du mouvement », a-t-elle déclaré.

Qu’il s’agisse de grands maréchaux transgenres lors du défilé massif de la New York City Pride ou d’une exposition de photos de transgenres victimes de violence lors du festival beaucoup plus petit à Hastings, Nebraska, de nombreuses célébrations en juin prennent publiquement position contre la législation de l’État ciblant les personnes transgenres.

Certaines fiertés placent les personnes transgenres au premier plan lors d’événements où elles ont souvent été mises à l’écart en raison de l’accent historique mis sur les droits des homosexuels et des lesbiennes, ainsi que des mêmes types de préjugés et de désinformation détenus par de nombreuses personnes hétérosexuelles et cisgenres sur la vie trans.

Le nombre croissant de nouvelles lois et politiques, y compris les restrictions sur les soins affirmant le genre, l’utilisation des toilettes publiques et la participation à des sports, a incité les organisateurs de Pride à embrasser plus pleinement un segment de la population LGBTQ+ qui ne s’est pas toujours senti inclus.

___

Le gouverneur de Californie Newsom s’entretient avec l’animatrice de Fox News Hannity à propos de Biden, de l’immigration et de l’économie

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le gouverneur de Californie Gavin Newsom s’est disputé avec l’animateur de Fox News Sean Hannity lundi soir, insistant sur le fait que le président Joe Biden est physiquement apte pour un deuxième mandat en tant que président tout en refusant de dire si ses partisans l’ont exhorté à se présenter contre Biden au scrutin de 2024.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Biden était « assez fort sur le plan cognitif pour être président », Newsom a répondu oui, ajoutant qu’il parlait avec le président « tout le temps » et avait voyagé avec lui à bord d’Air Force One.

« Vous n’avez jamais répondu directement à ma question », a répondu Hannity. « Combien de fois votre téléphone sonne-t-il par jour, les gens disent que vous devez participer à cette course parce qu’ils sont d’accord avec moi qu’il n’est pas à la hauteur. »

Newsom a bégayé un peu avant de répondre: « Je ne réponds pas. »

Newsom a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait aucun intérêt à se présenter à la présidence, affirmant qu’il soutenait totalement la campagne de réélection de Biden. En avril, Newsom a collecté des fonds pour Biden lors d’une collecte de fonds à Washington peu de temps après que le président a annoncé sa campagne de réélection.

___

« Hair », l’acteur d’Everwood Treat Williams tué dans un accident de moto dans le Vermont

DORSET, Vermont (AP) – L’acteur Treat Williams, dont la carrière de près de 50 ans comprenait des rôles principaux dans la série télévisée « Everwood » et le film « Hair », est décédé lundi après un accident de moto dans le Vermont, a annoncé la police d’État. Il avait 71 ans.

Peu avant 17 heures, un SUV Honda tournait à gauche dans un parking lorsqu’il est entré en collision avec la moto de Williams dans la ville de Dorset, selon un communiqué de la police de l’État du Vermont.

« Williams n’a pas pu éviter une collision et a été éjecté de sa moto. Il a subi des blessures graves et a été transporté par avion au centre médical d’Albany à Albany, New York, où il a été déclaré mort », selon le communiqué.

Williams portait un casque, a indiqué la police.

Le conducteur du SUV a été légèrement blessé et n’a pas été hospitalisé. Il avait signalé le virage et n’a pas été immédiatement arrêté, bien que l’enquête sur l’accident se soit poursuivie, a indiqué la police.

___

Pat Sajak annonce la retraite de « Wheel of Fortune », dit que la saison à venir sera sa dernière en tant qu’hôte

LOS ANGELES (AP) – Pat Sajak fait un dernier tour sur « Wheel of Fortune », annonçant lundi que sa prochaine saison sera sa dernière en tant qu’hôte.

Sajak a annoncé sa retraite du vénérable jeu télévisé dans un tweet.

« Eh bien, le moment est venu. J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, serait ma dernière. Ce fut une merveilleuse balade, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Un grand merci à vous tous », a déclaré le tweet.

Sajak, 76 ans, préside le jeu télévisé, qui présente des candidats devinant des lettres pour essayer de remplir des mots et des phrases pour gagner de l’argent et des prix, depuis 1981. Il a succédé à Chuck Woolery, qui était le premier animateur de l’émission lors de ses débuts. en 1975.

Avec Vanna White, qui a rejoint l’émission en 1982, Sajak a été un pilier de la télévision. L’émission est rapidement passée à une syndication et diffusée le soir sur de nombreux marchés, devenant l’un des jeux télévisés les plus réussis de l’histoire. Sajak continuera à servir de consultant dans l’émission pendant trois ans après sa retraite en tant qu’hôte.

___

Les Nuggets remportent le 1er titre NBA lors d’une solide victoire 94-89 contre Heat

DENVER (AP) – Des confettis volent à Denver. Les Nuggets partagent des câlins tout en faisant circuler le trophée du championnat NBA.

Ces scènes qui, pendant près d’un demi-siècle, semblaient impossibles, puis ont commencé plus récemment à se sentir inévitables, sont finalement devenues réalité lundi soir.

Les Nuggets ont survécu au Miami Heat 94-89 dans un match 5 moche et frénétique qui n’a rien fait pour faire dérailler Nikola Jokic, qui a renfloué ses coéquipiers avec 28 points et 16 rebonds une nuit où rien d’autre ne semblait fonctionner.

Jokic est devenu le premier joueur de l’histoire à mener la ligue en points (600), rebonds (269) et passes décisives (190) en une seule séries éliminatoires. Sans surprise, il a remporté le trophée Bill Russell en tant que MVP de la finale de la NBA – un prix qui a certainement plus de sens pour lui que les deux MVP qu’il a remportés en 2021 et 22 et celui qui lui a échappé cette année.

« Nous n’y sommes pas pour nous-mêmes, nous y sommes pour le gars à côté de nous », a déclaré Jokic. « Et c’est pourquoi cela (signifie) encore plus. »

The Associated Press