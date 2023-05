AP News en bref à 6 h 04 HAE

Biden et le GOP parviennent à un accord sur le plafond de la dette, le Congrès doit maintenant l’approuver pour éviter un défaut calamiteux

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, sont parvenus à un « accord de principe » pour relever le plafond de la dette légale du pays, mais le Congrès doit maintenant se précipiter pour approuver le programme de réduction des dépenses en quelques jours afin d’éviter des États-Unis potentiellement désastreux. défaut.

L’accord risque de mettre en colère les côtés démocrate et républicain alors que les législateurs commencent dimanche à déballer les concessions faites pour faire des compromis. Les négociateurs ont accepté certaines demandes républicaines d’exigences de travail accrues pour les bénéficiaires de bons d’alimentation qui avaient déclenché un tollé de la part des démocrates de la Chambre en tant que non-partants. Mais ils se sont arrêtés avant les réductions de dépenses plus importantes que les républicains souhaitaient.

Le soutien des deux parties sera nécessaire pour obtenir l’approbation du Congrès avant un défaut du gouvernement prévu le 5 juin sur les dettes américaines.

Le président démocrate et le président républicain sont parvenus à un accord après que les deux se soient entretenus samedi soir par téléphone. Le pays et le monde ont observé et attendu une solution à une impasse politique qui menaçait les économies américaine et mondiale.

« L’accord représente un compromis, ce qui signifie que tout le monde n’obtient pas ce qu’il veut », a déclaré Biden dans un communiqué tard samedi soir. « C’est la responsabilité de gouverner », a-t-il dit.

Quelle est la prochaine étape du plafond de la dette : vendre le plan et transformer un accord en loi

WASHINGTON (AP) – Après des semaines de négociations, le président Joe Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy ont annoncé un « accord de principe » pour relever le plafond de la dette nationale et éviter un défaut potentiellement catastrophique.

L’accord comprend des réductions de dépenses exigées par les républicains, mais il est inférieur aux réductions de la législation radicale adoptée par la Chambre dirigée par les républicains le mois dernier.

Pour réduire les dépenses, comme l’avaient insisté les républicains, le paquet comprend un accord budgétaire de deux ans qui maintiendrait les dépenses à plat pour 2024 et imposerait des limites pour 2025. C’est en échange d’une augmentation du plafond de la dette pendant deux ans, jusqu’après les prochaines élections.

Il élargit également certaines exigences de travail pour les bénéficiaires de bons alimentaires et modifie une loi environnementale pour essayer de rationaliser les examens pour construire de nouveaux projets énergétiques.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les États-Unis pourraient faire défaut sur leurs obligations de dette d’ici le 5 juin si les législateurs n’agissent pas à temps pour relever le plafond de la dette fédérale.

Les électeurs turcs choisissent entre Erdogan et Kilicdaroglu lors du second tour de la présidentielle

ANKARA, Turquie (AP) – Les électeurs turcs sont retournés aux urnes dimanche pour décider si le dirigeant de longue date du pays étend son régime de plus en plus autoritaire à une troisième décennie, ou s’il est renversé par un challenger qui a promis de restaurer une société plus démocratique.

Le président Recep Tayyip Erdogan, qui est à la tête de la Turquie depuis 20 ans, est favori pour remporter un nouveau mandat de cinq ans lors du second tour, après avoir été de peu en deçà d’une victoire pure et simple au premier tour le 14 mai.

Le populiste qui divise a terminé avec quatre points de pourcentage d’avance sur Kemal Kilicdaroglu, candidat d’une alliance à six et chef du principal parti d’opposition de centre-gauche en Turquie. La performance d’Erdogan est intervenue malgré une inflation paralysante et les effets d’un tremblement de terre dévastateur il y a trois mois.

S’adressant aux journalistes après avoir voté dans une école d’Istanbul, Erdogan a noté qu’il s’agissait du premier second tour de l’élection présidentielle de l’histoire de la Turquie. Il a également salué le taux de participation élevé au premier tour et a déclaré qu’il s’attendait à ce que la participation soit à nouveau élevée dimanche.

« Je prie Dieu pour que (l’élection) soit bénéfique pour notre pays et notre nation », a-t-il déclaré.

La Russie a lancé la « plus grande attaque de drones » sur la capitale ukrainienne avant le jour de Kiev ; 1 tué

KYIV, Ukraine (AP) – La capitale ukrainienne a été victime de la plus grande attaque de drones depuis le début de la guerre en Russie, ont déclaré des responsables locaux, alors que Kiev se préparait à marquer dimanche l’anniversaire de sa fondation. Au moins une personne a été tuée.

La Russie a lancé « l’attaque la plus massive » sur la ville samedi dans la nuit avec des drones Shahed de fabrication iranienne, a déclaré Serhii Popko, un haut responsable militaire de Kiev. L’attaque a duré plus de cinq heures, la défense aérienne aurait abattu plus de 40 drones.

Un homme de 41 ans a été tué et une femme de 35 ans a été hospitalisée lorsque des débris sont tombés sur un immeuble non résidentiel de sept étages et ont déclenché un incendie, a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que samedi soir avait également battu des records en termes d’attaques de drones Shahed à travers le pays. Sur les 54 drones lancés, 52 ont été abattus par des systèmes de défense aérienne.

Dans la province du nord-est de Kharkiv, le gouverneur régional Oleh Syniehubov a déclaré qu’une femme de 61 ans et un homme de 60 ans avaient été tués dans deux bombardements distincts.

Combattez toujours devant Ken Paxton du Texas après que la destitution historique approfondit les divisions du GOP

AUSTIN, Texas (AP) – La destitution historique du procureur général du Texas, Ken Paxton, a plongé dimanche les républicains dans une lutte pour savoir s’il fallait bannir l’un des leurs dans le plus grand État rouge d’Amérique après des années de scandale et d’accusations criminelles qui seront désormais au centre d’un procès au Sénat de l’État.

Paxton a déclaré qu’il avait « pleine confiance » alors qu’il attend le jugement du Sénat, où ses alliés conservateurs incluent sa femme, la sénatrice d’État Angela Paxton, qui n’a pas dit si elle se récuserait de la procédure pour déterminer si son mari sera en permanence démis de ses fonctions.

Pour l’instant, le procureur général du Texas pour trois mandats est immédiatement suspendu après que la Chambre des représentants de l’État a destitué samedi Paxton sur 20 articles qui comprenaient la corruption et l’abus de confiance du public.

Le vote décisif 121-23 équivaut à une réprimande claire de la chambre contrôlée par le GOP après près d’une décennie de législateurs républicains adoptant une position plutôt discrète sur les méfaits présumés de Paxton, qui incluent des accusations de fraude en valeurs mobilières à partir de 2015 et une enquête en cours du FBI sur des accusations de corruption. .

Il n’est que le troisième fonctionnaire en poste dans l’histoire de près de 200 ans du Texas à avoir été destitué.

Pourquoi la lutte contre la destitution du procureur général du Texas, Ken Paxton, n’est pas encore terminée

AUSTIN, Texas (AP) – La législature du Texas a déjà pris une décision historique avec sa destitution du procureur général de l’État républicain Ken Paxton. Un autre arrive.

La Chambre des représentants dirigée par le GOP a approuvé samedi 20 articles d’impeachment sur de vastes allégations d’actes répréhensibles qui ont suivi le meilleur avocat de l’État pendant des années, y compris l’abus de pouvoir et la corruption. Le vote a immédiatement suspendu Paxton de ses fonctions.

Mais la bagarre intraparti dans le plus grand État conservateur du pays, qui a même attiré samedi des coups politiques de l’ancien président Donald Trump, est loin d’être terminée. Le Sénat contrôlé par les républicains tiendra ensuite le procès de Paxton, et lui et ses alliés espèrent que les conservateurs le sauveront.

L’un des membres de cette chambre est son épouse, la sénatrice d’État Angela Paxton, et elle pourrait voter sur l’avenir politique de son mari, qui est maintenant en danger en partie à cause d’allégations de corruption liées à sa liaison extraconjugale.

LE SÉNAT

Dans le nord du Nigeria durement touché, des familles demandent justice alors que des groupes armés cherchent à prendre le contrôle

Associated Press (AP) – La mère de Christian Jonathan tenait le garçon de 9 mois dans ses bras lorsqu’elle a été abattue lors d’une attaque contre leur village dans le nord-ouest du Nigeria. Les assaillants ont coupé l’un des doigts de Christian et l’ont abandonné au bord de la route avec une balle dans sa petite jambe.

« Ils l’ont laissé par terre à côté du corps de sa mère », a déclaré Joshua Jonathan, le père de Christian. « Ils pensaient que le garçon était mort. »

L’attaque nocturne d’avril à Runji dans l’État de Kaduna a fait 33 morts, la plupart brûlés vifs ou abattus. Beaucoup d’autres ont été tués depuis dans les affrontements continus entre les éleveurs de bétail nomades et les communautés agricoles dans les régions du nord-ouest et du centre de la nation ouest-africaine, dont plus de 100 ce mois-ci dans l’État du Plateau.

La violence qui dure depuis des décennies devient de plus en plus meurtrière, tuant au moins 2 600 personnes en 2021, selon les données les plus récentes du Armed Conflict Location & Event Data Project. Autrefois armés de bâtons, les groupes se battent maintenant avec des armes qui ont été introduites en contrebande dans le pays.

Les deux camps accusent le gouvernement d’injustice et de marginalisation, mais les affrontements ont également pris une dimension religieuse, donnant naissance à des milices aux côtés des éleveurs, majoritairement musulmans, ou des agriculteurs des communautés chrétiennes.

Le plafond de la dette teste McCarthy, alors que le président du GOP traverse avec aisance le combat de sa carrière

WASHINGTON (AP) – Un matin au milieu de la crise du plafond de la dette, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, est monté sur son vélo de montagne et a fait un tour le long du National Mall, s’émerveillant devant les monuments.

Le lendemain, il est arrivé pour des négociations au Capitole des États-Unis, transportant des chips de tortilla et du queso pour les journalistes assiégés qui attendaient devant son bureau pendant les pourparlers 24/7.

McCarthy, avec son ambiance californienne décontractée, n’a jamais été le pari de Washington pour devenir président de la Chambre, ayant presque manqué de saisir le marteau dans un spectacle historique au début de cette année.

Mais l’homme de 58 ans dirige maintenant les républicains de la Chambre dans l’acte de haute voltige de sa carrière : après avoir négocié avec le président démocrate Joe Biden sur l’augmentation de la limite d’endettement de la nation, il doit maintenant obtenir les votes pour faire passer le paquet de réductions des dépenses dans la loi. .

L’impasse est surveillée dans le monde entier alors que les États-Unis fixent la date limite du 5 juin, date à laquelle ils pourraient manquer d’argent pour payer leurs factures, plongeant potentiellement l’économie américaine dans le chaos avec un défaut sans précédent et plongeant l’économie mondiale dans une crise.

Accord sur le plafond de la dette : qu’y a-t-il et qu’est-ce qui n’est pas dans l’accord pour éviter le défaut de paiement des États-Unis

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, sont parvenus à un accord de principe sur une législation visant à accroître le pouvoir d’emprunt du pays et à éviter un défaut de paiement.

Les négociateurs se précipitent maintenant pour finaliser le texte du projet de loi. McCarthy a déclaré que la Chambre voterait sur le projet de loi mercredi, donnant au Sénat le temps de l’examiner avant la date limite du 5 juin pour éviter un éventuel défaut.

Alors que de nombreux détails sont inconnus, les deux camps pourront pointer quelques victoires. Mais certains conservateurs ont exprimé leurs premières inquiétudes quant au fait que l’accord ne réduirait pas suffisamment les déficits futurs, tandis que les démocrates s’inquiétaient des changements proposés aux exigences de travail dans des programmes tels que les coupons alimentaires.

Un aperçu de ce qui est dans et hors de l’accord, basé sur ce que l’on sait jusqu’à présent :

AUGMENTATION DE LA DETTE SUR DEUX ANS, LIMITES DE DÉPENSES

Le recul de White à la fin du temps imparti permet aux Celtics de dépasser Heat et force le match 7 en finale de l’Est

MIAMI (AP) – Les Celtics de Boston étaient à un dixième de seconde de l’élimination. Les Miami Heat étaient à un dixième de seconde de la finale de la NBA.

Derrick White a possédé ce dernier moment.

White a marqué sur un revers à la fin du temps imparti et les Celtics de Boston se sont rapprochés du plus grand retour de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA, repoussant le Miami Heat 104-103 samedi soir pour forcer un match 7 en finale de la Conférence Est.

« Derrick White, comme un éclair, est sorti de nulle part et a sauvé la journée, mec », a déclaré Jaylen Brown de Boston. « Un jeu incroyable. »

White savait que c’était bon. Les arbitres l’ont examiné, mais il n’a pas fallu longtemps pour donner le mot officiel.

