AP News en bref à 6 h 04 HAE

L’Ukrainien Zelenskyy arrive à Hiroshima pour le sommet du G7 alors que les dirigeants mondiaux sanctionnent la Russie

HIROSHIMA, Japon (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est arrivé samedi au Japon pour des entretiens diplomatiques avec les dirigeants des démocraties les plus puissantes du monde alors qu’ils durcissent les sanctions destinées à punir Moscou pour son invasion de l’Ukraine qui dure depuis 15 mois.

La décision de Zelenskyy de se rendre à Hiroshima découle de son « fort désir » de participer à des pourparlers avec le Groupe des Sept et d’autres pays qui influenceront la défense de son pays contre la Russie, a déclaré le pays hôte, le Japon.

Le renforcement du soutien international est une priorité essentielle pour l’Ukraine alors qu’elle se prépare à ce qui est considéré comme une poussée majeure destinée à reprendre le territoire saisi par la Russie lors de la guerre qui a commencé en février de l’année dernière. La visite de Zelenskyy intervient quelques heures seulement après que les États-Unis ont accepté d’autoriser la formation sur de puissants avions de combat de fabrication américaine, jetant les bases de leur transfert éventuel en Ukraine.

« Japon. G7. Rencontres importantes avec les partenaires et amis de l’Ukraine. Sécurité et coopération renforcée pour notre victoire. La paix se rapprochera aujourd’hui », a tweeté Zelenskyy à son arrivée dans un avion fourni par la France.

Un responsable de l’UE, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour informer les journalistes des délibérations, a déclaré que Zelenskyy participerait à deux sessions distinctes dimanche. La première session sera réservée aux membres du G7 et portera sur la guerre en Ukraine. La deuxième session inclura le G7 ainsi que les autres nations invitées à participer au sommet, et se concentrera sur « la paix et la stabilité ».

___

Sanctions contre la Russie et ce que le G7 peut faire pour les fortifier

HIROSHIMA, Japon (AP) – Les économies avancées du Groupe des Sept devraient annoncer une nouvelle série de sanctions contre la Russie pour tenter d’entraver davantage son effort de guerre en Ukraine lors de leur sommet à Hiroshima, au Japon.

En se rendant au Japon, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy contribuera à faire comprendre la nécessité de mieux appliquer les mesures destinées à étouffer la machine de guerre de Moscou.

La Russie est désormais le pays le plus sanctionné au monde, mais on s’interroge sur leur efficacité. Le président du Conseil de l’UE, Charles Michel, a déclaré que le plan était de combler les lacunes et de garantir que les sanctions soient douloureuses pour la Russie, et non pour les pays qui les appliquent.

Voici un aperçu de ce qui pourrait se passer ensuite, des sanctions jusqu’à présent et de l’impact qu’elles ont eu sur l’économie et l’effort militaire de la Russie.

CE QUE LE G7 POURRAIT FAIRE

___

Les pourparlers sur la limite de la dette commencent, s’arrêtent alors que les républicains et la Maison Blanche font face à de «sérieuses différences»

WASHINGTON (AP) – Les pourparlers sur la limite de la dette entre la Maison Blanche et les républicains de la Chambre se sont arrêtés, ont commencé et se sont arrêtés à nouveau vendredi au Capitole américain, une série vertigineuse d’événements dans des négociations à enjeux élevés pour éviter un défaut fédéral potentiellement catastrophique.

L’administration du président Joe Biden est en train de conclure un accord avec les républicains dirigés par le président de la Chambre, Kevin McCarthy, alors que la nation est confrontée à une date limite dès le 1er juin pour augmenter la limite d’emprunt du pays, maintenant à 31 billions de dollars, pour continuer à payer les factures de la nation. Les républicains exigent de fortes réductions des dépenses auxquelles les démocrates s’opposent.

Les négociations se sont brutalement arrêtées plus tôt dans la journée lorsque McCarthy a déclaré qu’il était temps de « mettre en pause » les pourparlers. Mais les équipes de négociation se sont à nouveau réunies dans la soirée pour s’arrêter rapidement pour la nuit.

Biden, participant au sommet du Groupe des Sept au Japon, a continué d’exprimer son optimisme quant à la conclusion d’un accord, affirmant que les négociations se déroulent « par étapes ».

« Je crois toujours que nous serons en mesure d’éviter un défaut et de faire quelque chose », a-t-il déclaré.

___

2024 Les espoirs républicains se précipitent pour défendre Marine qui a mis le conducteur du métro de New York dans un étranglement fatal

WASHINGTON (AP) – Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a exhorté la nation à montrer à Daniel Penny que « l’Amérique le soutient ». L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a appelé le gouverneur de New York à gracier Penny, et l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy a fait don de 10 000 $ à son fonds de défense juridique.

Les candidats républicains à la présidence se sont alignés pour soutenir Penny, un vétéran de la marine américaine de 24 ans qui a été filmé en train d’épingler un autre passager agité du métro à New York au sol dans un étranglement. Le passager, Jordan Neely, 30 ans, est décédé plus tard d’une compression du cou, selon le médecin légiste.

Penny a été accusée d’homicide involontaire. Ses avocats disent qu’il a agi en état de légitime défense.

Il est déjà devenu un héros pour de nombreux républicains, qui ont présenté Penny comme un bon samaritain se déplaçant pour protéger les autres dans une ville dirigée par les démocrates qui a vu le taux de criminalité augmenter. Le soutien a été inébranlable, malgré le fait que Neely, qui était noir, n’a jamais été physique avec qui que ce soit dans le train avant d’être placé dans l’étranglement pendant plusieurs minutes par Penny, qui est blanche.

La précipitation pour soutenir Penny rappelle comment le président de l’époque, Donald Trump, et d’autres républicains de haut niveau ont farouchement soutenu Kyle Rittenhouse lors de l’élection présidentielle de 2020. Rittenhouse, un adolescent blanc qui a tué deux hommes et en a blessé un troisième lors d’une nuit tumultueuse de manifestations dans le Wisconsin à propos de la mort d’un homme noir, a été acquitté.

___

Santé transgenre : Comparer des projets de loi types à des propositions réelles

Selon une analyse de l’Associated Press, bon nombre des propositions de la Chambre d’État de cette année visant à restreindre les soins d’affirmation de genre pour les jeunes, telles qu’elles ont été introduites ou promulguées, sont identiques ou très similaires à certaines lois types, ou à des projets de loi prêts à l’emploi suggérés aux législateurs par des groupes d’intérêt.

L’AP a obtenu les textes de plus de 130 projets de loi dans 40 législatures d’État auprès de Plural, une société de logiciels de politique publique, et les a analysés pour rechercher des similitudes avec des modèles de projets de loi vantés par les groupes conservateurs Do No Harm et le Family Research Council.

Certains projets de loi de la Statehouse partagent des similitudes avec la législation type de Do No Harm et un projet de loi de l’Arkansas de 2021 approuvé comme modèle par le Family Research Council. Les projets de loi types ont des préambules similaires, y compris l’affirmation – réfutée par les principales organisations médicales – selon laquelle les risques des soins affirmant le genre l’emportent sur ses avantages.

Ils comprennent également presque la même liste de circonstances dans lesquelles les soins seraient autorisés et des descriptions similaires de la manière dont les dispositions du projet de loi devraient être appliquées.

L’analyse de l’AP n’était pas exhaustive ; toutes les législations modèles n’ont pas été analysées et recoupées avec les projets de loi réels de l’État. Mais voici quelques similitudes que l’AP a trouvées :

___

Fin d’une époque? Le débrayage du GOP montre un gouffre politique où «The Oregon Way» signifiait autrefois la confiance bipartite

SALEM, Oregon (AP) – L’Oregon a longtemps été considéré comme un État excentrique dont la ville principale a été satirisée dans une comédie télévisée, où les gens de la campagne et les hipsters urbains pouvaient s’entendre et où les différends politiques pouvaient être réglés autour d’une pinte ou deux d’artisanat. bière.

Mais avec un débrayage républicain au Sénat de l’Oregon contrôlé par les démocrates au cours de sa troisième semaine, les habitants de l’Oregon se souviennent ces jours-ci avec nostalgie de « The Oregon Way », lorsque des politiciens de différentes allégeances ont forgé des accords pour le bien commun. Des exemples célèbres incluent l’établissement du premier programme de recyclage du pays, la garantie d’un accès public à la plage pour l’ensemble du littoral et la limitation de l’étalement urbain dans le cadre d’un programme pionnier d’utilisation des terres.

Il y a un quart de siècle, l’ancien sénateur républicain américain Gordon Smith et l’actuel sénateur démocrate américain Ron Wyden ont défendu ensemble la législation au Congrès et ont même comparu conjointement dans les mairies de tout l’État, a déclaré Kerry Tymchuk, qui était alors chef de cabinet de Gordon. Cet esprit de coopération s’est reflété à l’Assemblée législative, a-t-il déclaré.

«Il y avait des républicains modérés à l’Assemblée législative qui représentaient la banlieue de Portland. Il y avait des démocrates conservateurs qui représentaient certains des districts ruraux », a déclaré Tymchuk, actuellement directeur exécutif de l’Oregon Historical Society. « Et maintenant, il n’y a plus de démocrates dans les districts ruraux. Il n’y a plus de républicains modérés.

La crise dans la maison d’État de l’Oregon est un microcosme de la politique profondément partisane qui se déroule à l’échelle nationale, opposant souvent les zones urbaines aux zones rurales, et la fracture croissante dans l’Oregon montre que l’État du nord-ouest du Pacifique n’est pas à l’abri.

___

Un an après la chute de Marioupol, un survivant d’Azovstal se souvient de sa reddition avec douleur et détermination

KYIV, Ukraine (AP) – Mikhailo Vershinin était l’ombre du policier costaud de Marioupol qu’il était lorsqu’il est ressorti après quatre mois de captivité en Russie.

Chef de la patrouille de police de Marioupol, il était parmi des centaines à se rendre du siège russe de l’aciérie d’Azovstal sur les ordres du président ukrainien il y a un an et était proche de la mort le jour où il a été échangé contre des prisonniers de guerre russes.

Il a vécu de première main le jour où la dernière place de la ville assiégée est tombée et s’en souvient maintenant avec à la fois une profonde tristesse, mais un sens du but pour l’avenir de l’Ukraine.

Les frappes aériennes ont été incessantes pendant des semaines, mais le ciel s’est tu pendant que les officiers russes et ukrainiens négociaient les conditions de la reddition. À l’époque, a déclaré Vershinin, cela semblait être la seule chance pour les hommes et les femmes avec lui sous terre – et pour Marioupol.

La dernière bataille d’Azovstal est également devenue un point de ralliement pour de nombreux pays hésitant à soutenir l’Ukraine.

___

Le poste de gouverneur du GOP de Caroline du Nord s’attend à ce que l’ancien membre du Congrès Mark Walker rejoigne

KERNERSVILLE, Caroline du Nord (AP) – L’ancien représentant américain Mark Walker devrait officiellement rejoindre la course de l’année prochaine pour le poste de gouverneur de Caroline du Nord ce week-end, entrant dans une primaire républicaine déjà remplie du lieutenant-gouverneur et du trésorier de l’État.

Walker, un ancien pasteur, a programmé une annonce samedi matin dans une école chrétienne K-12 à Kernersville pour révéler ses plans pour la course du gouverneur. Un porte-parole d’une société de conseil politique conseillant Walker a déclaré le mois dernier que le républicain du comté de Guilford se préparait à entrer dans la course.

Walker, qui a siégé pendant six ans au Congrès jusqu’en 2020, a terminé troisième de la primaire républicaine du Sénat américain de 2022 devant le futur vainqueur des élections générales Ted Budd.

Le lieutenant-gouverneur Mark Robinson et le trésorier de l’État Dale Folwell ont annoncé leur candidature au poste de gouverneur plus tôt au printemps. Du côté démocrate, le procureur général Josh Stein a annoncé sa candidature au poste de gouverneur en janvier. Des élections primaires sont prévues en mars.

Le gouverneur démocrate Roy Cooper est interdit par la constitution de l’État de briguer un troisième mandat consécutif dans le neuvième plus grand État du pays.

___

Le Mexique éloigne les migrants des frontières pour alléger la pression

MEXICO CITY (AP) – Le Mexique transporte des migrants vers le sud loin de la frontière américaine et transporte les nouveaux arrivants par autobus loin de sa frontière avec le Guatemala pour soulager la pression sur ses villes frontalières.

Dans la semaine qui a suivi la suppression par Washington des restrictions imposées par l’ère de la pandémie sur la demande d’asile à sa frontière, les autorités américaines signalent une baisse spectaculaire des tentatives de passage illégales. Au Mexique, les autorités essaient généralement de garder les migrants au sud loin de cette frontière, une stratégie qui pourrait réduire temporairement le passage, mais les experts disent que ce n’est pas durable.

Le département américain de la Sécurité intérieure a rapporté vendredi que dans la semaine qui a suivi le changement de politique, la patrouille frontalière a fait en moyenne 4 000 rencontres par jour avec des personnes traversant entre les points d’entrée. C’était considérablement en baisse par rapport à la moyenne quotidienne de plus de 10 000 immédiatement avant.

Entre les migrants qui se sont précipités pour traverser la frontière dans les jours qui ont précédé le changement de politique américaine et les efforts du Mexique pour en déplacer d’autres vers l’intérieur du pays, les refuges des villes frontalières du nord se trouvent actuellement en deçà de leur capacité.

Dans le sud du Mexique, cependant, les refuges pour migrants sont pleins et le gouvernement transporte des centaines de migrants à plus de 200 miles au nord pour soulager la pression à Tapachula, près du Guatemala. Le gouvernement a également déclaré avoir déployé des centaines de soldats supplémentaires de la Garde nationale dans le sud la semaine dernière.

___

Appréciation de Jim Brown: Se souvenir de l’impact durable du porteur de ballon du Temple de la renommée sur et hors du terrain

CLEVELAND (AP) – Jim Brown était à la fois extraordinaire et extraordinairement compliqué.

Un homme. De nombreuses déclinaisons.

Sa grandeur sur le terrain de football est irréprochable. Pendant des générations, Brown, décédé paisiblement jeudi soir à son domicile de Los Angeles, a longtemps été la norme d’excellence pour les porteurs de ballon, un mélange bizarre de puissance brute et de vitesse fulgurante qui, à bien des égards, a changé la NFL pour toujours.

Le n ° 32 de Cleveland est dans une classe à part.

« Il est (n °) 1 », a déclaré Emmitt Smith, membre du Temple de la renommée, le leader de la course en carrière dans la ligue. » (Walter) Payton, deux ans. J’en tombe trois.

