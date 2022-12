AP News en bref à 23 h 04 HNE

Messi remporte la Coupe du monde, l’Argentine bat la France aux tirs au but

LUSAIL, Qatar (AP) – Lionel Messi, vêtu d’une robe qatarie noire sur son maillot argentin bleu et blanc, a embrassé la Coupe du monde, s’est précipité vers ses coéquipiers et a hissé le trophée d’or haut dans les airs.

C’était un spectacle emblématique qui place enfin – définitivement – la superstar du football au panthéon des plus grands joueurs du jeu.

La carrière unique de Messi est terminée : il est champion du monde.

Dans probablement la finale la plus folle des 92 ans d’histoire du tournoi, l’Argentine a remporté son troisième titre de Coupe du monde en battant la France 4-2 lors d’une séance de tirs au but après un match nul 3-3 avec deux buts de Messi, 35 ans, et un chapeau. astuce de son dauphin, l’attaquant français Kylian Mbappé.

“C’est juste fou que cela soit devenu une réalité de cette façon”, a déclaré Messi. “J’avais tellement envie de ça. Je savais que Dieu m’apporterait ce cadeau. J’avais le sentiment que cette (Coupe du monde) était celle-là.

La chute rapide d’une ville ukrainienne clé laisse des questions sans réponse

KHERSON, Ukraine (AP) – Lorsqu’une centaine de soldats russes sont entrés dans le parc Lilas de Kherson le matin du 1er mars, Oleh Shornik était l’un des quelque 20 volontaires ukrainiens légèrement armés qui n’avaient aucune chance contre eux.

L’armée ukrainienne était introuvable et les troupes russes dans des véhicules blindés étaient facilement entrées dans le quartier de Shumensky, ouvrant le feu et envoyant des éclats d’obus partout, ont déclaré des témoins. Les civils qui se rendaient au travail ont été touchés lors de la courte et féroce bataille. Les volontaires, cachés parmi les arbres du parc, ont été abattus si rapidement qu’ils n’ont même pas pu lancer les cocktails Molotov qu’ils avaient préparés.

“Ils n’ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit”, a déclaré Anatolii Hudzenko, qui se trouvait à l’intérieur de sa maison à côté du parc lors de l’attaque, dans une interview à l’Associated Press.

Laissés apparemment à eux-mêmes, les volontaires civils sont rapidement tombés. Un jour plus tard, Kherson aussi.

Des milliers de soldats russes, venus de la péninsule de Crimée le 24 février, ont capturé la ville sur le Dniepr si rapidement que de nombreux habitants disent s’être sentis abandonnés par l’armée ukrainienne et son retrait rapide, laissant la ville sans défense adéquate.

Que regarder alors que le panel du 6 janvier cite la “tentative de coup d’État” de Trump

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole fera sa dernière présentation publique lundi sur l’effort sans précédent de Donald Trump pour annuler les résultats de l’élection présidentielle qu’il a perdue en 2020. Le comité l’a qualifié de «tentative de coup d’État» qui justifie des poursuites pénales par le ministère de la Justice.

Cela devrait être l’argument final du comité alors qu’il conclut une enquête d’un an et demi et se prépare à publier un rapport final détaillant ses conclusions sur l’insurrection dans la capitale nationale le 6 janvier 2021, alors que le Congrès certifiait la victoire présidentielle de Joe Biden. Le comité de sept démocrates et de deux républicains devrait se dissoudre à la fin de l’année.

La réunion de lundi sera la 11e session publique du comité depuis sa création en juillet 2021. L’une des premières audiences, le 9 juin, a été vue par plus de 20 millions de personnes.

À surveiller lors de la réunion de lundi à 13 h HNE :

RÉFÉRENCER UN PRÉSIDENT

Les villes frontalières américaines mises à rude épreuve avant l’augmentation attendue des migrants

EL PASO, Texas (AP) – Le long de la frontière sud des États-Unis, deux villes – El Paso, Texas et Ciudad Juarez au Mexique – se sont préparées dimanche à une vague de 5 000 nouveaux migrants par jour alors que les restrictions à l’immigration en période de pandémie expirent ce semaine, mettant en branle des plans de logement d’urgence, de nourriture et d’autres éléments essentiels.

Du côté mexicain de la frontière internationale, seuls des tas de vêtements, chaussures et sacs à dos abandonnés sont restés dimanche matin sur les rives du Rio Grande, où jusqu’à il y a quelques jours, des centaines de personnes faisaient la queue pour se rendre aux autorités américaines. . Un jeune homme de l’Équateur était incertain du côté mexicain ; il a demandé à deux journalistes s’ils savaient quoi que ce soit sur ce qui se passerait s’il se rendait sans avoir de sponsor aux États-Unis, puis il enlevait avec précaution baskets et chaussettes et sautait à travers les basses eaux.

Du côté américain, près d’une petite clôture gardée par plusieurs véhicules de la patrouille frontalière, il a rejoint une file d’une douzaine de personnes qui attendaient sans aucun responsable américain en vue.

Le juge du comté d’El Paso, Ricardo Samaniego, a déclaré dimanche à l’Associated Press que la région, qui abrite l’un des passages frontaliers les plus fréquentés du pays, coordonnait les efforts de logement et de relocalisation avec des groupes et d’autres villes, ainsi qu’appelait l’État et le gouvernement fédéral. pour l’aide humanitaire. La région se prépare à un assaut de nouveaux arrivants qui pourraient doubler leur nombre quotidien une fois que la règle de santé publique Titre 42 prendra fin mercredi.

La règle a été utilisée pour dissuader plus de 2,5 millions de migrants de traverser depuis mars 2020.

11 personnes grièvement blessées dans les turbulences d’un vol à Hawaï

HONOLULU (AP) – De fortes turbulences ont secoué un vol de Phoenix à Honolulu dimanche, blessant gravement 11 personnes dans ce qu’un responsable d’Hawaiian Airlines a qualifié d’événement isolé et inhabituel.

Jon Snook, directeur de l’exploitation de la compagnie aérienne, a déclaré que la compagnie aérienne n’avait pas connu “d’incident de cette nature dans l’histoire récente”. Le vol était complet, transportant 278 passagers et 10 membres d’équipage, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse l’après-midi.

Jim Ireland, directeur des services médicaux d’urgence d’Honolulu, a déclaré que 36 personnes avaient reçu un traitement, dont des personnes souffrant de nausées ou de blessures mineures. Il a indiqué que 20 personnes ont été transportées dans des hôpitaux, dont 11 personnes jugées dans un état grave.

«Nous sommes également très heureux et nous nous sentons chanceux qu’il n’y ait pas eu de décès ou d’autres blessures graves. Et nous espérons également que tous se rétabliront et se rétabliront complètement », a-t-il déclaré.

Les blessés comprenaient trois agents de bord, a déclaré Snook.

Un navire de la marine thaïlandaise coule, sauvetage en cours pour les marins dans l’eau

BANGKOK (AP) – Un navire de la marine thaïlandaise a coulé dans le golfe de Thaïlande et des navires et des hélicoptères travaillaient lundi pour sauver des marins de l’eau.

En milieu de matinée, 75 marins avaient été secourus et 31 étaient toujours à l’eau, a indiqué la marine.

Des vents violents ont soufflé de l’eau de mer sur la corvette HTMS Sukhothai et ont assommé son système électrique dimanche soir. La Royal Thai Navy a dépêché trois frégates et deux hélicoptères avec des machines de pompage mobiles pour tenter d’aider le navire désemparé en évacuant l’eau de mer, mais elle n’a pas pu le faire en raison des vents violents.

La perte de puissance a permis à plus d’eau de mer de s’écouler dans le navire, le faisant gîter et couler.

Cela s’est produit alors que le navire de guerre patrouillait en mer à 32 kilomètres (20 miles) de la jetée du district de Bangsaphan dans la province de Prachuap Khiri Khan.

Musk interroge les utilisateurs de Twitter pour savoir s’il devrait démissionner

Elon Musk demande aux utilisateurs de Twitter de décider s’il doit rester en charge de la plate-forme de médias sociaux après avoir reconnu avoir commis une erreur dimanche en lançant de nouvelles restrictions d’expression interdisant les mentions de sites Web de médias sociaux rivaux.

Dans un autre changement radical de politique, Twitter a annoncé que les utilisateurs ne pourront plus se connecter à Facebook, Instagram, Mastodon et d’autres plates-formes que la société a décrites comme “interdites”.

Mais cette décision a suscité tellement de critiques immédiates, y compris de la part d’anciens défenseurs du nouveau propriétaire milliardaire de Twitter, que Musk a promis de ne plus apporter de changements majeurs à la politique sans une enquête en ligne auprès des utilisateurs.

“Mes excuses. Cela ne se reproduira plus », a tweeté Musk, avant de lancer un nouveau sondage de 12 heures lui demandant s’il devait démissionner de la tête de Twitter. “Je m’en tiendrai aux résultats de ce sondage.”

L’action visant à bloquer les concurrents était la dernière tentative de Musk de réprimer certains discours après avoir fermé un compte Twitter la semaine dernière qui suivait les vols de son jet privé.

Le prêtre anti-avortement Pavone défroqué pour des messages blasphématoires

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le Vatican a défroqué un prêtre américain anti-avortement, Frank Pavone, pour ce qu’il a qualifié de “communications blasphématoires sur les réseaux sociaux” ainsi que de “désobéissance persistante” de son évêque qui lui a dit à plusieurs reprises d’arrêter son partisan militantisme pour Donald Trump.

Une lettre aux évêques américains de l’ambassadeur du Vatican aux États-Unis, Mgr Christophe Pierre, obtenue dimanche, a déclaré que la décision contre Pavone, qui dirige le groupe anti-avortement Priests for Life, avait été prise le 9 novembre, et qu’il n’y avait pas chance de faire appel.

Pavone est en conflit avec l’évêque d’Amarillo, au Texas, depuis plus d’une décennie au sujet de ses activités politiques pro-vie et partisanes qui ont culminé en 2016 lorsqu’il a mis un fœtus avorté sur un autel et en a publié une vidéo sur deux sites de média sociaux. La vidéo était accompagnée d’un message disant qu’Hillary Clinton et la plateforme démocrate autoriseraient la poursuite de l’avortement et que Trump et la plateforme républicaine voulaient protéger les enfants à naître.

Même avant cela, Pavone a fait appel avec succès des restrictions de 2011 sur son ministère que l’évêque Amarillo Patrick Zurek lui avait imposées.

Pavone est resté un fervent partisan de Trump et a contesté en 2020 le résultat de l’élection remportée par Joe Biden. Avant les élections, le diocèse d’Amarillo a dénoncé l’utilisation par Pavone des médias sociaux à des fins politiques, a pris ses distances avec lui et a déclaré que ses positions n’étaient pas conformes à l’enseignement catholique.

La Corée du Nord affirme que les derniers lancements ont testé le premier satellite espion

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a déclaré lundi qu’elle avait tiré un satellite de test lors d’un important test de phase finale pour le développement de son premier satellite espion, une capacité militaire clé convoitée par son dirigeant Kim Jong Un avec d’autres technologies de pointe. systèmes d’armes.

L’agence de presse centrale coréenne officielle du Nord a également publié des photos en noir et blanc à basse résolution montrant une vue spatiale de la capitale sud-coréenne et d’Incheon, une ville juste à l’ouest de Séoul, dans une tentative apparente de montrer que le Nord pousse à acquérir un outil de surveillance pour surveiller son rival.

La fusée transportant le satellite de test a été lancée dimanche pour évaluer les systèmes de photographie et de transmission de données du satellite, a indiqué KCNA.

L’Administration nationale du développement aérospatial du pays a qualifié les résultats des tests de “succès important qui a traversé le processus de passerelle final du lancement du satellite de reconnaissance”. Il a déclaré qu’il achèverait les préparatifs de son premier satellite de reconnaissance militaire d’ici avril de l’année prochaine, selon KCNA.

“D’après les images publiées, la résolution ne semble pas si impressionnante pour la reconnaissance militaire”, a déclaré Soo Kim, analyste de la sécurité à la RAND Corporation, basée en Californie. “Je noterais, cependant, qu’il s’agit probablement d’un développement en cours, de sorte que nous pourrions voir davantage d’améliorations des capacités de reconnaissance militaire de la Corée du Nord au fil du temps.”

Le dernier jeu désastreux résume la journée d’erreurs des Patriots

LAS VEGAS (AP) – L’entraîneur de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, a prononcé le même mot 10 fois lors d’une conférence de presse d’après-match qui a duré un peu plus de quatre minutes.

“Erreur.”

Cela résumait la défaite 30-24 des Patriots contre les Raiders de Las Vegas dimanche, avec de loin la plus grosse erreur survenant lors du dernier jeu du match.

Après avoir pris du retard 17-3 à la mi-temps, les Patriots ont marqué 21 points sans réplique pour prendre une avance de 24-17 avec moins de quatre minutes à jouer.

Mais Las Vegas – qui a obtenu un score de 0-4 alors qu’il menait à deux chiffres à la mi-temps, la première équipe depuis au moins 1930 à perdre quatre fois en une saison alors qu’il menait à deux chiffres à la mi-temps – a répondu avec une paire de touchés en finale. 37 secondes.

The Associated Press