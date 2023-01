AP News en bref à 23 h 04 HNE

Le passage à tabac brutal de Tire Nichols par la police montré en vidéo

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Les autorités de Memphis ont publié vendredi une séquence vidéo montrant Tire Nichols battu par des policiers qui ont retenu l’automobiliste noir et l’ont frappé à plusieurs reprises avec leurs poings, leurs bottes et leurs matraques alors qu’il criait pour sa mère.

La vidéo est remplie de moments violents montrant les officiers, qui sont également noirs, pourchassant et frappant Nichols et le laissant sur le trottoir appuyé contre une voiture de police alors qu’ils se cognent le poing et célèbrent leurs actions.

Les images sont apparues un jour après que les officiers ont été accusés de meurtre dans la mort de Nichols. Les images effrayantes d’un autre homme noir mourant aux mains de la police ont renouvelé des questions difficiles sur la façon dont les rencontres fatales avec les forces de l’ordre se poursuivent même après des appels répétés au changement.

Les manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes, dont Memphis, où plusieurs dizaines de manifestants ont bloqué le pont Interstate 55 qui transporte le trafic sur le fleuve Mississippi vers l’Arkansas. Les semi-camions ont été reculés sur une distance. À Washington, des dizaines de manifestants se sont rassemblés dans le parc Lafayette, en face de la Maison Blanche et près de Black Lives Matter Plaza.

L’enregistrement montre que la police a sauvagement battu le travailleur de FedEx, âgé de 29 ans, pendant trois minutes tout en lui criant des grossièretés tout au long de l’attaque. L’équipe juridique de la famille Nichols a comparé l’agression au tristement célèbre passage à tabac de la police de 1991 contre l’automobiliste de Los Angeles Rodney King.

___

Mises à jour en direct | Sortie de la vidéo du passage à tabac de Tire Nichols

Le dernier sur la sortie d’une vidéo du département de police de Memphis montrant le passage à tabac de Tire Nichols, décédé plus tard.

WASHINGTON – Le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris condamnent tous deux le passage à tabac de Tire Nichols par la police de Memphis qui s’est soldé par sa mort.

Le président a déclaré dans un communiqué qu’il était “indigné et profondément peiné de voir l’horrible vidéo” du passage à tabac et a déclaré que les personnes qui la verraient seraient “indignées à juste titre”.

Mais il a également exhorté les manifestants à éviter toute violence.

Harris a publié une déclaration qui disait: “Pourtant, une fois de plus, l’Amérique pleure la vie d’un fils et d’un père brutalement écourtée aux mains de ceux qui ont juré de protéger et de servir.”

___

La vidéo d’attaque de Pelosi montre la lutte et le balancement sauvage du marteau

La vidéo publiée vendredi montre le mari de l’ancienne présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, aux prises avec son agresseur pour le contrôle d’un marteau quelques instants avant qu’il ne soit frappé à la tête lors d’une attaque brutale au domicile du couple à San Francisco l’année dernière.

Des images de la caméra corporelle de la police montrent que David DePape arrache l’outil à Paul Pelosi, 82 ans, et se précipite vers lui avec l’arme au-dessus de sa tête. Le coup porté à Pelosi se produit hors de la vue de la caméra et les officiers – l’un d’eux jurant – se précipitent dans la maison et l’un s’attaque à DePape.

Pelosi, apparemment inconscient, peut être vu allongé face contre terre dans son haut de pyjama et ses sous-vêtements. Les responsables ont déclaré plus tard qu’il s’était réveillé dans une mare de son propre sang.

La sortie de la vidéo intervient après qu’une coalition d’agences de presse, dont l’Associated Press, a demandé l’accès aux preuves que les procureurs ont présentées au tribunal le mois dernier. Le procureur du district de San Francisco avait refusé de mettre les pièces à conviction à la disposition des journalistes et les avocats de la défense se sont opposés à leur libération.

Un juge d’un tribunal d’État a jugé mercredi qu’il n’y avait aucune raison de garder la vidéo secrète.

___

Un Palestinien armé tue 7 personnes près de la synagogue de Jérusalem

JERUSALEM (AP) – Un homme armé palestinien a ouvert le feu devant une synagogue de Jérusalem-Est vendredi soir, tuant sept personnes, dont une femme de 70 ans, et en blessant trois autres avant d’être abattu par la police, ont déclaré des responsables. Il s’agissait de l’attaque la plus meurtrière contre des Israéliens depuis des années et augmentait la probabilité de nouvelles effusions de sang.

L’attaque, qui s’est produite alors que les habitants observaient le sabbat juif, est survenue un jour après qu’un raid militaire israélien a tué neuf Palestiniens en Cisjordanie. La fusillade de vendredi a déclenché des célébrations à la fois en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, où les gens ont tiré des coups de feu en l’air, klaxonné et distribué des bonbons.

L’explosion de violence, qui comprenait également un tir de roquettes depuis Gaza et des frappes aériennes israéliennes de représailles, a posé un défi précoce au nouveau gouvernement israélien, qui est dominé par des ultranationalistes qui ont poussé à une ligne dure contre la violence palestinienne. Cela a également assombri la visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken dans la région dimanche.

S’adressant aux journalistes au siège de la police nationale israélienne, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il avait procédé à une évaluation de la sécurité et décidé d’« actions immédiates ». Il a dit qu’il convoquerait son cabinet de sécurité samedi soir, après la fin du sabbat, pour discuter d’une autre réponse.

Netanyahu a refusé de donner des détails mais a déclaré qu’Israël agirait avec “détermination et sang-froid”. Il a appelé le public à ne pas se faire justice lui-même.

___

La police inculpe un deuxième adolescent dans une école de l’Iowa qui a tué 2 personnes

DES MOINES, Iowa (AP) – Les autorités ont accusé vendredi un deuxième adolescent de meurtre dans la mort par balle de deux étudiants dans un programme éducatif de Des Moines.

Bravon Michael Tukes, 19 ans, de Des Moines, fait face à deux chefs de meurtre au premier degré, un chef de tentative de meurtre et un chef de participation à un gang criminel.

Les accusations correspondent à celles déposées plus tôt dans la semaine contre Preston Walls, 18 ans, qui est accusé d’avoir tué par balle les deux adolescents du programme éducatif Starts Right Here lundi et d’avoir blessé le fondateur du programme.

La police a déclaré que les preuves montrent que Tukes a communiqué avec Walls avant et immédiatement après la fusillade et a conduit le véhicule dans lequel Walls aurait fui. Tukes et Walls sont membres du même gang et ont commis la fusillade “en relation avec cette appartenance à un gang”, a déclaré la police dans un communiqué de presse.

La police a déclaré avoir récupéré quatre armes à feu au cours de son enquête.

___

Le chef de la DEA Mexique évincé discrètement pour ses liens avec des avocats spécialisés dans la drogue

MIAMI (AP) – La Drug Enforcement Administration des États-Unis a discrètement évincé son ancien haut responsable au Mexique l’année dernière pour un contact inapproprié avec les avocats des narcotrafiquants, une fin embarrassante à un bref mandat marqué par la détérioration de la coopération entre les pays et un flux record de cocaïne, héroïne et le fentanyl de l’autre côté de la frontière.

La socialisation et les vacances de Nicholas Palmeri avec des avocats de la drogue de Miami, détaillés dans des dossiers confidentiels consultés par l’Associated Press, ont entraîné sa chute ultime après seulement 14 mois en tant que puissant directeur régional de la DEA supervisant des dizaines d’agents à travers le Mexique, l’Amérique centrale et le Canada.

Mais des enquêtes internes distinctes ont soulevé d’autres signaux d’alarme, notamment des plaintes de gestion laxiste de la pandémie de coronavirus qui ont obligé deux agents malades à être transportés par avion hors du pays. Et un autre révélé la semaine dernière a révélé que Palmeri avait approuvé l’utilisation de fonds de lutte contre la drogue à des fins inappropriées et a demandé à être remboursé pour payer sa propre fête d’anniversaire.

“Le poste de directeur régional au Mexique est le plus important dans les opérations étrangères de la DEA, et quand quelque chose comme ça se produit, c’est perturbateur”, a déclaré Mike Vigil, ancien chef des opérations internationales de la DEA.

“C’est encore plus critique en raison de la détérioration de la situation avec le Mexique”, a ajouté Phil Jordan, ancien directeur du El Paso Intelligence Center de la DEA. « Si nous n’avons pas de directeur régional ou d’agent responsable là-bas, cela va à l’encontre des opérations globales de l’agence car tout transite par le Mexique, que ce soit en provenance de Colombie ou du fentanyl qui transite par la Chine. Cela ne peut pas être pris à la légère. »

___

On se souvient de Tire Nichols comme d’une belle âme avec un œil créatif

La plupart des week-ends, Tire Nichols se dirigeait vers le parc de la ville, dirigeait son appareil photo vers le ciel et attendait que le soleil se couche.

« La photographie m’aide à regarder le monde d’une manière plus créative. Cela m’exprime d’une manière que je ne peux pas écrire pour les gens », a-t-il écrit sur son site Web. Il préférait les paysages et aimait le plus la lueur des couchers de soleil, a déclaré sa famille.

“Ma vision est d’amener mes téléspectateurs au plus profond de ce que je vois à travers mes yeux et à travers mon objectif”, a écrit Nichols. “Les gens ont une histoire à raconter, pourquoi ne pas la capturer.”

Nichols, un père de 29 ans, rentrait chez lui après avoir pris des photos du ciel le 7 janvier, lorsque la police l’a arrêté. Il n’était qu’à quelques minutes de la maison qu’il partageait avec sa mère et son beau-père, lorsqu’il a été tué dans ce que les autorités ont décrit comme une attaque brutale par cinq policiers de Memphis, qui ont depuis été accusés de meurtre au deuxième degré et d’autres infractions.

« Personne n’est parfait, personne. Mais il était sacrément proche », a déclaré sa mère, RowVaughn Wells, lors d’une conférence de presse cette semaine, quelques instants après avoir regardé la vidéo de son fils battu à mort. “Il était sacrément proche de la perfection.”

___

Pence: “Des erreurs ont été commises” dans la gestion des dossiers classifiés

MIAMI (AP) – L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré vendredi qu’il assumait “l’entière responsabilité” après la découverte de documents classifiés à son domicile dans l’Indiana.

Dans ses premiers commentaires publics depuis la découverte, Pence a déclaré qu’il n’était pas au courant que les documents se trouvaient dans sa résidence, mais a reconnu que son manque de connaissance n’était pas une excuse.

“Soyons clairs: ces documents classifiés n’auraient pas dû se trouver dans ma résidence personnelle”, a déclaré Pence à l’Université internationale de Floride, où il parlait d’économie et faisait la promotion de son nouveau livre, “So Help Me God”. “Des erreurs ont été commises et j’en assume l’entière responsabilité.”

La découverte rendue publique par l’équipe de Pence plus tôt cette semaine a marqué la dernière d’une série de récupérations de papiers sensibles au domicile d’actuels et d’anciens hauts responsables américains. Le ministère de la Justice enquêtait déjà sur la découverte de documents classifiés dans la station balnéaire de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump et au domicile du président Joe Biden dans le Delaware et dans son ancien bureau de Washington.

L’acceptation publique par Pence de la responsabilité de sa gestion des documents marque un écart par rapport aux réactions de Trump, son ancien patron, et de Biden dans leurs propres cas. Trump a dénoncé la perquisition de Mar-a-Lago comme “l’un des abus de pouvoir les plus choquants de toute administration dans l’histoire américaine” et a suggéré sans preuve que les enquêteurs pourraient avoir caché les documents. Biden a déclaré qu’il était surpris d’apprendre que les documents avaient été trouvés mais qu’il n’avait “aucun regret” sur la façon dont le public a été informé.

___

Un soldat afghan qui demande l’asile aux États-Unis espère réaliser le “rêve américain”

HOUSTON (AP) – Au cours des mois où il a été détenu au Texas pendant son combat légal pour rester aux États-Unis, le soldat afghan Abdul Wasi Safi pensait qu’il finirait par être renvoyé dans son pays d’origine et qu’il rencontrerait probablement la mort aux mains du Taliban en raison de son travail avec l’armée américaine.

Mais vendredi, il était un homme libre, plein d’espoir que l’aide qu’il a fournie à l’armée américaine l’aidera finalement à obtenir l’asile aux États-Unis.

Au milieu des câlins de son frère et de ses avocats, Wasi Safi a fièrement souri en recevant un prix de l’un de ses partisans – la membre du Congrès Sheila Jackson Lee, une démocrate de Houston – qui a honoré son service militaire aux États-Unis. Il a dit qu’il espérait que ce serait un signe avant-coureur des choses à venir pour lui dans sa nouvelle vie aux États-Unis.

“J’ai bon espoir pour la prochaine étape de ce processus et pour pouvoir un jour vivre le rêve américain”, a déclaré Wasi Safi lors d’une conférence de presse à Houston.

Au cours des derniers mois, Wasi Safi, 27 ans, avait été emprisonné par les autorités fédérales après avoir été arrêté alors qu’il traversait la frontière américano-mexicaine en septembre près d’Eagle Pass, au Texas.

___

Comète verte zoomant sur notre chemin, dernière visite il y a 50 000 ans

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – Une comète revient sur notre chemin après 50 000 ans.

La boule de neige sale a été visitée pour la dernière fois à l’époque de Néandertal, selon la NASA. Il arrivera à moins de 26 millions de miles (42 millions de kilomètres) de la Terre mercredi avant de s’éloigner à nouveau, et il est peu probable qu’il revienne avant des millions d’années.

Alors, levez les yeux, contrairement au titre du film sur la comète tueuse “Don’t Look Up”.

Découverte il y a moins d’un an, cette comète verte inoffensive est déjà visible dans le ciel nocturne du nord avec des jumelles et de petits télescopes, et peut-être à l’œil nu dans les coins les plus sombres de l’hémisphère nord. On s’attend à ce qu’il s’éclaircisse à mesure qu’il se rapproche et s’élève plus haut à l’horizon jusqu’à la fin janvier, mieux vu avant l’aube. Le 10 février, il sera près de Mars, un bon point de repère.

Les skygazers de l’hémisphère sud devront attendre le mois prochain pour avoir un aperçu.

