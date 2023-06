AP News en bref à 23 h 04 HAE

Le submersible Titan a implosé, tuant les 5 personnes à bord, selon les garde-côtes américains

Un submersible transportant cinq personnes vers le Titanic a implosé près du site du naufrage et a tué tout le monde à bord, ont annoncé jeudi les autorités, mettant fin tragiquement à une saga qui comprenait une recherche urgente 24 heures sur 24 et une veillée mondiale pour le navire disparu. .

La lueur d’espoir qui restait pour retrouver les cinq hommes vivants a été anéantie tôt jeudi, lorsque l’approvisionnement en oxygène de 96 heures du submersible devait s’épuiser après son lancement dimanche et la Garde côtière a annoncé que des débris avaient été trouvés à environ 1 600 pieds ( 488 mètres) du Titanic dans les eaux de l’Atlantique Nord.

« Il s’agissait d’une implosion catastrophique du navire », a déclaré le contre-amiral John Mauger, du premier district de la Garde côtière.

Après que l’engin ait été porté disparu, l’US Navy est retournée et a analysé ses données acoustiques et a trouvé une anomalie qui était « compatible avec une implosion ou une explosion dans le voisinage général de l’endroit où le submersible Titan fonctionnait lorsque les communications ont été perdues », un haut responsable de la Marine. officiel a déclaré à l’Associated Press jeudi.

Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’un système de détection acoustique sensible.

___

Les républicains de la Chambre repoussent pour l’instant l’offre de destitution de Biden alors que la droite dure réclame de l’action

WASHINGTON (AP) – Désireux de destituer le président Joe Biden, les républicains d’extrême droite ont forcé jeudi un vote qui a renvoyé l’affaire aux commissions du Congrès, démontrant clairement le défi auquel le président Kevin McCarthy est confronté pour contrôler le parti majoritaire.

La capacité d’un seul législateur de la Chambre des 435 membres à conduire une résolution de destitution cette semaine a pris les républicains au dépourvu et beaucoup d’entre eux l’ont considérée comme une distraction par rapport à d’autres priorités.

La mesure accuse Biden de « crimes et délits graves » pour sa gestion de la frontière américaine avec le Mexique.

La représentante Lauren Boebert, soutenue par des alliés, a pu utiliser les règles de la Chambre pour forcer un vote rapide sur une question constitutionnelle aussi grave. Le vote de la ligne de parti 219-208 a envoyé sa résolution aux comités pour examen éventuel, comme tout autre projet de loi. Ils n’ont aucune obligation de faire quoi que ce soit.

Pourtant, Boebert, R-Colo., A fait valoir au cours du débat, « La Chambre prend des mesures historiques. »

___

La Cour suprême se prononce contre la nation Navajo dans l’affaire des droits d’eau du fleuve Colorado

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a statué contre la nation Navajo jeudi dans un différend concernant l’eau du fleuve Colorado frappé par la sécheresse.

Les États qui tirent de l’eau de la rivière – Arizona, Nevada et Colorado – et les districts hydrauliques de Californie également impliqués dans l’affaire avaient exhorté le tribunal à décider pour eux, ce que les juges ont fait dans une décision 5-4. Le Colorado avait fait valoir que le fait de se ranger du côté de la nation Navajo saperait les accords existants et perturberait la gestion du fleuve.

L’administration Biden avait déclaré que si le tribunal devait se prononcer en faveur de la nation Navajo, le gouvernement fédéral pourrait faire face à des poursuites judiciaires de la part de nombreuses autres tribus.

Les avocats de la nation Navajo avaient qualifié la demande de la tribu de modeste, disant qu’ils cherchaient simplement une évaluation des besoins en eau de la tribu et un plan pour y répondre.

Les faits de l’affaire remontent aux traités que la tribu et le gouvernement fédéral ont signés en 1849 et 1868. Le deuxième traité a établi la réserve comme le « foyer permanent » de la tribu – une promesse qui, selon la Nation Navajo, inclut un approvisionnement suffisant en eau. En 2003, la tribu a poursuivi le gouvernement fédéral, arguant qu’il n’avait pas pris en compte ni protégé les droits d’eau de la nation Navajo sur la partie inférieure du fleuve Colorado.

___

L’Indien Modi rencontre la presse à la Maison Blanche – et répond à de rares questions

WASHINGTON (AP) – Narendra Modi a fait quelque chose de très inhabituel jeudi à la Maison Blanche – il a répondu aux questions des journalistes.

C’est un événement rare pour le Premier ministre indien qui évite les moments imprévus et a présidé à un déclin constant de la liberté de la presse dans son pays.

La conférence de presse était plus limitée que celle que les présidents américains tiennent habituellement avec des dirigeants étrangers, mais même cela n’a pas été facile à organiser avec Modi. Les responsables indiens n’ont accepté l’événement que la veille, selon une personne proche du dossier qui a requis l’anonymat pour discuter des négociations sensibles.

Les responsables de l’administration ont déclaré aux conseillers de Modi que répondre aux questions des médias faisait partie intégrante de la conduite des visites d’État à la Maison Blanche, a déclaré la personne.

Un journaliste indien a posé des questions sur la lutte contre le changement climatique, et un journaliste américain a pressé Modi sur les problèmes de droits de l’homme – un sujet particulièrement délicat alors que les États-Unis cherchent à se rapprocher de l’Inde comme rempart contre l’influence de la Chine dans la région.

___

Match de cage des milliardaires de la technologie? Musk jette le gant et Zuckerberg accepte le défi

WASHINGTON (AP) – Elon Musk et Mark Zuckerberg sont prêts à se battre, hors ligne.

Dans un va-et-vient désormais viral vu sur Twitter et Instagram cette semaine, les deux milliardaires de la technologie ont apparemment convenu d’un « match en cage ».

Tout a commencé lorsque Musk, propriétaire de Twitter, a répondu à un tweet sur Meta qui se préparait à publier un nouveau rival sur Twitter appelé « Threads ». Il a cherché à savoir si le monde devenait « exclusivement sous la coupe de Zuck sans autre option » – mais un utilisateur de Twitter a ensuite averti en plaisantant Musk de la formation de jiu jitsu de Zuckerberg.

« Je suis partant pour un match en cage s’il est lol », a écrit Musk tard mardi.

Zuckerberg, PDG de la société mère de Facebook et d’Instagram Meta Platforms, a rapidement répondu – et a semblé accepter la proposition de Musk.

___

Un juge bloque la première interdiction de pilules abortives du Wyoming pendant que le tribunal décide du procès

CHEYENNE, Wyo. (AP) – Les pilules abortives resteront légales dans le Wyoming pour le moment, après qu’un juge a décidé jeudi que la première loi de l’État à les interdire n’entrera pas en vigueur le 1er juillet comme prévu pendant qu’un procès se poursuit .

Les avocats du Wyoming n’ont pas démontré que l’interdiction ne nuirait pas aux plaignants avant que leur procès ne soit résolu, a statué la juge du comté de Teton, Melissa Owens, après avoir entendu les arguments des deux parties. Pendant ce temps, ces plaignants « ont clairement montré un succès probable sur le fond », a déclaré Owens.

Alors que d’autres États ont institué des interdictions de facto sur les médicaments en interdisant largement l’avortement, seul le Wyoming a spécifiquement interdit les pilules abortives. La Cour suprême des États-Unis a statué en avril que l’accès à l’une des deux pilules, la mifépristone, pouvait se poursuivre pendant que les justiciables cherchaient à annuler l’approbation de la Food and Drug Administration.

L’interdiction de la pilule dans le Wyoming est contestée par quatre femmes, dont deux obstétriciennes, et deux organisations à but non lucratif. L’un des groupes, Wellspring Health Access, a ouvert ses portes en tant que première clinique d’avortement à service complet de l’État depuis des années en avril à la suite d’un incendie criminel en 2022.

Ils poursuivent également pour mettre fin à une interdiction quasi totale de l’avortement promulguée dans le Wyoming en mars. Owens a également suspendu cette loi et combiné les deux poursuites.

___

3M atteint un règlement de 10,3 milliards de dollars pour la contamination des systèmes d’eau avec des «produits chimiques pour toujours»

TRAVERSE CITY, Michigan (AP) – Le fabricant de produits chimiques 3M Co. paiera au moins 10,3 milliards de dollars pour régler des poursuites judiciaires concernant la contamination de nombreux systèmes d’eau potable publics américains par des composés potentiellement nocifs utilisés dans la mousse anti-incendie et une multitude de produits de consommation, a déclaré la société. Jeudi.

L’accord compenserait les fournisseurs d’eau pour la pollution par des substances perfluorées et polyfluorées, connues collectivement sous le nom de PFAS – une large classe de produits chimiques utilisés dans les produits antiadhésifs, résistants à l’eau et aux graisses tels que les vêtements et les ustensiles de cuisine.

Décrits comme des «produits chimiques éternels» parce qu’ils ne se dégradent pas naturellement dans l’environnement, les PFAS ont été associés à divers problèmes de santé, notamment des dommages au foie et au système immunitaire et certains cancers.

Les composés ont été détectés à des niveaux variables dans l’eau potable à travers le pays. L’Environmental Protection Agency a proposé en mars des limites strictes pour deux types courants, le PFOA et le PFOS, et a déclaré qu’elle souhaitait en réglementer quatre autres. Les fournisseurs d’eau seraient responsables de la surveillance de leurs systèmes pour les produits chimiques.

L’accord réglerait une affaire qui devait être jugée plus tôt ce mois-ci concernant une réclamation de Stuart, en Floride, l’une des quelque 300 communautés qui ont intenté des poursuites similaires contre des entreprises qui produisaient de la mousse anti-incendie ou le PFAS qu’elle contenait.

___

DeSantis poursuit l’administration Biden pour le système d’accréditation universitaire

TAMPA, Floride (AP) – Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé jeudi que l’État avait intenté une action en justice contre l’administration Biden et le département américain de l’Éducation au sujet des agences d’accréditation, qui contrôlent l’aide fédérale aux étudiants.

Le procès, déposé mercredi devant le tribunal fédéral de Fort Lauderdale, conteste une loi fédérale qui oblige les collèges et les universités à se soumettre à des accréditeurs privés pour se qualifier pour un financement fédéral. Il cible le ministère américain de l’Éducation, le secrétaire Miguel Cardona et d’autres fonctionnaires fédéraux.

Le procès intervient alors que DeSantis, qui sollicite l’investiture présidentielle républicaine de 2024, impose son programme conservateur au système éducatif de l’État. Plus tôt cette année, il a nommé des administrateurs au conseil d’administration du New College of Florida, une petite école de Sarasota d’environ 1 000 étudiants qui était surtout connue pour sa pensée progressiste et ses offres de cours créatives. Le nouveau conseil a l’intention de transformer l’école en une école d’arts libéraux classiques sur le modèle du favori conservateur Hillsdale College dans le Michigan.

Parlant du procès d’accréditation jeudi, DeSantis a déclaré qu’il refusait « de s’incliner devant des accréditeurs non responsables qui pensent qu’ils devraient diriger les universités publiques de Floride ».

« Nous demandons au tribunal de déclarer cet arrangement inconstitutionnel », a déclaré DeSantis.

___

Victor Wembanyama est le choix n ° 1 du repêchage de la NBA, avec des attentes de célébrité

NEW YORK (AP) – Victor Wembanyama a été le choix n ° 1 présumé pendant des mois, la rare certitude dans un processus de repêchage de la NBA qui est souvent un jeu de devinettes.

Pourtant, alors que l’horloge au-dessus de la scène à laquelle il faisait face s’arrêtait à zéro, des papillons s’installèrent.

« Les cinq minutes les plus longues de ma vie », a déclaré Wembanyama.

Les San Antonio Spurs sont convaincus qu’il vaudra la peine d’attendre.

Les Spurs ont emmené le joueur de 19 ans de France qui arrive avec d’énormes attentes pour devenir la nouvelle sensation du basket-ball jeudi soir, déclenchant des chants de « Wemby ! Wemby » d’un groupe de fans des Spurs agitant des pancartes depuis la première rangée de sièges du Barclays Center à Brooklyn.

___

La pop star Kesha et le producteur Dr. Luke règlent une bataille juridique de longue date pour viol et diffamation

NEW YORK (AP) – La pop star Kesha et le producteur Dr. Luke ont réglé près d’une décennie de poursuites et contre-poursuites pour son accusation de l’avoir droguée et violée et son affirmation selon laquelle elle l’a inventé et l’a diffamé, ont-ils annoncé jeudi, avec le chanteur disant que « seul Dieu sait ce qui s’est passé cette nuit-là ».

Le Dr Luke, quant à lui, a déclaré qu’il était «absolument certain que rien ne s’était passé. Je ne l’ai jamais droguée ni agressée.

Les termes de l’accord n’ont pas été immédiatement divulgués, car elle et lui ont révélé sur Instagram qu’ils avaient convenu d’une « résolution » de l’affaire et d’une déclaration de chacun d’eux. Des messages sollicitant des commentaires ont été envoyés à leurs avocats.

« Je ne peux pas raconter tout ce qui s’est passé », a écrit Kesha, ajoutant qu’elle ne souhaite « que la paix à toutes les parties impliquées ».

Le Dr Luke, à son tour, a dit qu’il lui souhaitait bonne chance et voulait « mettre cette affaire difficile derrière moi » après des années de lutte pour effacer son nom.

The Associated Press