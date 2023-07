AP News en bref à 23 h 04 HAE

Les accusations du 6 janvier contre Trump ajouteraient à son péril juridique croissant alors qu’il fait campagne pour 2024

WASHINGTON (AP) – Paiements silencieux. Dossiers classifiés. Et maintenant, ses efforts pour annuler les élections de 2020 qui ont conduit à l’attaque du Capitole. Déjà confronté à des affaires pénales à New York et en Floride, Donald Trump est en péril juridique croissant alors que les enquêtes sur sa lutte pour s’accrocher au pouvoir après sa défaite électorale semblent arriver à leur point culminant.

Une lettre ciblée envoyée à Trump par l’avocat spécial Jack Smith suggère qu’il pourrait bientôt être inculpé de nouvelles accusations fédérales, ajoutant à la situation remarquable d’un ancien président confronté à une éventuelle peine de prison tout en luttant pour récupérer la Maison Blanche en tant que favori pour la nomination républicaine.

La vaste enquête de Smith sur les semaines chaotiques entre la défaite électorale de Trump et l’attaque de ses partisans contre le Capitole le 6 janvier 2021 semble toucher à sa fin, tout comme un autre cas pourrait se profiler à l’horizon. Un grand jury qui a prêté serment ce mois-ci en Géorgie examinera probablement s’il convient d’inculper Trump et ses alliés républicains pour leurs efforts visant à inverser sa défaite électorale dans l’État.

Trump a nié les actes répréhensibles dans tous les cas et a rejeté les poursuites comme un effort malveillant pour nuire à sa campagne de 2024.

Voici un aperçu de l’enquête du 6 janvier, des affaires judiciaires de Trump et de ce qui pourrait arriver ensuite :

___

Un homme armé en Nouvelle-Zélande tue 2 personnes avant la Coupe du monde féminine

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande (AP) – Un homme armé a pris d’assaut un chantier de construction de grande hauteur dans le centre-ville d’Auckland tôt jeudi matin, tirant sur des travailleurs terrifiés et tuant deux personnes alors que la Nouvelle-Zélande se préparait à accueillir des matchs du tournoi de la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Le tireur a été retrouvé mort après une fusillade policière, au cours de laquelle un officier a été blessé par balle. Quatre civils ont également été blessés.

La fusillade s’est produite près des hôtels où l’équipe de Norvège et d’autres équipes de football ont séjourné.

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a déclaré que le tournoi se déroulerait comme prévu.

« Clairement, avec le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA ce soir, il y a beaucoup d’yeux rivés sur Auckland », a déclaré Hipkins. « Le gouvernement a parlé aux organisateurs de la FIFA ce matin et le tournoi se déroulera comme prévu. »

___

Des manifestants en Irak prennent d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad dans un contexte de colère persistante face à l’incendie du Coran

BAGDAD (AP) – Des manifestants irrités par l’incendie d’une copie du Coran ont pris d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad tôt jeudi, pénétrant par effraction dans l’enceinte et allumant un petit incendie.

Des vidéos en ligne montraient des manifestants au poste diplomatique brandissant des drapeaux et des pancartes montrant l’influent religieux chiite irakien et dirigeant politique Muqtada al-Sadr. Il n’était pas clair s’il y avait du personnel à l’intérieur du complexe à l’époque.

Le ministère suédois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les vidéos montraient des dizaines d’hommes escaladant la clôture du complexe, avec le son d’eux essayant de casser une porte d’entrée. Un autre a montré ce qui semblait être un petit feu allumé. D’autres images montraient des hommes, certains torse nu dans la chaleur de l’été, à l’intérieur de ce qui semblait être une pièce de l’ambassade, une alarme audible en arrière-plan.

D’autres ont ensuite effectué des prières avant l’aube à l’extérieur de l’ambassade.

___

Une tornade endommage l’usine de Pfizer en Caroline du Nord alors que la chaleur torride et les inondations frappent d’autres parties des États-Unis

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Une tornade a gravement endommagé mercredi une importante usine pharmaceutique de Pfizer en Caroline du Nord, tandis que des pluies torrentielles ont inondé des communautés du Kentucky et une région allant de la Californie au sud de la Floride ont subi une chaleur plus torride.

Pfizer a confirmé que le grand complexe de fabrication avait été endommagé par une tornade qui s’est posée peu après midi près de Rocky Mount, mais a déclaré dans un e-mail qu’il n’y avait aucun rapport de blessures graves. Une déclaration ultérieure de l’entreprise a déclaré que tous les employés avaient été évacués en toute sécurité et pris en compte.

Des parties de toits ont été éventrées au sommet de ses bâtiments massifs. L’usine Pfizer stocke de grandes quantités de médicaments qui ont été jetés, a déclaré le shérif du comté de Nash, Keith Stone.

« J’ai des rapports sur 50 000 palettes de médicaments éparpillées dans l’établissement et endommagées par la pluie et le vent », a déclaré Stone.

L’usine produit des anesthésiques et d’autres médicaments ainsi que près de 25% de tous les médicaments injectables stériles utilisés dans les hôpitaux américains, a indiqué Pfizer sur son site Internet. Erin Fox, directrice principale de la pharmacie à l’Université de l’Utah Health, a déclaré que les dommages « entraîneront probablement des pénuries à long terme pendant que Pfizer s’efforce de déplacer la production vers d’autres sites ou de reconstruire ».

___

La course d’un soldat américain en Corée du Nord laisse les membres de la famille se demander pourquoi

KENOSHA, Wis. (AP) – Des membres de la famille du soldat de l’armée américaine qui ont traversé la frontière en Corée du Nord ont déclaré mercredi qu’il s’était peut-être senti dépassé alors qu’il faisait face à des problèmes juridiques et à sa possible libération imminente de l’armée.

Des proches ont décrit Pvt. Travis King, 23 ans, comme un solitaire tranquille qui ne buvait ni ne fumait et aimait lire la Bible. Après avoir grandi dans le sud-est du Wisconsin, il était ravi de servir son pays en Corée du Sud. Maintenant, la famille de King a du mal à comprendre ce qui a changé avant qu’il ne se précipite dans un pays avec une longue histoire de détention d’Américains et de les utiliser comme monnaie d’échange.

« Je ne peux pas le voir faire cela intentionnellement s’il était dans son bon sens », a déclaré le grand-père maternel de King, Carl Gates, à l’Associated Press depuis sa maison de Kenosha, dans le Wisconsin. «Travis est un bon gars. Il ne ferait rien pour blesser personne. Et je ne peux pas le voir essayer de se faire du mal.

King devait être renvoyé aux États-Unis cette semaine pour faire face à la discipline militaire après avoir purgé près de deux mois dans une prison sud-coréenne pour voies de fait. Mais au lieu d’embarquer sur un vol pour le Texas lundi, comme prévu, King s’est éclipsé et a discrètement rejoint un groupe de touristes civils mardi matin en direction de la zone démilitarisée qui divise la Corée du Sud et la Corée du Nord.

Même avec des problèmes juridiques qui pèsent sur lui, les proches de King ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi il avait agi comme il l’avait fait.

___

Les lanceurs d’alerte de l’IRS font des déclarations au Congrès sur la « marche lente » de l’affaire Hunter Biden

WASHINGTON (AP) – Les républicains de la Chambre ont soulevé mercredi des allégations non fondées contre le président Joe Biden au sujet des finances de sa famille alors qu’ils convoquaient des dénonciateurs de l’IRS pour témoigner publiquement pour la première fois au sujet des allégations selon lesquelles le ministère de la Justice aurait indûment interféré avec une enquête fiscale sur le fils de Biden, Hunter.

Les législateurs ont entendu les deux agents de l’IRS affectés à l’affaire Hunter Biden, qui ont examiné son non-paiement des impôts, pendant six heures de ce qui était souvent des témoignages exténuants. L’audience a eu lieu après que le fils du président a plaidé coupable le mois dernier à des accusations de délit fiscal dans ce que les républicains ont qualifié d’accord « amoureux ».

Pourtant, les républicains de la Chambre approfondissent leur propre enquête, faisant de larges allégations de corruption et d’actes répréhensibles de la part des Bidens, ce qui, selon eux, n’a pas été prouvé.

« Nous continuerons à suivre la piste de l’argent », a déclaré le représentant James Comer, président du House Oversight and Accountability Committee, en ouvrant la session. Le ministère de la Justice a démenti les allégations des lanceurs d’alerte. Et la Maison Blanche, dans un communiqué, a qualifié l’enquête et l’audience qui a suivi d' »attaques à motivation politique contre un avocat américain nommé par Trump, l’État de droit et l’indépendance de notre système judiciaire ».

Le principal démocrate du comité, le représentant du Maryland, Jamie Raskin, a déclaré que l’audience était « un théâtre de l’absurde ».

___

La sécurité de la Coupe du monde féminine renforcée avant le match d’ouverture après une fusillade meurtrière à Auckland

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande (AP) – La sécurité sera renforcée avant le match d’ouverture de la Coupe du monde féminine de jeudi soir après qu’un homme armé a tué deux personnes sur un chantier de construction du centre-ville d’Auckland, environ 12 heures avant le match co-organisateur de la Nouvelle-Zélande contre la Norvège.

L’hôtel de l’équipe norvégienne était situé à une courte distance de la fusillade, qui s’est produite dans la zone touristique de la ville près du terminal des ferries du port. La capitaine norvégienne Maren Mjelde a déclaré que ses coéquipiers avaient été réveillés par un hélicoptère planant à l’extérieur de l’hôtel.

« Nous nous sommes sentis en sécurité tout le temps », a déclaré Mjelde dans un communiqué. « La FIFA a un bon système de sécurité à l’hôtel et nous avons notre propre agent de sécurité dans l’équipe. Tout le monde semble calme et nous nous préparons normalement pour le match de ce soir.

Les responsables d’Eden Park, où le match devait se jouer après une cérémonie d’ouverture du tournoi, ont encouragé les détenteurs de billets à arriver tôt au stade.

« Il y aura une présence de sécurité accrue dans l’enceinte et à travers le site. Des mesures supplémentaires de gestion du trafic sont en place », a déclaré Eden Park.

___

Le président de l’Université de Stanford annonce sa démission en raison de préoccupations concernant ses recherches

SAN FRANCISCO (AP) – Le président de l’Université de Stanford a déclaré mercredi qu’il démissionnerait, citant un examen indépendant qui l’a disculpé d’inconduite dans la recherche mais a trouvé de « graves défauts » dans cinq articles scientifiques sur des sujets tels que le développement du cerveau dont il était l’auteur principal.

Marc Tessier-Lavigne a déclaré dans une déclaration aux étudiants et au personnel qu’il démissionnerait le 31 août.

La démission intervient après que le conseil d’administration a lancé un examen en décembre à la suite d’allégations de fraude et d’autres comportements contraires à l’éthique liés à la recherche et à des documents datant dans certains cas de deux décennies (1999, 2001, 2001).

Tessier-Lavigne, un neuroscientifique, dit qu’il « n’a jamais soumis un article scientifique sans croire fermement que les données étaient correctes et présentées avec précision ». Mais il dit qu’il aurait dû être plus diligent dans la recherche de corrections concernant son travail et qu’il aurait dû exploiter des laboratoires avec des contrôles plus stricts.

Les panélistes ont trouvé plusieurs cas de données manipulées dans les 12 articles sur lesquels ils ont enquêté, mais ont conclu qu’il n’était pas responsable de l’inconduite. Pourtant, ils ont constaté que chacun des cinq articles dans lesquels il était l’auteur principal « présente de graves défauts dans la présentation des données de recherche » et dans au moins quatre d’entre eux, il y avait une manipulation apparente des données par d’autres.

___

Le nouveau clip de Jason Aldean a été tourné sur un site de lynchage. Un grand réseau de musique country l’a tiré

Le dernier clip vidéo de la star de la musique country Jason Aldean pour « Try That In A Small Town », n’a duré qu’un week-end sur Country Music Television avant que le réseau ne le retire en réponse à un tollé suscité par son cadre et ses paroles.

Dans la vidéo, Aldean – qui a été nommé artiste de musique country de la décennie par l’Academy of Country Music – se produit devant le palais de justice du comté de Maury à Columbia, dans le Tennessee. C’est le site de l’émeute raciale de 1946 à Columbia et du lynchage par la foule en 1927 d’un adolescent noir de 18 ans nommé Henry Choate.

La vidéo d’Aldean, qui a été publiée vendredi dernier, a reçu de ferventes critiques en ligne, certains affirmant que le visuel est un « sifflet de chien » et d’autres le qualifiant de « pro-lynchage ».

Entrecoupées de séquences de performances d’Aldean, des extraits d’actualités d’émeutes violentes et d’incendies de drapeaux. Un chyron de Fox News se lit comme suit : « État d’urgence déclaré en Géorgie ».

« Cuse un flic, lui crache au visage / Tape sur le drapeau et allume-le / Ouais, tu penses que tu es dur », chante Aldean, qui est de Macon, en Géorgie. « J’ai une arme à feu que mon grand-père m’a donnée / Ils disent qu’un jour ils vont rafler / Eh bien, cette merde pourrait voler dans la ville, bonne chance / Essayez ça dans une petite ville. »

___

Wrexham ouvre sa tournée américaine avec une défaite 5-0 contre Chelsea avant 50 596 à Chapel Hill, Caroline du Nord

CHAPEL HILL, Caroline du Nord (AP) – Sue Martin avait préparé l’été pour sa famille de St. Augustine, en Floride.

Puis vint le mot que Chelsea et Wrexham joueraient un match amical de pré-saison sur le sol américain.

« Nous avions prévu des vacances entières et ils ont abandonné ce jeu », a déclaré Martin auparavant. « Nous avions besoin d’être ici. Nous aimons le football. Nous aimons Ryan Reynolds.

Reynolds et le copropriétaire Rob McElhenney ont fait passer Wrexham d’une équipe de cinquième niveau en difficulté à un favori des fans, en grande partie grâce aux docuseries diffusées dans le monde entier « Welcome to Wrexham ». Les Red Dragons ont entamé une tournée américaine de pré-saison de quatre matchs mercredi soir avec une défaite 5-0 contre Chelsea, qui a obtenu deux buts d’Ian Maatsen et un chacun de Conor Gallagher, Christopher Nkunku et Ben Chilwell. Le match a attiré 50 596 joueurs au Kenan Memorial Stadium.

Le match était un événement incontournable et le premier du genre dans cette ville universitaire. Chelsea, après une misérable 13e place en Premier League, était le champion d’Europe 2021, Wrexham, le plus ancien club du Pays de Galles, a été promu au quatrième niveau du football anglais.

The Associated Press