AP News en bref à 21 h 04 HAE

Hunter Biden est inculpé d’accusations fédérales d’achat d’armes à feu après l’échec de l’accord de plaidoyer

WASHINGTON (AP) — Hunter Biden a été inculpé jeudi pour des accusations fédérales en matière d’armes à feu, la dernière étape d’une enquête de longue date sur le fils du président qui place l’affaire sur la bonne voie vers un éventuel procès à enjeux élevés à l’approche des élections de 2024.

Biden est accusé d’avoir menti sur sa consommation de drogue lorsqu’il a acheté une arme à feu en octobre 2018, période au cours de laquelle il a reconnu souffrir d’une dépendance au crack, selon l’acte d’accusation déposé devant le tribunal fédéral du Delaware par un avocat spécial supervisant l’affaire.

L’acte d’accusation intervient des semaines après l’échec d’un accord de plaidoyer qui aurait évité un procès pénal et des gros titres distrayants pour le président Joe Biden.

La bataille judiciaire ne semble pas près de se terminer. L’avocat de la défense de Hunter Biden affirme qu’il n’a pas violé la loi et qu’il reste protégé par une disposition d’immunité qui faisait partie de l’accord de plaidoyer. Les accusations, quant à elles, sont rarement déposées en tant que chefs d’accusation isolés et une cour d’appel fédérale a récemment déclaré inconstitutionnelle la mesure qui lui était reprochée.

Il fait également l’objet d’une enquête pour ses relations commerciales, et le procureur spécial a indiqué que des poursuites fiscales pourraient être déposées à un moment donné à Washington ou en Californie, où il réside.

___

Les Américains sont fortement divisés sur la question de savoir si Biden a mal agi dans les affaires de son fils, selon un sondage AP-NORC

WASHINGTON (AP) – Environ la moitié des Américains déclarent avoir peu ou pas confiance dans le fait que le ministère de la Justice gère son enquête sur Hunter Biden de manière équitable et non partisane, et 1 sur 3 est très préoccupé par la possibilité que le président Joe Biden ait commis un acte répréhensible. liés aux relations commerciales de son fils, selon un nouveau sondage. Mais la fracture politique est flagrante.

Soixante-six pour cent des républicains – et seulement 7 % des démocrates – sont très ou extrêmement préoccupés par la question de savoir si Joe Biden a commis un acte répréhensible en ce qui concerne les relations commerciales de son fils, selon le sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Dans l’ensemble, les démocrates sont bien plus réticents à reprocher au président les relations commerciales de son fils.

« De mon point de vue, si Biden a fait quelque chose de mal, alors il devrait être tenu responsable », a déclaré Pilar DeAvila-Pinsley, 60 ans, une démocrate de New York. « Mais il n’y a aucune preuve de cela. »

Le sondage a été réalisé juste avant que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ne lance une enquête de destitution visant à lier le président aux relations commerciales de son fils et à détourner l’attention du péril juridique de Donald Trump alors que les deux hommes se battent à nouveau pour la Maison Blanche. Le procureur spécial nommé par le procureur général Merrick Garland a inculpé Hunter Biden jeudi pour achat d’armes à feu, un problème mis au jour lors de l’enquête sur ses transactions fiscales. L’enquête s’est poursuivie après l’échec d’un accord de plaidoyer cet été.

___

Les constructeurs automobiles et les travailleurs de l’automobile restent loin d’un accord alors que la date limite de grève de fin de journée approche

DETROIT (AP) — Alors que l’échéance approche juste avant minuit jeudi, le syndicat United Auto Workers et les trois constructeurs automobiles de Détroit restent très éloignés dans les négociations contractuelles et le syndicat se prépare à faire grève.

Mais les discussions se sont poursuivies jeudi, GM augmentant son offre salariale et Ford cherchant une contre-offre du syndicat.

L’UAW exige une augmentation des salaires de 36 % sur quatre ans, et les constructeurs automobiles General Motors, Ford et Stellantis, anciennement Fiat Chrysler, ont riposté avec des offres représentant environ la moitié de cette augmentation.

Le gouffre entre les deux parties menace de déclencher la première grève simultanée du syndicat United Auto Workers contre les trois entreprises de Détroit en 88 ans d’histoire du syndicat, un choc potentiel pour une économie américaine déjà mise à rude épreuve par une inflation élevée. C’est également un test de l’affirmation précieuse du président Joe Biden selon laquelle il est le président le plus pro-syndical de l’histoire des États-Unis.

Le président du syndicat, Shawn Fain, a déclaré mercredi que les constructeurs automobiles avaient augmenté leurs offres salariales initiales mais avaient rejeté certaines des autres revendications du syndicat.

___

Zelensky devrait se rendre à Washington alors que le Congrès débat d’une aide de 24 milliards de dollars à l’Ukraine.

WASHINGTON (AP) — Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est attendu à la Maison Blanche et au Capitole la semaine prochaine alors qu’il se rend aux États-Unis dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le voyage de Zelensky intervient alors que le Congrès débat de la demande du président Joe Biden de fournir jusqu’à 24 milliards de dollars d’aide militaire et humanitaire à l’Ukraine alors qu’elle lutte contre l’invasion russe.

Un responsable de l’administration, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de cette visite sensible, a déclaré que Zelensky rencontrerait Biden à la Maison Blanche jeudi prochain. Le voyage au Capitole a été confirmé par deux collaborateurs du Congrès ayant requis l’anonymat pour discuter des plans.

Le président ukrainien a effectué une visite de guerre à Washington en décembre 2022 et a prononcé un discours passionné lors d’une réunion conjointe du Congrès. À l’époque, il s’agissait de son premier voyage connu hors de son pays depuis l’invasion russe en février de la même année.

Dans son discours devant les législateurs enthousiastes, Zelenskyy a remercié les Américains pour leur aide au financement de l’effort de guerre et a déclaré que l’argent n’était « pas de la charité », mais un « investissement » dans la sécurité mondiale et la démocratie.

___

Dans quelle mesure l’ouragan Lee frappera-t-il la Nouvelle-Angleterre ? Le froid Atlantique Nord pourrait décider que

La Nouvelle-Angleterre est connue pour son climat capricieux, ses puissants vents du nord-est et ses blizzards. Les ouragans destructeurs, cependant, sont relativement rares et n’ont généralement pas la même puissance que les cyclones tropicaux qui frappent le sud-est.

Les ouragans perdent généralement un peu de vapeur et se transforment en tempêtes tropicales, ou tempêtes extratropicales, dans les eaux du nord.

QUESTIONS DE GÉOGRAPHIE

La Nouvelle-Angleterre, en attendant l’arrivée de l’ouragan Lee, est généralement protégée du pire de la colère d’un ouragan par les eaux froides de l’Atlantique Nord, ce qui devrait contribuer à réduire Lee au rang de tempête tropicale au moment où il arrivera samedi.

Un certain nombre de facteurs déterminent la trajectoire et la force d’un ouragan. Mais les eaux chaudes qui peuvent renforcer un ouragan se trouvent généralement au sud de Cape Cod. Au nord de là, les eaux de l’Atlantique sont beaucoup plus froides.

___

Kim Jong Un arrive dans la ville russe de Komsomolsk-sur-Amour pour une visite prévue à une usine d’avions de combat

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est arrivé vendredi à Komsomolsk-sur-Amour, dans l’extrême est de la Russie, et devrait visiter une usine qui fabrique des avions de combat, la Corée du Sud ayant déclaré craindre que sa visite soit axée sur l’expansion. coopération militaire dans le cadre d’un éventuel accord « armes contre technologie ».

La visite à Komsomolsk-sur-l’Amour est l’une des nombreuses visites que le dirigeant nord-coréen effectuera lors d’un voyage d’une journée en Russie. Arrivé à bord d’un train blindé en provenance de Corée du Nord, il est arrivé en Russie mardi et a été accueilli par des responsables dans une gare proche de la frontière entre la Russie et la Corée du Nord.

Après un long voyage en train vers le nord, Kim a rencontré mercredi le président Poutine au cosmodrome de Vostochny et a été accueilli par Poutine avec une poignée de main de 40 secondes. Jeudi, il a largement disparu de la vue, avant de réapparaître vendredi, heure locale.

L’agence de presse russe RIA Novosti a publié une vidéo montrant le train de Kim entrant dans la gare alors que des responsables nord-coréens attendaient devant une rampe spécialement construite et un tapis rouge. Peu de temps après, son convoi a quitté la gare de Komsomolsk-sur-Amour.

Poutine a déclaré à la télévision d’État russe après le sommet que Kim visiterait une usine aéronautique à Komsomolsk-sur-Amour, puis se rendrait à Vladivostok pour voir la flotte russe du Pacifique, une université et d’autres installations. La visite de l’usine aéronautique pourrait faire allusion à ce que Kim cherche à obtenir de la Russie en échange de l’aide qu’il apporte à la guerre de Poutine contre l’Ukraine.

___

En colère et frustré, McCarthy défie ses collègues de droite pour tenter de l’évincer de son poste

WASHINGTON — En colère, frustré et incapable de diriger une majorité républicaine fracturée et indisciplinée, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré jeudi à ses collègues qui menaçaient de l’évincer : faites-le.

Le leader républicain en difficulté a essentiellement mis son flanc d’extrême droite au défi de renoncer au risque d’un vote pour le démettre de ses fonctions.

Si vous voulez le faire, allez-y et essayez, a déclaré McCarthy aux républicains à huis clos.

« Déposez la f——- motion », a déclaré McCarthy, utilisant des grossièretés pour souligner, selon les personnes présentes à la réunion privée.

Avec l’imminence d’une fermeture du gouvernement, McCarthy est confronté au même problème tenace qui a poussé les Républicains avant lui à quitter le poste de président : essayer de diriger une majorité républicaine rompue, divisée entre ce qui reste du parti traditionnel et un élément de droite plus dur, largement allié à l’ancien parti. Le président Donald Trump.

___

Le bilan des inondations s’élève à 11 300 personnes dans la ville côtière de Derna, en Libye, selon une organisation humanitaire

DERNA, Libye (AP) — Le nombre de morts dans la ville côtière libyenne de Derna s’est élevé à 11 300 alors que les efforts de recherche se poursuivent à la suite d’une inondation massive alimentée par la rupture de deux barrages lors de fortes pluies, a déclaré jeudi le Croissant-Rouge libyen.

Marie el-Drese, secrétaire générale du groupe humanitaire, a déclaré par téléphone à l’Associated Press que 10 100 autres personnes seraient portées disparues dans la ville méditerranéenne. Les autorités sanitaires avaient précédemment estimé le nombre de morts à Derna à 5 500. La tempête a également tué environ 170 personnes ailleurs dans le pays.

Les inondations ont emporté des familles entières à Derna dimanche soir et ont mis en lumière les vulnérabilités de ce pays riche en pétrole, embourbé dans un conflit depuis le soulèvement de 2011 qui a renversé le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi.

Voici un aperçu de la situation :

QUE EST-IL ARRIVÉ EN LIBYE ?

___

Un rein de porc fonctionne pendant une durée record de 2 mois dans un corps donné, ce qui laisse espérer des transplantations animal-humain

NEW YORK (AP) — Des dizaines de médecins et d’infirmières se sont alignés silencieusement dans le couloir de l’hôpital en hommage : pendant deux mois historiques, un rein de porc a fonctionné normalement à l’intérieur de l’homme en état de mort cérébrale sur la civière qui passait devant eux.

L’expérience dramatique a pris fin mercredi lorsque les chirurgiens de NYU Langone Health ont retiré le rein de porc et ont rendu le corps donné de Maurice « Mo » Miller à sa famille pour la crémation.

Il s’agit de la plus longue durée de fonctionnement d’un rein de porc génétiquement modifié chez un humain, même s’il est décédé. Et en repoussant les limites de la recherche sur les morts, les scientifiques ont appris des leçons cruciales qu’ils s’apprêtent à partager avec la Food and Drug Administration – dans l’espoir de pouvoir éventuellement tester des reins de porc sur des êtres vivants.

«C’est une combinaison d’excitation et de soulagement», a déclaré à l’Associated Press le Dr Robert Montgomery, le chirurgien transplanteur qui a dirigé l’expérience. « Deux mois, c’est beaucoup pour avoir un rein de porc dans un si bon état. Cela vous donne beaucoup de confiance » pour les prochaines tentatives.

Montgomery, lui-même receveur d’une transplantation cardiaque, considère les greffes d’animal à humain comme cruciales pour atténuer la pénurie d’organes dans le pays. Plus de 100 000 personnes sont sur la liste d’attente nationale, la plupart ayant besoin d’un rein, et des milliers mourront en attendant.

___

La NASA affirme qu’il faut plus de science et moins de stigmatisation pour comprendre les ovnis

CAP CANAVERAL, Floride (AP) — La NASA a déclaré jeudi que l’étude des ovnis nécessiterait de nouvelles techniques scientifiques, notamment des satellites avancés, ainsi qu’un changement dans la façon dont les objets volants non identifiés sont perçus.

L’agence spatiale a publié les résultats d’une étude d’un an sur les ovnis.

Dans son rapport de 33 pages, une équipe indépendante mandatée par la NASA a averti que la perception négative entourant les ovnis constitue un obstacle à la collecte de données. Mais les responsables ont déclaré que l’implication de la NASA devrait contribuer à réduire la stigmatisation autour de ce qu’elle appelle les UAP, ou phénomènes anormaux non identifiés.

« Nous voulons faire passer le débat sur les PAN du sensationnalisme à la science », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. Il a promis une approche ouverte et transparente.

Les responsables ont souligné que le panel n’avait trouvé aucune preuve que les PAN avaient une origine extraterrestre. Mais Nelson a reconnu qu’avec des milliards d’étoiles dans des milliards de galaxies, une autre Terre pourrait exister.

The Associated Press