AP News en bref à 21 h 04 HAE

Des événements récents qui indiquent que le climat de la Terre est entré en territoire inexploré

Alors que le réchauffement de la Terre mijotait dans un nouveau territoire inquiétant cette semaine, les scientifiques ont déclaré que les records non officiels établis pour la température planétaire moyenne étaient un signe clair de la façon dont les polluants libérés par les humains réchauffent leur environnement. Mais la chaleur n’est aussi qu’un moyen pour la planète de nous dire que quelque chose ne va pas du tout, ont-ils déclaré.

« La chaleur détermine le rythme de notre climat à bien des égards… ce n’est jamais seulement la chaleur », a déclaré Kim Cobb, climatologue à l’Université Brown.

Les récifs coralliens en voie de disparition, les Nor’easters plus intenses et la fumée des feux de forêt qui a étouffé une grande partie de l’Amérique du Nord cet été sont parmi les nombreux autres signaux de détresse climatique.

« Le réchauffement croissant de notre planète causé par l’utilisation de combustibles fossiles n’est pas inattendu, mais il est dangereux pour nous, les humains, et pour les écosystèmes dont nous dépendons. Nous devons l’arrêter, rapidement », a déclaré Stefan Rahmstorf de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique.

Quelques autres « premières » et événements récents qui indiquent que le changement climatique est entré en territoire inconnu :

___

Pourquoi les États-Unis sont prêts à envoyer des armes à sous-munitions à l’Ukraine maintenant

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis ont décidé d’envoyer des armes à sous-munitions en Ukraine pour aider son armée à repousser les forces russes retranchées le long des lignes de front.

L’administration Biden devrait annoncer vendredi qu’elle en enverra des milliers dans le cadre d’un nouveau programme d’aide militaire d’une valeur de 800 millions de dollars, selon des personnes proches de la décision qui n’étaient pas autorisées à en discuter publiquement avant l’annonce officielle et se sont exprimées sur condition d’anonymat.

Cette décision déclenchera probablement l’indignation de certains alliés et groupes humanitaires qui s’opposent depuis longtemps à l’utilisation des bombes à fragmentation.

Les partisans affirment que la Russie a déjà utilisé l’arme controversée en Ukraine et que les munitions que les États-Unis fourniront auront un taux de ratés réduit, ce qui signifie qu’il y aura beaucoup moins de cartouches non explosées pouvant entraîner la mort involontaire de civils.

Voici un aperçu de ce que sont les armes à sous-munitions, où elles ont été utilisées et pourquoi les États-Unis envisagent de les fournir à l’Ukraine maintenant.

___

Un homme du Texas porté disparu alors qu’il était adolescent en 2015 n’a été porté disparu que pendant 1 jour, selon la police

HOUSTON (AP) – Le cas d’un homme du Texas qui a été porté disparu alors qu’il était adolescent en 2015 et retrouvé vivant la semaine dernière dans une église a pris une tournure inattendue jeudi lorsque la police a révélé que tout était un canular – l’homme n’était parti qu’un jour , mais lui et sa mère ont maintenu la ruse pendant huit ans en utilisant de faux noms.

Les procureurs n’ont déposé aucune accusation contre Janie Santana et son fils, Rudolph « Rudy » Farias IV, mais l’enquête se poursuit, ont déclaré les détectives de la police de Houston. Ils ont donné peu d’autres détails sur l’endroit où ils pensaient que l’affaire pourrait mener.

La famille de Santana a déclaré qu’elle soupçonnait que Farias n’avait pas disparu et a reproché à Santana de l’avoir éloigné d’eux toutes ces années.

« Nous sommes contrariés que (les autorités) ne fassent rien », a déclaré Pauline Sanchez Rodriguez, la tante de Farias, alors qu’elle et d’autres membres de la famille se tenaient devant le siège de la police de Houston.

Santana n’a pas retourné un appel téléphonique demandant des commentaires jeudi.

___

Le veto de 400 ans du gouverneur du Wisconsin met en colère les opposants dans un État avec une longue histoire de coupes créatives

MADISON, Wis. (AP) – Le gouverneur du Wisconsin a tenté de verrouiller une augmentation du financement des écoles pour les 400 prochaines années en émettant un veto partiel qui a provoqué la colère de ses détracteurs républicains et marque la dernière utilisation créative des pouvoirs de gouverneur uniques de l’État.

Le Wisconsin autorise les gouverneurs à modifier certaines lois en remplaçant des mots et des lettres où bon leur semble, et le gouverneur Tony Evers a frappé un trait d’union et « 20 » pour modifier la date de fin d’une augmentation des dépenses par étudiant de 325 $ de 2025 à 2425.

Avec ces changements apparemment simples, Evers a promulgué quatre siècles d’augmentations de financement qui ne peuvent être annulées à moins qu’un tribunal ne l’annule ou qu’une future législature et un gouverneur n’interviennent.

« Tout le monde va crier et hurler », a déclaré l’ancien gouverneur démocrate Jim Doyle, « mais il les a. »

Les gouverneurs du Wisconsin ont le pouvoir de veto partiel le plus étendu du pays car, contrairement à d’autres États, ils peuvent annuler presque n’importe quelle partie d’un projet de loi budgétaire. Cela comprend l’effacement des chiffres, de la ponctuation et des mots dans les projets de loi de dépenses pour créer parfois une nouvelle loi qui n’était pas l’intention de l’Assemblée législative.

___

Twitter menace de poursuites judiciaires contre Meta over Threads : rapport

NEW YORK (AP) – Twitter a menacé de poursuites judiciaires contre Meta pour sa nouvelle application textuelle appelée Threads, selon une lettre obtenue par Semafor.

Dans une lettre adressée mercredi au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, Alex Spiro, un avocat représentant Twitter, a accusé Meta d’avoir utilisé illégalement les secrets commerciaux et autres propriétés intellectuelles de Twitter en engageant d’anciens employés de Twitter pour créer une application « copieuse ».

Depuis le lancement de Threads mercredi soir, la nouvelle application de Meta a recueilli des dizaines de millions d’inscriptions. L’application, qui a été créée par l’équipe Instagram de la société, arrive à un moment où beaucoup recherchent des alternatives à Twitter pour échapper à la surveillance bruyante d’Elon Musk sur la plate-forme depuis son acquisition l’année dernière pour 44 milliards de dollars.

Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a répondu au rapport de la lettre de Spiro sur Threads jeudi après-midi, en écrivant : « personne dans l’équipe d’ingénierie de Threads n’est un ancien employé de Twitter – ce n’est tout simplement pas une chose ».

Dans la lettre, que Semafor a rapportée pour la première fois jeudi, Spiro a déclaré que Twitter « a l’intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle » – et a noté le droit de l’entreprise de demander des recours civils ou une injonction. Il a ajouté que la lettre marquait une «mise en demeure» pour Meta de conserver les documents pertinents pour un éventuel différend entre les sociétés.

___

Les détenus de Guantanamo racontent au premier visiteur indépendant les cicatrices de la torture et espèrent partir

NATIONS UNIES (AP) – Au centre de détention américain de Guantanamo Bay, les hommes vieillissants connus par leurs numéros de série sont arrivés à la réunion enchaînés. Chacun a dit au visiteur – pour beaucoup la première personne indépendante à qui ils avaient parlé en 20 ans – « Tu es venu trop tard. »

Mais ils parlaient toujours du peu de contacts avec leurs familles, de leurs nombreux problèmes de santé, des cicatrices psychologiques et physiques de la torture et des abus qu’ils avaient subis, et de leurs espoirs de partir et de retrouver leurs proches.

Pour la première fois depuis l’ouverture de l’installation à Cuba en 2002, un président américain avait autorisé la visite d’une enquêteuse indépendante des Nations Unies, Fionnuala Ní Aoláin.

Elle a déclaré dans une interview à l’Associated Press qu’il est vrai qu’elle est arrivée trop tard, car un total de 780 hommes musulmans y ont été détenus à la suite des attentats terroristes du 11 septembre qui ont tué près de 3 000 personnes, et aujourd’hui il n’en reste plus que 30.

Les Nations Unies avaient essayé pendant de nombreuses années d’envoyer un enquêteur indépendant, mais les administrations de George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump avaient refusé.

___

Un adolescent de l’Iowa condamné à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 35 ans pour la mort brutale d’un professeur d’espagnol

DES MOINES, Iowa (AP) – Le premier des deux adolescents de l’Iowa qui ont plaidé coupable d’avoir battu à mort leur professeur d’espagnol au lycée avec une batte de baseball a été condamné jeudi à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 35 ans de prison.

Un juge a condamné Willard Miller après une audience de détermination de la peine qui a duré plus de sept heures.

Miller et un autre adolescent, Jeremy Goodale, avaient plaidé coupable en avril de l’attaque de 2021 contre Nohema Graber. L’enseignante de 66 ans a été mortellement battue alors qu’elle se promenait régulièrement l’après-midi dans un parc de Fairfield.

Lors de la condamnation de Miller, le juge du tribunal de district, Shawn Showers, a reconnu le jeune âge de Miller, mais a également noté qu’il avait «écourté la précieuse vie de Nohema Graber», dévastant sa famille et la communauté.

« Je trouve que votre intention et vos actions étaient sinistres et mauvaises. Ces actes ont entraîné la perte intentionnelle de vies humaines de manière brutale », a déclaré Showers. « Il n’y a aucune excuse. »

___

Britney Spears dit que la sécurité de Wembanyama l’a frappée à Las Vegas, la recrue des Spurs dit qu’il a été attrapé

LAS VEGAS (AP) – La recrue des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, a déclaré jeudi qu’il pensait que Britney Spears l’avait attrapé par derrière alors qu’il entrait dans un restaurant d’un casino de Las Vegas, et que le service de sécurité avec lequel il était avait repoussé la pop star.

Wembanyama a déclaré qu’on ne lui avait dit que Spears était la personne qui l’avait attrapé que des heures plus tard et qu’il ne l’avait jamais vraiment vue.

Spears, qui a déposé un rapport auprès de la police de Las Vegas, a déclaré dans des publications sur Twitter et Instagram que l’accrochage était « super embarrassant » et a nié avoir attrapé Wembanyama, affirmant qu’elle ne lui avait « tapoté que sur l’épaule pour attirer son attention ».

Elle a dit qu’elle l’avait reconnu plus tôt dans la soirée et en voyant le choix n ° 1 du repêchage de la NBA de cette année – un français de 7 pieds 3 pouces qui entre dans la NBA avec autant de succès que quiconque depuis LeBron James il y a 20 ans – et elle « a décidé de l’approcher et de le féliciter pour son succès ».

Spears a déclaré: «Sa sécurité m’a ensuite remis au visage sans se retourner, devant une foule. J’ai failli me renverser et me faire perdre mes lunettes.

___

Une fillette de 2 ans disparue est retrouvée morte dans une ruelle envahie par la végétation de Detroit, mettant fin à une recherche massive

LANSING, Michigan (AP) – Une fillette de 2 ans du Michigan disparue lors d’une attaque contre sa mère a été retrouvée morte à près de 161 kilomètres à Detroit, trois jours après sa disparition.

Le corps de Wynter Cole Smith a été découvert mercredi soir par des agents du FBI dans une ruelle envahie par la végétation dans un quartier de l’est de Detroit, mettant fin à une recherche massive le long d’une autoroute majeure entre la ville et la capitale de l’État.

« Je suis profondément attristé d’annoncer que la recherche de Wynter Cole Smith est terminée », a déclaré le chef de la police de Lansing, Ellery Sosebee. « Cette enquête est passée d’une affaire d’enfant disparu à une enquête sur un homicide. »

Sosebee a refusé de donner plus de détails et il a promis que la famille de la jeune fille obtiendrait justice.

« Ce n’est pas le résultat que personne espérait », a déclaré Sosebee.

___

Le valet Trump Walt Nauta plaide non coupable dans une affaire de documents classifiés

MIAMI (AP) – Le valet de Donald Trump, Walt Nauta, a plaidé non coupable jeudi pour avoir aidé l’ancien président à cacher des documents classifiés aux autorités fédérales, comparaissant avec un nouvel avocat basé en Floride pour le représenter au fur et à mesure que l’affaire avance.

Nauta a été inculpé aux côtés de Trump en juin dans un acte d’accusation de 38 chefs d’accusation alléguant la mauvaise gestion de documents classifiés. Sa mise en accusation devait avoir eu lieu deux fois auparavant, mais il avait eu du mal à retenir un avocat agréé en Floride et une comparution a été reportée en raison de ses problèmes de voyage.

Avant sa mise en accusation, Nauta a embauché Sasha Dadan, un avocat de la défense pénale et ancien défenseur public dont le principal cabinet d’avocats est à Fort Pierce, où est basé le juge qui s’occuperait du procès. Elle a comparu devant le tribunal avec Nauta, aux côtés de son avocat de Washington, Stanley Woodward, qui a plaidé non coupable en son nom.

Nauta a répondu «Oui, Votre Honneur», lorsqu’on lui a demandé s’il avait examiné l’acte d’accusation lors de la brève comparution devant le tribunal. Lui et ses avocats sont sortis du palais de justice après la mise en accusation et sont entrés dans une berline Mercedes-Benz noire sans répondre aux questions des journalistes.

Trump a plaidé non coupable lors de sa mise en accusation le 13 juin pour des accusations de rétention délibérée d’informations sur la défense nationale. Mais la mise en accusation de Nauta a été reportée ce jour-là en raison de la situation de l’avocat, puis a été repoussée la semaine dernière lorsqu’un vol du New Jersey qu’il devait prendre a été annulé.

