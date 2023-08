AP News en bref à 18 h 09 HAE

Le déluge de la tempête tropicale Hilary frappe la Californie après avoir touché terre le long de la côte mexicaine de Baja

SAN DIEGO (AP) – Des eaux de crue meurtrières ont inondé les rues de la Basse-Californie aride du Mexique dimanche alors que la tempête tropicale Hilary s’est déplacée à terre, entraînant des pluies torrentielles dans le sud de la Californie, et les inquiétudes ont monté que des crues soudaines pourraient frapper dans des endroits aussi éloignés au nord que l’Idaho qui deviennent rarement aussi lourds pluie.

Les prévisionnistes ont déclaré que Hilary était la première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans, entraînant des risques d’inondations soudaines, de glissements de terrain, de tornades isolées, de vents violents et de pannes de courant.

Hilary a touché terre le long de la côte mexicaine dans une zone peu peuplée à environ 150 miles (250 kilomètres) au sud d’Ensenada, sur un chemin pour frapper Tijuana sujette aux glissements de terrain dimanche soir, menaçant les maisons improvisées qui s’accrochent aux collines juste au sud de la frontière américaine.

Au moins 9 millions de personnes étaient sous le coup d’avertissements d’inondation soudaine alors que de fortes pluies tombaient sur le sud de la Californie normalement ensoleillé avant le gros de la tempête. Les zones désertiques étaient particulièrement sensibles, ainsi que les coteaux avec des cicatrices de brûlures de feux de forêt, ont averti les prévisionnistes.

De la boue s’est déversée sur les autoroutes, les systèmes de drainage ont été submergés par l’eau et des branches d’arbres sont tombées par endroits de San Diego à Los Angeles. Le service météorologique a déclaré que des tornades étaient possibles dimanche après-midi dans l’est du comté de San Diego.

___

Quelle est la position des candidats à la présidentielle de 2024 sur l’avortement ? Regarde

COLUMBIA, SC (AP) – Plus d’un an après que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit fédéral à l’avortement, la question a parfois dominé la discussion parmi les républicains à la recherche de l’investiture présidentielle de leur parti en 2024 et sera certainement exposée lors de la première Débat sur la campagne du GOP mercredi à Milwaukee.

Une partie de la division entre les candidats est venue sur la question de savoir s’il devrait y avoir une interdiction nationale de la pratique – et après combien de semaines – maintenant que les juges ont renvoyé un débat spécifique sur la légalité de l’avortement aux États.

Retour sur la façon dont se joue la question de l’avortement chez les candidats républicains et démocrates :

L’ATOUT DE DONALD

L’ancien président, l’actuel favori du GOP, a souvent éludé la question de l’avortement, alors même que les républicains de tout le pays ont célébré la décision de la Cour suprême.

___

De la tourmente au triomphe, l’Espagne remporte son premier titre en Coupe du monde féminine avec une victoire 1-0 sur l’Angleterre

SYDNEY (AP) – L’Espagne célébrait dimanche son premier trophée de la Coupe du monde féminine après qu’un affichage impressionnant s’est avéré trop pour l’Angleterre lors d’une victoire 1-0 pour La Roja.

Olga Carmona a marqué dans la première moitié de la finale et l’Espagne a tenu bon pour couronner le tournoi d’un mois.

Surmontant la tourmente qui avait entouré l’équipe, la victoire a fait de l’Espagne la première équipe à détenir les titres mondiaux des moins de 17 ans, des moins de 20 ans et des seniors en même temps. L’Espagne est le cinquième vainqueur en neuf éditions de la Coupe du monde féminine et a rejoint l’Allemagne en tant que deux seules nations à remporter les titres masculin et féminin.

Au coup de sifflet final, les joueurs espagnols se sont entassés devant leur but. Ils dansaient toujours sur le terrain jusqu’à la remise des trophées, où ils ont embrassé le trophée et levé les bras triomphalement alors que des paillettes dorées tombaient d’en haut.

« Nous avons beaucoup souffert au cours des 12 derniers mois, mais je pense que tout a une raison d’être. Cela a fait de nous une équipe plus forte », a déclaré Carmona après le match. « Et c’est vraiment incroyable. Je ne sais pas pourquoi l’Espagne est championne du monde, mais je pense que nous l’avons mérité.

___

Les Équatoriens choisissent un nouveau président dans un contexte de violence croissante qui pourrait effrayer les électeurs

GUAYAQUIL, Équateur (AP) – Les Équatoriens ont mis de côté leurs craintes de quitter leur domicile au milieu d’une violence sans précédent et ont voté pour un nouveau président dimanche lors d’une élection spéciale qui a été fortement gardée par la police et les soldats en partie à cause de l’assassinat d’un candidat à la présidentielle ce mois-ci.

Parmi les favoris figuraient un allié de l’ancien président exilé Rafael Correa et un millionnaire avec une formation en sécurité promettant d’être dur avec le crime.

Les autorités ont déployé plus de 100 000 policiers et soldats pour protéger le vote contre davantage de violence. Le vote en Équateur est obligatoire pour la plupart des électeurs, et beaucoup d’entre eux ont pesé le risque de se faire voler par rapport à l’amende et aux inconvénients auxquels ils pourraient être confrontés s’ils ne votaient pas.

« Personne ne vote pour le plaisir. Nous devons sortir (pour voter) », a déclaré Isaac Pérez, un magasinier de 31 ans, après avoir voté à l’Université de Guayaquil.

La circulation était exceptionnellement dense dimanche le long de deux routes principales qui mènent à un certain nombre de centres de vote dans le centre de Guayaquil, dont un à l’université où Pérez a voté. Pérez a été volé deux fois dans des bus de transport en commun et ne pense pas qu’aucun des candidats ne résoudra les problèmes sociaux du pays.

___

Les températures étouffantes apportent la misère à une grande partie du centre des États-Unis, établissant des records de chaleur

HOUSTON (AP) – Des températures étouffantes se sont attardées dimanche dans une large bande du centre des États-Unis, provoquant la misère du golfe du Mexique aux Grands Lacs.

Des températures record ont été enregistrées au Texas et dans d’autres États. On a dit aux gens de boire de l’eau supplémentaire lorsqu’ils tondaient les pelouses ou faisaient de l’exercice à l’extérieur, et de vérifier les voisins pour s’assurer que la climatisation était disponible.

« Ces températures élevées peuvent avoir un impact sur nos amis, nos familles et nos voisins qui peuvent vivre seuls, surtout s’ils limitent leur utilisation de la climatisation », a déclaré Sarah Russell, commissaire de la St. Louis Emergency Management Agency, dans un communiqué. « Nous exhortons tout le monde à s’arrêter et à rendre visite à leurs proches pour s’assurer qu’ils sont en bonne santé et bien pendant cette chaleur extrême. »

La région de Dallas-Fort Worth devait atteindre 110 F (43,3 C) dimanche après avoir atteint 108 F (42,2 C) samedi, a déclaré Sarah Barnes, météorologue au National Weather Service. Le record pour ces dates était de 107 F (41,7 C), établi en 2011.

Barnes a déclaré que la zone ne se rafraîchissait pas suffisamment la nuit.

___

Alors que des milliers de personnes fuient les incendies de forêt à travers la Colombie-Britannique, les chefs d’une région signalent des progrès

VANCOUVER, Colombie-Britannique (AP) – Alors que des dizaines de milliers de personnes faisaient l’objet d’ordres d’évacuation à travers la Colombie-Britannique et que les pompiers luttaient contre des incendies de forêt qui faisaient rage à travers le Canada dimanche, les chefs des pompiers d’une région connue comme une destination estivale pour les familles ont déclaré avoir fait des progrès dans la lutte.

Il y a « enfin une lueur d’espoir », a déclaré le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Broland, lors d’une conférence de presse sur les progrès réalisés dans la région du lac Okanagan, dans le sud de la Colombie-Britannique, une région de stations balnéaires pittoresques entourées de montagnes.

« La météo nous a permis de progresser », a-t-il déclaré, ajoutant que les équipages ont pu appliquer des techniques de lutte contre les incendies plus traditionnelles telles que l’extinction des points chauds.

Si « les conditions se maintiennent telles qu’elles sont », a-t-il déclaré, les équipes de pompiers commenceront à voir « de réels progrès réalisés de manière mesurable ». Et c’est finalement une petite lueur d’espoir pour nous.

Pendant ce temps, des centaines d’incendies ont continué de faire rage en Colombie-Britannique et 35 000 personnes étaient sous ordre d’évacuation dimanche.

___

Un pétrolier soupçonné de détenir du pétrole iranien sanctionné commence à décharger près du Texas malgré les menaces de Téhéran

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Un pétrolier américain longtemps soupçonné de transporter du pétrole brut iranien sanctionné a déchargé sa cargaison près du Texas dimanche, selon des données de suivi, alors même que Téhéran a menacé de cibler la navigation dans le golfe Persique.

Les données de suivi des navires analysées par l’Associated Press ont montré que Suez Rajan, battant pavillon des Îles Marshall, a commencé le transfert de navire à navire de plusieurs heures de son pétrole vers un autre pétrolier, le MR Euphrates, près de Galveston, à environ 70 kilomètres (45 miles) au sud-est de Houston. .

Le sort de la cargaison à bord du Suez Rajan s’est enlisé dans les tensions plus larges entre les États-Unis et la République islamique, alors même que Téhéran et Washington travaillent à un échange de milliards de dollars d’actifs iraniens gelés en Corée du Sud pour la libération de cinq Iraniens. -Américains détenus à Téhéran. L’Iran tente d’échapper aux sanctions et continue de vendre son pétrole à l’étranger, tandis que les États-Unis et leurs alliés saisissent des cargaisons depuis 2019 après l’effondrement de l’accord nucléaire du pays autorisant le commerce.

Déjà, les gardiens de la révolution paramilitaires iraniens ont averti que les personnes impliquées dans le déchargement de la cargaison du Suez Rajan « devraient s’attendre à être ripostées ». La marine américaine a régulièrement accru sa présence ces dernières semaines au Moyen-Orient, envoyant le USS Bataan transportant des troupes et des avions à travers le détroit d’Ormuz ces derniers jours et envisageant de mettre du personnel armé sur des navires commerciaux traversant le détroit pour empêcher l’Iran de saisir des navires supplémentaires.

Les responsables américains et les propriétaires de Suez Rajan, la société de capital-investissement Oaktree Capital Management basée à Los Angeles, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

___

Le vaisseau spatial russe Luna-25 s’écrase sur la lune, mettant fin à sa tentative d’atteindre le pôle sud lunaire

MOSCOU (AP) – Le vaisseau spatial russe Luna-25 s’est écrasé sur la Lune après avoir tourné sur une orbite incontrôlée, a annoncé dimanche l’agence spatiale russe Roscosmos.

Le vaisseau spatial sans pilote visait à être le premier à atterrir au pôle sud de la lune, une zone où les scientifiques pensent qu’il pourrait y avoir d’importantes réserves d’eau gelée et d’éléments précieux. Il devait atterrir lundi.

Cependant, Roscosmos a déclaré avoir perdu le contact avec le Luna-25 samedi après que le vaisseau spatial ait rencontré des difficultés et signalé une « situation anormale ».

« L’appareil s’est déplacé sur une orbite imprévisible et a cessé d’exister à la suite d’une collision avec la surface de la lune », lit-on dans un communiqué de l’agence.

Le Luna-25 était en course avec un vaisseau spatial indien lancé le 14 juillet pour être le premier à atteindre le pôle sud. Les deux devaient atteindre la lune entre le 21 et le 23 août.

___

L’espoir est difficile à abandonner après l’incendie de Maui, alors que les chances de retrouver des êtres chers toujours portés disparus diminuent

LAHAINA, Hawaï (AP) – Les jours d’attente sont devenus de plus en plus difficiles à mesure que les chances augmentent de plus en plus, mais Kevin Baclig reste imperturbable dans sa recherche de sa femme et de ses parents, disparus depuis le 8 août lorsqu’un incendie de forêt a englouti et aplati la ville hawaïenne de Lahaina.

Il est allé chercher d’un refuge à l’autre, espérant que des inconnus pourraient reconnaître les visages sur les dépliants qu’il apporte avec lui. Baclig, 30 ans, a fait des allers-retours à Lahaina, cherchant désespérément tout ce qui pourrait le mener à sa femme, Angelica, et à ses parents, Joel et Adela Villegas. Six autres proches qui vivaient à côté sont également portés disparus.

« Je ne vais pas abandonner tant que je ne les verrai pas », a-t-il déclaré. « Bien sûr, j’espère les retrouver vivants. … Que puis-je faire d’autre? »

Même s’il essaie de paraître optimiste, sa voix est sourde.

« J’ai cherché et cherché – à Lahaina, partout », a déclaré Baclig, parlant en ilocano, un dialecte du nord des Philippines.

___

‘Blue Beetle’ renverse ‘Barbie’ au box-office, mettant fin à un règne de quatre semaines

NEW YORK (AP) – Le film de super-héros de DC « Blue Beetle » a mené les ventes de billets du week-end avec une modeste ouverture de 25,4 millions de dollars, selon les estimations du studio dimanche, détrônant « Barbie » de la première place après une course record qui a laissé les salles de cinéma colorées rose pendant un mois.

Le phénomène « Barbie » est loin d’être terminé. Le film de Greta Gerwig, qui est devenu plus tôt cette semaine la sortie de Warner Bros. la plus rentable au pays, a presque réussi à rester n ° 1 avec 21,5 millions de dollars lors de son cinquième week-end. Il s’élève à 567,3 millions de dollars en Amérique du Nord et à 1,28 milliard de dollars dans le monde.

L’autre moitié de « Barbenheimer » continue également de fonctionner remarquablement bien pour un film si loin dans sa course.

« Oppenheimer » de Christopher Nolan a encaissé 10,6 millions de dollars lors de sa cinquième semaine. Avec un total national de 285,2 millions de dollars, « Oppenheimer » possède désormais la distinction d’être le plus gros succès au box-office à n’avoir jamais décroché le numéro 1 au box-office du week-end. Le précédent détenteur du record pour cette statistique improbable est « Sing » de 2016, qui a rapporté 270,3 millions de dollars dans l’ombre de « Rogue One: A Star Wars Story » et « Hidden Figures ».

« Oppenheimer » d’Universal Pictures a fait encore mieux à l’étranger. Son montant brut mondial est estimé à 717,8 millions de dollars jusqu’à dimanche.

The Associated Press