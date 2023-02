AP News en bref à 18 h 04 HNE

Les États-Unis défendent leur décision d’abattre 3 objets non identifiés

WASHINGTON (AP) – La Maison Blanche a défendu lundi l’abattage de trois objets non identifiés en autant de jours, même si elle a reconnu que les responsables n’avaient aucune indication que les objets étaient destinés à la surveillance de la même manière que le ballon chinois à haute altitude qui a traversé l’Amérique l’espace aérien au début du mois.

Les trois objets, dont un abattu dimanche au-dessus du lac Huron, voyageaient à une altitude si basse qu’ils présentaient un risque pour le trafic aérien civil, a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. Bien que l’administration Biden n’ait pas encore de preuves qu’ils étaient équipés à des fins d’espionnage – ou même appartenaient à la Chine – les responsables n’ont pas exclu cela, a-t-il déclaré.

“Il s’agissait de décisions fondées purement et simplement sur ce qui était dans le meilleur intérêt du peuple américain”, a déclaré Kirby.

La succession d’objets d’une semaine, à commencer par un orbe blanc géant détecté pour la première fois dans le ciel américain fin janvier, a intrigué les responsables américains et suscité la curiosité dans le monde entier. Bien que les trois objets les plus récents diffèrent par leur taille, leur maniabilité et d’autres caractéristiques du ballon de surveillance abattu le 4 février au large de la côte de la Caroline, les responsables ont décidé d’éliminer chacun d’eux du ciel – des actions qui, selon les responsables du Pentagone, n’ont aucun précédent en temps de paix.

“Parce que nous n’avons pas été en mesure d’évaluer définitivement quels sont ces objets les plus récents, nous avons agi par prudence”, a déclaré Kirby.

___

Le dirigeant moldave présente le “plan” russe pour renverser le gouvernement

CHISINAU, Moldavie (AP) – La présidente moldave a décrit lundi ce qu’elle a décrit comme un complot de Moscou pour renverser le gouvernement de son pays en utilisant des saboteurs externes, mettre la nation “à la disposition de la Russie” et faire dérailler ses aspirations à rejoindre un jour l’Union européenne.

Le briefing du président Maia Sandu intervient une semaine après que le président ukrainien voisin, Volodymyr Zelenskyy, a déclaré que son pays avait intercepté les plans des services secrets russes visant à détruire la Moldavie, des affirmations qui ont ensuite été confirmées par des responsables des services de renseignement moldaves.

“Le plan pour la prochaine période implique des actions avec la participation de diversionnistes ayant une formation militaire, camouflés en civil, qui entreprendront des actions violentes, attaqueront certains bâtiments de l’État et même prendront des otages”, a déclaré Sandu aux journalistes lors d’un point de presse.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine il y a près d’un an, la Moldavie, une ancienne république soviétique d’environ 2,6 millions d’habitants, a cherché à forger des liens plus étroits avec ses partenaires occidentaux. En juin dernier, elle a obtenu le statut de candidat à l’UE, le même jour que l’Ukraine.

Sandu a déclaré que le but présumé du complot russe était “de renverser l’ordre constitutionnel, de changer le pouvoir légitime de (la capitale de la Moldavie) Chisinau en un pouvoir illégitime”, qui, selon elle, “mettrait notre pays à la disposition de la Russie, afin de arrêter le processus d’intégration européenne.

___

Un drapeau tardif douteux élimine le drame de la fin du Super Bowl

GLENDALE, Arizona (AP) – Une pénalité tardive douteuse sur le demi de coin des Eagles de Philadelphie James Bradberry avec moins de deux minutes à jouer signifiait qu’un Super Bowl 57 scintillant avait une finition un peu décevante.

Kansas City a remporté son deuxième Super Bowl en quatre ans en battant les Eagles 38-35 dimanche à Glendale, en Arizona. Ce fut un match aller-retour passionnant qui a vu les Chiefs récupérer un déficit de 10 points à la mi-temps.

L’un des rares reproches pour les fans de football – en particulier les fans des Eagles – était la fin décevante.

Les Chiefs conduisaient et ont fait face aux troisième et huitième sur la ligne des 15 verges des Eagles avec 1:54 à faire lorsque le quart-arrière de Kansas City, Patrick Mahomes, a lancé incomplet à JuJu Smith-Schuster. Mais les officiels ont signalé Bradberry pour une tenue défensive, ce qui a annulé l’incomplétude et, plus important encore, a donné aux Chiefs un premier essai.

Les rediffusions ont montré que Bradberry avait établi un léger contact avec Smith-Schuster, bien que cela ne semble pas avoir beaucoup affecté le jeu.

___

Le « saccage » du conducteur de U-Haul à New York fait 8 blessés, selon la police

NEW YORK (AP) – Un homme au volant d’un camion U-Haul a fait une embardée sur les trottoirs et a percuté des conducteurs de scooter à New York lundi, blessant plusieurs personnes avant que la police ne puisse épingler le véhicule caréné contre un bâtiment après une poursuite de plusieurs kilomètres à travers Brooklyn .

Au moins huit personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Le chauffeur a été interpellé. Son fils l’a identifié comme étant Weng Sor, 62 ans, un homme troublé avec des antécédents de violence et des séjours derrière les barreaux.

Le commissaire de police de la ville de New York, Keechant Sewell, a décrit le comportement du conducteur comme un “déchaînement violent”, mais a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve d'”implication dans le terrorisme”.

Le camion a traversé le quartier de Bay Ridge avant que la police ne l’arrête à plus de 5 kilomètres, près de l’entrée d’un tunnel menant de Brooklyn à Manhattan.

Le fils de Weng Sor, Stephen Sor, 30 ans, a déclaré à l’Associated Press que son père avait des antécédents de maladie mentale et, jusqu’à récemment, vivait à Las Vegas.

___

Un juge publiera des parties du rapport spécial du grand jury de Géorgie

ATLANTA (AP) – Un juge géorgien a ordonné lundi la publication partielle plus tard cette semaine d’un rapport d’un grand jury spécial qui a enquêté sur les efforts de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés pour annuler sa défaite aux élections de 2020.

L’introduction et la conclusion du rapport, ainsi qu’une section dans laquelle les grands jurés craignent que certains témoins aient menti sous serment, seront publiées jeudi, a déclaré le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney.

Toutes les recommandations sur qui devrait ou ne devrait pas être poursuivi resteront secrètes pour l’instant afin de protéger leurs droits à une procédure régulière, a écrit McBurney.

L’ordre de McBurney est intervenu trois semaines après avoir entendu les arguments des procureurs, qui ont exhorté le rapport à rester secret jusqu’à ce qu’ils décident des accusations, et une coalition d’organisations médiatiques, qui ont fait pression pour sa publication.

La libération est un développement important dans l’une des nombreuses affaires qui menacent de mettre en péril l’ancien président alors qu’il accélère une campagne à la Maison Blanche en 2024. Le grand jury spécial a passé environ sept mois à entendre des témoignages de témoins, dont des alliés de premier plan de Trump, tels que l’avocat Rudy Giuliani et le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud, et des hauts responsables géorgiens, tels que le secrétaire d’État Brad Raffensperger et le gouverneur. Brian Kemp.

___

Après que leurs organes génitaux ont été coupés, certaines femmes cherchent à guérir

LE CAIRE (AP) – Elle se souvient de tout: comment des femmes de sa famille l’ont maintenue quand elle avait 11 ans, les jambes écartées et les organes génitaux exposés. La peur qui raidissait son corps. L’inconnu en noir tenant les ciseaux. Et la douleur.

Comme tant d’autres, la femme égyptienne de 34 ans a vécu avec les répercussions psychologiques et physiques de cette journée, lorsqu’elle a été soumise à une pratique que de nombreux militants appellent “mutilation”.

Pour NS, qui a demandé à n’être identifiée que par ses initiales pour aborder le sujet sensible, le traumatisme persistant à l’âge adulte s’est accompagné d’un désir de reprendre le contrôle de sa santé et de son corps.

“J’avais le sentiment d’être incomplète et que je ne me sentirai jamais heureuse à cause de cela”, a-t-elle déclaré. “C’est une sensation horrible.”

Un objectif mondial vise à éradiquer cette pratique profondément enracinée d’ici 2030 et à protéger les prochaines générations de filles, bien que les militants reconnaissent les difficultés à y parvenir. Les Nations Unies ont désigné une Journée internationale de tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines, ou MGF, observée chaque 6 février.

___

11 États envisagent le « droit de réparation » pour le matériel agricole

DENVER (AP) – Dans les plaines du nord-est du Colorado, où l’horizon droit comme un crayon divise les champs dorés et le ciel bleu, un agriculteur nommé Danny Wood se démène pour planter et récolter du millet commun, du maïs des terres arides et du blé d’hiver dans de courtes fenêtres saisonnières. Jusqu’à ce que son tracteur high-tech Steiger 370 tombe en panne.

Le fabricant du tracteur ne permet pas à Wood de faire lui-même certaines réparations, et le printemps dernier, ses opérations de fertilisation ont été bloquées pendant trois jours avant que le réparateur n’arrive pour ajouter quelques lignes de code informatique manquantes pour 950 $.

“C’est là qu’ils nous ont sur le baril, c’est plus comme si nous le louions que l’achetions”, a déclaré Wood, qui a dépensé 300 000 $ pour le tracteur d’occasion.

Le sort de Wood, repris par les agriculteurs de tout le pays, a poussé les législateurs du Colorado et de 10 autres États à présenter des projets de loi qui obligeraient les fabricants à fournir les outils, les logiciels, les pièces et les manuels nécessaires aux agriculteurs pour effectuer leurs propres réparations, évitant ainsi des coûts de main-d’œuvre élevés. et des retards qui mettent en péril les profits.

“Les fabricants et les concessionnaires ont le monopole sur ce marché de la réparation parce que c’est lucratif”, a déclaré la représentante Brianna Titone, démocrate et l’une des parrains du projet de loi. “(Les agriculteurs) veulent juste remettre leur machine en marche.”

___

Le plan de Twitter de facturer un outil crucial suscite un tollé

Au lendemain du tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie, des milliers de développeurs de logiciels bénévoles ont utilisé un outil Twitter crucial pour passer au peigne fin la plate-forme d’appels à l’aide – y compris de personnes piégées dans des bâtiments effondrés – et connecter les gens avec des organisations de secours.

Ils pourraient bientôt perdre l’accès à moins qu’ils ne paient à Twitter des frais mensuels d’au moins 100 $ – prohibitifs pour de nombreux bénévoles et organisations à but non lucratif avec des budgets restreints.

“Ce n’est pas seulement pour les efforts de sauvetage, dont nous arrivons malheureusement à la fin, mais aussi pour la planification logistique, car les gens vont sur Twitter pour faire part de leurs besoins”, a déclaré Sedat Kapanoglu, le fondateur d’Eksi Sozluk, la plateforme sociale la plus populaire de Turquie. qui a conseillé certains volontaires dans leurs efforts.

Les organisations à but non lucratif, les chercheurs et autres ont besoin de l’outil, connu sous le nom d’API, ou interface de programmation d’applications, pour analyser les données de Twitter, car la quantité d’informations rend impossible pour un humain de les parcourir à la main.

Kapanoglu dit que des centaines de “bons samaritains” ont distribué leurs propres clés d’accès API payantes (Twitter proposait déjà une version payante avec plus de fonctionnalités) à utiliser dans les efforts de sauvetage. Mais il dit que ce n’est pas «durable ou la bonne façon» de le faire. Cela pourrait même être contraire aux règles de Twitter.

___

Netanyahu lance une refonte controversée alors que des milliers de personnes protestent

JERUSALEM (AP) – Des dizaines de milliers d’Israéliens ont manifesté lundi devant le bâtiment du Parlement dans une démonstration de force contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu alors que son gouvernement lançait officiellement son plan controversé de refonte du système judiciaire du pays.

La manifestation bruyante à l’extérieur de la Knesset, couplée à un vote houleux du comité à l’intérieur du bâtiment, a semblé approfondir les divisions sur le programme de Netanyahu. Le plan a déclenché des semaines de manifestations de masse, suscité des condamnations de larges pans de la société israélienne et suscité une déclaration d’inquiétude du président Joe Biden.

Netanyahu et ses alliés disent que les juges non élus du pays ont trop de pouvoir et doivent être maîtrisés. Ses opposants disent que Netanyahu, qui est jugé pour corruption, a un profond conflit d’intérêts. Ils disent que sa refonte prévue détruira les freins et contrepoids démocratiques du pays et qu’il s’agit d’un complot mal déguisé pour faire disparaître son affaire pénale.

La manifestation de lundi était la plus importante à avoir eu lieu dans la ville depuis des années. Des milliers de personnes ont afflué à Jérusalem de tout le pays dans des trains bondés, hissant des drapeaux et scandant «démocratie» en sortant de la gare.

“Ils nous entendent”, a déclaré le chef de l’opposition Yair Lapid à la foule en désignant le parlement. « Ils entendent notre force et notre engagement. Ils font semblant de ne pas entendre. Ils font semblant de ne pas avoir peur. Mais ils entendent et ils ont peur.

___

La révélation de la grossesse de Rihanna relève la barre de toutes sortes de façons

NEW YORK (AP) – Quand on devient mère, Rihanna a réfléchi avant son émission épique de mi-temps du Super Bowl, “il y a quelque chose qui se passe là où vous sentez que vous pourriez conquérir le monde – vous pouvez tout faire.”

Et elle l’a fait dimanche, sur l’une des plus grandes scènes du monde. En direct. À peine neuf mois après avoir donné naissance à son premier enfant, un garçon (dont le nom n’a pas encore été révélé), avec A$AP Rocky.

Alors que les haineux et les stans débattent de la performance de Rihanna, certains des anciens saccageant le spectacle dans son ensemble, elle rejoint un contingent de femmes célèbres pour capturer un moment culturel avec une révélation de grossesse.

Et elle l’a fait en flottant sur une plate-forme, dans une combinaison rouge pompier zippée stratégiquement pour révéler sa grosse bosse. En dessous se trouvait un body assorti avec une cuirasse en cuir attachée.

Elle l’a fait en portant trois broches en diamant vintage, dans une paire de baskets basses. Et à mi-parcours, elle l’a fait dans une énorme doudoune rouge et des gants assortis.

The Associated Press