AP News en bref à 18 h 04 HAE

Le roi Charles III couronné d’une pompe royale, d’acclamations et de haussements d’épaules

LONDRES (AP) – Le roi Charles III a été couronné samedi à l’abbaye de Westminster, lors d’une cérémonie imprégnée de rituels anciens et débordant de bling à un moment où la monarchie s’efforce de rester pertinente dans une Grande-Bretagne moderne fracturée.

Lors d’un couronnement avec des démonstrations de pouvoir royal tout droit sorties du Moyen Âge, Charles a reçu un orbe, une épée et un sceptre et a fait placer la couronne de Saint-Édouard ornée de bijoux en or massif sur sa tête alors qu’il était assis sur un vieux de 700 ans. chaise en chêne.

Devant des dirigeants mondiaux, des membres de la famille royale étrangers, des dignitaires et une poignée de stars, le monarque a déclaré : « Je ne viens pas pour être servi mais pour servir », et a été présenté comme le « roi incontestable » de Grande-Bretagne.

À l’intérieur de l’abbaye médiévale, des trompettes ont sonné et la congrégation de plus de 2 000 personnes a crié « Dieu sauve le roi! » Dehors, des milliers de soldats, des centaines de milliers de spectateurs et des dizaines de manifestants ont convergé.

C’était l’aboutissement d’un voyage de sept décennies pour le roi d’héritier à monarque.

___

Kentucky Derby court au milieu d’un 7e décès, favori rayé

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Deux autres chevaux sont morts, ce qui en fait sept en tout, avant le Derby du Kentucky samedi, et le premier favori Forte a été rayé d’une blessure dans une autre série de coups portés à un sport déjà sous le choc des suspensions et des pannes de dopage .

« Cela fait partie de la course et c’est la partie cruelle », a déclaré Mike Repole, copropriétaire de Forte, dans une interview avec FanDuel TV.

Chloe’s Dream, un hongre de 3 ans, et Freezing Point, un poulain de 3 ans, ont été blessés lors de leurs courses sur l’undercard du Derby, devenant les sixième et septième chevaux à être morts à Churchill Downs ces derniers jours. Forte était le cinquième scratch du Derby dans la perspective de la course de 3 millions de dollars pour les enfants de 3 ans.

La série de morts de chevaux a jeté un voile sur certains amateurs de Derby par une journée principalement nuageuse et chaude.

« C’est inquiétant, et j’espère qu’ils font rapidement de leur mieux pour corriger ce qui se passe », a déclaré Michael Freeze, qui, avec son ami, s’est déguisé en jockeys. « Ils doivent faire tout ce qui est le mieux pour les chevaux et le sport en général. »

___

L’Ukraine abat un missile hypersonique russe avec l’US Patriot

KYIV, Ukraine (AP) – L’armée de l’air ukrainienne a affirmé samedi avoir abattu un missile hypersonique russe au-dessus de Kiev à l’aide de systèmes de défense américain Patriot nouvellement acquis, la première fois connue que le pays a été en mesure d’intercepter l’un des missiles les plus modernes de Moscou.

Le commandant de l’armée de l’air, Mykola Oleshchuk, a déclaré dans un article de Telegram que le missile balistique de type Kinzhal avait été intercepté lors d’une attaque nocturne contre la capitale ukrainienne plus tôt dans la semaine. C’était aussi la première fois que l’on savait que l’Ukraine utilisait les systèmes de défense Patriot.

« Oui, nous avons abattu le Kinzhal » unique « », a écrit Oleshchuk. « C’est arrivé lors de l’attaque nocturne du 4 mai dans le ciel de la région de Kiev. »

Oleshchuk a déclaré que le missile Kh-47 avait été lancé par un avion MiG-31K depuis le territoire russe et avait été abattu avec un missile Patriot.

Le Kinzhal est l’une des armes russes les plus récentes et les plus avancées. L’armée russe affirme que le missile balistique à lancement aérien a une portée allant jusqu’à 2 000 kilomètres (environ 1 250 miles) et vole à 10 fois la vitesse du son, ce qui le rend difficile à intercepter.

___

La Russie dit que le kamikaze qui a blessé un romancier a agi pour l’Ukraine

TALLINN, Estonie (AP) – La principale agence d’enquête russe a déclaré samedi que le suspect dans un attentat à la voiture piégée qui a blessé un éminent romancier pro-Kremlin et tué son chauffeur a admis avoir agi à la demande des services spéciaux ukrainiens.

L’explosion qui a frappé la voiture de Zakhar Prilepine, écrivain nationaliste bien connu et ardent partisan de la guerre de la Russie en Ukraine, était la troisième explosion impliquant des personnalités pro-Kremlin depuis le début du conflit.

Il a eu lieu dans la région de Nizhny Novgorod, à environ 400 kilomètres (250 miles) à l’est de Moscou. Prilepin a été hospitalisé avec des fractures, des ecchymoses aux poumons et d’autres blessures; le gouverneur régional a dit qu’il avait été placé dans un « sommeil médical », mais n’a pas donné de détails.

La commission d’enquête russe a déclaré que le suspect était originaire d’Ukraine et avait admis lors d’un interrogatoire qu’il travaillait sous les ordres de l’Ukraine.

Le ministère des Affaires étrangères a à son tour blâmé non seulement l’Ukraine mais aussi les États-Unis.

___

Le jury de New York aura une grande latitude pour décider des réclamations civiles de Trump

NEW YORK (AP) – Le jury entendant les affirmations d’une chroniqueuse conseil selon laquelle elle a été violée par Donald Trump pourrait commencer ses délibérations dès mardi, et il aura une grande latitude pour décider de la véracité des allégations contre l’ancien président.

L’écrivain E. Jean Carroll, 79 ans, a témoigné que Trump l’avait violée en 1996 dans une loge du magasin de luxe Bergdorf Goodman à Manhattan après qu’ils aient eu une rencontre fortuite et acheté ensemble de la lingerie.

Trump, 76 ans, a déclaré qu’il n’avait jamais violé Carroll et qu’il n’avait jamais été avec elle au grand magasin. Il a été absent du procès, bien que les jurés aient vu des extraits de sa déposition enregistrée sur bande vidéo. Il a accusé Carroll d’avoir inventé des allégations pour alimenter les ventes de ses mémoires de 2019.

La décision du jury dans le procès – qui implique une affaire civile et non pénale – peut dépendre de qui ils croient le plus. Voici comment le jury rendra son verdict :

___

___

Newton Minow, l’ancien chef du FCC qui a qualifié la télévision de « terre en friche », est décédé

CHICAGO (AP) – Newton N. Minow, qui, en tant que chef de la Commission fédérale des communications au début des années 1960, a proclamé que la télévision en réseau était un «vaste désert», est décédé samedi. Il avait 97 ans.

Minow, qui a reçu une médaille présidentielle de la liberté en 2016, est décédé samedi chez lui, entouré de ses proches, a déclaré sa fille, Nell Minow.

« Il voulait être à la maison », a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « Il a eu une belle vie. »

Bien que Minow ne soit resté au poste de la FCC que pendant deux ans, il a laissé une empreinte permanente sur l’industrie de la radiodiffusion grâce aux mesures gouvernementales visant à favoriser les communications par satellite, à l’adoption d’une loi rendant obligatoire la réception UHF sur les téléviseurs et à sa défense franche de la qualité à la télévision.

« Ma foi est dans la conviction que ce pays a besoin et peut soutenir de nombreuses voix de la télévision – et que plus nous entendrons de voix, mieux nous serons, plus nous serons riches, plus nous serons libres », a déclaré Minow. « Après tout, les voies respiratoires appartiennent au peuple. »

___

A Londres, le Brésilien Lula appelle à des efforts pour libérer Assange

RIO DE JANEIRO (AP) – Après avoir assisté au couronnement du roi Charles III à Londres, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a dénoncé le manque d’efforts concertés pour libérer le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, qui a passé quatre ans dans la prison britannique de Belmarsh.

« C’est une honte qu’un journaliste qui a dénoncé la supercherie d’un État contre un autre soit arrêté, condamné à mourir en prison et que nous ne fassions rien pour le libérer. C’est une chose folle », a déclaré Lula aux journalistes. « Nous parlons de liberté d’expression ; le gars est en prison parce qu’il a dénoncé des actes répréhensibles. Et la presse ne fait rien pour défendre ce journaliste. Je ne peux pas le comprendre.

Lula a fait ces remarques en réponse à une question sur Assange, qui est originaire d’Australie. Il a dit qu’il avait oublié de discuter de la question avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, mais qu’il lui écrirait à son retour au Brésil.

Assange lutte contre l’extradition vers les États-Unis, et les commentaires de Lula interviennent à un moment où il a montré peu de réticence à exprimer ses divergences d’opinion avec Washington sur les questions géopolitiques, en particulier dans son opposition à fournir des armes à l’Ukraine pour sa guerre contre la Russie, et accusant les États-Unis et l’Europe d’encourager les combats. Sa position et ses déclarations répétées lui ont valu de vives réprimandes de la Maison Blanche et de l’Europe.

Pour sa part, l’Australie a intensifié la pression diplomatique sur le gouvernement américain pour qu’il annule ses poursuites contre Assange.

___

L’homme écope de 14 ans dans 1/6 des affaires, la peine la plus longue infligée à ce jour

WASHINGTON (AP) – Un homme du Kentucky avec un long casier judiciaire a été condamné vendredi à une peine record de 14 ans de prison pour avoir attaqué des policiers avec du gaz poivré et une chaise alors qu’il prenait d’assaut le Capitole américain avec sa femme.

La peine de prison de Peter Schwartz est la plus longue à ce jour parmi des centaines d’affaires d’émeutes au Capitole. Le juge qui a condamné Schwartz a également prononcé la peine la plus longue précédente – 10 ans – à un officier à la retraite du département de police de New York qui a agressé un policier à l’extérieur du Capitole le 6 janvier 2021.

Les procureurs avaient recommandé une peine de prison de 24 ans et 6 mois pour Schwartz, un soudeur.

Le juge de district américain Amit Mehta a condamné Schwartz à 14 ans et deux mois de prison, suivis de trois ans de liberté surveillée.

Mehta a déclaré que Schwartz était un « soldat contre la démocratie » qui a participé à « le genre de chaos, de chaos qui n’avait jamais été vu dans l’histoire du pays ».

___

AP PHOTOS : De Charles à Derby, le jour où les chapeaux fantaisie règnent

S’il y a jamais eu un jour de bannière pour les chapeaux – des chapeaux sauvages et colorés – c’était samedi, le double spectacle du couronnement du roi Charles III et la célébration qu’EST le Derby du Kentucky.

Katy Perry a enfilé un large chapeau lilas pour aller avec sa veste et sa jupe sur mesure assorties de Vivienne Westwood, le menton levé alors qu’elle regardait sous son bord plat et incliné pendant qu’elle cherchait son siège à l’abbaye de Westminster (oui, il y avait des mèmes).

Et il y avait la princesse Anne, la sœur du roi, dans un haut militaire à deux pointes avec de hautes plumes rouges qui bloquaient la vue du prince Harry depuis la troisième rangée (d’autres mèmes ont suivi). Désolé, Harry, elle a été choisie comme Gold Stick in Waiting et détient une variété de titres militaires.

C’est la tradition, bien sûr, de porter des chapeaux aux couronnements et autres affaires royales formelles, mais les milliers de personnes qui se sont rassemblées dans les rues pour célébrer ont tout mis en œuvre avec des couvre-chefs, des fausses couronnes dorées aux nouveautés deeley bobbers (ces serre-tête élastiques) et des chapeaux. de toutes sortes avec des motifs représentant le drapeau britannique.

En parlant de chapeaux de toutes sortes, le Derby du Kentucky est sans doute la course de chevaux la plus célèbre au monde. C’est aussi l’occasion pour les amateurs de courses de se pavaner dans la mode.

___

La marine commande l’USS Cooperstown ; honore les joueurs vétérans de la guerre

NEW YORK (AP) – La marine américaine a commandé samedi l’USS Cooperstown en l’honneur de 70 joueurs du Temple de la renommée de la Ligue majeure de baseball qui ont servi dans l’armée en temps de guerre.

Le navire de combat littoral porte le nom du village de l’État de New York où se trouve le Hall.

Les membres du Temple de la renommée Joe Torre et Johnny Bench ont pris part à la cérémonie, Torre prononçant des remarques et Bench présentant un long verre, un télescope nautique.

« Il est essentiel que nous honorions l’héritage de ces Hall of Famers », a déclaré Torre, « non seulement pour ce qu’ils ont fait sur le terrain, mais pour ce qu’ils ont sacrifié et ce qu’ils ont accompli en dehors du terrain. Leur héritage se perpétue avec l’USS Cooperstown et avec les marins ici aujourd’hui et dans les années à venir.

Les 70 joueurs honorés ont servi dans des conflits de la guerre civile à la guerre de Corée. La devise du navire est « America’s Away Team ».

The Associated Press