AP News en bref à 18 h 04 HAE

Les fêtards de Burning Man commencent leur exode après que des inondations ont laissé des dizaines de milliers de personnes bloquées dans le désert du Nevada

BLACK ROCK DESERT, Nevada (AP) — Les routes boueuses qui ont laissé des dizaines de milliers de fêtards bloqués pendant des jours lors d’un festival de contre-culture étaient suffisamment sèches lundi après-midi pour leur permettre de commencer leur exode du désert du nord du Nevada.

Les organisateurs de Burning Man ont déclaré qu’ils avaient commencé à laisser la circulation quitter la route principale vers 14 heures, heure locale, tout en continuant à demander aux fêtards de retarder leur sortie à mardi pour faciliter la circulation. Lundi après-midi, environ 64 000 personnes étaient encore présentes sur le site du festival.

Les organisateurs ont également demandé aux participants de ne pas sortir du désert de Black Rock à environ 177 kilomètres au nord de Reno, comme d’autres l’avaient fait tout au long du week-end, notamment le célèbre DJ Diplo et le comédien Chris Rock. Ils n’ont pas précisé pourquoi.

Le festival avait été fermé aux véhicules après que plus de 1,3 centimètre de pluie soit tombé vendredi. Les fermetures de routes ont eu lieu juste avant que « l’Homme » ne soit incendié samedi soir. L’événement culmine traditionnellement avec l’incendie de la grande effigie en bois en forme d’homme et d’une structure de temple en bois au cours des deux dernières nuits, mais les incendies ont été reportés à lundi soir alors que les autorités s’efforçaient de rouvrir les voies de sortie d’ici la fin du week-end de la fête du Travail. .

Mark Deutschendorf, météorologue au Service météorologique national de Reno, a déclaré que le temps devrait rester globalement clair et sec sur le site du festival lundi, même si quelques légères averses de pluie pourraient passer mardi matin.

___

La sécurité en Équateur s’est dégradée alors que les cartels de la drogue exploitent l’industrie bananière pour expédier de la cocaïne.

GUAYAQUIL, Équateur (AP) — Des hommes traversent une plantation luxuriante entre la douce côte Pacifique de l’Équateur et ses majestueuses Andes, coupant des centaines de régimes de bananes vertes sur des plantes gémissantes deux fois plus hautes.

Les ouvriers transportent les régimes jusqu’à une chaîne de montage, où les bananes sont lavées, pesées et recouvertes d’autocollants destinés aux acheteurs européens. Le propriétaire Franklin Torres surveille toutes les activités ce matin pour s’assurer que le fruit répond aux normes internationales de beauté – et, plus important encore, qu’il est emballé pour être expédié sans cocaïne.

Torres est hypervigilant car l’Équateur se trouve de plus en plus au confluent de deux échanges mondiaux : la banane et la cocaïne.

Ce pays d’Amérique du Sud est le plus grand exportateur mondial de bananes, expédiant environ 6,5 millions de tonnes (7,2 tonnes) par an par voie maritime. Le pays est également coincé entre les plus grands producteurs mondiaux de cocaïne, le Pérou et la Colombie, et les trafiquants de drogue trouvent dans les conteneurs remplis de bananes le véhicule idéal pour faire passer clandestinement leur produit.

L’infiltration des trafiquants de drogue dans l’industrie qui produit environ 30 % de la production mondiale de bananes a contribué à une violence sans précédent dans ce pays autrefois paisible. Les fusillades, les homicides, les enlèvements et les extorsions font désormais partie de la vie quotidienne, en particulier à Guayaquil, ville portuaire du Pacifique et plaque tournante du transport de bananes.

___

Poutine affirme qu’il ne renouvellera pas l’accord sur les céréales tant que l’Occident n’aura pas répondu à ses exigences. L’Occident dit qu’il a

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi qu’un accord historique permettant à l’Ukraine d’exporter des céréales en toute sécurité via la mer Noire en pleine guerre ne sera pas rétabli tant que l’Occident n’aura pas répondu aux exigences de Moscou concernant ses propres exportations agricoles.

L’Ukraine et ses alliés occidentaux ont rejeté les demandes du Kremlin, les qualifiant de stratagème visant à promouvoir leurs propres intérêts.

Pourtant, les remarques de Poutine ont anéanti l’espoir que ses entretiens avec le président turc Recep Tayyip Erdogan pourraient relancer un accord considéré comme vital pour l’approvisionnement alimentaire mondial, en particulier en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

La Russie a refusé de prolonger l’accord en juillet, se plaignant qu’un accord parallèle promettant de supprimer les obstacles aux exportations russes de produits alimentaires et d’engrais n’avait pas été respecté. Il a déclaré que les restrictions sur le transport maritime et les assurances entravaient son commerce agricole, bien qu’il ait expédié des quantités record de blé depuis l’année dernière.

Poutine a réitéré ces plaintes lundi, tout en déclarant aux journalistes que si ces engagements étaient honorés, la Russie pourrait revenir à l’accord « d’ici quelques jours ».

___

Steve Harwell, leader de Smash Mouth, connu pour son tube pop-rock omniprésent « All Star », est décédé à 56 ans

LOS ANGELES — Steve Harwell, le leader de longue date du groupe pop rock Smash Mouth, nominé aux Grammy Awards et à l’origine du mégahit « All Star », est décédé. Il avait 56 ans.

Le manager du groupe, Robert Hayes, a déclaré que Harwell « est décédé paisiblement et confortablement » lundi matin, entouré de sa famille et de ses amis, à son domicile de Boise, Idaho. La cause du décès était une insuffisance hépatique aiguë, a déclaré Hayes dans un communiqué.

Smash Mouth est également connu pour ses tubes tels que « Walkin’ on the Sun » et « Then The Morning Comes ».

« Steve Harwell était un véritable original américain. Un personnage plus grand que nature qui s’est envolé dans le ciel comme une bougie romaine », a déclaré Hayes. « Il faut se souvenir de Steve pour sa concentration inébranlable et sa détermination passionnée à atteindre les sommets de la célébrité pop. »

« Ses seuls outils étaient son charme et son charisme irrépressibles, son ambition intrépide et intrépide et ses cojones king-size », a poursuivi Hayes. «Steve a vécu une vie à 100% à plein régime. Brûlant intensément à travers l’univers avant de s’éteindre.

___

Biden célèbre les syndicats et la création d’emplois lors d’une apparition à Philadelphie pour la fête du travail

PHILADELPHIE (AP) — Le président Joe Biden, qui se dit souvent le président le plus pro-syndical de l’histoire, a vanté l’importance du travail organisé et a applaudi les travailleurs américains dans la construction de l’économie lors d’une apparition à Philadelphie lundi pour la fête du Travail.

Le président démocrate a parlé de la façon dont l’économie se remet de la pandémie paralysante du coronavirus et de ce que son administration a fait pour financer l’amélioration des infrastructures, et a cité l’importance des syndicats dans la construction de la classe moyenne.

Alors que le rythme de la saison primaire républicaine s’accélère, Biden tente de regagner du terrain parmi les électeurs de la classe ouvrière qui ont abandonné les démocrates et ont fait allégeance à l’ancien président Donald Trump et à d’autres sur des questions culturelles. Et lundi à Philadelphie, il a donné un avant-goût de cet argument, qualifiant à plusieurs reprises Trump de « dernier gars » et comparant le bilan de Trump en matière de création d’emplois à celui du président Herbert Hoover, qui a présidé le pays alors qu’il s’enfonçait dans la Grande Dépression et était profondément vaincu par Franklin D. Roosevelt.

Parlant de Trump – qui est jusqu’à présent le principal candidat républicain dans les sondages – Biden a déclaré : « Il a quitté ses fonctions avec moins d’emplois en Amérique que lorsqu’il a été élu. »

Biden s’est adressé à une foule de syndiqués issus de divers secteurs – des sidérurgistes aux machinistes – et s’est concentré sur l’impact que les politiques de son administration ont eu sur les travailleurs.

___

L’affrontement entre l’UAW et les trois grands constructeurs automobiles montre un syndicat plus conflictuel à l’approche de la date limite de grève

DETROIT (AP) — Une augmentation de salaire de 46 %. Une semaine de 32 heures avec 40 heures rémunérées. Une restauration des retraites traditionnelles.

Les revendications qu’un syndicat plus combatif des Travailleurs unis de l’automobile a fait pression sur General Motors, Stellantis et Ford – des exigences que même le propre président de l’UAW qualifie d’« audacieuses » – le rapprochent d’une grève lorsque son contrat prendra fin le 14 septembre.

Les constructeurs automobiles, qui réalisent des milliards de bénéfices, ont rejeté la liste de souhaits de l’UAW. Ils soutiennent que ses exigences sont irréalistes à une époque de concurrence féroce de la part de Tesla et des constructeurs automobiles étrangers à bas salaires, alors que le monde passe des moteurs à combustion interne aux véhicules électriques. Le large fossé entre les parties pourrait signifier une grève contre un ou plusieurs constructeurs automobiles, ce qui pourrait faire grimper encore plus les prix des véhicules déjà gonflés.

Une grève potentielle de 146 000 membres de l’UAW intervient dans un contexte où les syndicats américains de toutes sortes sont de plus en plus enhardis. Le nombre de grèves et de menaces de grève est en augmentation, impliquant des acteurs et des écrivains hollywoodiens, des accords importants avec les chemins de fer et des concessions majeures de géants comme UPS.

Shawn Fain, qui a remporté la présidence de l’UAW ce printemps lors de la première élection directe des membres, a placé des attentes élevées et a assuré aux membres du syndicat qu’ils pourraient obtenir des gains significatifs s’ils étaient prêts à manifester.

___

Kim Jong Un de Corée du Nord pourrait rencontrer Poutine en Russie ce mois-ci, selon un responsable américain

WASHINGTON (AP) — Un responsable américain a déclaré lundi que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pourrait bientôt se rendre en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine alors que le Kremlin tente d’acquérir du matériel militaire pour sa guerre en Ukraine.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à aborder la question publiquement et s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat, a déclaré que les États-Unis s’attendaient à ce que Kim fasse le voyage d’ici un mois. Le responsable a déclaré que les États-Unis ne savaient pas exactement où ni quand la réunion aurait lieu, mais que la ville portuaire de Vladivostok, dans le Pacifique, serait une possibilité probable étant donné sa relative proximité avec la Corée du Nord.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a noté lundi que le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou s’était rendu à Pyongyang le mois dernier et avait tenté de persuader la Corée du Nord de vendre des munitions d’artillerie à la Russie.

Watson a déclaré : « Nous disposons d’informations selon lesquelles Kim Jong Un s’attend à ce que ces discussions se poursuivent, y compris un engagement diplomatique au niveau des dirigeants en Russie. »

Elle a ajouté que les États-Unis exhortent la Corée du Nord « à cesser ses négociations sur les armes avec la Russie et à respecter les engagements publics pris par Pyongyang de ne pas fournir ou vendre d’armes à la Russie ».

___

Lors de la primaire cruciale de Caroline du Sud, les candidats républicains cherchent une voie contre Donald Trump

ANDERSON, SC (AP) — Un microphone à la main, le sénateur Tim Scott a quitté le podium lors d’un récent barbecue en Caroline du Sud et s’est frayé un chemin à travers des tables drapées de rouge, blanc et bleu alors que les participants terminaient des assiettes de porc effiloché et de fèves au lard. .

Alors qu’il parlait de sa campagne, Scott a croisé Casey DeSantis, la première dame de Floride, qui regardait devant elle la scène vide d’où elle allait bientôt parler. Elle était là à la place de son mari, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui supervisait la réponse à l’ouragan Idalia.

Quelques heures plus tôt, l’ancienne gouverneure Nikki Haley avait rempli une salle événementielle à environ 130 milles au nord-est. Une foule débordante s’est déversée dans les couloirs arrière, certaines personnes devant regarder ses remarques sur un moniteur vidéo.

Le tourbillon d’activité a montré la priorité que ces trois campagnes accordent à la Caroline du Sud, où la primaire républicaine est traditionnellement la dernière chance pour de nombreux candidats à la Maison Blanche de percer avant le Super Tuesday. Si l’ancien président Donald Trump conserve son statut de favori ici et dans les autres États votant par anticipation, son chemin vers la nomination du GOP pourrait être presque impossible à arrêter.

Dans toutes les primaires depuis 1980, sauf une, le vainqueur républicain en Caroline du Sud est devenu le candidat du parti.

___

Les loups rouges, une espèce en voie de disparition, ont besoin d’espace pour rester sauvages. Mais il y a un autre prédateur sur le chemin : les humains

ALLIGATOR RIVER NATIONAL WILDLIFE REFUGE, Caroline du Nord (AP) – Jeff Akin a dû se mordre la langue.

Il discutait avec un voisin des efforts visant à protéger et à accroître la population de loups rouges de la région. Les loups en voie de disparition sont équipés de colliers radio orange vif pour aider les habitants à distinguer les espèces protégées par le gouvernement fédéral des coyotes envahissants et prolifiques.

« Si je vois un de ces loups avec un collier, je vais lui tirer une balle dans le ventre, pour qu’il s’enfuie et meure », lui a dit le voisin. « Parce que s’il meurt près de chez vous et qu’ils sortent et trouvent le collier, ils peuvent vous arrêter. »

Akin est chasseur et les murs de sa maison de campagne sont tapissés de photos des animaux qu’il a tués. Mais ce qu’il a entendu l’a rendu malade.

« Je ne tirerais pas une balle dans le ventre d’un écureuil si j’avais faim », dit-il. « Ce n’est tout simplement pas humain. »

___

Les Rolling Stones vont sortir leur premier album studio en 18 ans, « Hackney Diamonds »

LOS ANGELES (AP) — L’attente est terminée : les Rolling Stones vont bientôt sortir de la nouvelle musique.

Lundi, le groupe a annoncé qu’il se préparait à sortir son premier album de matériel original en 18 ans – depuis « A Bigger Bang » de 2005.

Intitulé « Hackney Diamonds », le groupe partagera les détails de la sortie lors d’un événement mercredi dans le quartier de Hackney, à l’est de Londres, où Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood seront interviewés en direct par l’animateur de « The Tonight Show » Jimmy Fallon.

L’événement sera diffusé en direct exclusivement sur YouTube mercredi à 14h30 BST, 9h30 EST et 6h30 PST.

« Hackney est peut-être au cœur des Hackney Diamonds, mais c’est un moment véritablement mondial que nous voulons partager avec les fans du monde entier via YouTube », ont déclaré les Rolling Stones dans un communiqué.

