AP News en bref à 18 h 04 HAE

Biden dit aux victimes d’Idalia en Floride que « votre nation vous soutient ». DeSantis refuse de le rencontrer

LIVE OAK, Floride (AP) – Le président Joe Biden a vu samedi depuis le ciel l’impact de l’ouragan Idalia sur une partie de la Floride avant de se lancer dans une visite à pied d’une ville qui se remettait de la tempête. Le gouverneur Ron DeSantis, candidat républicain à la présidence, était particulièrement absent. Il a refusé de rejoindre Biden après avoir suggéré que la présence du démocrate pourrait entraver les efforts de réponse aux catastrophes.

Biden, interrogé sur l’absence de son rival, a déclaré qu’il n’était pas déçu par la tournure des événements, mais s’est félicité de la présence de Rick Scott, l’un des deux sénateurs républicains américains de l’État.

Il a promis le soutien total du gouvernement fédéral aux Floridiens.

« Je suis ici aujourd’hui pour délivrer un message clair aux habitants de Floride et de tout le sud-est », a déclaré Biden après la visite à pied. Il a parlé à l’extérieur, près d’une église dont des parties du toit en tôle avaient été arrachées par les vents puissants d’Idalia et d’une maison à moitié écrasée par un arbre tombé.

« Comme je l’ai dit à votre gouverneur, si votre État a besoin de quoi que ce soit, je suis prêt à mobiliser ce soutien », a-t-il poursuivi. « Tout ce dont ils ont besoin en rapport avec ces tempêtes. Votre nation vous soutient et nous serons avec vous jusqu’à ce que le travail soit terminé.

___

Jimmy Buffett, le chanteur de « Margaritaville », qui a transformé sa vie de clochard en empire, est décédé à 76 ans

NEW YORK (AP) — L’auteur-compositeur-interprète Jimmy Buffett, qui a popularisé le soft rock beach bum avec la chanson d’évasion aux saveurs caribéennes « Margaritaville » et a transformé cette célébration de la flânerie en un empire d’un milliard de dollars de restaurants, de centres de villégiature et de concoctions glacées, est décédé. . Il avait 76 ans.

« Jimmy est décédé paisiblement dans la nuit du 1er septembre, entouré de sa famille, de ses amis, de sa musique et de ses chiens », indique un communiqué publié vendredi soir sur le site officiel et les réseaux sociaux de Buffett. « Il a vécu sa vie comme une chanson jusqu’à son dernier souffle et il manquera au-delà de toute mesure à tant de personnes. »

Le communiqué ne précise pas où Buffett est mort ni la cause du décès. La maladie l’avait contraint à reporter ses concerts en mai et Buffett a reconnu dans des publications sur les réseaux sociaux qu’il avait été hospitalisé, mais n’a fourni aucun détail.

« Margaritaville », sorti le 14 février 1977, a rapidement pris sa propre vie, devenant un état d’esprit pour ceux qui « dépérirent », une excuse pour une vie de divertissement discret et d’évasion pour ceux qui « grandissent ». plus vieux, mais pas debout.

La chanson est le portrait sans hâte d’un fainéant sur son porche, regardant les touristes prendre le soleil pendant qu’une marmite de crevettes commence à bouillir. Le chanteur a un nouveau tatouage, une probable gueule de bois et des regrets pour un amour perdu. Quelque part, de manière irritante, il y a une salière égarée.

___

Bill Richardson, ancien gouverneur et ambassadeur à l’ONU qui a œuvré pour la libération des Américains détenus, est décédé

WASHINGTON (AP) — Bill Richardson, gouverneur démocrate du Nouveau-Mexique pour deux mandats et ambassadeur américain auprès des Nations Unies qui a consacré sa carrière post-politique à œuvrer pour obtenir la libération des Américains détenus par des adversaires étrangers, est décédé. Il avait 75 ans.

Le Richardson Center for Global Engagement, qu’il a fondé et dirigé, a déclaré samedi dans un communiqué qu’il était décédé dans son sommeil à son domicile de Chatham, dans le Massachusetts.

« Il a vécu toute sa vie au service des autres, y compris son mandat au gouvernement et sa carrière ultérieure, aidant à libérer des personnes retenues en otages ou injustement détenues à l’étranger », a déclaré Mickey Bergman, vice-président du centre. « Il n’y avait personne avec qui le gouverneur Richardson ne parlerait pas s’il promettait de rendre à une personne la liberté. Le monde a perdu un défenseur de ceux qui sont détenus injustement à l’étranger et j’ai perdu un mentor et un ami cher.

S’adressant aux journalistes en Floride samedi, le président Joe Biden a qualifié Richardson de « bon ami ».

Avant son élection en 2002 comme gouverneur, Richardson était envoyé américain auprès des Nations Unies et secrétaire à l’énergie sous le président Bill Clinton et a servi pendant 14 ans en tant que membre du Congrès représentant le nord du Nouveau-Mexique.

___

Une mesure électorale de l’Ohio vise à protéger l’accès à l’avortement. Le message des opposants porte sur les droits parentaux

COLUMBUS, Ohio (AP) — La formulation d’un amendement constitutionnel proposé lors du scrutin d’automne de l’Ohio pour garantir le droit à l’avortement semble simple : il consacrerait le droit « de prendre et d’exécuter ses propres décisions en matière de procréation ».

Pourtant, alors que la campagne pour et contre le dernier bras de fer national sur l’avortement commence sérieusement ce week-end, les électeurs reçoivent un message différent de celui des opposants à la mesure. Ils le qualifient de menace à un large éventail de droits parentaux.

« En tant que parents, c’est notre pire cauchemar », déclare une publicité en ligne particulièrement inquiétante financée par Protect Women Ohio, la campagne d’opposition, à propos du numéro 1 de novembre.

La publicité suggère que l’amendement permettrait aux mineures de mettre fin à leur grossesse et de recevoir des soins de santé liés au genre sans autorisation parentale : « Une réalité potentielle si sombre qu’elle est même difficile à imaginer. »

Il n’est pas surprenant que les groupes anti-avortement opposés à l’amendement fassent la promotion de ce message. Ils tentent de renverser la situation dans leur façon de parler aux électeurs après une série de défaites lors des élections à l’échelle de l’État depuis que la Cour suprême des États-Unis a mis fin au droit national à l’avortement l’année dernière.

___

La Russie affirme avoir déjoué les attaques sur le pont de Crimée. Les bombardements et les frappes font au moins 3 morts

KIEV, Ukraine (AP) — La Russie a déclaré samedi que ses forces avaient détruit trois drones navals ukrainiens utilisés pour tenter d’attaquer un pont clé reliant la Russie à la péninsule de Crimée annexée par Moscou, forçant sa fermeture temporaire pour la troisième fois en moins d’un an. .

Un drone naval a été détruit vendredi soir et deux autres tôt samedi matin, selon le ministère russe de la Défense. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des responsables ukrainiens.

Le pont de Kertch, qui constitue une voie d’approvisionnement clé pour les forces du Kremlin dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, a été la cible d’attaques répétées depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle.

En octobre, une explosion provoquée, selon les autorités russes, par un camion piégé, a fait trois morts. Une nouvelle attaque sur le pont en juillet, tuant un couple et blessant grièvement leur fille, a laissé une partie de la chaussée dangereusement suspendue.

Le pont reliant la Crimée à la Russie revêt une grande importance pour Moscou, tant sur le plan logistique que psychologique, en tant qu’artère clé pour les approvisionnements militaires et civils et en tant qu’affirmation du contrôle du Kremlin sur la péninsule annexée en 2014.

___

Le procès en impeachment de Texas AG Ken Paxton est entre les mains des républicains qui ont été à ses côtés

AUSTIN, Texas (AP) — Des milliardaires, des téléphones portables, des pots-de-vin présumés : le procès en impeachment du procureur général du Texas, Ken Paxton, va tester la volonté des sénateurs républicains d’évincer non seulement l’un des leurs, mais aussi un tison qui a contribué à conduire le le virage à droite de l’État depuis des années.

Les procédures historiques qui doivent s’ouvrir mardi au Sénat de l’État constituent la menace la plus sérieuse à ce jour pour l’une des personnalités les plus puissantes du Texas après neuf années englouties par des accusations criminelles, des scandales et des accusations de corruption. S’il est reconnu coupable, Paxton – le troisième fonctionnaire à être destitué en près de 200 ans d’histoire du Texas – pourrait être démis de ses fonctions.

Les témoins appelés à témoigner pourraient inclure Paxton et une femme avec laquelle il a reconnu avoir une relation extraconjugale. Les membres du public souhaitant regarder depuis la galerie devront faire la queue pour obtenir des laissez-passer. Et des militants conservateurs ont déjà acheté du temps d’antenne à la télévision et des panneaux publicitaires, faisant pression sur les sénateurs pour qu’ils acquittent l’un des plus grands défenseurs de l’ancien président Donald Trump.

« C’est un événement très sérieux mais c’est un spectacle de grande envergure », a déclaré Bill Miller, lobbyiste de longue date à Austin et ami de Paxton. « Quelle que soit la manière dont vous le coupez, cela attirera l’attention de tout le monde. »

La préparation du procès a élargi les divisions parmi les républicains du Texas, reflétant les fissures plus larges qui secouent le parti à l’échelle nationale à l’approche des élections de 2024.

___

Les enfants les plus durement touchés par la pandémie sont désormais les plus grands à l’école. Beaucoup ont encore besoin d’aide pour lire

Ce sont les enfants les plus perturbés par la pandémie, ceux qui apprenaient encore à écrire leur nom et à attacher leurs chaussures lorsque les écoles ont fermé leurs portes au printemps 2020.

Aujourd’hui, ce sont les grands enfants des écoles primaires des États-Unis. Beaucoup ont encore besoin d’une aide profonde pour surmonter les effets de la pandémie.

Pour rattraper leur retard, les écoles ont déployé un large éventail de stratégies. Et parmi certains nouveaux élèves de quatrième année, il y a des signes encourageants de progrès. Mais à mesure que cette génération progresse, beaucoup auront besoin d’un soutien supplémentaire en lecture que les écoles ne sont pas aussi habituées à fournir aux élèves plus âgés.

Au-delà de la troisième année, de moins en moins d’enseignants savent chaque année comment aider les élèves qui manquent de compétences fondamentales en lecture, a déclaré Elizabeth Albro, directrice de l’institut de recherche indépendant du ministère américain de l’Éducation, l’Institut des sciences de l’éducation.

« Les enseignants des collèges et lycées ne s’attendent pas à devoir apprendre à lire aux enfants », a déclaré Albro.

___

Plus qu’un repas : les programmes en restauration nourrissent la vie sociale des personnes âgées

GOFFSTOWN, NH (AP) — Un groupe d’amis et de voisins se réunit pour un repas hebdomadaire, choisissant parmi un menu spécial d’aliments nutritifs payés par des programmes sociaux destinés à permettre aux personnes âgées de manger sainement.

Ils ont tous plus de 60 ans et, entre savourer une soupe à la courge musquée, des sandwichs, des flocons d’avoine et des œufs, ils discutent et se moquent de la famille, de la politique et de l’actualité du jour.

Mais si vous imaginez des gens se réunissant pour déjeuner dans un centre pour personnes âgées, détrompez-vous.

Bien avant que la COVID ne mette un terme aux rassemblements sociaux, certains centres pour personnes âgées perdaient leur attrait pour les déjeuners. D’autres n’ont pas rouvert après la pandémie.

Entrez dans cette solution élégante qui a gagné en popularité : donnez une partie de l’argent fédéral et étatique mis de côté pour nourrir les personnes âgées à des restaurants en difficulté et demandez-leur de proposer des repas équilibrés avec plus de choix, des horaires flexibles et un cadre sans jugement qui peut aider les personnes âgées à se réunir pour discuter. et endiguer la solitude.

___

Cette teinture rouge était si précieuse qu’elle construisait des villes. Au Mexique, une famille continue de cuisiner à l’ancienne

SAN FRANCISCO TEPEYACAC, Mexique (AP) — Une famille du centre du Mexique lutte pour préserver la production de colorant de cochenille, un pigment rouge naturel intense si prisé qu’après l’or et l’argent, c’était probablement la chose la plus précieuse que les Espagnols aient trouvée dans Le Mexique après la conquête de 1521.

Pendant des siècles, les vêtements rouges – tout comme le violet – étaient un signe de pouvoir et de richesse car ils étaient rares et chers. Un procédé indigène mexicain dérivé du pigment à partir d’insectes a donné à l’empire espagnol une nouvelle source de colorant rouge.

Certaines des villes coloniales les plus pittoresques et imposantes du Mexique, comme Oaxaca, ont été essentiellement construites sur la richesse dérivée de la teinture de cochenille, également appelée carmin, et connue sous le nom de « grana cochinilla » en espagnol. Il était très prisé par la noblesse espagnole et allait teindre, entre autres vêtements, les uniformes militaires « Redcoat » de l’empire britannique, avant de commencer à être remplacé par des teintures synthétiques dans les années 1800.

L’obtention du colorant à l’ancienne est lente, fastidieuse et minutieuse. Il provient des corps écrasés de minuscules insectes femelles qui contiennent de l’acide carminique et se nourrissent des coussinets des cactus nopal.

Chaque insecte, connu sous le nom de Dactylopius coccus, doit être élevé jusqu’au stade larvaire et « planté » sur un coussinet de cactus préalablement blessé, puis laissé pendant des mois pour se nourrir et mûrir.

___

Premier choc : le Colorado bat le TCU n°17 ​​45-42 lors des débuts de Deion Sanders en tant qu’entraîneur des Buffs

FORT WORTH, Texas (AP) — Après neuf mois de battage médiatique, Deion Sanders a préparé le Colorado pour les heures de grande écoute lors de ses débuts très attendus en tant qu’entraîneur des Buffaloes.

Shedeur Sanders, le fils de l’entraîneur, a lancé un record scolaire de 510 verges avec quatre touchés – le vainqueur du match a été un attrapé et couru de 46 verges par l’étudiant de première année Dylan Edwards avec 4:25 à jouer – et les Buffs ont réussi une ouverture. choc avec une victoire de 45-42 samedi contre TCU, 17e, vice-champion national de l’année dernière.

Deion Sanders est venu à Boulder, au Colorado, pour revitaliser un programme en sommeil depuis longtemps, avec un changement de liste sans précédent.

Les stars à double sens Travis Hunter, Edwards et Shedeur Sanders font partie des 87 nouveaux arrivants du Colorado, qui n’a remporté qu’un seul match la saison dernière et n’a que deux records de victoires depuis 2005.

Coach Prime a déjà une victoire de signature.

The Associated Press