AP News en bref à 18 h 04 HAE

McCarthy dit qu’un accord sur le plafond de la dette est possible d’ici la fin de la semaine alors que Biden écourte son prochain voyage à l’étranger

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden et les républicains du Congrès sont encore loin de résoudre la crise imminente des défauts de paiement aux États-Unis, mais un accord est toujours possible d’ici la fin de la semaine, a déclaré le président de la Chambre du GOP, Kevin McCarthy, après une réunion du bureau ovale mardi avec Biden et autres dirigeants démocrates.

Pendant ce temps, Biden écourte un grand voyage à l’étranger à venir en raison de l’urgence des pourparlers. Il assistera toujours à un sommet du Groupe des Sept au Japon cette semaine, mais se dépêchera ensuite de rentrer chez lui plutôt que de se rendre en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée comme prévu.

Malgré tous les discours sur un résultat désastreux en matière de limitation de la dette, il y avait un accord prépondérant après la réunion de la Maison Blanche sur le fait que le premier défaut de paiement de l’histoire des États-Unis devait être évité.

« Premièrement, nous savons que nous n’allons pas faire défaut », a déclaré le chef du Sénat républicain, Mitch McConnell. Mais il a ajouté: « Nous manquons de temps. »

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré : « J’espère que nous pourrons parvenir à un accord. … La valeur par défaut est simplement la pire, la pire alternative.

___

Le GOP de Caroline du Nord fait le premier pas pour annuler le veto de la limite d’avortement de 12 semaines

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Le Sénat contrôlé par les républicains de Caroline du Nord a voté mardi pour annuler le veto du gouverneur démocrate sur un projet de loi interdisant la plupart des avortements après 12 semaines de grossesse dans la première des deux étapes nécessaires pour promulguer la politique sur le gouverneur Roy Cooper. opposition.

Le vote est intervenu alors que les droits à l’avortement aux États-Unis étaient confrontés à un autre changement tectonique, les législateurs débattant de lois visant à limiter fortement l’avortement en Caroline du Nord et du Sud, deux des rares États du Sud restants avec un accès relativement facile.

Le Nebraska s’est joint mardi à la Caroline du Nord et à la Caroline du Sud pour débattre des restrictions à l’avortement qui sont possibles parce que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’année dernière la décision historique de 1973 Roe v. Wade, qui a établi un droit national à l’avortement.

En vertu d’un autre projet de loi mis aux voix mardi, à la South Carolina House, l’accès à l’avortement serait presque entièrement interdit après environ six semaines de grossesse. Le Sénat de l’État de Caroline du Sud a rejeté une proposition visant à presque interdire les avortements.

L’avortement est interdit ou sévèrement limité dans une grande partie du Sud et est désormais interdit pendant la grossesse en Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas et Virginie-Occidentale. En Géorgie, il n’est autorisé que pendant les six premières semaines de grossesse.

___

L’avocate américaine du Massachusetts, Rachael Rollins, démissionnera après l’enquête du chien de garde du ministère de la Justice

BOSTON (AP) – L’avocate américaine du Massachusetts, Rachael Rollins, démissionnera à la suite d’une enquête d’un mois menée par l’inspecteur général du ministère de la Justice sur sa comparution à une collecte de fonds politique et d’autres problèmes d’éthique potentiels, a déclaré son avocat mardi.

Le chien de garde du ministère de la Justice n’a pas encore publié son rapport détaillant les conclusions de son enquête, mais un avocat de Rollins a déclaré à l’Associated Press qu’elle soumettrait une lettre de démission au président Joe Biden d’ici la fermeture des bureaux vendredi.

La démission d’un avocat américain pour des raisons d’éthique est un phénomène extrêmement rare et est particulièrement remarquable pour un ministère de la Justice qui, sous la direction du procureur général Merrick Garland, a cherché à rétablir un sentiment de normalité et de bonne gouvernance après les quatre années turbulentes de l’administration Trump.

L’avocat de Rollins a déclaré qu’elle était « profondément honorée » d’avoir été avocate américaine et fière du travail de son bureau, mais « comprend que sa présence est devenue une distraction ». L’avocat Michael Bromwich – un ancien inspecteur général du ministère de la Justice – a déclaré que Rollins se rendrait disponible pour répondre aux questions « après que la poussière se soit retombée et qu’elle ait démissionné ».

« Le travail du bureau et du ministère de la Justice est bien trop important pour être éclipsé par quoi que ce soit d’autre », a déclaré Bromwich.

___

Les recommandations de YouTube envoient des vidéos d’armes à feu violentes et graphiques à des enfants de 9 ans, selon une étude

WASHINGTON (AP) – Lorsque les chercheurs d’une organisation à but non lucratif qui étudie les médias sociaux ont voulu comprendre le lien entre les vidéos YouTube et la violence armée, ils ont créé des comptes sur la plate-forme qui imitaient le comportement des garçons typiques vivant aux États-Unis.

Ils ont simulé deux enfants de neuf ans qui aimaient tous les deux les jeux vidéo. Les comptes étaient identiques, sauf que l’un cliquait sur les vidéos recommandées par YouTube, et l’autre ignorait les suggestions de la plateforme.

Le compte qui a cliqué sur les suggestions de YouTube a rapidement été inondé de vidéos graphiques sur les fusillades dans les écoles, de vidéos de formation sur les armes à feu tactiques et d’instructions pratiques pour rendre les armes à feu entièrement automatiques. Une vidéo mettait en vedette une fille d’âge scolaire élémentaire brandissant une arme de poing; un autre montrait un tireur utilisant un pistolet de calibre .50 pour tirer sur une tête factice remplie de sang et de cerveaux réalistes. De nombreuses vidéos enfreignent les propres politiques de YouTube contre les contenus violents ou sanglants.

Les résultats montrent que malgré les règles de YouTube et les efforts de modération du contenu, la plate-forme ne parvient pas à arrêter la diffusion de vidéos effrayantes qui pourraient traumatiser les enfants vulnérables – ou les envoyer sur les routes sombres de l’extrémisme et de la violence.

« Les jeux vidéo sont l’une des activités les plus populaires pour les enfants. Vous pouvez jouer à un jeu comme « Call of Duty » sans vous retrouver dans une armurerie – mais YouTube les emmène là-bas », a déclaré Katie Paul, directrice du Tech Transparency Project, le groupe de recherche qui a publié mardi ses conclusions sur YouTube. « Ce ne sont pas les jeux vidéo, ce ne sont pas les enfants. Ce sont les algorithmes.

___

Les autorités disent que le tireur du Nouveau-Mexique qui a tué 3 personnes était un lycéen local; cherche toujours un motif

FARMINGTON, NM (AP) – Le tireur qui a tué trois personnes et blessé six autres alors qu’il se promenait dans son quartier du nord-ouest du Nouveau-Mexique et tirait apparemment sur des cibles au hasard était un lycéen local de 18 ans, ont annoncé mardi les autorités, notant qu’ils étaient essayant toujours de déterminer le motif de l’attaque.

Beau Wilson vivait dans le quartier de Farmington où il a ouvert le feu lundi, tuant trois femmes, ont annoncé les autorités lors d’une conférence de presse. Les trois étaient Gwendolyn Schofield, 97 ans, sa fille de 73 ans, Melody Ivie, et Shirley Voita, 79 ans, a indiqué la police.

Des témoins et des policiers ont déclaré que Wilson avait traversé le quartier à quelques minutes en voiture du centre-ville de Farmington en pulvérisant des balles jusqu’à ce que la police arrive sur les lieux en quelques minutes et lui tire dessus et le tue.

Le chef adjoint de la police, Baric Crum, a déclaré que Wilson tirait sans discernement sur des véhicules, mais que certaines balles avaient également touché des maisons.

Les autorités tentent toujours de déterminer un motif, mais le chef adjoint de la police, Kyle Dowdy, a déclaré que rien n’amenait encore les enquêteurs à croire que Wilson connaissait l’une des personnes qu’il a abattues.

___

Un homme et un garçon de 12 ans arrêtés après une fusillade mortelle au restaurant Sonic au Texas

KEENE, Texas (AP) – Un garçon de 12 ans et un homme de 20 ans ont été arrêtés sur mandat de meurtre dans la fusillade mortelle d’un employé de Sonic Drive-In au Texas, a annoncé la police.

Matthew Davis, 32 ans, a été tué par balle samedi soir alors qu’il se battait avec Angel Gomez, 20 ans, sur le parking du restaurant de Keene, à environ 64 kilomètres au sud-ouest de Dallas, a annoncé la police.

Le garçon était au restaurant avec Gomez, qui provoquait une perturbation non précisée dans le parking, et a tiré sur Davis à plusieurs reprises après avoir pris une arme à feu dans le véhicule de Gomez, selon un communiqué de la police.

Davis a été emmené à l’hôpital où il a été déclaré mort, a indiqué la police.

Le garçon a utilisé un fusil de type AR lors de la fusillade, a déclaré mardi le chef de la police James Kidd au Dallas Morning News.

___

Adieu, fish and chips ? L’églefin de Nouvelle-Angleterre menacé par la surpêche

PORTLAND, Maine (AP) – Une espèce de fruits de mer de base capturée par les pêcheurs de la côte Est pendant des siècles connaît une surpêche et les régulateurs ont réduit les quotas de capture de plus de 80% pour empêcher l’effondrement de la population de poissons.

L’aiglefin est l’un des poissons de l’Atlantique les plus populaires et un favori pour les fish and chips et autres plats de fruits de mer de la Nouvelle-Angleterre.

Mais moins d’aiglefin sera pêché en Nouvelle-Angleterre cette année après que les régulateurs aient réduit les quotas de pêche. Une récente évaluation scientifique a révélé que le stock d’aiglefin du golfe du Maine avait diminué de façon inattendue, ce qui signifiait que les quotas de capture pour le poisson étaient trop élevés, ont déclaré les gestionnaires fédéraux des pêches.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a ajouté le stock d’églefin du golfe du Maine à sa liste de surpêche le mois dernier. Le New England Fishery Management Council, un organisme de réglementation, a abaissé les limites de capture du poisson pour tenter de mettre un terme à la surpêche, a déclaré la porte-parole de l’agence, Allison Ferreira.

Cependant, de nombreux pêcheurs ont déclaré que l’évaluation ne correspond pas à ce qu’ils voient sur l’eau, où l’églefin leur semble abondant. Et l’avertissement du gouvernement fédéral arrive alors que plus de pêcheurs de la Nouvelle-Angleterre dépendent de l’églefin qu’au cours des décennies précédentes en raison de l’effondrement d’autres espèces de fruits de mer, comme la morue de l’Atlantique.

___

Points à retenir du rapport de Durham : une enquête russe « gravement défectueuse » et son impact durable sur le FBI

WASHINGTON (AP) – Demandes ratées pour écouter un ancien assistant du candidat de l’époque, Donald Trump. Recherche erronée d’un ancien espion britannique chargé d’une mission sensible et politique. Et un FBI se bousculant contre l’horloge de la saison électorale pour démêler les soupçons sur la collusion de gouvernements étrangers qui, selon lui, pourraient avoir de graves implications sur la sécurité nationale.

Un rapport de 306 pages de l’avocat spécial du ministère de la Justice, John Durham, recentre l’attention négative sur l’une des enquêtes les plus importantes politiquement de l’histoire du FBI : l’enquête visant à déterminer si la campagne présidentielle de Trump en 2016 conspirait avec la Russie pour faire basculer le résultat des élections.

Les conclusions ne sont pas flatteuses pour le FBI, Durham affirmant qu’il s’est précipité dans l’enquête sans base adéquate et a systématiquement ignoré ou rationalisé les preuves qui sapaient ses prémisses. Le rapport répertorie une série d’erreurs – bien que beaucoup aient déjà été documentées il y a des années par un rapport distinct de l’inspecteur général du ministère de la Justice, et le FBI affirme qu’il a pris plusieurs dizaines de mesures correctives par lui-même.

Un regard sur quelques-unes des principales conclusions du rapport Durham.

UNE ENQUÊTE « GRAVEMENT FAUSSE »

___

L’infertilité est courante aux États-Unis, mais la couverture d’assurance reste limitée

Jessica Tincopa peut quitter l’entreprise de photographie qu’elle a mis 14 ans à construire pour une raison : trouver une couverture pour le traitement de la fertilité.

Après six fausses couches, Tincopa et son mari ont commencé à économiser pour la fécondation in vitro, qui peut coûter bien plus de 20 000 $. Mais la pandémie a anéanti leurs économies et ils ne peuvent pas trouver de couverture pour la FIV sur le marché de l’assurance maladie de leur État. Ainsi, le couple californien économise à nouveau et demande aux politiciens d’aider à élargir l’accès.

« Personne ne devrait jamais avoir à vivre cela », a déclaré Tincopa.

L’infertilité, ou l’incapacité de tomber enceinte après un an ou plus d’essais, est un problème courant. Les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies estiment qu’elle touche près d’une fille ou femme mariée sur cinq âgée de 15 à 49 ans.

Pourtant, la couverture des traitements de fertilité peut être difficile à trouver dans de nombreux domaines de l’assurance maladie, même si elle se développe rapidement avec les grands employeurs qui la considèrent comme un avantage indispensable pour garder les travailleurs.

___

Le tiff de la marque «Taco Tuesday» éclate à nouveau entre les concurrents de la restauration rapide

CHEYENNE, Wyoming (AP) – Déclarant une mission de libérer « Taco Tuesday » pour tous, Taco Bell demande aux régulateurs américains de forcer Taco John’s, basé au Wyoming, à abandonner sa revendication de longue date sur la marque.

Trop d’entreprises et d’autres se réfèrent au « Taco Tuesday » pour que Taco John’s puisse avoir des droits exclusifs sur l’expression, affirme Taco Bell dans un dossier du US Patent and Trademark Office qui est, bien sûr, daté de mardi.

C’est le dernier développement d’un bœuf de longue date sur Taco mardi qui a même inclus la star de la NBA LeBron James faisant une tentative infructueuse de revendiquer la marque en 2019.

« Taco Bell pense que le ‘Taco Tuesday’ est essentiel pour le mardi de tout le monde. Priver quiconque de dire « Taco Tuesday » – que ce soit Taco Bell ou quiconque fournit des tacos au monde – revient à priver le monde du soleil lui-même », lit-on dans le dossier de Taco Bell.

Avec plus de 7 200 emplacements aux États-Unis et dans le monde, Taco Bell — un Yum! La chaîne de marques avec Pizza Hut, KFC et The Habit Burger Grill est bien plus grande que Taco John’s, basée à Cheyenne. Lancé en tant que food truck il y a plus de 50 ans, Taco John’s compte aujourd’hui environ 370 emplacements dans 23 États principalement du Midwest et de l’Ouest.

The Associated Press