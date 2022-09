AP News en bref à 00h09 HAE

Fiona s’approche de la République dominicaine après avoir battu Porto Rico

LA HAVANE (AP) – L’ouragan Fiona s’est abattu sur la République dominicaine lundi après avoir détruit le réseau électrique et déclenché des inondations et des glissements de terrain à Porto Rico, où le gouverneur a déclaré que les dégâts étaient “catastrophiques”.

Aucun décès n’a été signalé, mais les autorités du territoire américain ont déclaré qu’il était trop tôt pour estimer les dégâts d’une tempête qui devait encore déchaîner des pluies torrentielles sur Porto Rico lundi.

Jusqu’à 30 pouces (76 centimètres) étaient prévus pour les régions de l’est et du sud de Porto Rico.

“Il est important que les gens comprennent que ce n’est pas fini”, a déclaré Ernesto Morales, météorologue au National Weather Service à San Juan.

Il a déclaré que les inondations avaient atteint des “niveaux historiques”, les autorités ayant évacué ou secouru des centaines de personnes à travers l’île.

___

Bidens parmi des milliers de personnes rendant hommage à la reine Elizabeth II

LONDRES (AP) – Le président américain Joe Biden a rendu hommage au cercueil de la reine Elizabeth II dimanche alors que des milliers de policiers, des centaines de soldats britanniques et une armée de fonctionnaires effectuaient les derniers préparatifs pour les funérailles nationales de la reine – une démonstration spectaculaire de deuil national qui également être le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux depuis des années.

Les gens de toute la Grande-Bretagne ont fait une pause pendant une minute de silence à 20 heures en mémoire du seul monarque que la plupart aient jamais connu. À Westminster Hall, où la reine est allongée, le flux constant de personnes en deuil s’est arrêté pendant 60 secondes alors que les gens observaient la minute de réflexion dans un profond silence.

À Windsor, où la reine sera inhumée lundi soir après ses funérailles à l’abbaye de Westminster, la pluie a commencé à tomber tandis que la foule se taisait pour le moment de la réflexion. Certains ont installé de petits camps et des chaises à l’extérieur du château de Windsor, avec l’intention d’y passer la nuit pour réserver les meilleurs endroits pour voir le cercueil de la reine à son arrivée.

« Eh bien, c’est juste une nuit et un jour de nos vies. Elizabeth nous a donné – vous savez – 70 ans. Donc le reste n’est pas trop demander, n’est-ce pas ? a déclaré Fred Sweeney, 52 ans, qui a équipé sa place de deux drapeaux de l’Union sur de grands mâts.

Biden et la première dame Jill Biden faisaient partie des milliers de personnes en deuil – des habitants et des touristes aux membres de la famille royale et aux dirigeants mondiaux – pour leur rendre hommage. Le président a fait le signe de la croix et a mis sa main sur son cœur alors qu’il se tenait tranquillement près du cercueil dans la salle ornée de 900 ans avec sa femme et l’ambassadrice américaine Jane Hartley.

___

Zelenskyy ne promet pas d'”accalmie” dans la reprise des villes ukrainiennes

KYIV, Ukraine (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a promis à son pays qu’il n’y aurait pas de répit dans la contre-offensive qui a repris des villes et des villages aux troupes russes, alors que les bombardements se poursuivaient dimanche dans une large partie de l’Ukraine.

Zelenskyy a parcouru une liste de villes que l’Ukraine a reprises dans sa poussée fulgurante à travers le nord-est.

“Peut-être qu’il semble maintenant à certains d’entre vous qu’après une série de victoires, nous avons une certaine accalmie”, a-t-il déclaré dans son discours vidéo nocturne. “Mais ce n’est pas une accalmie. C’est la préparation de la prochaine série… Parce que l’Ukraine doit être libre — tout ça.

Le commandement militaire ukrainien a déclaré que ses forces avaient sécurisé samedi la rive est de la rivière Oskil. Le fleuve, qui coule au sud de la Russie vers l’Ukraine, avait été une rupture naturelle dans les lignes de front nouvellement émergées depuis le début de la contre-offensive de Kyiv.

Alors que les obus russes frappent des villes et des villages ce week-end, le ministère britannique de la Défense a averti que Moscou est susceptible d’augmenter les attaques contre des cibles civiles alors qu’elle subit des défaites sur le champ de bataille.

___

Biden: les documents classifiés à Mar-a-Lago suscitent des inquiétudes

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré que la découverte de documents top secrets dans le domaine de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump avait soulevé des inquiétudes quant à la compromission de données sensibles et l’avait qualifiée d ‘”irresponsable”.

Biden, qui fait rarement des interviews, a parlé à “60 Minutes” de CBS dans un segment diffusé dimanche. Il a dit que lorsqu’il a entendu parler de documents classifiés pris à la Maison Blanche, il s’est demandé comment « quelqu’un pouvait être aussi irresponsable ».

Biden a ajouté: “Et j’ai pensé, quelles données s’y trouvaient qui pourraient compromettre les sources et les méthodes?”

Le président a déclaré qu’il n’avait pas été averti avant que la succession de Trump ne soit fouillée, et il n’a demandé aucun détail “parce que je ne veux pas me retrouver au milieu de la question de savoir si le ministère de la Justice devrait ou non bouger ou non”. déplacer sur certaines actions qu’ils pourraient prendre.

Le FBI dit qu’il a fallu environ 11 000 documents, dont environ 100 avec des marques de classification trouvées dans une salle de stockage et un bureau, tout en purgeant un mandat de perquisition autorisé par le tribunal au domicile le 8 août. Des semaines après la perquisition, les avocats de Trump ont demandé à un juge nommer un protonotaire spécial pour procéder à un examen indépendant des dossiers.

___

Biden: les États-Unis défendraient Taïwan contre l’invasion chinoise

BEIJING (AP) – Le président Joe Biden a déclaré que les forces américaines défendraient Taiwan si la Chine tentait d’envahir l’île autonome revendiquée par Pékin comme faisant partie de son territoire, ajoutant aux manifestations de soutien américain officiel à la démocratie insulaire.

Biden a dit “oui” lorsqu’on lui a demandé lors d’une interview diffusée dimanche dans l’émission “60 Minutes” de CBS News si “les forces américaines, hommes et femmes américains, défendraient Taïwan en cas d’invasion chinoise”.

CBS News a rapporté que la Maison Blanche a déclaré après l’interview que la politique américaine n’avait pas changé. Cette politique indique que Washington veut voir le statut de Taiwan résolu pacifiquement, mais ne dit pas si des forces américaines pourraient être envoyées en réponse à une attaque chinoise.

La tension monte à la suite des efforts du gouvernement du président chinois Xi Jinping pour intimider Taïwan en tirant des missiles dans la mer voisine et en faisant voler des avions de combat à proximité et des visites à Taipei de personnalités politiques, dont la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a exprimé lundi sa “sincère gratitude” à Biden pour “avoir confirmé la promesse inébranlable de sécurité du gouvernement américain à Taïwan”.

___

Ils ont mis fin à des grossesses désirées. Après Roe, ils font face à de nouvelles douleurs.

Ashley Lefebvre serre l’urne de sa fille à naître chaque nuit. Sarah Halsey chérit le petit chapeau porté par son bébé qui n’a vécu que 38 minutes. Abi Frazier a déménagé de chez elle avec une crèche meublée.

Toutes ont mis fin à des grossesses désirées en raison de graves problèmes médicaux du fœtus.

C’est un aspect de l’avortement rarement abordé dans les débats nationaux – l’interruption de grossesse en raison d’anomalies fœtales ou d’autres problèmes médicaux souvent mortels. Ces interruptions surviennent souvent au cours du deuxième trimestre, lorsque les femmes ont déjà choisi des noms, acheté des vêtements de bébé et senti des coups de pied dans leur ventre. Ils sont très différents des avortements les plus courants, pratiqués plus tôt dans les grossesses.

Les femmes disent que ces interruptions de grossesse pour des raisons médicales ne semblent pas être un choix – elles leur sont plutôt imposées par l’état du fœtus qu’elles portent. Et le battement de tambour constant des nouvelles interdictions d’avortement, des décisions et des nouvelles depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade a rouvert des blessures à vif. De tels avortements étaient déjà entourés de secret et de culpabilité, disent les femmes. Ils craignent que le chemin ne soit encore plus difficile pour ceux qui suivront.

Il n’y a pas de statistiques récentes sur la fréquence des interruptions de grossesse pour anomalies fœtales – y compris les anomalies génétiques ou chromosomiques – aux États-Unis, mais les experts disent que c’est un petit pourcentage du total des procédures. Ils surviennent généralement plus tard que les 93 % d’avortements pratiqués à 13 semaines de grossesse ou avant.

___

Dans un monde en proie aux turbulences, les dirigeants des nations se réunissent à l’ONU

NATIONS UNIES (AP) – Face à un ensemble complexe de défis qui mettent l’humanité à l’épreuve comme jamais auparavant, les dirigeants mondiaux se réunissent cette semaine aux Nations Unies à l’ombre de la première grande guerre européenne depuis la Seconde Guerre mondiale – un conflit qui a déclenché une crise alimentaire mondiale et divisé les grandes puissances d’une manière jamais vue depuis la guerre froide.

Les nombreuses facettes de la guerre en Ukraine devraient dominer la réunion annuelle, qui se réunit alors que de nombreux pays et peuples sont confrontés à des inégalités croissantes, à une crise climatique qui s’aggrave, à la menace de famines multiples et à une vague de désinformation et de discours de haine alimentée par Internet – le tout au sommet une pandémie de coronavirus qui en est à la moitié de sa troisième année.

Pour la première fois depuis que les Nations Unies ont été fondées sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, les nations européennes sont témoins d’une guerre menée en leur sein par la Russie voisine dotée d’armes nucléaires. Son invasion du 24 février menace non seulement la survie de l’Ukraine en tant que nation démocratique indépendante, mais inquiète les dirigeants de nombreux pays quant à la préservation de la paix régionale et internationale et à la prévention d’une guerre plus large.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les divisions stratégiques – avec l’Occident d’un côté et la Russie et de plus en plus la Chine de l’autre – « paralysent la réponse mondiale aux défis dramatiques auxquels nous sommes confrontés ».

Il a souligné non seulement la dévastation en Ukraine après près de sept mois de combats, mais aussi l’impact de la guerre sur l’économie mondiale.

___

EXPLAINER : Comment le dollar américain fort peut affecter tout le monde

NEW YORK (AP) – La responsabilité ne s’arrête pas.

La valeur du dollar américain est en baisse depuis plus d’un an par rapport à tout, de la livre sterling outre-Atlantique au won sud-coréen de l’autre côté du Pacifique.

Après avoir de nouveau augmenté vendredi, le dollar est proche de son plus haut niveau depuis plus de deux décennies par rapport à un indice clé mesurant six principales devises, dont l’euro et le yen japonais. De nombreux investisseurs professionnels ne s’attendent pas à ce qu’il s’atténue de sitôt.

La hausse du dollar touche presque tout le monde, même ceux qui ne quitteront jamais les frontières américaines. Voici un aperçu de ce qui fait grimper le dollar américain et de ce que cela peut signifier pour les investisseurs et les ménages :

QU’EST-CE QUE SIGNIFIE DE DIRE QUE LE DOLLAR EST PLUS FORT ?

___

Lancement de la première base de données mondiale publique sur les combustibles fossiles

Une base de données unique en son genre pour suivre la production, les réserves et les émissions de combustibles fossiles dans le monde est lancée lundi pour coïncider avec les négociations sur le climat qui se déroulent à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le registre mondial des combustibles fossiles comprend des données provenant de plus de 50 000 gisements de pétrole, de gaz et de charbon dans 89 pays. Cela couvre 75% des réserves mondiales, de la production et des émissions, et est disponible pour un usage public, une première pour une collection de cette taille.

Jusqu’à présent, des données privées étaient disponibles à l’achat et des analyses de l’utilisation et des réserves mondiales de combustibles fossiles. L’Agence internationale de l’énergie maintient également des données publiques sur le pétrole, le gaz et le charbon, mais elle se concentre sur la demande de ces combustibles fossiles, alors que cette nouvelle base de données examine ce qui n’a pas encore été brûlé.

Le registre a été développé par Carbon Tracker, un groupe de réflexion à but non lucratif qui étudie l’effet de la transition énergétique sur les marchés financiers, et le Global Energy Monitor, une organisation qui suit une variété de projets énergétiques dans le monde.

Les entreprises, les investisseurs et les scientifiques ont déjà un certain niveau d’accès aux données privées sur les combustibles fossiles. Mark Campanale, fondateur de Carbon Tracker, a déclaré qu’il espère que le registre permettra aux groupes de tenir les gouvernements responsables, par exemple, lorsqu’ils délivrent des licences pour l’extraction de combustibles fossiles.

___

5 ans après Maria, la reconstruction s’éternise à Porto Rico

LOÍZA, Porto Rico (AP) – Jetsabel Osorio Chévere a levé les yeux avec un sourire triste alors qu’elle s’appuyait contre sa maison battue.

Près de cinq ans se sont écoulés depuis que l’ouragan Maria a frappé Porto Rico, et personne n’a offert à sa famille une bâche en plastique ou des panneaux de zinc pour remplacer le toit que la tempête de catégorie 4 a arraché à la maison de deux étages dans un coin pauvre de la côte nord. ville de Loiza.

“Personne ne vient ici pour aider”, a déclaré le jeune homme de 19 ans.

C’est une lamentation familière dans un territoire américain de 3,2 millions d’habitants où des milliers de maisons, de routes et d’aires de loisirs n’ont pas encore été réparées ou reconstruites depuis que Maria a frappé en septembre 2017. Le gouvernement n’a achevé que 21 % des plus de 5 500 travaux post-ouragan officiels. projets, et sept des 78 municipalités de l’île signalent qu’aucun projet n’a commencé. Seules cinq municipalités signalent que la moitié des projets prévus pour leur région ont été achevés, selon une étude de l’Associated Press sur les données gouvernementales.

Et avec l’ouragan Fiona qui devrait frapper Porto Rico dimanche avec des pluies torrentielles, plus de 3 600 maisons ont encore une bâche bleue en lambeaux servant de toit de fortune.

The Associated Press