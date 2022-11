AP News en bref à 00h04 HNE

Biden et Xi se rencontreront face à face au milieu des tensions entre les superpuissances

NUSA DUA, Indonésie (AP) – Le président Joe Biden s’entretiendra lundi avec le président chinois Xi Jinping pour leur première rencontre en personne depuis l’entrée en fonction du président américain il y a près de deux ans, au milieu des tensions croissantes entre les deux superpuissances alors qu’elles se disputent influence mondiale.

Les deux hommes participent à la réunion très attendue – tenue en marge du sommet du Groupe des 20 des dirigeants mondiaux en Indonésie – avec une position politique renforcée dans leur pays. Les démocrates ont triomphalement conservé le contrôle du Sénat, avec une chance d’augmenter leur rang d’un point lors d’un second tour des élections en Géorgie le mois prochain, tandis que Xi a obtenu un troisième mandat de cinq ans en octobre par le congrès national du Parti communautaire, un mandat qui a éclaté avec tradition.

“Nous avons très peu de malentendus”, a déclaré Biden aux journalistes à Phnom Penh, au Cambodge, où il a participé à un rassemblement de nations d’Asie du Sud-Est avant de partir pour l’Indonésie. “Nous devons juste déterminer où se trouvent les lignes rouges et … quelles sont les choses les plus importantes pour chacun de nous au cours des deux prochaines années.”

Biden a ajouté: “Sa situation a changé, pour dire l’évidence, à la maison.” Le président a déclaré à propos de sa propre situation: “Je sais que j’arrive plus fort.”

Les assistants de la Maison Blanche ont cherché à plusieurs reprises à minimiser toute notion de conflit entre les deux nations et ont souligné qu’ils pensaient que les deux pays pouvaient travailler en tandem sur des défis communs tels que le changement climatique et la sécurité sanitaire.

___

Kherson célèbre la sortie de la Russie mais fait face à une énorme reconstruction

KHERSON, Ukraine (AP) – Les habitants de Kherson ont célébré la fin de l’occupation russe de huit mois pour la troisième journée consécutive dimanche, alors même qu’ils faisaient le bilan des dégâts considérables laissés dans la ville du sud de l’Ukraine par les forces en retraite du Kremlin.

Une foule en liesse s’est rassemblée sur la place principale de Kherson, malgré les bruits lointains des tirs d’artillerie qui pouvaient être entendus alors que les forces ukrainiennes poursuivaient leurs efforts pour repousser la force d’invasion de Moscou.

“C’est une nouvelle année pour nous maintenant”, a déclaré Karina Zaikina, 24 ans, qui portait sur son manteau un ruban jaune et bleu aux couleurs nationales de l’Ukraine. “Pour la première fois depuis de nombreux mois, je n’avais pas peur de venir en ville.”

“Enfin, la liberté !” a déclaré Tetiana Hitina, une résidente de 61 ans. « La ville était morte.

Mais alors même que les habitants se réjouissaient, les preuves de l’occupation impitoyable de la Russie étaient omniprésentes, et les forces russes contrôlent toujours environ 70 % de la région élargie de Kherson.

___

Bomb rocks avenue au coeur d’Istanbul; 6 morts, des dizaines de blessés

ISTANBUL (AP) – Une bombe a secoué dimanche une avenue piétonne animée au cœur d’Istanbul, tuant six personnes, en blessant plusieurs dizaines et laissant des personnes paniquées fuir l’explosion de feu ou se blottir dans les cafés et les magasins.

Des véhicules d’urgence se sont précipités sur les lieux de l’avenue Istiklal, une artère populaire bordée de boutiques et de restaurants qui mène à l’emblématique place Taksim. Dans une vidéo publiée en ligne, une forte détonation a pu être entendue et un flash a été vu alors que des piétons se retournaient et s’enfuyaient.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié l’explosion d ‘”attaque perfide” et a déclaré que ses auteurs seraient punis. Il n’a pas dit qui était derrière l’attaque mais a dit qu’il y avait “une odeur de terreur” sans donner de détails et en ajoutant que ce n’était pas encore certain.

L’explosion de dimanche a été un rappel choquant de l’anxiété et des problèmes de sécurité qui ont harcelé la population turque pendant les années où de telles attaques étaient courantes. Le pays a été frappé par une série d’attentats à la bombe meurtriers entre 2015 et 2017, certains par le groupe État islamique, d’autres par des militants kurdes en quête d’autonomie ou d’indépendance.

Ces dernières années, Erdogan a mené une vaste campagne de répression contre les militants ainsi que contre les législateurs et militants kurdes. Au milieu de la montée en flèche de l’inflation et d’autres problèmes économiques, la campagne antiterroriste d’Erdogan est un point de ralliement clé pour lui avant les élections présidentielles et législatives de l’année prochaine.

___

Une fenêtre de vote plus courte pourrait réduire la participation au second tour en Géorgie

ATLANTA (AP) – Le premier second tour du démocrate géorgien Raphael Warnock en 2021 a été un affrontement titanesque de neuf semaines pour contrôler le Sénat, qui comprenait trois semaines de vote anticipé en personne et de nombreux bulletins de vote par correspondance.

La victoire de Warnock contre la sénatrice républicaine Kelly Loeffler – et l’inclinaison du démocrate Jon Ossoff contre le républicain David Perdue – s’est terminée par deux victoires démocrates qui ont donné au parti le contrôle d’un Sénat à 50-50, grâce à la capacité du vice-président Kamala Harris à rompre les liens.

Mais le second tour du 6 décembre ne sera pas pour le contrôle du Sénat cette fois, les démocrates conservant des sièges en Arizona et au Nevada plus tôt ce mois-ci. Les offres de réélection réussies des sens. Mark Kelly et Catherine Cortez Masto étaient ce dont les démocrates avaient besoin pour conserver la plus mince des marges dans la chambre.

La Géorgie exige un second tour si un candidat ne remporte pas la majorité à la primaire du parti ou aux élections générales. Ni Warnock ni le républicain Herschel Walker n’ont atteint 50 %.

En vertu de la loi électorale géorgienne de 2021, il n’y aura que quatre semaines avant le second tour – avec Thanksgiving au milieu. De nombreux Géorgiens ne se verront offrir que cinq jours de semaine de vote anticipé en personne à partir du 28 novembre. Et le second tour de juin a montré que le temps de réception et de retour des bulletins de vote par correspondance peut être très serré.

___

Guerre d’Ukraine, tensions avec la Chine au-dessus du grand sommet de Bali

NUSA DUA, Indonésie (AP) – Une confrontation entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine n’a pas lieu, mais les retombées de l’invasion russe de l’Ukraine et les tensions croissantes entre la Chine et l’Occident seront au premier plan lorsque les dirigeants des plus grandes économies du monde se réuniront à Bali tropicale cette semaine.

Les membres du Groupe des 20 entament mardi des pourparlers sur l’île de villégiature indonésienne sous le thème plein d’espoir de “récupérer ensemble, récupérer plus fort”. Pendant que Poutine reste à l’écart, Biden rencontrera le président chinois Xi Jinping et fera la connaissance du nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak et de l’Italienne Giorgia Meloni.

Les priorités officielles du sommet en matière de santé, d’énergie durable et de transformation numérique risquent d’être éclipsées par les craintes d’une économie mondiale en berne et de tensions géopolitiques centrées sur la guerre en Ukraine.

Le conflit vieux de près de 9 mois a perturbé le commerce du pétrole, du gaz naturel et des céréales, et a déplacé une grande partie de l’attention du sommet vers la sécurité alimentaire et énergétique.

Les États-Unis et leurs alliés en Europe et en Asie, quant à eux, s’affrontent de plus en plus à une Chine plus affirmée, laissant les économies émergentes du G-20 comme l’Inde, le Brésil et l’Indonésie hôte marcher sur la corde raide entre de plus grandes puissances.

___

Pelosi détient une option ouverte pour un autre mandat en tant que chef de la House Dem

WASHINGTON (AP) – Le contrôle de la Chambre étant toujours en jeu, la présidente Nancy Pelosi est restée maman dimanche sur ses projets futurs, mais a déclaré que ses collègues du Congrès l’exhortaient à briguer un autre mandat en tant que leader démocrate après une solide performance aux élections de mi-mandat.

Apparaissant dans les émissions d’information du dimanche, Pelosi a déclaré que les démocrates sont “toujours en vie” dans leur combat pour gagner la chambre et qu’elle prendra une décision sur l’opportunité de se présenter à la direction de la Chambre dans les deux prochaines semaines.

« Les gens font campagne et c’est une belle chose. Et je ne demande rien à personne », a-t-elle déclaré, se référant aux élections à la direction de la Chambre des Démocrates prévues pour le 30 novembre. « Mes membres me demandent d’envisager de le faire. Mais, encore une fois, passons aux élections (de mi-mandat). »

“Il y a beaucoup en jeu, car nous serons à une élection présidentielle”, a déclaré Pelosi.

Au cours du week-end, les démocrates ont pris le contrôle du Sénat après la victoire de la sénatrice Catherine Cortez Masto au Nevada. Mais à la Chambre, une majorité reste instable, aucun des partis n’ayant encore atteint les 218 sièges nécessaires pour contrôler la chambre de 435 membres. Dimanche, les républicains avaient 212 sièges contre 204 pour les démocrates, avec 19 courses encore à appeler par l’Associated Press.

___

Enquête en cours sur un accident en vol au salon aéronautique de Dallas

DALLAS (AP) – Un responsable national des transports enquêtant sur la cause d’un accident en vol de deux avions militaires historiques lors d’un spectacle aérien qui a fait six morts a déclaré dimanche que l’une des questions clés pour les enquêteurs est de savoir pourquoi l’avion partageait apparemment le même espace juste avant l’impact.

Un bombardier de la Seconde Guerre mondiale et un avion de chasse sont entrés en collision et se sont écrasés au sol dans une boule de feu samedi, laissant une épave froissée dans une zone herbeuse à l’intérieur du périmètre de l’aéroport exécutif de Dallas, à environ 16 kilomètres du centre-ville. . Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient l’avion de chasse percutant le bombardier.

“L’une des choses que nous essaierions probablement de déterminer est pourquoi ces avions étaient à la même altitude dans le même espace aérien au même moment”, a déclaré Michael Graham, membre du National Transportation Safety Board, lors d’une conférence de presse. .

L’accident est survenu trois ans après l’écrasement d’un bombardier dans le Connecticut qui a tué sept personnes, et au milieu des inquiétudes persistantes concernant la sécurité des spectacles aériens impliquant des avions de combat plus anciens. La société qui possédait les avions volant dans le spectacle Wings Over Dallas a eu d’autres accidents au cours de ses plus de 60 ans d’histoire.

L’accident a fait six morts, a tweeté dimanche le juge du comté de Dallas, Clay Jenkins, citant le médecin légiste du comté. Les autorités poursuivent leurs travaux pour identifier les victimes, a-t-il dit. Dallas Fire-Rescue a déclaré qu’il n’y avait aucun rapport de blessés au sol.

___

EXPLAINER : Que se passe-t-il à l’échange de crypto en faillite FTX ?

La société de négoce de crypto-monnaie implosante FTX est maintenant à court de milliards de dollars après avoir connu l’équivalent crypto d’une course bancaire.

La bourse, autrefois l’une des plus importantes au monde, a demandé la protection contre la faillite la semaine dernière, et son PDG et fondateur a démissionné. Quelques heures plus tard, la société commerciale a déclaré qu’il y avait eu un “accès non autorisé” et que les fonds avaient disparu. Les analystes disent que des centaines de millions de dollars pourraient avoir disparu.

Le démantèlement de l’échange autrefois géant envoie des ondes de choc dans l’industrie. Voici un aperçu de l’effondrement de l’entreprise jusqu’à présent :

POURQUOI FTX A-T-IL FAIT FAILLITE ?

Les clients ont fui l’échange par crainte de savoir si FTX disposait d’un capital suffisant, et il a accepté de se vendre à l’échange crypto rival Binance. Mais l’accord a échoué alors que la diligence raisonnable de Binance sur le bilan de FTX était toujours en cours.

___

Dernières coupures de Musk sur Twitter : modérateurs de contenu externalisés

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, vide encore plus les équipes qui luttent contre la désinformation sur la plate-forme de médias sociaux alors que les modérateurs externalisés ont appris au cours du week-end qu’ils étaient sans emploi.

Twitter et d’autres grandes entreprises de médias sociaux se sont fortement appuyés sur des sous-traitants pour suivre la haine et faire appliquer les règles contre les contenus préjudiciables.

Mais bon nombre de ces chiens de garde du contenu ont maintenant quitté la porte, d’abord lorsque Twitter a licencié une grande partie de son effectif à temps plein par e-mail le 4 novembre et maintenant alors qu’il s’efforce d’éliminer un nombre incalculable d’emplois contractuels.

Melissa Ingle, qui a travaillé chez Twitter en tant qu’entrepreneur pendant plus d’un an, était l’un des nombreux entrepreneurs qui ont déclaré avoir été licenciés samedi. Elle a dit qu’elle craignait qu’il y ait une augmentation des abus sur Twitter avec le nombre de travailleurs qui partent.

“J’adore la plateforme et j’ai vraiment aimé travailler dans l’entreprise et essayer de l’améliorer. Et j’ai vraiment peur de ce qui va passer entre les mailles du filet », a-t-elle déclaré dimanche.

___

Le TD de McCaffrey et le solide D mènent les 49ers devant les Chargers 22-16

SANTA CLARA, Californie (AP) – Christian McCaffrey a couru pour le touché avec 7:54 à jouer, et les 49ers de San Francisco ont battu les Chargers de Los Angeles 22-16 dimanche soir lors de leur premier match après une semaine de congé.

Les Niners (5-4) sont revenus de la pause de mi-saison en aussi bonne santé qu’ils l’ont été toute la saison en attaque et avec l’espoir de faire une deuxième mi-temps. Leur performance contre les Chargers en infériorité numérique (5-4) a parfois été difficile, mais s’est avérée juste suffisante pour s’imposer.

San Francisco a pris du retard de 10 points au deuxième quart avant de se rallier. Jimmy Garoppolo a marqué sur un sneak de 1 mètre au deuxième quart, puis a réalisé le plus gros jeu lorsqu’il a frappé Brandon Aiyuk sur une passe de 24 verges en troisième et 10 des Chargers 26 au milieu du quatrième quart.

McCaffrey l’a couru lors du jeu suivant et a maintenant compté quatre touchés en trois matchs depuis son arrivée de la Caroline dans un échange de mi-saison.

Garoppolo est allé 19 en 28 pour 240 verges tandis que San Francisco s’est fortement appuyé sur le jeu au sol, se précipitant 40 fois pour 158 verges.

The Associated Press