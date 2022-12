AP News en bref à 00h04 HNE

Bethléem rebondit après la pandémie, soulevant l’esprit de Noël

BETHLEHEM, Cisjordanie (AP) – La ville biblique de Bethléem a célébré un joyeux Noël samedi, avec des milliers de visiteurs descendant sur le lieu de naissance traditionnel de Jésus alors qu’il rebondit de la pandémie de coronavirus.

Le tourisme est le moteur économique de cette ville de Cisjordanie occupée, et depuis deux ans, la pandémie éloigne les visiteurs internationaux.

Cette année, les visiteurs sont de retour, les hôtels sont pleins et les commerçants ont signalé une activité florissante à l’approche des vacances. Bien que les chiffres n’aient pas atteint les niveaux d’avant la pandémie, le retour des touristes a manifestement remonté le moral à Bethléem.

“Nous célébrons Noël cette année d’une manière très différente de l’année dernière”, a déclaré la ministre palestinienne du Tourisme, Rula Maayah. “Nous fêtons Noël avec des pèlerins venant du monde entier.”

Tout au long de la journée, des centaines de personnes se sont promenées sur la place Manger pour les célébrations de la veille de Noël. Des fanfares battant des tambours et jouant de la cornemuse ont défilé dans la région, et des touristes étrangers se sont promenés et ont pris des selfies avec le grand arbre de Noël de la ville derrière eux.

___

18 meurent alors qu’une tempête monstre apporte de la pluie, de la neige et du froid à travers les États-Unis

BUFFALO, NY (AP) – Une tempête hivernale glaciale a tué au moins 18 personnes alors qu’elle balayait le pays, coupant l’électricité à des centaines de milliers de foyers et d’entreprises et laissant des millions de personnes nerveuses face à la possibilité de coupures de courant la veille de Noël.

La tempête a déchaîné toute sa fureur sur Buffalo, New York, avec des vents de force ouragan provoquant des conditions de voile blanc. Les efforts d’intervention d’urgence ont été paralysés et l’aéroport international de la ville a été fermé.

Partout aux États-Unis, des responsables ont attribué des décès à l’exposition, à des accidents de voiture, à la chute d’une branche d’arbre et à d’autres effets de la tempête. Au moins trois personnes sont mortes dans la région de Buffalo, dont deux qui ont subi des urgences médicales à leur domicile et n’ont pas pu être sauvées car les équipes d’urgence n’ont pas pu les atteindre dans des conditions de blizzard historiques.

La neige profonde, les températures à un chiffre et les pannes de courant d’un jour ont poussé les habitants de Buffalo à se précipiter samedi pour sortir de chez eux vers n’importe quel endroit chauffé. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré que l’aéroport international de Buffalo Niagara serait fermé jusqu’à lundi matin et que presque tous les camions de pompiers de la ville étaient bloqués dans la neige.

“Peu importe le nombre de véhicules d’urgence dont nous disposons, ils ne peuvent pas traverser les conditions au moment où nous parlons”, a déclaré Hochul.

___

EXPLICATION : Une explosion dans l’Arctique balaie les États-Unis et provoque un cyclone à la bombe

NEW YORK (AP) – Une explosion arctique a apporté un froid extrême, de la neige abondante et des vents intenses sur une grande partie des États-Unis – juste à temps pour les vacances.

Le système météorologique, surnommé un «cyclone à la bombe», perturbe les déplacements et provoque des conditions hivernales dangereuses. D’où vient ce temps hivernal et que nous réserve les jours à venir ?

CE QUI SE PASSE?

Un front d’air froid descend de l’Arctique, faisant chuter les températures.

Une grande partie des États-Unis connaîtra des températures inférieures à la moyenne, a déclaré Bob Oravec, prévisionniste en chef du National Weather Service à College Park, Maryland.

___

Pape à Noël : Jésus était pauvre, alors ne soyez pas avide de pouvoir

CITÉ DU VATICAN (AP) – Rappelant la naissance de Jésus dans une étable, le pape François a réprimandé les « affamés » de richesse et de pouvoir aux dépens des personnes vulnérables, y compris les enfants, dans une homélie de la veille de Noël dénonçant la guerre, la pauvreté et le consumérisme avide.

Dans la splendeur de la basilique Saint-Pierre, François a présidé la messe du soir à laquelle ont assisté environ 7 000 fidèles, dont des touristes et des pèlerins, qui ont afflué vers l’église par une chaude soirée et ont pris place derrière des rangées de pontifes en robe blanche.

François a tiré des leçons de l’humilité des premières heures de la vie de Jésus dans une crèche.

“Pendant que les animaux se nourrissent dans leurs étables, les hommes et les femmes de notre monde, dans leur soif de richesse et de pouvoir, consomment jusqu’à leurs voisins, leurs frères et sœurs”, a déploré le pontife. « Combien de guerres avons-nous vues ! Et dans combien d’endroits, aujourd’hui encore, la dignité et la liberté humaines sont-elles méprisées !

“Comme toujours, les principales victimes de cette cupidité humaine sont les faibles et les vulnérables”, a déclaré Francis, qui n’a cité aucun conflit ou situation spécifique.

___

La famille de Pelé réunie à l’hôpital de Sao Paulo

SAO PAULO (AP) – Les membres de la famille du grand footballeur brésilien Pelé se réunissent à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, où l’icône mondiale de 82 ans se trouve depuis la fin novembre.

Les médecins ont déclaré plus tôt cette semaine que le cancer de Pelé avait progressé, ajoutant que le triple vainqueur de la Coupe du monde était sous “soins intensifs” liés à “des dysfonctionnements rénaux et cardiaques”. Aucune autre déclaration de l’hôpital n’a été publiée depuis.

Edson Cholbi Nascimento, l’un des fils de Pelé et connu sous le nom d’Edinho, est arrivé samedi, un jour après avoir donné une conférence de presse pour nier qu’il rendrait visite à son père à l’hôpital. Edinho, qui travaille pour un club de football dans le sud du Brésil, avait alors déclaré que seuls les médecins pouvaient aider son père.

“Il (Edson) est là”, a déclaré Kely Nascimento, l’une des filles de Pelé, dans une publication sur Instagram avec une photo la montrant assise à côté d’Edinho et de deux de ses enfants à l’hôpital. “Je ne pars pas, personne ne me sortira d’ici.”

Quelques heures plus tard, Edinho, un ancien gardien de Santos, a posté une photo montrant sa main tenant celle de son père.

___

Lake perd son costume suite à sa défaite dans la course du gouverneur de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Un juge a rejeté le défi de la républicaine Kari Lake de sa défaite dans la course du gouverneur de l’Arizona à la démocrate Katie Hobbs, rejetant son affirmation selon laquelle les problèmes avec les imprimantes de bulletins de vote dans certains bureaux de vote le jour du scrutin étaient le résultat d’une faute intentionnelle.

Dans une décision samedi, le juge de la Cour supérieure du comté de Maricopa, Peter Thompson, qui a été nommé par l’ancien gouverneur républicain Jan Brewer, a conclu que le tribunal n’avait pas trouvé de preuves claires et convaincantes de l’inconduite généralisée qui, selon Lake, avait affecté le résultat du 2022 élection générale. Lake fera appel de la décision, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le juge a déclaré que les témoins de Lake n’avaient aucune connaissance personnelle d’une faute intentionnelle.

“La Cour ne peut pas accepter de spéculation ou de conjecture à la place de preuves claires et convaincantes”, a déclaré Thompson.

Lake, qui a perdu contre Hobbs par un peu plus de 17 000 voix, était parmi les républicains les plus virulents de 2022 pour promouvoir les mensonges électoraux de l’ancien président Donald Trump, dont elle a fait la pièce maîtresse de sa campagne. Alors que la plupart des autres négateurs des élections à travers le pays ont concédé après avoir perdu leurs courses en novembre, Lake ne l’a pas fait. Au lieu de cela, elle a demandé au juge de la déclarer gagnante ou d’ordonner un nouveau vote dans le comté de Maricopa, qui abrite plus de 60% des électeurs de l’Arizona.

___

Unités de soins intensifs bondées, crématoriums bondés : le COVID ravage les villes chinoises

BAZHOU, Chine (AP) – Yao Ruyan arpentait frénétiquement devant la clinique de la fièvre d’un hôpital de comté dans la province industrielle du Hebei en Chine, à 70 kilomètres (43 miles) au sud-ouest de Pékin. Sa belle-mère avait le COVID-19 et avait besoin de soins médicaux urgents, mais tous les hôpitaux à proximité étaient pleins.

“Ils disent qu’il n’y a pas de lits ici,” aboya-t-elle dans son téléphone.

Alors que la Chine est aux prises avec sa toute première vague nationale de COVID-19, les services d’urgence des petites villes et villages au sud-ouest de Pékin sont débordés. Les unités de soins intensifs refusent les ambulances, les proches des malades recherchent des lits ouverts et les patients sont affalés sur des bancs dans les couloirs des hôpitaux et allongés sur le sol faute de lits.

La belle-mère âgée de Yao était tombée malade il y a une semaine avec le coronavirus. Ils se sont d’abord rendus dans un hôpital local, où des scanners pulmonaires ont montré des signes de pneumonie. Mais l’hôpital ne pouvait pas gérer les cas graves de COVID-19, a-t-on dit à Yao. On lui a dit d’aller dans des hôpitaux plus grands des comtés adjacents.

Alors que Yao et son mari conduisaient d’hôpital en hôpital, ils ont constaté que toutes les salles étaient pleines. L’hôpital de Zhuozhou, à une heure de route de la ville natale de Yao, a été la dernière déception.

___

Responsables américains: COVID, le cyclone à la bombe ne ralentira pas les voyages du Père Noël

L’agence militaire américaine connue pour suivre le Père Noël alors qu’il livre des cadeaux la veille de Noël ne s’attend pas à ce que le COVID-19 ou le «cyclone à la bombe» qui frappe l’Amérique du Nord affecte les voyages mondiaux de Saint Nick.

Le NORAD, le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, est responsable de la surveillance et de la défense du ciel au-dessus de l’Amérique du Nord.

Mais l’agence basée à Colorado Springs, dans le Colorado, gère également le service NORAD Tracks Santa, qui permet aux gens de suivre son voyage de Noël via son site Web noradsanta.org, ses canaux de médias sociaux et son application mobile.

L’agence prévoit cette année d’avoir environ 1 500 bénévoles travaillant la veille de Noël pour répondre aux appels téléphoniques des enfants qui veulent connaître l’emplacement et le calendrier de livraison du Père Noël.

Le lieutenant-général David Nahom, un responsable du NORAD basé à Anchorage, en Alaska, a déclaré que la pandémie n’avait pas affecté le calendrier de livraison chargé du Père Noël et qu’il ne s’attend à aucun impact ce week-end.

___

Kurdes et groupes antiracistes se rassemblent après la fusillade meurtrière de Paris

PARIS (AP) – Des membres de la communauté kurde de France et des militants antiracistes se sont unis dans le deuil et la colère samedi à Paris après que trois personnes ont été tuées dans un centre culturel kurde lors d’une attaque qui, selon les procureurs, était à motivation raciale.

La fusillade dans un quartier animé du centre de Paris a également blessé trois personnes et suscité des inquiétudes concernant les crimes de haine contre des groupes minoritaires à un moment où les voix d’extrême droite ont pris de l’importance en France et dans toute l’Europe ces dernières années.

L’agresseur présumé a été blessé et placé en garde à vue, et transféré samedi en soins psychiatriques, a indiqué le parquet de Paris. Le Parisien de 69 ans avait été accusé d’avoir attaqué un camp de migrants l’année dernière et libéré de prison au début du mois. Pour la fusillade de vendredi, il fait face à des accusations potentielles de meurtre et de tentative de meurtre avec un mobile raciste, a indiqué le bureau du procureur.

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi sur la place de la République dans l’est de Paris, agitant un éventail coloré de drapeaux représentant des groupes de défense des droits kurdes, des mouvements politiques de gauche et d’autres causes.

Le rassemblement était en grande partie pacifique, bien que certains jeunes aient lancé des projectiles et incendié quelques voitures et poubelles, et la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Certains manifestants ont crié des slogans contre le gouvernement turc. Berivan Firat du Conseil démocratique kurde en France a déclaré à BFM TV que les violences avaient commencé après que certaines personnes soient passées en voiture en agitant un drapeau turc.

___

Le jury de LA condamne Tory Lanez pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion

LOS ANGELES (AP) – Dans une salle d’audience qui est devenue chaotique après un procès bouillonnant de tension, un jury de Los Angeles a déclaré vendredi le rappeur Tory Lanez coupable de trois crimes dans le tournage en 2020 de la star du hip-hop Megan Thee Stallion. L’attaque l’a laissée blessée avec des fragments de balle dans les pieds et la condamnation de Lanez pourrait l’envoyer en prison pendant plus de 20 ans.

Lanez, qui a été menotté et conduit en prison alors qu’il portait un manteau rose poudré avec un pantalon assorti, n’a montré aucune réaction visible lors de la lecture du verdict.

Mais quelques instants plus tard, après que le jury ait été escorté, son père, Sonstar Peterson, s’est levé et a crié “Ce système méchant est jugé devant Dieu tout-puissant!” alors que les députés se rapprochaient de lui.

Peterson a alors pointé les deux procureurs et a crié: «Vous êtes tous les deux des gens méchants et méchants. Vous savez exactement ce que vous avez fait.

Avec un effort considérable, les députés l’ont arraché de la salle d’audience, où il a crié dans le couloir.

The Associated Press